14:00 05 мая

В Харькове осквернён мемориал воинам-освободителям

Министерство обороны РФ сообщает о том, что в районе Зееловских высот обнаружены останки 20-ти погибших в 1945 году советских воинов. Речь идёт о бойцах, участвовавших в штурме Зееловских высот и погибших восточнее гитлеровских укреплений. Из пресс-релиза департамента информации главного оборонного ведомства:
В настоящее время ведутся работы по эксгумации. 8 мая 2017 года военным представительством министерства обороны РФ спланировано проведение торжественно-траурного мероприятия на месте обнаружения захоронения. Мероприятия по увековечению памяти погибших советских воинов пройдут 8 мая в районе Советского мемориального комплекса "Зееловские высоты".


На таком фоне приходят обращающие на себя особое внимание новости из Харькова. В городе в очередной раз осквернён мемориал советскому военачальнику маршалу Бажанову. Об акте вандализма в Фейсбуке сообщает представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко:

Третий раз за последние полгода - сначала в ноябре 2016, потом месяц назад и последний раз вчера - разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова и могилу маршала артиллерии Юрия Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют.

Полиция, естественно, никого найти не может.
Сегодня же все будет восстановлено.
Если кто вдруг что видел - сообщите в полицию, пожалуйста.


В Харькове осквернён мемориал воинам-освободителям



Судя по всему, чем ближе День Победы, тем чаще подобного рода новости о выходках радикалов на Украине будут появляться в СМИ.


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Комментарии 11

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  1. cniza Сегодня, 13:22
    Ничтожество нациков продолжает бесчинствовать , гореть им всем в аду.
    cniza
    1. Банный Сегодня, 13:35
      ох уж эти национально-повстанческие традиции гадить исподтишка
      Банный
      1. 30 вис Сегодня, 13:57
        Какие у них традиции ! Безродные ! Отказавшиеся от своих предков ,оскверняющие могилы отцов , дедов , прадедов . Перекати поле ,не люди .
        30 вис
    2. рич Сегодня, 13:41
      Если они создали целое министерство по переписыванию памяти, то что от них можно ожидать? Это видимо одна из "акций" этого министерства
      рич
    3. Терский Сегодня, 13:41
      Цитата: cniza
      Ничтожество нациков продолжает бесчинствовать

      Ничего..., наступит день когда на их могилах адекватные украинцы оборудуют общественный сортир.
      Терский
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexTires Сегодня, 13:41
    У меня уже давно такое чувство, что украинцы воевали исключительно на стороне Гитлера. Иначе бы не было возможно варианта развития событий запрета ветеранов-красноармейцев и героизация бандеровцев с поддержкой гражданского населения. Какие-то кровавые анусы наклеивают на машины, где знамя Победы? Где георгиевская лента? Где чествование ветеранов Великой Отечественной? Где протесты против запрета понятия "Великой Отечественной"? Где протесты против запрета "пропаганды символики тоталитарного режима" - всей символики Победы и наград?
    Нету!
    AlexTires
    1. Терский Сегодня, 13:50
      Цитата: AlexTires
      У меня уже давно такое чувство, что украинцы воевали исключительно на стороне Гитлера.

      Не перегибаете? Куда деть цифру в 2021 Героев СССР украинцев? А каждого пятого погибшего в ВОВ ? Думайте прежде чем бред писать.
      Терский
    2. Triton Сегодня, 13:51
      О всех ненадо говорить.
      Triton
      1. Triton Сегодня, 13:52
        Там достаточно много людей с мировоззрением таким как у на с Вами и таким же отношением к Дню Победы.
        Triton
  4. кедр Сегодня, 13:46
    Нагло-саксы вывели на Вукрайне новую породу - МАНКУРТОВ.
    кедр
  5. Altona Сегодня, 13:49
    Десоветизация и декоммунизация необратимо приводят к таким варварским случаям, потому что такие эксцессы характерны и для нас тоже. Это не чисто украинский феномен. И это при том, что сейчас пытаются ухаживать за всеми могилами погибших в той войне-и советских солдат, и вермахта и всяких иностранных легионеров.
    Altona
  6. Стройбат запаса Сегодня, 13:49
    Шакальё... Могут воевать только с памятниками и мирняком... Трусы.
    Стройбат запаса
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