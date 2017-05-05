Конгресс пересчитал средства, которые направит Украине
Американские власти уточнили размеры финансовой «помощи» Украине. Как выяснилось, финансовый поток из Вашингтона в Киев будет сжат и составит около 410,5 млн долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» . Ранее украинское посольство публиковало заявление, что США выделят Украине для подготовки военнослужащих более 560 млн долларов.
В заявлении Конгресса и обнародованном проекте военного бюджета говорится о том, что Пентагон получает право направить около 150 млн долларов США Киеву для следующих целей: обучение украинских военных, поставки технических средств и «летальных вооружений оборонительного характера». "Интерфакс" пишет, что 150 млн долларов будут направляться из упомянутых 410, 5 млн.
О том, какие именно это могут быть "летальные оборонительные" вооружения, не сообщается.
В украинских СМИ тем временем публикуются иные данные. В частности, УНИАН сообщает своим читателям о том, что размер финансовой помощи из бюджета США составит 560 млн долларов, из которых на военные нужды будет предоставлено не менее 238 млн долларов.
В любом случае это не та помощь, на которую Киев рассчитывал изначально. Мало того, Вашингтон фактически открыто запретил украинским властям из предоставляемых средств финансировать радиальные националистические батальоны, включая «Азов» (запрещён в РФ). Это явно вызывает негодование у радикалов, которые готовы драться за каждый доллар, поступающий от «партнёров» из-за рубежа.
В заявлении Конгресса и обнародованном проекте военного бюджета говорится о том, что Пентагон получает право направить около 150 млн долларов США Киеву для следующих целей: обучение украинских военных, поставки технических средств и «летальных вооружений оборонительного характера». "Интерфакс" пишет, что 150 млн долларов будут направляться из упомянутых 410, 5 млн.
О том, какие именно это могут быть "летальные оборонительные" вооружения, не сообщается.
В украинских СМИ тем временем публикуются иные данные. В частности, УНИАН сообщает своим читателям о том, что размер финансовой помощи из бюджета США составит 560 млн долларов, из которых на военные нужды будет предоставлено не менее 238 млн долларов.
В любом случае это не та помощь, на которую Киев рассчитывал изначально. Мало того, Вашингтон фактически открыто запретил украинским властям из предоставляемых средств финансировать радиальные националистические батальоны, включая «Азов» (запрещён в РФ). Это явно вызывает негодование у радикалов, которые готовы драться за каждый доллар, поступающий от «партнёров» из-за рубежа.
Использованы фотографии: REUTERS Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/1908126-senat-ssha-odobril-byudjet-kotoryiy-predusmatrivaet-vyidelenie-ukraine-560-millionov.html
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