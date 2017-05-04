ВДВ в рамках испытаний проведет десантирование новой бронетехники
В середине мая командование ВДВ запланировало в рамках испытаний провести десантирование парашютным способом нескольких новых бронемашин – БМД-4М, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «подготовка БМД-4М к десантированию будет проводиться на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ в Рязани, и их десантирование парашютным способом с полной загрузкой – на один из полигонов в Рязанской области».
«После подготовки боевых машин к десантированию, погрузке на аэродроме Дягилево в самолет ИЛ-76 и выброски на площадку приземления планируется проверить ходовые качества БМД-4М и возможности их боевого применения после приземления и расшвартовки», – добавили в пресс-службе.
Практическое десантирование машин, спланированное в рамках госиспытаний БМД-4М, проводится впервые. В общей сложности их будет выполнено более двадцати.
Многокупольная система общей площадью около 4 тыс. квадратных метров обеспечит стабильное снижение боевой машины до земли и ее безопасное приземление,говорится в релизе.
Сообщается, что «подготовка БМД-4М к десантированию будет проводиться на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ в Рязани, и их десантирование парашютным способом с полной загрузкой – на один из полигонов в Рязанской области».
«После подготовки боевых машин к десантированию, погрузке на аэродроме Дягилево в самолет ИЛ-76 и выброски на площадку приземления планируется проверить ходовые качества БМД-4М и возможности их боевого применения после приземления и расшвартовки», – добавили в пресс-службе.
Практическое десантирование машин, спланированное в рамках госиспытаний БМД-4М, проводится впервые. В общей сложности их будет выполнено более двадцати.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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