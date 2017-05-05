10:19 05 мая

"Ъ": В составе оружия боевиков в Сирии специалистами обнаружена новейшая российская электроника

Накануне издание «Коммерсантъ» вышло с материалом, в котором утверждается, что боевики террористических группировок в Сирии активно используют вооружения с российской электроникой. Речь ведётся о таких группировках как «Джебхат ан-Нусра и ИГИЛ (* террористические группировки, запрещённые в РФ). В частности, в материале заявлено, что боевики применяются снайперское оружие с электронно-оптическими преобразователями, создаваемыми российскими предприятиями оборонки.

«Коммерсантъ»:
Разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в ПНВ именно российскую электронику. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведённые на российских предприятиях»,— отметил собеседник “Ъ”. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось.


Подобного рода заявления опубликованы в материале под названием «Прицелы у них не той системы» .


"Ъ": В составе оружия боевиков в Сирии специалистами обнаружена новейшая российская электроника


Отмечается, что на данный момент ведётся разбирательство по поводу того, как новейшая российская электроника попала в руки террористов. В том же материале говорится о том, что ранее при изучении специалистами «трофейных» вооружений боевиков в составе оружия находили электронику, которая используется армиями стран, входящих в военный блок НАТО.

«Коммерсантъ» пишет, что задавался вопрос производителям российской электронно-оптических преобразователей по поводу возможности реализации таких элементов сомнительным заказчиках. Представитель предприятия отметил, что контракты по продукции военного и двойного назначения строго контролируются госорганами, а потому элементы могли попасть к террористам, к примеру, через третьи страны.

Минобороны на данный момент не подтверждает информации о наличии у террористов в Сирии российских оптических систем для снайперского оружия.

Использованы фотографии: WideFon.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. 210окв Сегодня, 06:12
    Барыги национальности и принципов не имеют...Хотя эти сведения из оочень информированного источника неполживой дерьмократии..
    210окв
    1. виктор н Сегодня, 06:36
      Но расследовать необходимо самым тщательным образом. И наказать публично.
      виктор н
      1. 210окв Сегодня, 08:17
        Виктор,Вы знаете что настораживает..Нашли наши компоненты в законченном изделии-а это сложное оптико-электронное устройство.Производителя не указали.Если бы наш прицел был-понятно,а то как всегда-одна бабка сказала..В "Эль-Джазирре".
        Цитата: виктор н
        Но расследовать необходимо самым тщательным образом. И наказать публично.
        210окв
        1. gringo Сегодня, 08:55
          Наша оптика, ночники поставляются по всему миру включая США, правда не для армии а для гражданских, и имеют не хилый успех потому что стоят на порядок дешевле, поэтому расследовать чего то бессмысленно.
          gringo
          1. Дамир Сегодня, 09:41
            исчо просче!!!!!! это имеет место быть вброс субстанции на вентилятор!!!! под общей темой - "ЕЩЕ НЕ ИЗВЕСТНО КТО СПОНСИРУЕТ И ВООРУЖАЕТ ИСЛАМСКИХ ТЕРРОРИСТОВ"... первые пробные вбросы уже были, вот например - http://newsonline24.com.ua/rossiya-napryamuyu-voo
            ruzhaet-xezbolla-i-igil.... и этакой беллетристики не мало..... а про поставки по всему миру так кто этому поверит, ведь обще известно что у нас тут "экономика порвана в клочья" и вообще откуда у этих дикарей заводы????? ржавые ракеты остались со времен USSR и это все.....
            Дамир
      2. Maskom Сегодня, 09:35
        Что интересно, если бы такая же инфа появилась касательно американского или израильского оружия, то форумовская братва непременно расценила бы это как еще одно доказательство поддержки ИГИЛа. А тут оказалось российское оружие- "барыги национальности не имеют"
        Maskom
        1. gringo Сегодня, 09:51
          Не оружие а Электронно-Оптический Преобразователь. т.е радиодеталь грубо говоря.
          gringo
      3. pafegosoff Сегодня, 09:40
        Смешно, ей богу! "расследовать", "наказать"... Вот если бы у боевиков нашли мешок комбикорма из села Кукуева, тогда бы сторожу склада вломили бы пожизненно за помощь террористам.
        А тут: деньги и связи.
        Сынки, наглеющие от вседозволенности, б..., простите - любовницы высокопоставленных жуликов, сами жулики - чиновники и "народные избранники",- вне наказания, вне закона, вне Родины, вне народа. Они - неприкосновенны.
        Они что сами себя наказывать будут?
        pafegosoff
      4. xetai9977 Сегодня, 10:00
        Наверняка продали сами же асадовцы. Это наиболее вероятный сценарий. А по сути. Вы знаете,что умиляет? Стоит появится у боевиков западному оружию, то появляется масса комментов, мол,"матрасы поддерживают", а если российское оружие, -" воры национальности не имеют" Налицо двойные стандарты. Хотя я всецело согласен с утверждением- воры действительно национальности не имеют, и в одном,и в другом случаях
        xetai9977
  2. midivan Сегодня, 06:14
    Брехня! Нет у нас ни какой новейшей электроники! Мне не верите, спросите на Эхе вам там любой либераст подтвердит! yes
    midivan
  3. ИмПерц Сегодня, 06:25
    Если это так, то компетентные органы выяснят кто и как продал, что продал и за сколько продался.
    И появится на Западе очередной борец за Демократию с Режимом.
    ИмПерц
  4. AleksPol Сегодня, 06:28
    Коммерсант , та ещё газетёнка
    AleksPol
    1. ЛукичЪ Сегодня, 06:40
      Цитата: AleksPol
      Коммерсант , та ещё газетёнка

      название само за себя говорит
      ЛукичЪ
  5. Толстоевский Сегодня, 06:36
    наши западные партнёры-сатанисты из цру и других помоек и не такие подставы проворачивали
    Толстоевский
  6. zoolu300 Сегодня, 06:51
    Я не удивлен. Скорее всего данные девайсы поставлялись "олигархатом" РФ в какую нибудь Саудию или Иорданию, а те отдали их ИГИЛ. Для "олигархата" РФ главное бабло, ибо их детки в Йелях, а не Сирии.
    zoolu300
    1. Stas157 Сегодня, 07:35
      Цитата: zoolu300
      Скорее всего данные девайсы поставлялись "олигархатом" РФ в какую нибудь Саудию или Иорданию, а те отдали их ИГИЛ. Для "олигархата" РФ главное бабло

      Раньше люди совесть имели, как главный ограничитель. А теперь ее нет. Только закон остался. Но, совесть похоже была эффективнее! Сей час деньги всему голова. Не заработал, значит не состоялся! А законы не останавливают "настоящих" деловых людей, если впереди стоит прибыль. Не случайно у каждого, даже еще не олигарха, нанят целый штат юристов и бухгалтеров. А все это для того, что бы: "у нас все было, а нам за это ничего не было!". Уход от налогов, уход от ответственности...
      Stas157
      1. zoolu300 Сегодня, 07:40
        И не говорите все по Марксу, ничего нового. Но наш "олигархат" РФ умудряется даже Маркса опровергать. Скажите, как бензин может дорожать, если главный его компонент (нефть) дешевеет?
        zoolu300
        1. Anton Serov Сегодня, 10:03
          у вас с арифметикой проблемы. Нефть у вас дешевеет в баксах, а бензин дорожает в рублях. Ну и учтите, что в стране был проведена (и ведется) коренная реконструкция НПЗ, что закладывается в цены продукции. Простая вроде арифметика, но многие и ее не понимают.
          Anton Serov
          1. zoolu300 Сегодня, 10:07
            Логика железная! Рубль привязан к зеленой резанной бумаге, а тут вдруг начал жить своей жизнью. Жгите дальше.
            zoolu300
      2. jonhr Сегодня, 08:23
        а разве человек с совестью теряет её так быстро ради денег? как по мне так быстро теряют совесть те кто притворяется , что имеет совесть. так что не надо говорить раньше. сейчас тоже есть порядочные люди
        jonhr
    2. Ныробский Сегодня, 08:21
      Цитата: zoolu300
      Я не удивлен. Скорее всего данные девайсы поставлялись "олигархатом" РФ в какую нибудь Саудию или Иорданию, а те отдали их ИГИЛ. Для "олигархата" РФ главное бабло, ибо их детки в Йелях, а не Сирии.

      Не станет наш "олигархат" такой "мелочёвкой" заниматься, как продажа десятка прицелов бородатым бомжахедам. Они больше специализируются сразу по месторождениям нефти и алмазов, которые можно качать десяток лет, гос.активами в число которых могут входить целиком те же предприятия и заводы на которых производят оптику и т.д. Как то сложно себе представить, как олигарх в подземном переходе из под полы втюхивает прицел какому нибудь Махмуду.
      Ныробский
      1. zoolu300 Сегодня, 09:41
        Ну почему же? Мелочевка на несколько десятков тысяч прицелов, для мелких нужд самое то. Сынку в Йеле подкинуть 100000$ на карманные расходы, дочке такую же сумму на шопинг в Милане.
        zoolu300
  7. Шукшин Сегодня, 06:55
    Все вооружение боевиков, это новейшие разработки США и Израиля, но об этом молчат, как только попался прицел с одной деталькой из РФ сразу крики.
    Шукшин
    1. avg-mgn Сегодня, 07:13
      Давайте по честному - возмущаемся появлением у бармалеев НАТОвского оружия, так по поводу нашего аж орать надо. В конце концов это наши с Вами - налогоплательщиков деньги и стреляют они в наших офицеров и солдат. Разбираться нужно в любом случае, даже если это фейк от "Ъ" и дать причастным по сусалам.
      avg-mgn
      1. Шукшин Сегодня, 10:03
        avg-mgn, Давайте орать про ВСЕХ поставщиков включая НАТОвцев, а потом давать по сусалам всем поставщикам.
        Шукшин
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:23
      Цитата: Шукшин
      Все вооружение боевиков, это новейшие разработки США и Израиля


      вы не могли бы привести аргументированые примеры передачи Израилем оружия игиловцам?
      пс как не посмотрю на фотографии так калаш в руках. я должен из этого понимать что Россия их вооружает что ли? бросаетесь словами.
      Маки Авелльевич
      1. Шукшин Сегодня, 09:58
        Не стройте из себя невинность, чьи самолеты постоянно бомбят сирийские войска? Информации по оружию предостаточно, ищите и обрящите. Из последнего могу подсказать посмотреть интервью с сирийской женщиной переводчицей, которая долгое время проживала на территориях подконтрольных боевикам и занималась переводами в т.ч. инструкций к оружию.
        Шукшин
    3. НЕКСУС Сегодня, 07:43
      Цитата: Шукшин
      Все вооружение боевиков, это новейшие разработки США и Израиля, но об этом молчат, как только попался прицел с одной деталькой из РФ сразу крики.

      У хорошего оружия по сути нет национальности. Если оно эффективное и соответствует требованиям и задачам, бойца им оснастят,были бы деньги. Помнится история в Чечне,когда образцы новейшего нашего оружия первыми обкатывали чеченские боевики,а наша армия их еще толком то не имела.
      НЕКСУС
  8. tchoni Сегодня, 07:12
    Как-как? - каком к верху. У бойцов славной и независимой Ичкерии разработки отечественного ВПК появлялись чуть раньше чем у федералов... А тут , так вообще не вижу препятствий: продали чего саудитам каким или еще каким балгарам - и вуалЯ
    tchoni
    1. midivan Сегодня, 07:42
      А смысл им продавать? Денег там хватает, отношения с саудитами тоже не самые лучшие, а при выяснении таких махинаций им лавочку быстро прикроют да и сами бойцы из Ичкерии там службу несут, на кой им такой бизнес нужен, что то мне подсказывает собака порылась там откуда противотанковые комплексы ТOW родом request
      midivan
  9. wasjasibirjac Сегодня, 07:17
    в охотничий магазин заходили? там много ночных прицелов продается. и даже документы не спрашивают. Из России в Сирию прибыло несколько тысяч боевиков. кто-то привез с собой снаряжение. "Коммерсант" как обычно ищет жареные факты.
    wasjasibirjac
  10. AVGUST Сегодня, 07:23
    Такие вещи имеют строго индивидуальный номер , даже если он спилен, то экспертиза по плотности металла в месте нанесения выявит этот номер, далее по заказу выяснить кому поставлялась данная игрушка, если в действующие части, то провести инвентаризацию , с целью выявления хищений со складов, или проверки конкретного бойца , которому сей девайс выдавался, так что, пусть предъявят вещ. док а там разберёмся...........всем здравия !
    AVGUST
    1. midivan Сегодня, 07:44
      Цитата: AVGUST
      Такие вещи имеют строго индивидуальный номер , даже если он спилен,

      Да кто там номера пилить будет, не шпана там дворовая собралась с ПМ да с ТТ, тем по барабану чей номер и на кого тень упадет.
      midivan
    2. gringo Сегодня, 08:59
      На чем номер? На ЭОПе или прямо на кристалле арсенида галия? ночники в любом магазине продаются без проблем и документов.
      gringo
  11. Million Сегодня, 07:36
    Они бы еще автоматы Калашникова у них обнаружили...В нынешний продажный век удивляться нечему
    Million
  12. Jovanni Сегодня, 07:41
    По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось.

    ФСБ срочно прицелиться должно! Прицелиться точно, и жахнуть...
    Jovanni
  13. AlexYa Сегодня, 07:46
    А, ну да. Безымянный эксперт исследовал неизвестные образцы вооружения...Специально, для "Коммерсанта".
    AlexYa
  14. avg-mgn Сегодня, 07:51
    Подача данного материала на ВО несколько странная - выдернуто несколько фраз из публикации, зачем то вставили фото (в статье-оригинале его вообще нет) прицела 1П71-1, который (соглашусь с wasjasibirjac), действительно можно купить в специализированных магазинах, а в первоисточнике речь идет о прицелах ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях . Для интереса прочтите источник на который ссылается уважаемое ВО.
    http://www.kommersant.ru/doc/3289622
    avg-mgn
  15. donavi49 Сегодня, 08:01
    Скорей всего все банально просто.

    Некоторое количество прицелов подарили каким-нить Соколам, Тигра, разведроте при 5 корпусе.

    Они поступили как всегда, в смысле выменяли сию вафлю на что-то полезное.

    Тут была статья от офицера, который еще в первую Пальмиру был. Они работали с Сирийцами, а к офицеру был представлен довольно смышленый лейтенант-переводчик. Они пару раз под минометный попадали, осколками накрывало, а лейтенант вообще без СИЗ. Ну в общем стало жалко - выбил ему броник и подарил, а потом и и каску.

    Дальше была небольшая ротация, через неделю они встретились, он щеголяет обновкой 2 или 3 Гелекси который удалось выменять на подаренный СИЗ.
    donavi49
  16. Doliva63 Сегодня, 08:08
    Вот оно, импортозамещение, в действии! laughing
    Doliva63
  17. Kenneth Сегодня, 08:10
    Так у них и Т 90 есть. Научились отнимать.
    Kenneth
  18. burglar Сегодня, 08:51
    Думается мне, все проще - сколько складов с оружием бармалеи захватили в той же Пальмире во время отступления сирийской армии?
    burglar
    1. КПА Сегодня, 09:32
      Конечно, трофей скорее всего. recourse
      КПА
  19. pafegosoff Сегодня, 09:33
    Не платят свои, заплатят враги...
    pafegosoff
  20. Умничка Сегодня, 10:03
    Разбираться надо, а не голословно утверждать.
    Умничка
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