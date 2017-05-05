17:08 05 мая

Северные страны объединились против «российской угрозы» в рамках нового соглашения

Растущий страх перед «реваншистской» Россией заставил Швецию, Норвегию, Данию и Финляндию действовать более активно в рамках де факто существующего военного альянса, чьи затраты на оборону резко увеличились, пишет издание ChinaTopix. Статью приводит ресурс MixedNews .

Северные страны объединились против «российской угрозы» в рамках нового соглашения


Упомянутый альянс заявил о себе в 2015 году, когда четыре северные страны подписали соглашение о военном сотрудничестве.


«Четыре государства видят в соглашении способ сократить расходы за счёт согласования закупок оборудования и систем вооружения, избегая ненужного дублирования и обеспечивая снижение цены при заключении коллективных сделок. Оно призвано усилить коллективную безопасность в Северном регионе и помочь северным странам объединить усилия в защите своих территорий», – говорится в статье.

По мнению автора, «соглашение появилось на фоне постоянно растущей угрозой для этих стран вторжения со стороны России, лидеры которой стремятся вернуть распавшийся СССР путём подчинения стран, ранее бывших частью Варшавского договора».

Он отмечает, что «соглашение приведёт к созданию политической и правовой основы для совместных закупок вооружения».

Издание поясняет, что «за соблюдение условий соглашения отвечает Североевропейское оборонное сотрудничество – межгосударственная организация, способствующая усилению сотрудничества между пятью Северными странами, к которым относится и Исландия». Однако будучи единственной страной НАТО без регулярной армии, Исландия не стала участницей договора Северных стран.

Использованы фотографии: Норвежская Армия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Верба Сегодня, 16:51
    Кроме как провокацией ,действие этих карликов назвать нельзя.
    Верба
    1. oleg-gr Сегодня, 16:54
      Для торгашей оружием такие новости только в радость. Больше заказов и прибыли.
      oleg-gr
      1. BATUHAN Сегодня, 17:00
        Согласен, карликов с северов европейских развели. Развели на закупку вооружений. Вооружения эти в лучшем случае сгниют. В худшем сгорят вместе с этими карликами.
        Вся экономическая мощь сша возникла в результате торговли во время двух мировых войн. проторенной дорожкой идут. Торговля металлом в виде оружия приносит огромную прибыль.
        Скучно девочки, северные озябшие девочки...
        BATUHAN
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 17:08
      Северным странам нужно объединятся под одно одеяло, чтобы теплее было, на случай, если газа из России не будет.
      сибиралт
  2. hirurg Сегодня, 16:52
    ---Ты, что здесь делаешь?
    ---Боюсь!
    ---Давай бояться вместе!(с)
    hirurg
  3. Pirogov Сегодня, 16:52
    Вечно перепуганные .скандинавы ,начинают нервировать.............
    Pirogov
  4. NordUral Сегодня, 16:54
    Кащенко завоняло.
    NordUral
  5. Серый брат Сегодня, 17:01
    Финны помнят кто им первый самолёт подарил - шведский нацист граф Эрик фон Розен.
    Серый брат
  6. samarin1969 Сегодня, 17:01
    Жаль, что страхи выродившихся берсерков мнимые. Можно было бы и попугать...появилась бы хорошая позиция по торгу в Арктике.
    samarin1969
  7. andrewkor Сегодня, 17:02
    ОНЕ нам Нужны ,Д!!Б!!
    andrewkor
  8. afrikanez Сегодня, 17:04
    Исландцам хорошо, у них нет регулярной армии, значит и нет УГРОЗЫ нападения России! lol good
    afrikanez
  9. Ирек Сегодня, 17:07
    У вас другая угроза... Ф
    Ирек
  10. anjey Сегодня, 17:08
    неужели мы так слабы ,что всякая шваль в очередной раз собирается против нас?
    anjey
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