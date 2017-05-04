В Краснодарском крае перекрыт канал украинской оружейной контрабанды

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю пресечен незаконный канал поставки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ контрабандным путём с территории Республики Украина с целью их последующего сбыта.

Сотрудниками Федеральной службы безопасности на территории Краснодарского края задержан гражданин Украины, которого подозревают в контрабанде и незаконной торговле оружием. В сообщении ЦОС ФСБ, на которое ссылается РИА Новости , содержится информация следующего содержания:На данный момент принимается решение о возбуждении в отношении задержанного гражданина Украины уголовного дела.С начала украинского кризиса потоки контрабандного оружия с территории «незалежной» резко расширились. При этом одно из наиболее «популярных» направлений – именно территория Краснодарского края. На Кубань с территории Украины идёт огнестрельное оружие, многое из которого использовалось в зоне так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. «Чёрные дельцы» решили использовать ситуацию для налаживания преступного бизнеса. Один из каналов и оказался перекрыт российскими спецслужбами.