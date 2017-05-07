Назарбаев: «Мы воспитываем новое поколение военнослужащих»
Вооруженные силы Казахстана переживают исторический этап модернизации, новым направлением их деятельности стала борьба с терроризмом, передает ТАСС заявление президента республики Нурсултана Назарбаева.
По его словам, одной из задач модернизации армии тало укрепление личного состава.
Он отметил, в параде впервые принимают участие курсанты военных школ "Жас Улан", которые являются резервом Вооруженных сил страны.
Праздничный парад проходит в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В мероприятии задействованы свыше 5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.
Сегодня вместе со страной Вооруженные силы переживают исторический этап своей модернизации. Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила,сказал Назарбаев в воскресенье перед началом парада, посвященного 25-летию образования Вооруженных сил Казахстана и 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, одной из задач модернизации армии тало укрепление личного состава.
Другая ключевая задача – укрепление личного состава. Мы воспитываем новое поколение военнослужащих. Люди в военной форме должны стать эталоном чести, справедливости, примером для будущих поколений,заявил президент.
Он отметил, в параде впервые принимают участие курсанты военных школ "Жас Улан", которые являются резервом Вооруженных сил страны.
Это добрый знак преемственности армейских традиций, ценностей и преемственности поколений,подчеркнул казахстанский лидер.
Праздничный парад проходит в Астане на площади перед монументом "Казак Ели". Он является самым зрелищным и масштабным за прошедшие годы. В мероприятии задействованы свыше 5 тыс. военнослужащих, около 300 единиц вооружения и военной техники, более 70 вертолетов и самолетов военной авиации.
Использованы фотографии: mgorod.kz / Nur.kz
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