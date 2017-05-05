"Ъ": В составе оружия боевиков в Сирии специалистами обнаружена новейшая российская электроника

Разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в ПНВ именно российскую электронику. «Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведённые на российских предприятиях»,— отметил собеседник “Ъ”. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось.

Накануне издание «Коммерсантъ» вышло с материалом, в котором утверждается, что боевики террористических группировок в Сирии активно используют вооружения с российской электроникой. Речь ведётся о таких группировках как «Джебхат ан-Нусра и ИГИЛ (* террористические группировки, запрещённые в РФ). В частности, в материале заявлено, что боевики применяются снайперское оружие с электронно-оптическими преобразователями, создаваемыми российскими предприятиями оборонки.«Коммерсантъ»:Подобного рода заявления опубликованы в материале под названием «Прицелы у них не той системы» Отмечается, что на данный момент ведётся разбирательство по поводу того, как новейшая российская электроника попала в руки террористов. В том же материале говорится о том, что ранее при изучении специалистами «трофейных» вооружений боевиков в составе оружия находили электронику, которая используется армиями стран, входящих в военный блок НАТО.«Коммерсантъ» пишет, что задавался вопрос производителям российской электронно-оптических преобразователей по поводу возможности реализации таких элементов сомнительным заказчиках. Представитель предприятия отметил, что контракты по продукции военного и двойного назначения строго контролируются госорганами, а потому элементы могли попасть к террористам, к примеру, через третьи страны.Минобороны на данный момент не подтверждает информации о наличии у террористов в Сирии российских оптических систем для снайперского оружия.