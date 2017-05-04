17:53 04 мая

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий психологический отбор при призыве в армию

Группа членов Совета Федерации во главе с председателем комитета по обороне Виктором Озеровым внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий проведение профессионального психологического отбора (ППО) граждан при призыве в армию, передает ТАСС .



«Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору в порядке, определяемом Министерством обороны РФ», – говорится в документе.


В пояснительной записке отмечается, что «задачами ППО при призыве на военную службу являются определение профессиональной пригодности граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, военной службе на воинских должностях, обучению в военно-учебных заведениях и выработка рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным специальностям и распределению по воинским должностям».

В настоящее время мероприятий по ППО проводятся в соответствии с руководством, утвержденным приказом министра обороны, федеральным законодательством эти мероприятия не предусмотрены.

По словам инициаторов, законодательное закрепление указанной нормы направлено на «достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности».

Использованы фотографии: http://vitaportal.ru
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Комментарии 14

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  1. Тралл Сегодня, 14:48
    А как же решающий фактор военкома из "ДМБ"? smile
    Тралл
    1. рич Сегодня, 14:58
      По словам инициаторов, законодательное закрепление указанной нормы направлено на «достижение качественного комплектования воинских должностей на основе обеспечения соответствия профессионально важных социально-психологических, психологических и психофизиологических качеств граждан, призываемых на военную службу, требованиям военно-профессиональной деятельности».

      А что теперь при военкоматах будет целый батальон психологов: психолог-танкист, психолог-артиллерист, психолог-авиатор, морской психолог, ну и так далее по каждой профессиональной деятельности? Или один психолог-уникум типа Вассермана, который специалист во всех сразу видах военно-профессиональной деятельности?
      рич
      1. stas Сегодня, 15:04
        Они бы с себя начали порядок наводить и с Москвы, тогда бы и в России было бы больше порядка.

        Может быть хотят определять кто как больше любит царя, кто мало будет любить то тех в армию не возьмут.
        stas
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:50
      Помню во времена СССР нас призывников в военкомате (чел. 100) тестировали (очень сложный и хитрый тест, по моему там все параметры включены были) 5 парней отобрали (меня в том числе..,я не хвастаюсь))))) Прапорщик перед нами распинался руками махал и так эмоционально расписывал перспективы ..В любое военное училище и потом служба за границей , куча денег ...Мы аж рты раскрыли! soldier Но увы не судьба ...(я такие тесты потом нигде не видел..)
      ОТДЕЛ
  2. Вальцманюга Сегодня, 14:53
    Кандидатов в ГД , вообще через "Кащенко" нужно пропускать , столько идиотов в одном месте это перебор .
    Вальцманюга
  3. тасха Сегодня, 14:54
    Поддерживаю инициативу членов Совета Федерации. С нетерпением жду введения профессионально-психологического отбора граждан при выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы, при выборе губернаторов, министров и дальше по списку...
    тасха
  4. Стройбат запаса Сегодня, 15:14
    Идея, в принципе, неплохая. Но действительно, пусть с себя начнут. Всех депутатов прогнать через комиссию, профнепригодных выгнать. И кандидатов пускать на выборы только если докажут пригодность как по медико-психологическим, так и по профессиональным качествам. А то сидят толпами на нашей шее абсолютно ни к чему не пригодные "депутаты", которые умеют только демагогию разводить, с листочка речи читать и на кнопки жать, не вникая, что делают и зачем. И кстати, за прогулы выбрасывать надо из кресел. Равно как и за недвижимость и родственников за границей.
    Стройбат запаса
    1. Тралл Сегодня, 15:22
      И после победы на выборах в ГД всех депутатов собирать на пару месяцев за городом в палаточного лагере для прохождения Курса молодого депутата(по аналогии с КМБ) smile
      Тралл
      1. Стройбат запаса Сегодня, 15:47
        Где-нибудь в районе Магадана.
        Стройбат запаса
        1. Банный Сегодня, 15:53
          Вы чего они даже очень нормально устроились пример депутат-коммунист Вороненков ))) столько бабла имел бедолага шо и после смерти за него его бабье грызется и это коммунист -бессребреник радетель за простой народ остальные просто не имеют морального права быть беднее этого достойного хлопчика)))
          Банный
  5. Zymran Сегодня, 15:26
    Совершенно правильная мера.
    Zymran
  6. Doliva63 Сегодня, 15:33
    В СА психотбор был. Может, не везде, не знаю. Помню 6 часов тестов. К вечеру забыл, зачем пришёл laughing
    Doliva63
    1. Paranoid50 Сегодня, 15:43
      Цитата: Doliva63
      В СА психотбор был

      Дык,так и должно быть. Я уже не застал(96-98),более того, "мели" всех подряд, да так,что уже в части пришлось доп. отбор проводить. И это при некомплекте ЛС. Такие организмы попадались... Там медицина с трудом справлялась, а их - в армию.
      Paranoid50
  7. edeligor Сегодня, 16:53
    Большего БРЕДА от этих ИНДИОТОВИДИУМОВ не слышал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ППО прописан приказом МО РФ! НАХ...Я дубляж от проходимцев, ничего в этом не понимающих?!!!!!! Опустили военкоматы ниже плинтуса, теперь будут законодательно возрождать их работу?!
    "Остановите ЗЕМЛЮ, я сойду!"
    Извините, моё мнение... После великих старцев Кремля Брежнев-Черненко-Андропов, думал, ЦИРК окончен... БОЖЕ! Как я ошибался. "Дуэт" преплюнул всех и вся!!!!!!!!!!!
    edeligor
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