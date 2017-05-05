Северные страны объединились против «российской угрозы» в рамках нового соглашения
Растущий страх перед «реваншистской» Россией заставил Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию действовать более активно в рамках де факто существующего военного альянса, чьи затраты на оборону резко увеличились, пишет издание ChinaTopix. Статью приводит ресурс MixedNews .
Упомянутый альянс заявил о себе в 2015 году, когда четыре северные страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.
«Четыре государства видят в соглашении способ сократить расходы за счёт согласования закупок оборудования и систем вооружения, избегая ненужного дублирования и обеспечивая снижение цены при заключении коллективных сделок. Оно призвано усилить коллективную безопасность в Северном регионе и помочь северным странам объединить усилия в защите своих территорий», – говорится в статье.
По мнению автора, «соглашение появилось на фоне постоянно растущей угрозой для этих стран вторжения со стороны России, лидеры которой стремятся вернуть распавшийся СССР путём подчинения стран, ранее бывших частью Варшавского договора».
Он отмечает, что «соглашение приведёт к созданию политической и правовой основы для совместных закупок вооружения».
Издание поясняет, что «за соблюдение условий соглашения отвечает Североевропейское оборонное сотрудничество – межгосударственная организация, способствующая усилению сотрудничества между пятью Северными странами, к которым относится и Исландия». Однако будучи единственной страной НАТО без регулярной армии, Исландия не стала участницей договора Северных стран.
Упомянутый альянс заявил о себе в 2015 году, когда четыре северные страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.
«Четыре государства видят в соглашении способ сократить расходы за счёт согласования закупок оборудования и систем вооружения, избегая ненужного дублирования и обеспечивая снижение цены при заключении коллективных сделок. Оно призвано усилить коллективную безопасность в Северном регионе и помочь северным странам объединить усилия в защите своих территорий», – говорится в статье.
По мнению автора, «соглашение появилось на фоне постоянно растущей угрозой для этих стран вторжения со стороны России, лидеры которой стремятся вернуть распавшийся СССР путём подчинения стран, ранее бывших частью Варшавского договора».
Он отмечает, что «соглашение приведёт к созданию политической и правовой основы для совместных закупок вооружения».
Издание поясняет, что «за соблюдение условий соглашения отвечает Североевропейское оборонное сотрудничество – межгосударственная организация, способствующая усилению сотрудничества между пятью Северными странами, к которым относится и Исландия». Однако будучи единственной страной НАТО без регулярной армии, Исландия не стала участницей договора Северных стран.
Использованы фотографии: Норвежская Армия
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