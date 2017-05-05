17:13 05 мая

ВСУ продолжают использовать БПЛА для корректировки огня по Донбассу

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что ВСУ продолжают для корректировки огня по республикам Донбасса использовать беспилотники иностранного производства. Один из таких БПЛА ПВО ДНР был сбит на южном направлении. Донецкое агентство новостей приводит заявление Эдуарда Басурина (цитата ДАН ):

Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и миномётами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня. Остатки одного из них, сбитого нашими подразделениями на юге Республики, представлены вашему вниманию.


Несмотря на то, что на основании особого протокола использование средств авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль всей линии соприкосновения, ВСУ продолжают активно применять БПЛА.


ВСУ продолжают использовать БПЛА для корректировки огня по Донбассу

Фото: оперативное командование ДНР


По словам полковника Басурина, на юге ДНР был сбит беспилотник, являющийся одной из модификаций БПЛА «Shadow», производства США. Такие беспилотники «дорабатываются» под нужды ВСУ на Украине.

На этом фоне в СМИ публикуется очередное издание так называемой «Книги памяти погибших за Украину». В ней собраны сведения об украинских силовиках, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Если верить представленным данным, то на 1 марта 2017 года число погибших украинских силовиков составило более 3 тысяч, из которых 25 в возрасте до 19 лет, 758 – в возрасте от 19 до 25-ти, 1195 – от 26 до 35 лет, 1073 – от 36 до 45 лет, 251 – в возрасте от 45 до 55, ещё 25 – старше 55 лет.

Вскрылись и факты гибели украинских военных под Авдеевкой. Если ранее в Киеве заявили, что трое украинских военных погибли в результате «обстрелов со стороны сепаратистских войск», то теперь, как сообщает УНИАН , становится известно, что смерть военнослужащих наступила в результате разрыва миномёта «Молот».



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Комментарии 12

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:39
    Для Поросенка перемирие - смерти подобно. Не сможет он с бандеровцами справиться. Тянет время и готовится к бегству в теплые и безопасные края.
    oleg-gr
    1. рич Сегодня, 14:45
      Несмотря на то, что на основании особого протокола использование средств авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль всей линии соприкосновения, ВСУ продолжают активно применять БПЛА.

      И где международные санкции и возмущенная общественность?
      рич
      1. Агасфер Лукич Сегодня, 14:58
        БПЛА используют с обеих сторон, это надо быть глупым что бы не использовать прекрасную возможность подсмотреть за врагом.
        Агасфер Лукич
        1. рич Сегодня, 15:01
          Особый протокол подписали? Подписали. Вот, и надо исполнять. А если такие умные, то зачем подписывали?
          рич
          1. Агасфер Лукич Сегодня, 15:08
            я ничего не подписывал) я просто живу в городе над которым иногда зушками "ловят" БПЛА.
            Агасфер Лукич
            1. рич Сегодня, 15:15
              Да я же не лично Вас имею в виду, а тех кто подписывал от имени страны, чей флаг Вы представляете
              рич
              1. Агасфер Лукич Сегодня, 15:19
                как на вас влияют эти два цвета...я представляю свое мнение, которое кардинально отличается от мнения людей за которых я не голосовал.просто высказал.простите, если я вас чем-то задел.
                Агасфер Лукич
                1. рич Сегодня, 15:29
                  Да ничем Вы меня не задели. И флаг Ваш меня не раздражает. Ни в одном из моих комментариев Вы не найдете насмешки над Вашей символикой.
                  Вы мне лучше ответьте: самим-то украинцам это братоубийство еще не надоело?
                  рич
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:42
    Свидомые всегда будут нарушать все, что только можно, если это им удобно или выгодно. Чему удивляться? А вот то, что у них минометы взрываются, собственного производства, не радовать не может. wassat
    Горный стрелок
  3. NIKNN Сегодня, 14:48
    ВСУ продолжают использовать БПЛА для корректировки огня по Донбассу

    Нет блин они их к празлнику закупили...
    NIKNN
  4. лысова Сегодня, 15:29
    Бьют то один чёрт, по мирному населению. А ведь какая то зараза им это поставляет, всё равно всё вскроется.
    лысова
  5. Екатерина II Сегодня, 16:32
    особого протокола использование средств авиации и беспилотных летательных аппаратов

    Минские соглашения
    5. Вводится запрет на полеты боевой авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, за исключением аппаратов ОБСЕ. Также вводится запрет на использование иностранных боевых летательных аппаратов.
    Ну авиация не летает(отчасти запрет/риск/дорого/не за чем). ЧТо по БПЛА. Странно что Басурин видит только чужие. Своих нет?

    Малые БПЛА вообще расходный материал. Обе стороны используют их и теряют.
    Обвинять противника в том что делаешь сам-тоже война..
    Екатерина II
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