21:42 04 мая

Киев проведет выставку о "вкладе" УПА в "победу над фашизмом"

Украинский институт национальной памяти к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе готовит выставку о "вкладе" Украинской повстанческой армии (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов) в "победу над нацизмом", сообщается в четверг на сайте института, передает РИА Новости

Восьмого мая в Киеве пройдет выставка о вкладе УПА в победу над нацизмом… К годовщине завершения Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставку представляет Украинский институт национальной памяти
— говорится в анонсе на сайте института.

Как утверждают в ведомстве, фотодокументальная выставка — это "рассказ о борьбе повстанцев против нацистского и коммунистического тоталитарных режимов".


Восьмого мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА
— говорится в сообщении.



Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

УПА* (Украинская повстанческая армия) - запрещена в РФ

Использованы фотографии: eandex.ru/images›УПА
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Комментарии 5

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  1. Арон Заави Сегодня, 21:32
    Чаво?! request Ну это , ну нет слов fool .
    Арон Заави
    1. Монос Сегодня, 21:40
      Цитата: Арон Заави
      Чаво?! request Ну это , ну нет слов fool .

      А я и адрес знаю в Киеве, где всё это замутят
      Монос
    2. костя андреев Сегодня, 21:41
      Я тоже пытался, что то написать и тоже не нашёл слов!!!
      костя андреев
  2. изя топ Сегодня, 21:38
    ну как боролись what сало перепрятывали recourse
    изя топ
  3. wasjasibirjac Сегодня, 21:40
    упс..... это они тоже Германию победили?
    wasjasibirjac
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