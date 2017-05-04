В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий психологический отбор при призыве в армию
Группа членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по обороне Виктором Озеровым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве в армию, передает ТАСС .
«Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Министерством обороны РФ», – говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что «задачами ППО при призыве на военную службу являются определение профессиональной пригодности граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на воинских должностях, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и распределению по воинским должностям».
В настоящее время мероприятий по ППО проводятся в соответствии с руководством, утвержденным приказом министра обороны, федеральным законодательством эти мероприятия не предусмотрены.
По словам инициаторов, законодательное закрепление указанной нормы направлено на «достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности».
«Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Министерством обороны РФ», – говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что «задачами ППО при призыве на военную службу являются определение профессиональной пригодности граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на воинских должностях, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и распределению по воинским должностям».
В настоящее время мероприятий по ППО проводятся в соответствии с руководством, утвержденным приказом министра обороны, федеральным законодательством эти мероприятия не предусмотрены.
По словам инициаторов, законодательное закрепление указанной нормы направлено на «достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности».
Использованы фотографии: http://vitaportal.ru
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