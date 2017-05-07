Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»
США рискуют лишиться влияния в Арктике, поскольку Россия быстро наращивает там военное присутствие и промышленный потенциал, передает РИА Новости заявление командующего американской береговой охраны Пола Цукунфта на конференции в Центре стратегических и международных исследований.
По словам адмирала, американцам не хватает технических возможностей для освоения северных областей – «если Россия располагает 40 ледоколами, то Штаты довольствуются всего двумя, при этом лишь один из них пригоден для плавания в водах Заполярья».
Он отметил, что странам, у которых есть интересы в Арктике, еще долго придется догонять русских. При этом он отметил, что Россия наращивает присутствие «не для борьбы с геополитическими противниками».
Таяние арктических льдов открывает большой простор для хозяйственной деятельности в регионе, добавил он, уточнив, что в первую очередь речь идет о добыче углеродов.
По словам адмирала, американцам не хватает технических возможностей для освоения северных областей – «если Россия располагает 40 ледоколами, то Штаты довольствуются всего двумя, при этом лишь один из них пригоден для плавания в водах Заполярья».
Он отметил, что странам, у которых есть интересы в Арктике, еще долго придется догонять русских. При этом он отметил, что Россия наращивает присутствие «не для борьбы с геополитическими противниками».
Активность русских оправдана с точки зрения экономики. Это ключевой регион для экономики страны,убежден адмирал.
Таяние арктических льдов открывает большой простор для хозяйственной деятельности в регионе, добавил он, уточнив, что в первую очередь речь идет о добыче углеродов.
Сейчас у них на доске все фигуры, у нас – только пешка или ладья. Если мы посмотрим на арктическую шахматную партию, мы поймем, что они поставили нам шах и мат уже в самом начале игры,заключил Цукунфт.
Использованы фотографии: РИА Новости. Минобороны РФ
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