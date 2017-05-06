21:52 06 мая

В Минобороны РФ опровергли боестолкновение сирийской армии и оппозиции

В Министерстве обороны России опровергли сообщение некоторых СМИ о боях в Сирии между правительственной армией и оппозицией в провинции Хама; там были подавлены огневые точки террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), передает "Интерфакс-АВН"

К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная
- заявили в субботу вечером в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ опровергли боестолкновение сирийской армии и оппозиции



Вместе с тем ночью 6 мая в провинции Хама в районе населенного пункта Зеллакият около 01:00 мск сирийские правительственные войска подверглись обстрелу из стрелкового вооружения со стороны группы боевиков. Не открывая ответный огонь, турецкой стороне через Российский центр примирения был оперативно направлен запрос о принадлежности данных боевиков к террористическим формированиям или оппозиции. После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формирования "Джабахт ан-Нусры" огневые точки террористов были подавлены
- сообщили российские военные.

Как сообщил накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, самая большая зона деэскалации расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Данную территорию, по оценкам Минобороны РФ, контролируют вооруженные формирования общей численностью 14,5 тысяч человек.
Зоны также образованы в провинции Хомс (3 тыс. боевиков), Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.
Действия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в данных районах Сирии прекращены с 1 мая текущего года.
Вдоль границ зон деэскалации планируется создать полосы безопасности, включающие контрольно-пропускные и наблюдательные пункты. Ими будут управлять страны-гаранты (Россия, Турция и Иран).

"Джабхат ан-Нусра" - запрещена в РФ

Использованы фотографии: Yndex.ru/images›бои в Сирии
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Комментарии 5

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  1. Чёрный Сегодня, 21:14
    Ну , к сожалению, это вопрос ближайшего времени...
    Чёрный
    1. Pirogov Сегодня, 21:34
      Цитата: Чёрный
      Ну , к сожалению, это вопрос ближайшего времени...

      Сто % .америка подберёт Иуду и бое столкновение ,не за горами.
      Pirogov
  2. антивирус Сегодня, 21:37
    очень трудная работа--тащить из болота бегемота.
    менталитет восточного человека создавался- ковался столетиями, быстро не подгонишь под европу( в тч наш)
    антивирус
    1. krass Сегодня, 21:46
      Цитата: Чёрный
      Ну , к сожалению, это вопрос ближайшего времени...

      Цитата: антивирус
      менталитет восточного человека создавался- ковался столетиями, быстро не подгонишь под европу( в тч наш)

      laughing
      а вы с европейским менталитетом на БВ laughing
      Все эти меморандумы не стоят бумаги на неё потраченные.
      Кстати оппозиция её подписало ? НЕТ ? А Асад - тоже нет ? Так кто с кем договаривался laughing
      Так вот я вам скажу , что на БВ подписанные договры мало чего стоят , а уж не подписанные --- надо же быть такими наивными. laughing
      сколько вам ещё лапши на уши будут вешать laughing
      krass
      1. poquello Сегодня, 21:51
        Цитата: krass
        сколько вам ещё лапши на уши будут вешать laughing

        не понял где противоречие, наши сказали, будут стрелять - будем гасить
        poquello
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