Американские СМИ: в случае глобальной войны победят США
Чтобы оценить вероятный исход глобального конфликта между тремя крупнейшими армиями мира – американской, китайской и российской – обозреватель Business Insider Логан Най сравнил их техническую оснащённость в четырёх важнейших категориях: малозаметные самолёты, танки, надводные суда и подводные лодки.
«США – пока единственная страна, которая уже сейчас имеет на вооружении боевой самолёт пятого поколения. Вместе с тем, на данный момент в распоряжении американских ВВС находятся лишь 187 истребителей F-22, тогда как новая модель F-35, которая должна дополнить воздушный флот США, сталкивается с целым рядом трудностей. Между тем Китай и Россия активно создают собственные новейшие самолёты», приводит статью канал RT .
По данным автора, «Пекин работает сразу над четырьмя моделями – уже продемонстрированным на авиашоу J-31, предположительно запущенным в серийное производство J-22 (именно этот истребитель, скорее всего, сможет сравниться по ТТХ с F-35, а то и с F-22), а также J-23 и J-25, которые пока остаются слухами и китайской пропагандой». В свою очередь, Россия работает лишь над одним истребителем – Т-50 (ПАК ФА), – «однако многие считают его равным F-22: он не настолько малозаметен, как последний, зато гораздо манёвреннее».
Победителем всё равно пока выходит F-22 – просто потому, что «его китайские и российский конкуренты до сих пор больше абстрактны, чем реальны». Одна КНР и РФ всё же наступают на пятки, предупреждает Най.
В плане танков, по его мнению, наблюдается ничья: «у США есть M-1 "Абрамс", впервые принятый на вооружение в 1980 году, но с тех пор неоднократно модернизированный; Россия развивает проект "Армата", но пока полагается на тоже "потрясный" Т-90А – один из таких танков даже выдержал в Сирии прямое попадание из ПТУР TOW; наконец, у Китая имеется "Тип-99", считающийся почти столь же живучим, сколь российские и американские машины».
Вместе с тем пальма первенства, по словам автора, всё равно принадлежит американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов», а американские танковые силы имеют «более свежий боевой опыт по сравнению с соперниками».
Что касается надводных кораблей, то и здесь американцам не равных: «В их руках – крупнейший в мире флот с десятью авианосцами и девятью вертолётоносцами. Тем не менее, во вражеских водах он может и не совладать с натиском со стороны китайских ракет или российских дизельных подводных лодок, хотя в открытом океане американские корабли поборют любого», пишет обозреватель.
Россия пока испытывает серьёзные затруднения с развёртыванием сил и средств на море, «однако недавние пуски крылатых ракет "Калибр" по целям в Сирии продемонстрировали, что Москве всё-таки удалось найти способ сделать даже маленькие корабли очень и очень эффективными: противокорабельная версия "Калибра", как полагают специалисты, имеет такие же возможности, а если подобные ракеты запустить в достаточном количестве, они, вероятно, даже смогут преодолеть американские корабельные средства ПВО», констатирует он.
В целом пальма первенства принадлежит ВМС США, «но если тем придётся сражаться на территории Китая или России, не обойдётся без тяжёлых потерь – а при существенных недостатках в планировании операций полномасштабное вторжение может даже провалиться», полагает автор.
Сравнивая подводный флот, Най снова в первую очередь уделяет внимание американскому арсеналу: «в составе ВМС США – 14 подводных ракетных крейсеров, оснащённых в общей сложности 280 ядерными ракетами, каждая из которых способна стереть с лица земли один вражеский город, четыре ракетных подлодки со 154 ракетами "Томагавк" и 54 атомных торпедных подлодки». При этом все американские лодки «высокотехнологичны, хорошо вооружены и малозаметны».
По словам журналиста, у России только 60 подлодок, но они обладают широкими возможностями: «Российские атомные подлодки так же или почти так же малозаметны, как западные, а дизельные – так и вовсе в числе самых тихих в мире. Кроме того, Москва работает над новыми видами подводного вооружения, а российские экипажи и так были хороши, но становятся еще лучше». У Китая есть лишь 5 атомных торпедных подлодок, 53 дизельных и 4 подводных ракетных крейсера с ядерным вооружением, но он активно строит новые подводные корабли.
В итоге, по мысли Ная, победителем выходит подводный флот США «в связи с возможностями в плане поражения наземных целей и боя между подлодками», но и здесь Китай и Россия быстро сокращают разрыв.
Завершая статью, и отвечая на поставленный в ее начале вопрос о том, кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!».
«США – пока единственная страна, которая уже сейчас имеет на вооружении боевой самолёт пятого поколения. Вместе с тем, на данный момент в распоряжении американских ВВС находятся лишь 187 истребителей F-22, тогда как новая модель F-35, которая должна дополнить воздушный флот США, сталкивается с целым рядом трудностей. Между тем Китай и Россия активно создают собственные новейшие самолёты», приводит статью канал RT .
По данным автора, «Пекин работает сразу над четырьмя моделями – уже продемонстрированным на авиашоу J-31, предположительно запущенным в серийное производство J-22 (именно этот истребитель, скорее всего, сможет сравниться по ТТХ с F-35, а то и с F-22), а также J-23 и J-25, которые пока остаются слухами и китайской пропагандой». В свою очередь, Россия работает лишь над одним истребителем – Т-50 (ПАК ФА), – «однако многие считают его равным F-22: он не настолько малозаметен, как последний, зато гораздо манёвреннее».
Победителем всё равно пока выходит F-22 – просто потому, что «его китайские и российский конкуренты до сих пор больше абстрактны, чем реальны». Одна КНР и РФ всё же наступают на пятки, предупреждает Най.
В плане танков, по его мнению, наблюдается ничья: «у США есть M-1 "Абрамс", впервые принятый на вооружение в 1980 году, но с тех пор неоднократно модернизированный; Россия развивает проект "Армата", но пока полагается на тоже "потрясный" Т-90А – один из таких танков даже выдержал в Сирии прямое попадание из ПТУР TOW; наконец, у Китая имеется "Тип-99", считающийся почти столь же живучим, сколь российские и американские машины».
Вместе с тем пальма первенства, по словам автора, всё равно принадлежит американцам, поскольку те «исторически лучше готовят танкистов», а американские танковые силы имеют «более свежий боевой опыт по сравнению с соперниками».
Что касается надводных кораблей, то и здесь американцам не равных: «В их руках – крупнейший в мире флот с десятью авианосцами и девятью вертолётоносцами. Тем не менее, во вражеских водах он может и не совладать с натиском со стороны китайских ракет или российских дизельных подводных лодок, хотя в открытом океане американские корабли поборют любого», пишет обозреватель.
Россия пока испытывает серьёзные затруднения с развёртыванием сил и средств на море, «однако недавние пуски крылатых ракет "Калибр" по целям в Сирии продемонстрировали, что Москве всё-таки удалось найти способ сделать даже маленькие корабли очень и очень эффективными: противокорабельная версия "Калибра", как полагают специалисты, имеет такие же возможности, а если подобные ракеты запустить в достаточном количестве, они, вероятно, даже смогут преодолеть американские корабельные средства ПВО», констатирует он.
В целом пальма первенства принадлежит ВМС США, «но если тем придётся сражаться на территории Китая или России, не обойдётся без тяжёлых потерь – а при существенных недостатках в планировании операций полномасштабное вторжение может даже провалиться», полагает автор.
Сравнивая подводный флот, Най снова в первую очередь уделяет внимание американскому арсеналу: «в составе ВМС США – 14 подводных ракетных крейсеров, оснащённых в общей сложности 280 ядерными ракетами, каждая из которых способна стереть с лица земли один вражеский город, четыре ракетных подлодки со 154 ракетами "Томагавк" и 54 атомных торпедных подлодки». При этом все американские лодки «высокотехнологичны, хорошо вооружены и малозаметны».
По словам журналиста, у России только 60 подлодок, но они обладают широкими возможностями: «Российские атомные подлодки так же или почти так же малозаметны, как западные, а дизельные – так и вовсе в числе самых тихих в мире. Кроме того, Москва работает над новыми видами подводного вооружения, а российские экипажи и так были хороши, но становятся еще лучше». У Китая есть лишь 5 атомных торпедных подлодок, 53 дизельных и 4 подводных ракетных крейсера с ядерным вооружением, но он активно строит новые подводные корабли.
В итоге, по мысли Ная, победителем выходит подводный флот США «в связи с возможностями в плане поражения наземных целей и боя между подлодками», но и здесь Китай и Россия быстро сокращают разрыв.
Завершая статью, и отвечая на поставленный в ее начале вопрос о том, кто же из трех стран победит в конвенциональной войне, журналист ограничивается только одним словом: «Америка!».
Использованы фотографии: igorpmigse.livejournal.com
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