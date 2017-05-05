В Харькове осквернён мемориал воинам-освободителям

В настоящее время ведутся работы по эксгумации. 8 мая 2017 года военным представительством министерства обороны РФ спланировано проведение торжественно-траурного мероприятия на месте обнаружения захоронения. Мероприятия по увековечению памяти погибших советских воинов пройдут 8 мая в районе Советского мемориального комплекса "Зееловские высоты".

Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера - разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала артиллерии Юрия Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют.Полиция, естественно, никого найти не может.Сегодня же все будет восстановлено.Если кто вдруг что видел - сообщите в полицию, пожалуйста.