Киев проведет выставку о "вкладе" УПА в "победу над фашизмом"

Восьмого мая в Киеве пройдет выставка о вкладе УПА в победу над нацизмом… К годовщине завершения Второй мировой войны в Европе киевлянам покажут историю антинацистской борьбы украинских повстанцев. Выставку представляет Украинский институт национальной памяти

Восьмого мая в Киеве Институт национальной памяти представит первую часть выставки "Восстань против нацизма". Вторая часть — "Повстанцы против коммунизма" — будет открыта в октябре, накануне 75-й годовщины создания УПА