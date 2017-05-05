13:55 05 мая

Начато серийное производство станций спутниковой связи на базе Тигр-СпН

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) запустил серийное производство станции спутниковой связи Р-444-Д на базе Тигр-СпН в интересах Министерства обороны РФ. Разработка под кодовым названием «Лощина-ГУС» в отличие от станций предыдущего поколения может работать в движении и не требует времени на развёртывание, что в разы увеличивает оперативность управления войсковыми подразделениями, передает "ВПК"

Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля Тигр-СпН, защищен от естественных и преднамеренных помех и оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной. При этом, машина снабжена мобильным местом оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.

Начато серийное производство станций спутниковой связи на базе Тигр-СпН



Разработанные красноярским АО «НПП «Радиосвязь» (входит в «Росэлектронику») станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть оперативно развернуты в любой местности, осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу в суровых климатических условиях.

Благодаря современному оборудованию «Лощина-Гус» может организовать высокоскоростной цифровой канал связи (до 2048 кбит/с) для видеоконференций, дуплексную телефонную и факсимильную связь, а также передачу данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера», «Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ».
Станции спутниковой связи Р-444-Д уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине 2017 года.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›станции спутниковой связи р 444 д на базе Тигра
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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 13:34
    Не совсем понимаю, для кого предназначена столь легкая машина, только что для ВДВ, но какова удароустойчивость этой аппаратуры?
    svp67
    1. doubovitski Сегодня, 13:44
      Цитата: svp67
      Не совсем понимаю, для кого предназначена столь легкая машина, только что для ВДВ, но какова удароустойчивость этой аппаратуры?

      Поскольку эта вещь- работает на ходу, и, по сути, является передвижной,стало быть, и ударостойкость, и устойчивость к транспортной тряске в пределах задания.
      Лёгкая? Это хорошо, мощности в киловатты для спутника не нужны. Связь в пределах прямой видимости, на СВЧ хватает и полукиловатта. Даже при распределении мощности для множества абонентов этого вполне.....
      doubovitski
      1. svp67 Сегодня, 13:46
        Цитата: doubovitski
        Поскольку эта вещь- работает на ходу, и, по сути, является передвижной,стало быть, и ударостойкость, и устойчивость к транспортной тряске в пределах задания.

        А как она воспримет удар при десантировании на грузовой платформе?
        svp67
    2. рич Сегодня, 13:46
      Для ВДВ конечно. Я совсем недавно выкладывал фото этой машины после приземления и дальнейшего разворачивания в рабочее положение. Как сообщалось - все работало без сбоев, в штатном режиме
      рич
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