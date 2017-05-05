В Харькове осквернён мемориал воинам-освободителям
Министерство обороны РФ сообщает о том, что в районе Зееловских высот обнаружены останки 20-ти погибших в 1945 году советских воинов. Речь идёт о бойцах, участвовавших в штурме Зееловских высот и погибших восточнее гитлеровских укреплений. Из пресс-релиза департамента информации главного оборонного ведомства:
На таком фоне приходят обращающие на себя особое внимание новости из Харькова. В городе в очередной раз осквернён мемориал советскому военачальнику маршалу Бажанову. Об акте вандализма в Фейсбуке сообщает представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко:
Судя по всему, чем ближе День Победы, тем чаще подобного рода новости о выходках радикалов на Украине будут появляться в СМИ.
В настоящее время ведутся работы по эксгумации. 8 мая 2017 года военным представительством министерства обороны РФ спланировано проведение торжественно-траурного мероприятия на месте обнаружения захоронения. Мероприятия по увековечению памяти погибших советских воинов пройдут 8 мая в районе Советского мемориального комплекса "Зееловские высоты".
На таком фоне приходят обращающие на себя особое внимание новости из Харькова. В городе в очередной раз осквернён мемориал советскому военачальнику маршалу Бажанову. Об акте вандализма в Фейсбуке сообщает представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко:
Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера - разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала артиллерии Юрия Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют.
Полиция, естественно, никого найти не может.
Сегодня же все будет восстановлено.
Если кто вдруг что видел - сообщите в полицию, пожалуйста.
Полиция, естественно, никого найти не может.
Сегодня же все будет восстановлено.
Если кто вдруг что видел - сообщите в полицию, пожалуйста.
Судя по всему, чем ближе День Победы, тем чаще подобного рода новости о выходках радикалов на Украине будут появляться в СМИ.
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