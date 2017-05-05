Генсек ООН одобрил решение о создании в Сирии зон безопасности

Будет критически важно, чтобы это соглашение действительно улучшило жизнь сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства по прекращению применения всех видов оружия, в особенности авиации, а также быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи,

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует принятое в Астане (Казахстан) соглашение о мирном урегулировании ситуации в Сирии и создании там зон безопасности, передает РИА Новости говорится в генерального секретаря.Также заявила о поддержке идеи создания зон безопасности Саудовская Аравия. Об этом сообщил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр.По его словам, Эр-Рияд ожидает дальнейших деталей о реализации этого плана, принятого на переговорах в Астане.Напомним, в четверг участники астанинского процесса приняли меморандум о создании 4-х зон безопасности в Сирии. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов – Российской Федерации, Ирана и Турции.