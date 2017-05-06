В Минобороны РФ опровергли боестолкновение сирийской армии и оппозиции
В Министерстве обороны России опровергли сообщение некоторых СМИ о боях в Сирии между правительственной армией и оппозицией в провинции Хама; там были подавлены огневые точки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс-АВН"
Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.
Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тыс. боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.
Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.
Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).
"Джабхат ан-Нусра" - запрещена в РФ
К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная- заявили в субботу вечером в Министерстве обороны России.
Вместе с тем ночью 6 мая в провинции Хама в районе населенного пункта Зеллакият около 01:00 мск сирийские правительственные войска подверглись обстрелу из стрелкового вооружения со стороны группы боевиков. Не открывая ответный огонь, турецкой стороне через Российский центр примирения был оперативно направлен запрос о принадлежности данных боевиков к террористическим формированиям или оппозиции. После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формирования "Джабахт ан-Нусры" огневые точки террористов были подавлены- сообщили российские военные.
Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.
Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тыс. боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.
Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.
Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).
"Джабхат ан-Нусра" - запрещена в РФ
Использованы фотографии: Yndex.ru/images›бои в Сирии
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