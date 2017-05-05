17:16 05 мая

Генсек ООН одобрил решение о создании в Сирии зон безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует принятое в Астане (Казахстан) соглашение о мирном урегулировании ситуации в Сирии и создании там зон безопасности, передает РИА Новости .

Генсек ООН одобрил решение о создании в Сирии зон безопасности


Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи,
говорится в генерального секретаря.


Также заявила о поддержке идеи создания зон безопасности Саудовская Аравия. Об этом сообщил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.

По его словам, Эр-Рияд ожидает дальнейших деталей о реализации этого плана, принятого на переговорах в Астане.

Напомним, в четверг участники астанинского процесса приняли меморандум о создании 4-х зон безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – Российской Федерации, Ирана и Турции.

Использованы фотографии: ИА Новости . Михаил Климентьев
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Комментарии 7

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  1. рич Сегодня, 14:38
    Генсек ООН одобрил решение о создании в Сирии зон безопасности. В четверг участники астанинского процесса приняли меморандум о создании 4-х зон безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – Российской Федерации, Ирана и Турции.

    А Трамп по ходу оказался "не у дел". Надо срочно что-то делать belay
    рич
    1. NIKNN Сегодня, 14:39
      Цитата: рич
      А Трамп по ходу оказался "не у дел"

      Да нет как раз у дел...отступать не куда остановимся на сделанном.... а вот мы вроде как на это сгластны...я против.. грешно конечно . против иди и воюй... но ...каждый скажет свое "НО" по возможностям...
      NIKNN
    2. Венд Сегодня, 14:42
      Каждая зона безопасности должна быть огорожена С-300, для безопасности от ошибок США и их присных.
      Венд
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:44
        Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – Российской Федерации, Ирана и Турции.

        А сама Сирия тут как бы не причём? А её-то спросили?
        СРЦ П-15
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:03
      Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – Российской Федерации, Ирана и Турции.

      Меня только это успокаивает! Но провокации особенно со стороны Израиля будут обязательно..Опять промолчим..?
      ОТДЕЛ
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:38
    Ну, и во что в итоге превратится Сирия? Страна, когда то вполне самодостаточная. В конгломерат лагерей с беженцами, живущими за счет гуманитарной милостыни?
    Горный стрелок
  3. лысова Сегодня, 15:46
    Всё таки разорвали государство по полам. Только хуже будет, каждый в своём "княжестве", что угодно творить будет.
    лысова
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