17:56 04 мая

В Краснодарском крае перекрыт канал украинской оружейной контрабанды

Сотрудниками Федеральной службы безопасности на территории Краснодарского края задержан гражданин Украины, которого подозревают в контрабанде и незаконной торговле оружием. В сообщении ЦОС ФСБ, на которое ссылается РИА Новости , содержится информация следующего содержания:

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путём с территории Республики Украина с целью их последующего сбыта.


В Краснодарском крае перекрыт канал украинской оружейной контрабанды



На данный момент принимается решение о возбуждении в отношении задержанного гражданина Украины уголовного дела.

С начала украинского кризиса потоки контрабандного оружия с территории «незалежной» резко расширились. При этом одно из наиболее «популярных» направлений – именно территория Краснодарского края. На Кубань с территории Украины идёт огнестрельное оружие, многое из которого использовалось в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. «Чёрные дельцы» решили использовать ситуацию для налаживания преступного бизнеса. Один из каналов и оказался перекрыт российскими спецслужбами.


Использованы фотографии: http://rusfact.com
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Комментарии 22

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  1. svp67 Сегодня, 14:04
    На Кубань с территории Украины идёт огнестрельное оружие, многое из которого использовалось в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.
    Интересно фото с места задержания? если да, то что то не видел на оснащении ВСУ чешских "Скорпионов"
    svp67
    1. cniza Сегодня, 14:06
      Первая ласточка , а сколько ещё будет таких попыток.
      cniza
      1. kapitan92 Сегодня, 15:48
        Цитата: cniza
        Первая ласточка , а сколько ещё будет таких попыток.

        А сколько их уже было? Сколько оружия из зоны АТО уже "гуляет" по России?
        kapitan92
    2. Околоточный Сегодня, 14:43
      Было. На Ютубе был ролик о обнаружении ДНР схрона оружия ВСУ в Донецке. Там был один "Скорпион". ДНРовец его "застолбил" и ещё приговаривал: "А это мне, я "хо хол", мне всё надо".
      Околоточный
  2. рич Сегодня, 14:08
    С начала украинского кризиса потоки контрабандного оружия с территории «незалежной» резко расширились.
    Было бы странно, если бы уменьшились. Не учтенного оружия на Украине навалом. Чем не предмет для торговли. hi Наши силовики к этому давно должны были быть готовы
    рич
  3. Вальцманюга Сегодня, 14:11
    Матрасня устроила рядом с Россией филиал ИГИЛа , потом как в Сирии попрут орды бандеровских "умеренных" джихадистов , а следом "Томагавки" и турецкие "Леопарды" картина маслом .
    Вальцманюга
    1. Нормаль ок Сегодня, 17:35
      Цитата: Вальцманюга
      Матрасня устроила рядом с Россией филиал ИГИЛа , потом как в Сирии попрут орды бандеровских "умеренных" джихадистов , а следом "Томагавки" и турецкие "Леопарды" картина маслом .

      Читайте статью внимательно, "между строк" как при Союзе. Кто граничит с Ростовской областью? ЛДНР граничит, - оттуда и везут. И никакие бандеровцы тут ни при чём "просто бизнес, - ничего личного".
      Нормаль ок
  4. Платов Сегодня, 14:32
    Такая красота на фото bully Когда уже у нас разрешат короткостволы боевые!!?? Как говорится, спрос рождает предложение... Так и будет все, пока не разрешат людям официально иметь боевое оружие...(((
    Платов
    1. НасРать Сегодня, 15:08
      Цитата: Платов
      Так и будет все, пока не разрешат людям официально иметь боевое оружие...(((


      А зачем мирным людям боевое оружие? Хотите держать в руках боевое - не вопрос, сейчас много мест, где его дают, хоть бы в ЛДНР, в Сирии... hi Там и пострелять дадут...и цели живехонькие ... bully
      НасРать
      1. Платов Сегодня, 15:29
        Это вечная делема в обществе.. Получается преступники могут иметь оружие не законное, а мирные не могут иметь шанс на спасение??? Так как нельзя иметь возможность себя защитить...???
        Платов
        1. НасРать Сегодня, 15:38
          Детишки потом приносят в школу, похвастаться- бах и пару трупов...шутя ... hi
          А преступник, применяя оружие- готов, Вы имея оружие - не ожидаете нападения.... если преступник опытен - вероятность, что Вы труп - высока... А если подросток взял у папаши ствол, что бы надыбать денег на айфон или девочку.... сами понимаете, лучше бы у папаши не было ствола, не было бы соблазна у парня..
          НасРать
          1. Topotun Сегодня, 15:46
            Ну детишки трупы и так организовать смогут. Без оружия. Случаи были.... Вопрос воспитания.
            Topotun
          2. Платов Сегодня, 15:50
            Много у нас таких случаев с травматами??? Думаю нет... Есть порядок хранения. И в чем разница если можно иметь допустим сайгу и нельзя иметь пистолет?! парадокс... разницы нету, только в размерах.... А если судить как вы говорите о том, что преступник готов, а вы нет, то вот другой аргумент, на примере с инкассаторами- бывает, что при нападении преступникам не удается остаться в живых, потому что убиты ответным огнем, и факт случая промаха не упускайте. шанс всегда есть! и лучше когда есть шанс, чем когда его по определению нет!
            Платов
        2. _Ugene_ Сегодня, 17:02
          Получается преступники могут иметь оружие не законное, а мирные не могут иметь шанс на спасение???

          мирные так же могут иметь оружие незаконно, как и преступники, все честно
          _Ugene_
      2. Topotun Сегодня, 15:50
        Гладкоствол разрешен, а с точки зрения ущерба он гораздо серьезнее. Вы представляете что может сделать пуля 12-го калибра? А что сделает пуля ПМ? А картечь? Магазин Сайги-12 8 выстрелов, выпустить весь - почище автомата сработает. Впрочем спор пустой, кто-то против. Кто-то за (я тоже за) разрешения короткоствола. Зачем бодаться? Все равно не мы решаем....
        Topotun
        1. НасРать Сегодня, 15:51
          Цитата: Topotun
          Зачем бодаться? Все равно не мы решаем....


          Это точно...
          НасРать
  5. Платов Сегодня, 14:39
    Лично моя мечта иметь дома на законных основаниях...)))
    Платов
    1. Монархист Сегодня, 15:56
      Платов,быть Вам как минимум манлеем:Вы поднимаете более чем важную тему: право на хранение оружия. При императоре до 1905 в оружейных магазинах можно было свободно приобрести винтовку: австрийская, немецкую или бельгийская. Даже во время "Столыпинской реакции" в магазине свободно продавались револьверы,а если имеется справка из полиции(типа: господин **проживающий там-то не"редиска") и покупай маузерК96 или брачного образца 1903.
      У нас как в 1961 Н.С.Хрущев решил,что народу оружие противопоказано и баста
      Монархист
      1. Монархист Сегодня, 16:06
        Платов,я человек скромный и если бы можно взял:револьвер или ИЖ71
        Монархист
      2. Платов Сегодня, 16:15
        Согласен с Вами) И еще преступности меньше было... Мне кажется мысль о том, что можно в ответку получить пулю немного может сдерживать людей от не обдуманных поступков.) Всегда было можно, но что-то пошло не так, как Вы говорите))) Даже при Пушкине можно было иметь боевое... И интеллектуальные мирные люди им владели.)
        Платов
    2. Topotun Сегодня, 16:51
      Честно говоря - меня бы простой ПМ устроил. И больше не надо...
      Topotun
  6. Нормаль ок Сегодня, 17:31
    Донбасс ещё долго будет аукаться России контрабандой оружия и наркотиков. Очень прибыльное дело. Особенно если учесть, что оружия валом а синтетические наркотики производить можно "хоть на колене".
    Нормаль ок
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