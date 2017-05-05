13:57 05 мая

Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США

Чтобы оценить вероятный исход глобального конфликта между тремя крупнейшими армиями мира – американской, китайской и российской – обозреватель Business Insider Логан Най сравнил их техническую оснащённость в четырёх важнейших категориях: малозаметные самолёты, танки, надводные суда и подводные лодки.

Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США


«США – пока единственная страна, которая уже сейчас имеет на вооружении боевой самолёт пятого поколения. Вместе с тем, на данный момент в распоряжении американских ВВС находятся лишь 187 истребителей F-22, тогда как новая модель F-35, которая должна дополнить воздушный флот США, сталкивается с целым рядом трудностей. Между тем Китай и Россия активно создают собственные новейшие самолёты», приводит статью канал RT .


По данным автора, «Пекин работает сразу над четырьмя моделями – уже продемонстрированным на авиашоу J-31, предположительно запущенным в серийное производство J-22 (именно этот истребитель, скорее всего, сможет сравниться по ТТХ с F-35, а то и с F-22), а также J-23 и J-25, которые пока остаются слухами и китайской пропагандой». В свою очередь, Россия работает лишь над одним истребителем – Т-50 (ПАК ФА), – «однако многие считают его равным F-22: он не настолько малозаметен, как последний, зато гораздо манёвреннее».

Победителем всё равно пока выходит F-22 – просто потому, что «его китайские и российский конкуренты до сих пор больше абстрактны, чем реальны». Одна КНР и РФ всё же наступают на пятки, предупреждает Най.

В плане танков, по его мнению, наблюдается ничья: «у США есть M-1 "Абрамс", впервые принятый на вооружение в 1980 году, но с тех пор неоднократно модернизированный; Россия развивает проект "Армата", но пока полагается на тоже "потрясный" Т-90А – один из таких танков даже выдержал в Сирии прямое попадание из ПТУР TOW; наконец, у Китая имеется "Тип-99", считающийся почти столь же живучим, сколь российские и американские машины».

Вместе с тем пальма первенства, по словам автора, всё равно принадлежит американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов», а американские танковые силы имеют «более свежий боевой опыт по сравнению с соперниками».

Что касается надводных кораблей, то и здесь американцам не равных: «В их руках – крупнейший в мире флот с десятью авианосцами и девятью вертолётоносцами. Тем не менее, во вражеских водах он может и не совладать с натиском со стороны китайских ракет или российских дизельных подводных лодок, хотя в открытом океане американские корабли поборют любого», пишет обозреватель.

Россия пока испытывает серьёзные затруднения с развёртыванием сил и средств на море, «однако недавние пуски крылатых ракет "Калибр" по целям в Сирии продемонстрировали, что Москве всё-таки удалось найти способ сделать даже маленькие корабли очень и очень эффективными: противокорабельная версия "Калибра", как полагают специалисты, имеет такие же возможности, а если подобные ракеты запустить в достаточном количестве, они, вероятно, даже смогут преодолеть американские корабельные средства ПВО», констатирует он.

В целом пальма первенства принадлежит ВМС США, «но если тем придётся сражаться на территории Китая или России, не обойдётся без тяжёлых потерь – а при существенных недостатках в планировании операций полномасштабное вторжение может даже провалиться», полагает автор.

Сравнивая подводный флот, Най снова в первую очередь уделяет внимание американскому арсеналу: «в составе ВМС США – 14 подводных ракетных крейсеров, оснащённых в общей сложности 280 ядерными ракетами, каждая из которых способна стереть с лица земли один вражеский город, четыре ракетных подлодки со 154 ракетами "Томагавк" и 54 атомных торпедных подлодки». При этом все американские лодки «высокотехнологичны, хорошо вооружены и малозаметны».

По словам журналиста, у России только 60 подлодок, но они обладают широкими возможностями: «Российские атомные подлодки так же или почти так же малозаметны, как западные, а дизельные – так и вовсе в числе самых тихих в мире. Кроме того, Москва работает над новыми видами подводного вооружения, а российские экипажи и так были хороши, но становятся еще лучше». У Китая есть лишь 5 атомных торпедных подлодок, 53 дизельных и 4 подводных ракетных крейсера с ядерным вооружением, но он активно строит новые подводные корабли.

В итоге, по мысли Ная, победителем выходит подводный флот США «в связи с возможностями в плане поражения наземных целей и боя между подлодками», но и здесь Китай и Россия быстро сокращают разрыв.

Завершая статью, и отвечая на поставленный в ее начале вопрос о том, кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!».

Использованы фотографии: igorpmigse.livejournal.com
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Комментарии 103

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  1. Чёрный Сегодня, 10:17
    ....в случае глобальной войны победу праздновать будет некому...создается впечатление,что этот писака из СМИ страдает психическими и умственными отклонениями !
    Чёрный
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:22
      Немецкие сми в 38 тоже так писали)
      Владимир 38
    2. dvina71 Сегодня, 10:32
      Позволю себе немножко уточнить.. Будет кому,но будет совсем не до празднования. Просто представьте себе мегаполис,в несколько млн жителей,где неожиданно кончилось ВСЕ. Нет электричества,воды,не работает канализация,нет медицины,еды,... зато есть оружие..
      dvina71
      1. AlexTires Сегодня, 10:42
        а самое главное - нет самого мегаполиса, во всяком случае большей части...
        AlexTires
        1. NIKNN Сегодня, 11:01
          Победителей не будет. А вот племя какое нибудь в африке новую цивилизацию начнет...
          Появятся новые энштейны, ломоносовы и......." великие" американцы.... request
          NIKNN
      2. Александр романов Сегодня, 11:01
        Цитата: dvina71
        Нет электричества,воды,не работает канализация,нет медицины,еды,... зато есть оружие.

        Люди потянуться в деревни. Во всяком случае у нас.
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 11:20
          боюсь, деревни так же вымрут из-за "ядерной зимы", сомневаюсь, что вообще кто-нибудь выживет
          роман66
          1. dvina71 Сегодня, 11:42
            Цитата: роман66
            вымрут из-за "ядерной зимы"

            Как сказал один эстасенс..- Зима не будет.))) Ядерная зима это страшилка. Для людей не знающих поражающие факторы ЯВ и их порядок. НА Земле уже проведено более тысячи наземных и воздушных ЯВ.. Зима не наступила,масшатбных пожаров не зафикисированно,есть радиоактивный след,но его улавливают специальными датчиками(на столько он слаб).
            dvina71
            1. andj61 Сегодня, 12:18
              Цитата: dvina71
              Ядерная зима это страшилка. Для людей не знающих поражающие факторы ЯВ и их порядок. НА Земле уже проведено более тысячи наземных и воздушных ЯВ.. Зима не наступила,масшатбных пожаров не зафикисированно,есть радиоактивный след,но его улавливают специальными датчиками(на столько он слаб).

              Во первых, откуда тысячи ядерных взрывов? Их всего было чуть более 2600 и примерно 95% - это подземные ядерные взрывы. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан 5 августа 1963 года в Москве. Сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 года и был открыт для подписания другими странами с 8 августа 1963 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Депозитариями Договора являются СССР (Российская Федерация), США и Великобритания. В настоящее время участниками Договора является 131 государство. После этого наземных и воздушных ядерных взрывов практически не производилось, несколько произвели Китай и Франция, но их было в пределах десятка. не забывайте, что не было практически одновременного массированного применения ЯО, а именно в этом состоит основная опасность ядерной войны. По поводу ядерной зимы - последствия, подобные мощным ядерным взрывам наша планета испытывала неоднократно. Это взрывы вулканов - погуглите и увидите свидетельства практического отсутствия лета в России из-за взрыва вулкана, к примеру, в Индонезии (Кракатау , Тамбора и т.п. - в 19 веке таковых было несколько).
              5‑7 апреля 1815 года произошло извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. В воздух на высоту 43 километров были выброшены пепел, песок и вулканическая пыль. Камни до пяти килограммов весом разлетались на расстояние до 40 километров. От извержения Тамборы пострадали острова Сумбава, Ломбок, Бали, Мадура и Ява. Впоследствии под трехметровым слоем пепла ученые нашли следы погибших царств Пекат, Сангар и Тамбора. Одновременно с извержением вулкана образовались огромные цунами 3,5‑9 метров высотой. Отхлынув от острова, вода обрушилась на соседние острова и утопила сотни людей. Непосредственно во время извержения погибли около 10 тысяч человек. Еще не менее 82 тысяч человек умерли от последствий катастрофы — голода или болезней. Пепел, покрывший Сумбаву саваном, уничтожил весь урожай и засыпал оросительную систему; кислотные дожди отравили воду. В течение трех лет после извержения Тамборы весь земной шар обволакивала пелена из частичек пыли и пепла, отражая часть солнечных лучей и охлаждая планету. На следующий, 1816 год европейцы ощутили последствия извержения вулкана. Он вошел в анналы истории, как "год без лета". Средняя температура в Северном полушарии упала примерно на один градус, а в некоторых областях — даже на 3‑5 градусов. От весенних и летних заморозков на почве пострадали большие площади посевов, и на многих территориях начался голод https://ria.ru/spravka/20130826/958101173.html

              И это вулкан, причем хрен знает где. А теперь представьте себе насколько тысяч мощных ядерных взрывов, которые будут произведены практически одновременно, то есть в течение десятков часов. Сколько пыли поднимется в атмосферу, сколько воды испарится? А в океан для создания цунами тоже не одна боеголовка направлена будет. Вот и будет эта пыль,этот водяной пар оседать не один месяц, а солнце просто не будет по-прежнему нагревать землю - лучи сквозь пыль просто не дойдут. Да плюс к тому радиоактивное загрязнение - это тоже мощнейшее воздействие на выживших. Мало никому не покажется!
              andj61
        2. dvina71 Сегодня, 11:31
          Цитата: Александр романов
          Люди потянуться в деревни. Во всяком случае у нас.

          12 млн? пешком? по 8ми дорогам..Серьезно?
          dvina71
      3. To be or not to be Сегодня, 12:15
        ..и крысы..везде .и большие..
        На смену человеку неразумному придут КРЫСЫ!!
        To be or not to be
      4. skrabplus.ru Сегодня, 13:22
        полосатым достаточно интернет отрубить и всё пропало!!! Через неделю подохнут, как мухи в банке...
        skrabplus.ru
    3. ser-pov Сегодня, 10:34
      [/quote]Завершая статью, и отвечая на поставленный в ее начале вопрос о том, кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!». [quote]

      Звучит Победный марш... Звучат фразы-" Да хранит Бог Америку"...
      Дебилы, кто же вас подпустит к нашим берегам? fool
      ser-pov
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:58
        Цитата: ser-pov
        Звучит Победный марш... Звучат фразы-" Да хранит Бог Америку"...

        ЛукичЪ
        1. skrabplus.ru Сегодня, 13:24
          на фото КВ-1?
          skrabplus.ru
          1. svp67 Сегодня, 13:37
            Цитата: skrabplus.ru
            на фото КВ-1?

            Нет, фото с Курил и это японская машина
            svp67
      2. Удав КАА Сегодня, 12:05
        Цитата: ser-pov
        Дебилы, кто же вас подпустит к нашим берегам?

        Очнитесь! Они уже через систему баз НАТО у наших границ!
        Россия работает лишь над одним истребителем – Т-50 (ПАК ФА), – «однако многие считают его равным F-22: он не настолько малозаметен, как последний, зато гораздо манёвреннее».
        Странное суждение, если учесть комплекс технических средств на основе плазменных генераторов и новые противорадиолокационные покрытия и материалы, практически полностью поглощающие ЭМЭ.
        кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!».
        А еще, наверное, считает себя крупным спецом-аналитиком...Ну, хоть бы ради интереса взглянул в наши военные доктрины и утерся бы насчет "конвенциональной" войны между КНР/РФ - США.
        Если такое случится, то можно переселяться на Марс , либо экзопланету в созвездии Лебедя/ около Сириуса или еще где-то в дальнем космосе...
        А ведь это все делается для того, чтобы убедить янки, что война -- это "не больно"! а даже где-то "приятно" (в смысле быть победителем).
        ИМХО.
        Удав КАА
    4. сибиралт Сегодня, 10:38
      А где и когда за всю историю и сотни войн с их участием без посторонней помощи американцы побеждали? belay
      сибиралт
      1. Вальцманюга Сегодня, 11:35
        Цитата: сибиралт
        без посторонней помощи американцы побеждали?

        Недавно фильмец смотрел , там один пеньдос из прошлого , спрашивает другого пеньдоса из будущего , кто победил во второй мировой ? Ответ убил наповал , одно слово МЫ .
        Вальцманюга
    5. Чертков Олег Сегодня, 10:41
      победу праздновать будет некому.
      Верно. Победит только каменный топор.
      Чертков Олег
    6. Лёня Пантелеев Сегодня, 11:12
      Он забыл о Йеллоустоунском вулкане, писака этот. Забросить туда с десяток "Ярсов" и матрассники превратятся в пепел.
      Лёня Пантелеев
    7. рич Сегодня, 12:18
      Чёрный:....в случае глобальной войны победу праздновать будет некому

      Точно, Вячеслав. При таком раскладе парад победы отменяется. За неявкой победителей
      рич
  2. Венд Сегодня, 10:18
    США победят только в том случае, если не будет стороной конфликта и присоединится к победителю. Матрасники так уже делали и не раз.
    Венд
    1. volodya Сегодня, 10:30
      Цитата: Венд
      США победят только в том случае, если не будет стороной конфликта и присоединится к победителю. Матрасники так уже делали и не раз.

      Если США собираются так победить,то европейцам придётся в Сибири снова лес пилить!
      volodya
      1. jjj Сегодня, 10:44
        Только вот фото времен Первой мировой. Зато прослеживается четкая связь поколений
        jjj
      2. Nick Сегодня, 10:46
        Цитата: volodya
        Цитата: Венд
        США победят только в том случае, если не будет стороной конфликта и присоединится к победителю. Матрасники так уже делали и не раз.

        Если США собираются так победить,то европейцам придётся в Сибири снова лес пилить!

        Мудрый был однако дедушка! Внучек то не в него видать... fool
        Nick
        1. NIKNN Сегодня, 11:14
          Почему "был" такие дедушки живут вечно... feel
          NIKNN
          1. Nick Сегодня, 12:48
            Цитата: NIKNN
            Почему "был" такие дедушки живут вечно... feel

            Тогда есть надежда, что они удержат внучков от опрометчивых поступков собственным примером.
            Nick
            1. NIKNN Сегодня, 12:51
              Цитата: Nick
              Тогда есть надежда, что они удержат внучков от опрометчивых поступков собственным примером.

              А тут одни ????????? как говорят бабка на трое сказала.... толкают на войну внуков не дедушки и когда внуки осознают дедушкины слова....дай Бог пораньше....
              NIKNN
    2. Дмитрий Дмитрий Сегодня, 11:56
      А мне вот другое интересно,а у нас то кто воевать пойдет?.Ну погибнут все те кто остался с моральными принципами,да те для кого Армия и Родина не пустой звук,а дальше то что.Вы гляньте на молодежь современную,прошу прощения,но термин инфантильное поколение в самый раз подойдет.Бравада,моральный дух,агитация,все это хорошо в каком то смысле,но и трезво на вещи смотреть надо.Если косят даже сейчас когда служба и не служба вовсе,так лагерь.Если непочтительно относятся к святому Матери,пусть и в соц сетях,но термин мамоё....живет и здравствует.Если Родину презрительно называют *Рашка* и спят и видят получение грин карты.Если не знают Космодемьянскую и Казея,но знают Халков,пауков и прочую нечисть. Вот я и спрашиваю,воевать кто пойдет,поколение дом 2 и супергероев,кто?
      Дмитрий Дмитрий
      1. Nick Сегодня, 12:53
        Цитата: Дмитрий Дмитрий
        А мне вот другое интересно,а у нас то кто воевать пойдет?.Ну погибнут все те кто остался с моральными принципами,да те для кого Армия и Родина не пустой звук,а дальше то что.Вы гляньте на молодежь современную,прошу прощения,но термин инфантильное поколение в самый раз подойдет

        Про мое поколение тоже самое говорили, но ничего, Афган показал, кто есть кто... Да и нынешние, кто в 90-х, в начале 00-х в Чечне воевал, тоже не хлюпиками оказались. Прорвемся!
        Nick
      2. NIKNN Сегодня, 12:55
        А мне вот другое интересно,а у нас то кто воевать пойдет?.Ну погибнут все те кто остался с моральными принципами,да те для кого Армия и Родина не пустой звук,

        Я и такие как я....(нас не мало мы просто не участвуем в бла бла.. по этому не видно)
        .Вы гляньте на молодежь современную,прошу прощения,но термин инфантильное поколение в самый раз

        Либо перевоспитается(ну есть же закон выживания) либо вымрет. Данная ветвь развития тупиковая ... не судьба....
        NIKNN
  3. AVA77 Сегодня, 10:19
    Дебилы был...я.......
    AVA77
    1. ЛукичЪ Сегодня, 10:56
      Цитата: AVA77
      Дебилы был...я.

      ЛукичЪ
  4. 210окв Сегодня, 10:19
    Что автор,Америка превыше всего?Так же думал и бесноватый о рейхе.Чем закончилось?
    210окв
    1. Alexey RA Сегодня, 10:31
      Цитата: 210окв
      Что автор,Америка превыше всего?Так же думал и бесноватый о рейхе.Чем закончилось?

      В те времена все так думали - что именно они победят в будущей войне.
      У нас даже в Уставах писали, что:
      В силу исторически сложившихся условий Красная Армия существует как непобедимая, всесокрушающая сила. Такой она является, такой она всегда будет.

      Американцы усиленно насаждали культ превосходства над японцами - "очкастые задохлики, вооружённые мелкокалиберными винтовками", "вся их техника - лишь ухудшенные копии посредственных европейских и американских образцов", "им только с китайцами воевать", "ударь посильнее - и они разбегутся".
      ИЧХ, на другом берегу Тихого Океана ситуация повторялась зеркально - противник представлялся как "страна неженок и пацифистов", "в них нет духа воинов", "несколько поражений - и они запросят мира".
      Alexey RA
      1. dvina71 Сегодня, 11:23
        Алексей.. по факту РККА сильнейшая армия всех времен и народов. И будет таковой до следующей мировой войны.
        Так что в Уставе РККА записана чистейшая правда.
        dvina71
        1. Alexey RA Сегодня, 11:28
          Цитата: dvina71
          Так что в Уставе РККА записана чистейшая правда.

          Да? А вот некоторые товарищи считали, что это не так, а в Уставе записано "ложное понимание непобедимости":
          Вопрос, что же особенно помешало нашим войскам приспособиться к условиям войны в Финляндии? Мне кажется, что им особенно помешала созданная предыдущая кампания психологии в войсках и командном составе - шапками закидаем. Нам страшно повредила польская кампания, она избаловала нас. Писались целые статьи и говорились речи, что наша Красная Армия непобедимая, что нет ей равной, что у нее все есть, нет никаких нехваток, не было и не существует, что наша армия непобедима. Вообще в истории не бывало непобедимых армий. Самые лучшие армии, которые били и там, и сям, они терпели поражения. У нас, товарищи, хвастались, что наша армия непобедима, что мы всех можем шапками закидать, нет никаких нехваток. В практике нет такой армии и не будет.

          У нас широко пропагандировался тезис о непобедимости нашей Красной Армии, но история не знает непобедимых армий. Войны прошлого показывают нам, что даже армии, которые десятилетиями одерживали блестящие победы, в известных случаях не только терпели неудачи и поражения, но даже вовсе рассыпались и переставали существовать. Такая участь, например, постигла армию Наполеона, которая в течение почти двух десятков лет держала под солдатским сапогом Европу. Можно также сослаться на японскую армию, которая дважды была бита нашей Красной Армией на отдельных участках.
          Война - это уравнение со многими неизвестными; уже это одно опровергает тезис о непобедимости. Армию, безусловно, необходимо воспитывать, чтобы она была уверена в своих силах. Армии надо прививать дух уверенности в свою мощь, но не в смысле хвастовства. Хвастовство о непобедимости приносит вред армии. Между тем в условиях Красной Армии и во всей системе пропаганды и агитации ложное понимание непобедимости Красной Армии нашло самое широкое отражение. Так, проект полевого Устава 1939 года прямо указывает, что Красная Армия "...существует как непобедимая, всесокрушающая сила. Такой она является, такой она всегда будет" (Ст. I).
          Эти вредные тенденции довольно широко проявились во время боев у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Особенно остро они сказались также в первый период войны в Финляндии, и за них нам пришлось платить лишней кровью.
          Разговоры о непобедимости ведут людей к зазнайству, верхоглядству и пренебрежению военным искусством, а также отдельным поражениям и временным неудачам...
          Alexey RA
          1. dvina71 Сегодня, 11:38
            Алексей..то что вы привели называется емким термином - словоблудие. Есть факт победу в 2й мировой одержала РККА.. Провела десятки масштабнейших наступательных операций,каждая из которых по масшатбности превосходит ВСЕ действия союзников в З.Европе.
            Вишенкой на торте был разгром Японской 800т группировки,за считанные дни ,меньшими силами и минимальными потерями.
            dvina71
            1. Norma Сегодня, 11:52
              Цитата: dvina71
              Есть факт победу в 2й мировой одержала РККА.

              Но американцев учат, что победители, причем единственные, только США.
              Norma
            2. Sergej1972 Сегодня, 12:06
              То, что Алексей привёл, это отрывок из выступления Сталина.
              Sergej1972
            3. Alexey RA Сегодня, 12:17
              Цитата: dvina71
              Алексей..то что вы привели называется емким термином - словоблудие.

              Вы это автору первой цитаты скажите. laughing

              А вторая цитата - это выступление Л. 3. Мехлиса на совещании по вопросам идеологической работы в армии и на флоте 13 мая 1940 г.
              Alexey RA
  5. ochakow703 Сегодня, 10:24
    А вот херушки!!! Мы победим, так в природе заложено. Американцам предложено сдохнуть!
    ochakow703
  6. кедр Сегодня, 10:25
    "Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США"

    Американские Средства Массовой Идиотизации уже точно победили Америку, её совесть, здравый смысл и разум.
    кедр
  7. beloy11081 Сегодня, 10:30
    Ну в принципе,кто бы сомневался,что американский аналитик и вдруг начнет объективно рассуждать
    beloy11081
  8. Masya Masya Сегодня, 10:31
    вопрос о том, кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!».

    Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты, осталась гадость!
    Masya Masya
  9. KIBL Сегодня, 10:33
    Очередной писака,гуманитарный уклон образования в США делает своё погубное дело.Законы физики,незнание химии и географии,непонимания элемнетарщины в климатологии,роза ветров и прочая "чепуха" конечно это не про американцев.Сидя за двумя океанами они думают,что их не накроет всякие радиоактивные тучки,конечно США уже отменили ветер на планете Земля!Это же Америка!А если в результате глобальной ядерной войны Йеллоустоунский супер вулкан заработает???????
    KIBL
    1. ser-pov Сегодня, 10:43
      Самое главное, чтобы амерские политиканы не подумали ,что они бессмертные... А то точно начнут заварушку..
      ser-pov
      1. Norma Сегодня, 11:53
        И не поверили в амерскую победу.
        Norma
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:34
    Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США

    Очень интересно, американские СМИ много чего писали и говорили о России. 99% всегда оказывалась ложью. А уверенность американцев в победе и тем более в глобальной войне - это такой глобальный пшик, который в итоге может привести действительно к непредсказуемым последствиям. Западные журналюги сейчас играются в игру - "победи (обкакай) русского. Но эти писаки даже не понимают смысла того, что они пишут и на кого работают. Англосаксы - конченная нация, которой не будет заслуженного места в будущем.
    rotmistr60
  11. Серый брат Сегодня, 10:35
    Я уверен что, в отдалённых американских городках, жители успеют порадоваться победе. Ну а потом их накроют радиоактивные осадки.
    Серый брат
    1. dvina71 Сегодня, 11:26
      Не накроют. Термоядерные заряды практически не оставляют радиоктивного заражения,а в Херосиме и Нагасаки уже вырастает пятое постядерное поколение .
      Хотя..на мой взгляд..лучше быстро сгореть в пламени ядерного взрыва,чем пережить то ,что будет после него.
      dvina71
      1. Серый брат Сегодня, 12:02
        Цитата: dvina71
        Термоядерные заряды практически не оставляют радиоктивного заражения,

        Вы ещё расскажите что они ионизирующего излучения не дают. Почитайте про наведённую радиоактивность что ли.
        То что они дают меньше продуктов распада, не означает что они не дают их вообще.
        На Японию сбрасывали маломощные заряды и нет никакой статистики по смертности, потому что её никто не вёл - чего этих японцев считать, их и так слишком много.
        Серый брат
    2. Norma Сегодня, 11:55
      Цитата: Серый брат
      жители успеют порадоваться победе

      чьей победе?
      Сов. доктрина предусматривает только нашу победу.
      Norma
      1. Серый брат Сегодня, 12:03
        Цитата: Norma
        чьей победе?

        А какая разница? Всё равно все сдохнут.
        Серый брат
  12. Арон Заави Сегодня, 10:35
    Цитата: Чёрный
    ....в случае глобальной войны победу праздновать будет некому...создается впечатление,что этот писака из СМИ страдает психическими и умственными отклонениями !

    Ну а что могли написать американские СМИ? И китайские то же самое напишут.
    Арон Заави
  13. Шукшин Сегодня, 10:36
    Ной забыл сравнить американского и русского солдата, а тут у США конкретный и фатальный проигрыш.
    Шукшин
  14. bratchanin3 Сегодня, 10:37
    Эти американцы как дети малые, убеждают себя, что самые сильные, щеки раздувают, глаза выпучивают... Как говорится: - "Сколько ни говори халва, халва, а во рту слаще не станет". Это же смешно!
    bratchanin3
  15. Topotun Сегодня, 10:38
    Комментировать глупость? Не стоит. лучше всего здесь подойдет крылатая фраза Лаврова.....
    Topotun
  16. sabakina Сегодня, 10:41
    Вместе с тем пальма первенства, по словам автора, всё равно принадлежит американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов», а американские танковые силы имеют «более свежий боевой опыт по сравнению с соперниками».

    Всё! Пятница удалась!
    sabakina
    1. Norma Сегодня, 11:56
      Цитата: sabakina
      американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов»,

      А ведь это - новость мирового уровня!
      Norma
  17. Балу Сегодня, 10:43
    В случае глобальной войны выжившие позавидуют погибшим. Умирать будут медленнее и мучительнее, никакие бомбоубежища никого не спасут.
    Балу
  18. marlin1203 Сегодня, 10:49
    Побольше американцам таких "аналитиков"! Дай Бог им здоровья! laughing
    marlin1203
  19. Горный стрелок Сегодня, 10:51
    Я был бы крайне удивлен, если бы они признали победителем не США. И кто, скажите на милость, будет вести с США войну на истощение? Дадут сразу всем, что есть, изо всех калибров. laughing
    Горный стрелок
  20. keeper03 Сегодня, 10:52
    Налицо подготовка населения к масштабным военным действиям ! Вот только США глубоко заблуждаются, в реальных воинах они только бабки ковали на стороне, а умирать и побеждать они так и не научились, ибо кишка тонка !
    keeper03
    1. Тульский пряник Сегодня, 12:08
      Верно, идеологическая информационная подготовка идет полным ходом.Западного обывателя усиленно обрабатывают и оболванивают.
      Тульский пряник
  21. oldzek Сегодня, 10:53
    Боже,что за и.д.и.о.т.ы за большой лужей!давно известно что в глобальной войне победят ТАРАКАНЫ.именно насекомые могут пережить всё и вся ИМХО
    oldzek
  22. Machete Сегодня, 10:56
    После фразы : "глобального конфликта между тремя крупнейшими армиями мира – американской, китайской и российской ..." и заголовка читать не стал. Тут всё понятно.
    Machete
  23. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:57
    Гитлеру с приветом! Покойся с миром, в аду! drinks
    GELEZNII_KAPUT
    1. Alexey-74 Сегодня, 11:18
      Передадут привет и Гитлеру и Наполеону и прочим..........
      Alexey-74
  24. Machete Сегодня, 11:00
    Сколько уже про эту гипотетическую войну писали и всегда побеждали американцы.
    Если не брать обмен ударами ЯО, то возникает вопрос: американские "спецы" хоть раз задумывались над тем, что американских войск в ЕВропе ни на что не хватит. А как они собираются переправлять подмогу через океан? Они реально думают, что их пропустят?
    Machete
    1. Балу Сегодня, 11:07
      Они даже не просчитывают такие последствия, как сдвиг оси, смену полюсов изменения электромагнитного состояния атмосферы, которую может просто снести в космос.
      Балу
  25. Runoway Сегодня, 11:00
    Забудем про количество и ТТХ техники -ВСПОМНИМ ПРО НАРОД!!!!! В случае перехода военный действий на американский континент можно засчитывать АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПАРАЖЕНИЕ США! У них кто как у нас во время ВВО окопы вокруг Москвы капать никто не будет, во всех их голливудских фильмах в случае чего по машинам и уё! Дональд Кук ярчайший пример(рапорты и психологи) и уроган в верджинии(сразу морадерство,насилие, хаос) у нас в Сибири каждый год на Лене половодье и ничего, всё цивилизовано, лодки про запас на чердаках. С США как с плохим самоуверенным бойцом в драке-в случае серии пропущенных ударов он сдуется морально и склонит голову, ни о какой битве до конца и мысли быть не может
    Ни каких "уря" всё по факту, лишь бы не истребляли нас и не заполняли средней Азией и хрен нас победишь
    Runoway
    1. Тульский пряник Сегодня, 12:10
      Как только у них закончится туалетная бумага, сразу сдадутся. lol
      Тульский пряник
  26. Тургон Сегодня, 11:02
    Бла-бла-бла, у них уже журналисты умнее чем все генеральные штабы ядерных держав. Даже военные спрашивают у журналистов советы.
    Тургон
  27. Altona Сегодня, 11:03
    Вместе с тем пальма первенства, по словам автора, всё равно принадлежит американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов», а американские танковые силы имеют «более свежий боевой опыт по сравнению с соперниками».
    ------------------------------
    Над этим тезисом плакать или смеяться? "Исторически", в войне с Ираком у них были просто более совершенные приборы обнаружения и СУО. А вообще, исторически за них обычно воюет американская штурмовая авиация.
    Altona
  28. 33803380 Сегодня, 11:03
    У меня на работе один коллега. кстати бывший член кпсс как то заявил в курилке что надо поискать головку и уничтожить Москву. На мой вопрос не боится ли он в ответ получить Украину в ядерную пыль ответил, что москали не посмеют.
    33803380
    1. Norma Сегодня, 12:00
      Цитата: 33803380
      не боится ли он в ответ получить Украину в ядерную пыль ответил, что москали не посмеют.

      Хоть бы кто выяснил, почему они так считают.
      Norma
  29. sir_obs Сегодня, 11:05
    Да. Да, а еще они поьедят потому, что нас недопустят на войну за употреьление допинга. И нам засчитают. Ехническое поражение.
    sir_obs
  30. Altona Сегодня, 11:07
    Цитата: keeper03
    Налицо подготовка населения к масштабным военным действиям ! Вот только США глубоко заблуждаются, в реальных воинах они только бабки ковали на стороне, а умирать и побеждать они так и не научились, ибо кишка тонка !

    -------------------------------
    Вообще, идет такая пропагандистская накачка с их стороны и уже пошли ура-патриотические настроения. Пошли в ход такие заявления, что они (либо США либо Великобритания) готовы осуществить превентивные ядерные удары, даже если их страны и не будут атакованы. В общем, идет повышение ставок и трансляция довольно бредовых мыслей.
    Altona
    1. yuriy55 Сегодня, 11:16
      Цитата: Altona
      Пошли в ход такие заявления, что они (либо США либо Великобритания) готовы

      - Из двух зол выбирают меньшее. Готовы? - спросил оперативный дежурный и нажал красную кнопку... laughing
      yuriy55
  31. NUR Сегодня, 11:09
    Ной наверное построил уже ковчег и собрал каждой твари по паре и теперь ждет когда случится конец света.
    NUR
  32. Razvedka_Boem Сегодня, 11:12
    Видимо так готовят обывателя к неизбежности войны..
    Razvedka_Boem
  33. yuriy55 Сегодня, 11:13
    Да-да-да...
    В случае глобальной войны победят ... belay американские СМИ... laughing
    yuriy55
  34. Alexey-74 Сегодня, 11:14
    Фашистская Германия тоже была уверена в победе, Блицкриг для них был фактически осуществленным делом, но все знают чем закончилось..........
    Alexey-74
  35. Тень тьмы Сегодня, 11:15
    Ничто так не веселит Бога, как планы и мечты человека!
    Тень тьмы
  36. КОТ БАЮН Сегодня, 11:20
    Смотрю на эту писанину и понимаю - очень уж усиленно стараются впихнуть в голову западному электорату прям таки НЕОБХОДИМОСТЬ в войне с Россией.
    Ну очень хочется войнушки звёзднополосатым и их прихвостням....
    Только в этот раз и на "остров" придет войнушка.
    Странно, что они, по всей видимости, даже не рассматривают такую возможность.
    Слишком самонадеяны.....
    КОТ БАЮН
  37. Вальцманюга Сегодня, 11:24
    Идиотизм матрасни зашкаливает , армия пеньдостана у которой нет ни одной исторически значимой победы , кроме геноцида индейцев и других подлостей всегда била тех кто ответить не мог , но есть еще один важный фактор в России матрасню не боятся а презирают , вот и пусть попробуют сунуться .
    Вальцманюга
  38. Тульский пряник Сегодня, 11:34
    Какая фигня. Эти апналитики хоть немного представляют себе последствия если не дай Бог, на американские города станут сыпаться ядерные боеголовки.
    Россия и не собирается нападать на американский флот в открытом океане, пусть их корыта там и болтаются, а к нашим берегам нечего соваться.
    Тульский пряник
  39. Сергей956 Сегодня, 11:37
    В случае Мировой войны - США выиграют эту войну, но победители не долго будут завидовать мертвым, а выигравшим будет тот, кто сможет выжить на Земле после ядерных бомбёжек.
    Сергей956
    1. Norma Сегодня, 12:03
      Цитата: Сергей956
      В случае Мировой войны - США выиграют эту войну,

      НЕТ.
      И выиграть и победить должны МЫ, Россия.
      Нечего потакать америкосам. Вполне хватает нашего правительства.
      Norma
  40. kos2910 Сегодня, 11:39
    Америка? Совсем де*бил? Не будет победителя!
    kos2910
  41. delvin-fil Сегодня, 11:46
    "Каждый кулик свое болото..."
    Или:
    "Аднаджы старый мудрый цапал поймал малэнЪкый хитрый лягушка..."
    delvin-fil
  42. Berkut24 Сегодня, 11:49
    Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США

    ну а если и не победят, тогда и спрашивать за такой прогноз будут не с кого. А вообще, складывается впечатление, что при приеме на работу американские репортеры сдают какой-то хитрый тест на тотальный дилетантизм и умение изображать поросячий визг.
    Berkut24
  43. Вальцманюга Сегодня, 11:52
    "Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США"

    Диагноз : Бэтмен головного мозга .
    Вальцманюга
  44. Молот 75 Сегодня, 11:53
    Редко пишу комментарии к статьям, но иногда в особом раздражении могу черкнуть. Что это за перепост? Это не аналитика, а какое-то частное мнение из разряда: пукнуть в лужу (и звук громче и эстетики больше). Раздражен до нельзя, где выкладки, где коэффициенты боевого применения. Статья полное фуфло и кто ее здесь разместил преследовал только одну цель возбудить народ на Ура-патриотизм!----------------------------------
    -----------------. это минусы!
    Молот 75
    1. Вальцманюга Сегодня, 12:07
      Цитата: Молот 75
      возбудить народ на Ура-патриотизм!


      Ничто так не возбуждает Ура -патриотизм , как чернуха из Голливуда можно брать любой фильм или сериал из последних особенно , а статья только указывает на Ура -патриотизм в пеньдостане , комиксы и тупые фильмы про русских их погубят .
      Вальцманюга
    2. Шурале Сегодня, 12:15
      Чему вы возмущаетесь ? Последние три года на топваре процентов 50 статьи подобного характера, их легко можно узнать по заголовкам...
      Шурале
  45. Комментарий был удален.
  46. Семенов Сегодня, 12:57
    Эйнштейн не знал, чем люди будут сражаться в третьей мировой войне, но точно знал, что в четвертой мировой войне будут сражаться дубинами.
    Семенов
  47. Ханжа Сегодня, 13:06
    ИМХО-не смогут исключительные создать в России сплошную зону радиоактивного заражения. Территория большая. До цели долетит не все, что прилетело, так что ответка через южный полюс будет.
    Ну а потом индейцы отберут у потомков европереселенцев оккупированные территории.
    И будет МИР...
    Ханжа
  48. Пленник Сегодня, 13:13
    Ду-р-а-ч-ок, в случает такой войны победителей не будет.
    Пленник
  49. _Ugene_ Сегодня, 13:31
    "потрясный" Т-90
    - ага, только сколько у нас их в войсках? Потрясный Т-90 это про Индию, а не про Россию.
    _Ugene_
  50. Юбиляр Сегодня, 13:52
    Победителей не будет.
    Юбиляр
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