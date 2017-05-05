ВСУ продолжают использовать БПЛА для корректировки огня по Донбассу
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что ВСУ продолжают для корректировки огня по республикам Донбасса использовать беспилотники иностранного производства. Один из таких БПЛА ПВО ДНР был сбит на южном направлении. Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина (цитата ДАН ):
Несмотря на то, что на основании особого протокола использование средств авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль всей линии соприкосновения, ВСУ продолжают активно применять БПЛА.
По словам полковника Басурина, на юге ДНР был сбит беспилотник, являющийся одной из модификаций БПЛА «Shadow», производства США. Такие беспилотники «дорабатываются» под нужды ВСУ на Украине.
На этом фоне в СМИ публикуется очередное издание так называемой «Книги памяти погибших за Украину». В ней собраны сведения об украинских силовиках, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Если верить представленным данным, то на 1 марта 2017 года число погибших украинских силовиков составило более 3 тысяч, из которых 25 в возрасте до 19 лет, 758 – в возрасте от 19 до 25-ти, 1195 – от 26 до 35 лет, 1073 – от 36 до 45 лет, 251 – в возрасте от 45 до 55, ещё 25 – старше 55 лет.
Вскрылись и факты гибели украинских военных под Авдеевкой. Если ранее в Киеве заявили, что трое украинских военных погибли в результате «обстрелов со стороны сепаратистских войск», то теперь, как сообщает УНИАН , становится известно, что смерть военнослужащих наступила в результате разрыва миномёта «Молот».
Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и миномётами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня. Остатки одного из них, сбитого нашими подразделениями на юге Республики, представлены вашему вниманию.
Несмотря на то, что на основании особого протокола использование средств авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль всей линии соприкосновения, ВСУ продолжают активно применять БПЛА.
Фото: оперативное командование ДНР
По словам полковника Басурина, на юге ДНР был сбит беспилотник, являющийся одной из модификаций БПЛА «Shadow», производства США. Такие беспилотники «дорабатываются» под нужды ВСУ на Украине.
На этом фоне в СМИ публикуется очередное издание так называемой «Книги памяти погибших за Украину». В ней собраны сведения об украинских силовиках, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Если верить представленным данным, то на 1 марта 2017 года число погибших украинских силовиков составило более 3 тысяч, из которых 25 в возрасте до 19 лет, 758 – в возрасте от 19 до 25-ти, 1195 – от 26 до 35 лет, 1073 – от 36 до 45 лет, 251 – в возрасте от 45 до 55, ещё 25 – старше 55 лет.
Вскрылись и факты гибели украинских военных под Авдеевкой. Если ранее в Киеве заявили, что трое украинских военных погибли в результате «обстрелов со стороны сепаратистских войск», то теперь, как сообщает УНИАН , становится известно, что смерть военнослужащих наступила в результате разрыва миномёта «Молот».
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти