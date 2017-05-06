В Минобороны РФ опровергли боестолкновение сирийской армии и оппозиции

К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная

Вместе с тем ночью 6 мая в провинции Хама в районе населенного пункта Зеллакият около 01:00 мск сирийские правительственные войска подверглись обстрелу из стрелкового вооружения со стороны группы боевиков. Не открывая ответный огонь, турецкой стороне через Российский центр примирения был оперативно направлен запрос о принадлежности данных боевиков к террористическим формированиям или оппозиции. После получения подтверждения от турецкой стороны об их принадлежности к формирования "Джабахт ан-Нусры" огневые точки террористов были подавлены