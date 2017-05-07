Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»

Активность русских оправдана с точки зрения экономики. Это ключевой регион для экономики страны,

Сейчас у них на доске все фигуры, у нас – только пешка или ладья. Если мы посмотрим на арктическую шахматную партию, мы поймем, что они поставили нам шах и мат уже в самом начале игры,