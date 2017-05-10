Война в Африке. Русский командир британского спецназа

Одной из наиболее малоизвестных страниц Второй мировой войны остается участие русских и советских солдат и офицеров в боевых действиях на территории Северной Африки и Ближнего Востока. Эта тема весьма скудно освещена в исторической литературе, в первую очередь по причине отсутствия и труднодоступности источников. Почему речь идет не о советских, а именно о русских и советских солдатах? Дело в том, что большинство наших соотечественников, воевавших против гитлеровцев и итальянцев в Северной Африке, были не советскими военнослужащими, а русскими эмигрантами, покинувшими нашу страну до или во время революционных событий и гражданской войны.Как известно, боевые действия на Африканском континенте велись в 1940-1943 гг. Ход войны в Африке определила победа войск союзников в сражении при Эль-Аламейне в Египте. Объединенные войска гитлеровцев и итальянцев потеряли 55 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. 150 тысяч немецких и итальянских военнослужащих, а также солдат туземных подразделений чуть позже капитулировали в Тунисе. Это была действительно колоссальная победа.Русские эмигранты оказались в Египте и странах Магриба не случайно. В Александрии и Каире еще до революции проживала русская община – конечно, не столь многочисленная, как в Европе или Турции. Революция и гражданская война привели к тому, что в Египте и французских африканских колониях оказались многочисленные русские эмигранты. Среди них были как гражданские люди, так и профессиональные военные. Некоторые из них поступили на службу во Французский Иностранный легион, подразделения которого дислоцировались, в том числе, и в африканских колониях.Пожалуй, самым известным русским, воевавшим в Африке, можно назвать Владимира Пенякова (он же – Сэм Попски). В отличие от большинства соотечественников, оказавшихся в Африке после революции, Пеняков уже родился в эмиграции – он появился на свет 30 марта 1897 года в Бельгии, где его отец, эмигрировавший в эту страну, работал инженером на строительстве завода. Когда началась Первая мировая война, 17-летний Владимир Пеняков оставил учебу в Кембридже и поступил добровольцем в ряды французской армии, был распределен в артиллерийский полк и прошел в его рядах всю войну, получив ранение.В Африке Пеняков оказался уже после войны. В 1924 году он устроился инженером на сахарный завод в Египте. Поскольку работа на сахарном заводе носила сезонный характер, Пеняков совмещал ее с исследованиями пустыни и ее жителей – египетских бедуинов. Он стал настоящим знатоком образа жизни и обычаев бедуинов, выучил арабский язык и, что очень помогло ему впоследствии, научился от бедуинов ориентироваться в условиях пустыни, добывать пропитание, ездить на верблюде. Некоторое время Пеняков интересовался авиацией и даже совершал перелеты между Каиром и Александрией. Но путь летчика его почему-то не прельстил. Гораздо более интересным занятием, по мнению Пенякова, были автомобильные путешествия вглубь пустыни. Пеняков стремился к максимальной «автономности» во время этих путешествий. Он брал с собой минимальные запасы воды и еды, во-вторых – отказывался от использования радиосвязи для развития способностей ориентироваться по звездам. Путешествия Пеняков совершал на двухместном «Форде», который он лично модернизировал и превратил в машину с солнечным компасом и дополнительными баками для топлива.Когда началась Вторая мировая война, Владимиру Пенякову было уже 43 года. Однако, будучи человеком авантюрного склада, он не мог оставаться в стороне от эпохальных событий. Поскольку Египет находился под контролем Великобритании, Пеняков принял решение поступить на службу в британскую армию. Он скрыл свой возраст от комиссии и как человек образованный, с боевым опытом Первой мировой войны, был принят на военную службу в звании капитана и назначен командиром батальона в Ливийские арабские силы. Подразделение, которым было поручено командовать Владимиру Пенякову, несло караульную службу в окрестностях Каира, что не могло удовлетворять складу отважного исследователя пустыни. Поэтому вскоре Пеняков обратился к командованию с необычным предложением – создать небольшую, численностью примерно со взвод, разведывательно-диверсионную группу, которая могла бы осуществлять разведывательные операции и проводить диверсионные вылазки в тылу противника. Но британское командование совещалось более года и лишь в начале 1942 г. майору Пенякову разрешили сформировать такое подразделение. От личного состава подразделения требовалось безукоризненное знание пустыни, умение выживать и ориентироваться в пустынных условиях. Поэтому весь рядовой состав разведывательной группы – 23 человека – был укомплектован ливийскими арабами. Европейцев в отряде было всего двое – сержант – англичанин и командир подразделения майор Пеняков. В марте 1942 года отряд Пенякова приступил к выполнению задач по разведке и проведению диверсионных акций в глубоком тылу противника – на территории Ливии, которая в то время была итальянской колонией.С марта по июнь 1942 года подразделение под командованием Пенякова действовало на ливийской территории, собирая разведывательные данные и осуществляя диверсии – нападения на тыловые склады и узлы связи итальянских войск. Отряд Пенякова перемещался на джипах «Виллис», которые были специально приспособлены для разведывательных операций в пустыне – с них спиливали лишние элементы и улучшали систему охлаждения двигателя. Бойцы Пенякова действовали ночью, совершая молниеносные нападения на объекты противника. Например, отрядом был разгромлен аэродром Барс на юге Джебель Ахдар. Во время этого рейда разведчикам удалось уничтожить до 32 самолетов итальянской авиации. Еще одна успешная операция – разрушение нефтебазы Аль-Кубба в Джебель Ахдар. Во время этого рейда был уничтожен бензин, которого могло хватить на двухнедельные действия 200 танков противника.Летом 1943 г. Пеняков вернулся в Каир, однако командование выразило недовольство чрезмерным авантюризмом действий майора и приняло решение расформировать созданный им отряд. Но Пеняков, уже втянувшийся в романтику диверсионной войны, не согласился с этим решением. Он вступил в долгую переписку с вышестоящим командованием и, в конце концов, осенью 1942 года добился разрешения сформировать истребительный отряд дальнего действия № 1. Примерно в это же время Пеняков стал использовать позывной «Попский», поскольку его фамилия была труднопроизносимой для английских радистов. В конце концов, полковник Джон Хэкет, отвечавший за разведывательно-диверсионные спецподразделения в Африке, в шутку предложил именовать истребительный отряд «армией Попского». Это неформальное название прижилось. В состав отряда входили только добровольцы – 23 человека включая командира. Это были ливийские арабы и туареги, поляки, англичане, французы. Русским в подразделении был лишь сам Пеняков – «Попский».Как правило, на боевые операции отряд выдвигался небольшими группами. На каждом «Виллисе» ехали двое, в редких случаях трое бойцов. На джипе устанавливались два пулемета. Рядом с сиденьем водителя был установлен Browning М-1919 (7,62 мм), а в кузове - Browning М-2 (12,7 мм). Сами бойцы были вооружены пистолетами-пулеметами «Томпсон», пистолетами «Кольт», гранатами и холодным оружием – ножами или кинжалами. Обычно бойцы «Попского» носили повседневную британскую военную форму, но во время операций переодевались в итальянскую или немецкую форму, а также в традиционную одежду ливийских арабов. Но у отряда имелись и отличительные знаки – это были черные береты с металлическим значком, изображающим астролябию, а также черные шевроны с надписью «P.P.A.» (Р.Р.А. – Popski’s private army). Отряд включал в себя четыре группы – патрули «Р», «В», «S» и «Blitz». Каждый патруль выезжал на операции на шести джипах «Виллис» в составе 12 человек.Отряд Пенякова выдвинулся из Каира в направлении оазиса Харт. Когда подразделение прибыло в Куфру, то оказалось, что восточно-ливийская провинция Киренаика уже освобождена войсками союзников. Поэтому отряд был переброшен в Триполитанию. Люди Пенякова – «Попского» действовали во время сложной Тунисской кампании. Как известно, попытка прорыва укрепленной «Линии Марет» на юге Туниса для 8-й армии, которой командовал Б. Монтгомери, закончилась неудачно. Союзники потеряли около 150 танков. Поэтому было принято решение перенести направление главного удара в пустыню. На поиски обходного пути, который бы позволил обойти фланг противника, был направлен отряд Пенякова, который блестяще справился с поставленной задачей. Через открытый Пеняковым проход в песках двинулись части 10-го армейского корпуса, 4-й Индийской дивизии и 1-й бронетанковой дивизии. В результате наступления войск союзников Африканская армия начала отступление на север. Когда 13 мая 1943 г. Африканская армия капитулировала, отряд Пенякова был на некоторое время размещен на отдыхе в Филиппвиле, а затем командование приняло решение перебросить прекрасно зарекомендовавшую себя разведывательно-диверсионную группу в Италию. Это было вполне понятным решением, поскольку боевые действия на Апеннинах также обещали быть крайне сложными.Однако и в Италии подразделение «Попского» оказалось на высоте. Например, 9 сентября 1943 года бойцы «Попского» отправились в район Альтамура. Перед группой была поставлена задача собрать данные, которые позволили бы оценить количество сил гитлеровцев на данном направлении. Пеняков снова проявил природную смекалку – он позвонил в германский штаб, представившись офицером итальянской интендантской службы, и договорился с майором вермахта о том, что привезет тому на трофейном американском джипе ящик прекрасного коньяка. Майор отдал приказ германским патрулям не проверять джип «щедрого итальянца», что позволило Пенякову и группе бойцов приехать и проникнуть в квартиру, где находился офицер. Далее оставались лишь технические действия. Майора оглушили, после чего забрали документацию о снабжении продовольствием германских частей. Благодаря этим документам англичане смогли получить представление о том, сколько и каких частей и соединений противника действует на интересующем командование направлении.В декабре 1944 г. произошло лобовое столкновение отряда Пенякова с превосходящими силами гитлеровцев. В это время подразделение действовало на севере Италии. На одной из ферм небольшая группа английских солдат была окружена целой немецкой ротой. Разведывательный патруль подразделения «Попского», которым командовал сам Пеняков, вступил в бой с гитлеровцами, открыв по ним шквальный пулеметный огонь. Британских солдат удалось вытащить из окружения, но сам Пеняков – «Попский» был тяжело ранен. В госпитале Владимиру Пенякову ампутировали левую руку. Для 47-летнего офицера это было большим ударом, но, тем не менее, он нашел в себе силы не только выздороветь, но и продолжить службу. Боевой путь «личной армии Попского» благополучно завершился 14 августа 1945 года, когда, в связи с окончанием Второй мировой войны, прославленное спецподразделение было благополучно расформировано. За годы войны через «личную армию Попского» прошел 191 человек. Потери отряда составили 10 человек погибшими и 17 человек ранеными, один боец «Попского» за всю историю боевого пути подразделения попал в плен.Подполковник британской армии Владимир Пеняков еще некоторое время после окончания войны работал в Австрии связным офицером, отвечая за взаимодействие между британской 8-й армией и советскими оккупационными войсками. За боевые подвиги и доблестную службу Пеняков был награжден британскими и советскими военными наградами. В 1950 г. Пеняков опубликовал собственные мемуары – книгу «Частная армия Попского», которая быстро стала бестселлером. Критики писали, что ничего подобного прежде не публиковалось и отдавали воспоминаниям героического разведчика первое место среди прочих произведений аналогичного жанра. После своей смерти в 1951 году, Владимир Пеняков, русский человек и британский офицер, был похоронен в Лондоне.Владимир Пеняков не был единственным русским военнослужащим, воевавшим в Африке. Большинство русских солдат и офицеров служило в подразделениях «Сражающейся Франции». Так, 1-м Марокканским кавалерийским полком командовал Н. Румянцев, его помощником был лейтенант Крешенчуцкий, эскадроном в этом же полку командовал лейтенант Кашановский. Подразделение под командованием русских офицеров 8 апреля 1943 года атаковало станцию Мезуна в Тунисе. Лейтенант Крешенчуцкий удерживал Мезун до прибытия подразделений американских войск. В боях в Тунисе отличился лейтенант Левандовский, служивший во французском бронированном разведывательном отряде. Ему удалось захватить немецкого офицера, который рассказал о том, как обойти минные поля в районе Загуана.В Марокко в составе войск союзников служил врач И.М. Толстой (1901-1982) – внук великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, лечивший раненых солдат в военном госпитале в Рабате. Известный казачий поэт Николай Туроверов служил в 1-м кавалерийском полку, который затем был переброшен во Франции и принимал участие в боевых действиях на Сомме вплоть до принятия решения о капитуляции французских войск. Р. Касев воевал в составе летного отряда «Лотарингия» войск Сражающейся Франции. Были среди русских солдат и офицеров союзных войск в Африке и боевые потери. Так, 28 декабря 1941 г. под Аль-Агелией в Ливии погиб И.Д. Звегинцев (1912-1941) – сын полковника российской армии, эмигрировавшего в Великобританию.Отдельная тема – участие в боевых действиях в Северной Африке советских военнопленных. Об этих драматических страницах истории Второй мировой войны мы расскажем в другой раз.