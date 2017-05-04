17:56 04 мая

ВДВ в рамках испытаний проведет десантирование новой бронетехники

В середине мая командование ВДВ запланировало в рамках испытаний провести десантирование парашютным способом нескольких новых бронемашин – БМД-4М, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВДВ в рамках испытаний проведет десантирование новой бронетехники


Многокупольная система общей площадью около 4 тыс. квадратных метров обеспечит стабильное снижение боевой машины до земли и ее безопасное приземление,
говорится в релизе.


Сообщается, что «подготовка БМД-4М к десантированию будет проводиться на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ в Рязани, и их десантирование парашютным способом с полной загрузкой – на один из полигонов в Рязанской области».

«После подготовки боевых машин к десантированию, погрузке на аэродроме Дягилево в самолет ИЛ-76 и выброски на площадку приземления планируется проверить ходовые качества БМД-4М и возможности их боевого применения после приземления и расшвартовки», – добавили в пресс-службе.

Практическое десантирование машин, спланированное в рамках госиспытаний БМД-4М, проводится впервые. В общей сложности их будет выполнено более двадцати.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. maxim947 Сегодня, 16:17
    Главное чтобы, без экипажа. Неоправданные риски не нужны.
    maxim947
    1. рич Сегодня, 16:20
      теперь по настоящему станут машинами ВДВ. Настоящими десантниками
      рич
    2. midivan Сегодня, 16:45
      Цитата: maxim947
      Главное чтобы, без экипажа. Неоправданные риски не нужны.

      Ну если только на примере Василия Ф. и Александра В. Маргеловых.
      midivan
  2. Pirogov Сегодня, 16:23
    Практическое десантирование машин, спланированное в рамках госиспытаний БМД-4М, проводится впервые. В общей сложности их будет выполнено более двадцати. .................................................
    .................................................
    ...............Странно ,а как же их приняли на вооружения ВДВ ,если их только сейчас будут впервые проводится Госиспытания.
    Pirogov
    1. maxim947 Сегодня, 16:28
      Просто программой испытаний были скорее всего предусмотрены стендовые испытания имитирующие десантирование.Теперь натурные
      maxim947
    2. midivan Сегодня, 16:54
      Цитата: Pirogov
      Странно ,а как же их приняли на вооружения ВДВ ,если их только сейчас будут впервые проводится Госиспытания.

      Как я понял испытания машины а не парашютной системы, разница с 3кой в тонну если верить Вики, особых проблем не должно возникнуть.Так же БМД принимали участие в боевых действиях,а вот чтобы в боях со сбросом с самолета я не слышал, так чего было ждать "летных" испытаний и отодвигать в право сроки приемки, возможно десантирование в реальных боях и не понадобится ни когда, очень на это надеюсь.
      midivan
  3. Oznob Сегодня, 16:27
    Малая три последние ложки (каши\супа\и т.д.) ест за папу, за маму и за ВДВ...
    Oznob
  4. andrewkor Сегодня, 17:24
    Класс машина! Дрожите супостаты!!Ни у кого в мире ничего даже6 приблизительного нет. В бундесвере вроде типа квадроциклов десантируют .штаты джипы?
    andrewkor
Картина дня