17:52 06 мая

МИД РФ опубликовал меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало текст подписанного 4 мая меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства , передает ТАСС .

Как отмечается в сообщении МИД, страны-гаранты, подписавшие меморандум, намерены завершить подготовку карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также предпринять шаги для "отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок".
Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи по Сирии в Астане 4 мая. Документ вступил в силу в день подписания.

МИД РФ опубликовал меморандум о создании зон деэскалации в Сирии



Зоны деэскалации будут созданы в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций (Алеппо, Латакия и Хама), некоторых районах на севере провинции Хомс, пригороде Дамаска Восточной Гуте и определенных районах на юге Сирии - в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра. На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами.
Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации, которая будет заниматься в том числе определением границ зон деэскалации и зон безопасности. К 27 мая будут подготовлены карты соответствующих районов.
Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".

Использованы фотографии: © Геннадий Хамельянин/ТАСС
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Комментарии 28

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:54
    А США плевать хотели на этот меморандум.
    DIVAN SOLDIER
    1. самый главный Сегодня, 15:55
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      А США плевать хотели на этот меморандум.

      Очередной "минск", только по Сирии. Сами себе руки вяжут странными обязательствами...
      самый главный
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:58
        Согласен, этот меморандум, как и прежние перемирия просто пшик в воздух.
        DIVAN SOLDIER
        1. Pirogov Сегодня, 16:30
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Согласен, этот меморандум, как и прежние перемирия просто пшик в воздух.

          Шаг вперёд ,два назад и кому это выгодно .........?
          Pirogov
      2. Чёрный Сегодня, 16:06
        Почти уверен, чт все эти договорённости будут нарушены еще до истечения 10 дней в течении которых планируется создать рабочую группу.
        Чёрный
      3. Серый брат Сегодня, 16:17
        Цитата: самый главный
        Очередной "минск", только по Сирии.

        То же самое про Алеппо говорили.
        Серый брат
      4. рич Сегодня, 16:33
        трудно обсуждать меморандум о создании зон деэскалации в Сирии без карты
        рич
    2. maxim947 Сегодня, 16:01
      Хорошо, что пытаемся объединить усилия, но все это полумеры. Там решение простое - их тупо надо всех перебить. Забить на вопли запада и вопрос решить исключительно вооруженным путем. Я не имею ввиду участие наших ВС в сухопутной операции, там и полноценной поддержки с воздуха хватает. Но учитывая, что остальные преследуют только свои интересы и зачастую только мешают то как следствие война еще долго продлится.
      maxim947
      1. stas Сегодня, 16:29
        Нас уже более трех лет кормят новостями из Украины и Сирии.
        Вот, когда президент России издаст меморандум об окончании рыночной барахолки в России и перехода к экономике социального справедливого государства.
        Там эти басмачи еще 200 лет будут воевать, им не жаль ни своих детей, женщин и стариков ради аллаха Великого.
        Когда наш царь займется нашими проблемами, а не изданием майских указов, которые никто не собирается выполнять.
        stas
  2. Комментарий был удален.
  3. krass Сегодня, 16:00
    Меморандум был подписан Россией, Турцией и Ираном в рамках встречи по Сирии в Астане 4 мая. Документ вступил в силу в день подписания

    а подписи Сирии и оппозиции на сём документе присутствуют ?
    krass
    1. maxim947 Сегодня, 16:03
      Какой оппозиции? Вы не себя с остальными имеете ввиду?
      maxim947
    2. sabakina Сегодня, 16:10
      krass читайте:
      Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике

      924-06-05-2017

      en-GB1 ru-RU1
      Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая Республика как страны-гаранты соблюдения режима прекращения боевых действий (РПБД) в Сирийской Арабской Республике (далее – Гаранты):

      руководствуясь положениями резолюции Совета Безопасности ООН № 2254 (2015);

      подтверждая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики;

      заявляя о стремлении снизить уровень военного противостояния и обеспечить безопасность мирных граждан Сирийской Арабской Республики,

      договорились о нижеследующем.

      В целях скорейшего прекращения насилия, улучшения гуманитарной ситуации и формирования благоприятных условий для продвижения политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике будут созданы следующие зоны деэскалации:
      провинция Идлиб, а также определенные части соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо),
      определенные части на севере провинции Хомс,
      Восточная Гута,
      определенные районы на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).
      Создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой составит 6 месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса Гарантов.

      В границах зон деэскалации:
      прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами (Правительство САР и формированиями вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к РПБД), в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары;
      обеспечивается быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ;
      создаются условия для оказания населению медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд граждан;
      принимаются меры по восстановлению объектов инфраструктуры, в первую очередь водо- и энергоснабжения;
      создаются условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.
      3. Для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между конфликтующими сторонами вдоль границ зон деэскалации создаются полосы безопасности.

      4. Полосы безопасности включают:

      контрольно-пропускные пункты – для обеспечения беспрепятственного перемещения гражданского населения без оружия, доставки гуманитарной помощи и содействия экономической деятельности;
      наблюдательные пункты – для обеспечения соблюдения РПБД.
      Работа контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности, будет осуществляться силами Гарантов на основе консенсуса. При необходимости могут быть использованы силы третьих сторон на основе консенсуса Гарантов.

      5. Гаранты обязуются:

      принять все необходимые меры для обеспечения выполнения противоборствующими сторонами РПБД;
      принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и всеми другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочими террористическими группами, которые признал таковыми Совет Безопасности Организации Объединенных Наций как внутри, так и за пределами зон деэскалации;
      продолжить усилия по присоединению к РПБД формирований вооруженной оппозиции, которые до настоящего времени не присоединились к РПБД.
      6. Для определения границ зон деэскалации и полос безопасности, а также решения других оперативных и технических вопросов выполнения настоящего Меморандума Гаранты в течение двух недель после его подписания создадут Совместную рабочую группу по деэскалации (далее – Совместная рабочая группа), состоящую из уполномоченных представителей.

      Гаранты предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и полос безопасности до 4 июня 2017 г., а также отмежевания формирований вооруженной оппозиции от террористических группировок, указанных в параграфе 5 Меморандума.

      К этому же сроку Совместная рабочая группа подготовит для утверждения Гарантами на основе консенсуса карты зон деэскалации и полос безопасности, а также проект Положения о Совместной рабочей группе.

      Совместная рабочая группа докладывает о результатах своей деятельности в ходе Международных встреч по Сирии в Астане.

      Настоящий Меморандум вступает в силу на следующий день после подписания.

      Совершено в г. Астана 4 мая 2017 г. в трех экземплярах каждый на английском языке, все тексты имеют одинаковую силу.



      Подписано:



      За Исламскую Республику Иран За Российскую Федерацию За Турецкую Республику

      http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
      publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2746041
      sabakina
    3. Смог Сегодня, 16:15
      Цитата: krass
      а подписи Сирии и оппозиции на сём документе присутствуют ?

      Сирии - да. А бабахов ловят по пустыне с подписным листом wassat (шютка) laughing
      Смог
      1. sabakina Сегодня, 16:24
        Смог, Вы хотели сказать "с открепительным листом"? wink
        sabakina
        1. Смог Сегодня, 16:40
          Цитата: sabakina
          Вы хотели сказать "с открепительным листо

          Думаете не хотят бабахи голосовать по месту "проживания"?????
          Смог
          1. sabakina Сегодня, 16:43
            Смог, а Вы думаете зеленые автобусы это просто автобусы? wink
            sabakina
            1. Смог Сегодня, 16:56
              Не зна..., я седни - дальтоник...... laughing wink
              Смог
      2. krass Сегодня, 16:30
        Цитата: Смог
        Сирии - да.

        belay Хде ?
        Цитата: sabakina
        Подписано:
        За Исламскую Республику Иран За Российскую Федерацию За Турецкую Республику

        Оппозиции ? -- Хде ?
        с кем договаривались , то ?
        krass
        1. Смог Сегодня, 16:36
          Цитата: krass
          Хде ?

          Хде,хде? Там-

          wassat (шютка)
          Цитата: krass
          Оппозиции ? -- Хде ?

          Так ишо не догнали........, как догонют, так и ....., того....... подпишут.(тоже шютка) laughing
          Смог
  4. ЛукичЪ Сегодня, 16:04
    С 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция при этом договорились принять все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределам

    да толку, что. матрасня ужесказала, что плевать хотела
    ЛукичЪ
  5. samarin1969 Сегодня, 16:11
    Лет 80 назад уже решали судьбу страны без решения её правительства, кандидат в Чемберлены будет долго рассказывать о мире ...позорный дерибан газовых проектов
    samarin1969
  6. zivXP Сегодня, 16:47
    Цитата: maxim947
    Там решение простое - их тупо надо всех перебить.

    Чем это вы собрались всех перебить? И так сирийцы то туда , то сюда беспродыху скачут, не успевают прорывы латать.
    zivXP
  7. лысова Сегодня, 17:11
    Какой то винегрет, под тёмной шубой получается. Кто что может и не может, и на какой территории - не понять. Ни какой определённости и это всё на бумаге. А когда кто стрельнёт, меморандум будут читать!?
    лысова
  8. cheap trick Сегодня, 17:19
    Бой над Суэцем:
    пять сбитых русских МИГов
    Леонид Иоффе «Египет и Израиль в Войне на Истощение», 1967-70 г.г.
    http://www.waronline.org/IDF/Articles/attrition_w
    ar.htm
    http://www.hubara-rus.ru/index.html

    советую почитать! что бы не орали некоторые -типо красная армия всех сильней! начал тщательней штудировать исторические источники,и кроме побед над турками(кстати тоже в коалициях)и ВОВ(тоже коалиция)у россии практически нет нормальных побед! одни сливы как говорят танкисты!
    cheap trick
    1. sdc_alex Сегодня, 17:31
      Вы главное верьте в это. wink
      И всем в своей эстонии расскажите! lol
      sdc_alex
    2. vanek77 Сегодня, 17:33
      А вы еще выкурите один косяк анаши и у вас будет уже десять сбитых МиГов. В результате своего "поражения" Египет взял под контроль Синай и стал единоличным владельцем того самого Суэцкого канала. Он потерпел поражение в последнем сражении, но по факту взял под свой контроль, все за что воевал, а это на военном языке называется победой. Так что продолжайте скакать и поешьте еще грибного супа, может вам удастся сбить тридцать Мигов, а то вы как-то мелко летаете. wassat
      vanek77
      1. krass Сегодня, 17:37
        Цитата: vanek77
        В результате своего "поражения" Египет взял под контроль Синай и стал единоличным владельцем того самого Суэцкого канала.

        Самое интересное , что египтяне то же в это верят.
        laughing
        6 октября в арабском мире отмечают 41-ю годовщину с начала "Октябрьской войны" – так арабы называют Войну Судного дня 1973 года. Несмотря на то, что израильские войска закончили войну на территории Сирии и Египта, обстреливая Дамаск из орудий, арабы считают ее своим военным триумфом.

        laughing laughing
        Цитата: vanek77
        Он потерпел поражение в последнем сражении, но по факту взял под свой контроль, все за что воевал, а это на военном языке называется победой.

        laughing laughing
        krass
  9. Очевидная Реальность Сегодня, 17:37
    Дурь полная по двум причинам:
    1. Выполняться будет только нами (ы об этом уже сказали, а оппозиция просто не подписала)
    2. А вот выгодно это всем (туркам, амерам), кроме нас и Асада.
    Причиной этого может быть одно из двух:
    - продолжаем корчить из себя великую державу, изображая бег на месте
    - начали плясать под дудку Трампа.
    А еще страшнее если и то и другое
    Очевидная Реальность
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