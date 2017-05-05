В День Победы Сербия продемонстрирует возможности военной техники
В среду на сербском военном полигоне Никинци близ Белграда состоялась репетиция демонстрации вооружения и техники ВС Сербии, которая должна пройти там в честь Дня Победы 9 мая, сообщает bmpd со ссылкой Минобороны республики.
В ходе репетиции впервые были показаны ракетные стрельбы сербского тактического ракетного комплекса ALAS с волоконно-оптической системой наведения, который разрабатывался с 1990-х годов. «Но теперь, похоже, с помощью финансирования ОАЭ доведенного до стадии подготовки к производству в интересах эмиратского заказчика», говорится в публикации.
Показанная на полигоне пусковая установка комплекса выполнена на шасси автомобиля Nimr (6x6) производства эмиратского холдинга Tawazun.
Ресурс напоминает, что «в феврале 2013 года на выставке IDEX-2013 в Абу-Даби было подписано соглашение между государственной компанией ОАЭ Emirates Advanced Research and Technology Holding (EARTH) и сербским государственным военно-промышленным объединением "Juгоимпорт-СДПР" относительно совместных разработки и производства сербского перспективного дальнобойного противотанкового (фактически многоцелевого тактического) ракетного комплекса ALAS с волоконно-оптическим наведением». Инвестиции Эмиратов проект составили около $ 220 млн.
Справка bmpd: «В своем нынешнем облике ракета ALAS имеет массу 50 кг, массу боевой части – 10 кг, длину корпуса 2040 мм, калибр 175 мм и размах складного крестообразного крыла 1450 мм. Ракета имеет командную систему наведения, включающую телевизионно-тепловизионную головку наведения с передачей изображения и команд управления по волоконно-оптическому кабелю. Ракета оснащается разработанным EDePro миниатюрным турбореактивным двигателем ТММ-404 Mongoose тягой около 40 кг (в сочетании с двумя твердотопливными стартовыми ускорителями) и имеет дальность стрельбы до 25 км при маршевой скорости 180 м/сек, при этом заявляется о возможности увеличения дальности стрельбы до 60 км».
В ходе репетиции впервые были показаны ракетные стрельбы сербского тактического ракетного комплекса ALAS с волоконно-оптической системой наведения, который разрабатывался с 1990-х годов. «Но теперь, похоже, с помощью финансирования ОАЭ доведенного до стадии подготовки к производству в интересах эмиратского заказчика», говорится в публикации.
Показанная на полигоне пусковая установка комплекса выполнена на шасси автомобиля Nimr (6x6) производства эмиратского холдинга Tawazun.
Ресурс напоминает, что «в феврале 2013 года на выставке IDEX-2013 в Абу-Даби было подписано соглашение между государственной компанией ОАЭ Emirates Advanced Research and Technology Holding (EARTH) и сербским государственным военно-промышленным объединением "Juгоимпорт-СДПР" относительно совместных разработки и производства сербского перспективного дальнобойного противотанкового (фактически многоцелевого тактического) ракетного комплекса ALAS с волоконно-оптическим наведением». Инвестиции Эмиратов проект составили около $ 220 млн.
Справка bmpd: «В своем нынешнем облике ракета ALAS имеет массу 50 кг, массу боевой части – 10 кг, длину корпуса 2040 мм, калибр 175 мм и размах складного крестообразного крыла 1450 мм. Ракета имеет командную систему наведения, включающую телевизионно-тепловизионную головку наведения с передачей изображения и команд управления по волоконно-оптическому кабелю. Ракета оснащается разработанным EDePro миниатюрным турбореактивным двигателем ТММ-404 Mongoose тягой около 40 кг (в сочетании с двумя твердотопливными стартовыми ускорителями) и имеет дальность стрельбы до 25 км при маршевой скорости 180 м/сек, при этом заявляется о возможности увеличения дальности стрельбы до 60 км».
Использованы фотографии: Минобороны Сербии
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