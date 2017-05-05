ВСУ продолжают использовать БПЛА для корректировки огня по Донбассу

Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и миномётами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня. Остатки одного из них, сбитого нашими подразделениями на юге Республики, представлены вашему вниманию.

Фото: оперативное командование ДНР