Киев проведет выставку о "вкладе" УПА в "победу над фашизмом"
Украинский институт национальной памяти к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе готовит выставку о "вкладе" Украинской повстанческой армии (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов) в "победу над нацизмом", сообщается в четверг на сайте института, передает РИА Новости
Как утверждают в ведомстве, фотодокументальная выставка — это "рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов".
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
УПА* (Украинская повстанческая армия) - запрещена в РФ
Восьмого мая в Киеве пройдет выставка о вкладе УПА в победу над нацизмом… К годовщине завершения Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставку представляет Украинский институт национальной памяти— говорится в анонсе на сайте института.
Как утверждают в ведомстве, фотодокументальная выставка — это "рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов".
Восьмого мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА— говорится в сообщении.
Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".
УПА* (Украинская повстанческая армия) - запрещена в РФ
Использованы фотографии: eandex.ru/images›УПА
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