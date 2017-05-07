Назарбаев: «Мы воспитываем новое поколение военнослужащих»

Сегодня вместе со страной Вооруженные силы переживают исторический этап своей модернизации. Принципиально новым направлением деятельности является борьба с терроризмом. Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила,

Другая ключевая задача – укрепление личного состава. Мы воспитываем новое поколение военнослужащих. Люди в военной форме должны стать эталоном чести, справедливости, примером для будущих поколений,

Это добрый знак преемственности армейских традиций, ценностей и преемственности поколений,