В Краснодарском крае перекрыт канал украинской оружейной контрабанды
Сотрудниками Федеральной службы безопасности на территории Краснодарского края задержан гражданин Украины, которого подозревают в контрабанде и незаконной торговле оружием. В сообщении ЦОС ФСБ, на которое ссылается РИА Новости , содержится информация следующего содержания:
На данный момент принимается решение о возбуждении в отношении задержанного гражданина Украины уголовного дела.
С начала украинского кризиса потоки контрабандного оружия с территории «незалежной» резко расширились. При этом одно из наиболее «популярных» направлений – именно территория Краснодарского края. На Кубань с территории Украины идёт огнестрельное оружие, многое из которого использовалось в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. «Чёрные дельцы» решили использовать ситуацию для налаживания преступного бизнеса. Один из каналов и оказался перекрыт российскими спецслужбами.
Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путём с территории Республики Украина с целью их последующего сбыта.
На данный момент принимается решение о возбуждении в отношении задержанного гражданина Украины уголовного дела.
С начала украинского кризиса потоки контрабандного оружия с территории «незалежной» резко расширились. При этом одно из наиболее «популярных» направлений – именно территория Краснодарского края. На Кубань с территории Украины идёт огнестрельное оружие, многое из которого использовалось в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. «Чёрные дельцы» решили использовать ситуацию для налаживания преступного бизнеса. Один из каналов и оказался перекрыт российскими спецслужбами.
Использованы фотографии: http://rusfact.com
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