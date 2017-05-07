18:39 07 мая

Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»

США рискуют лишиться влияния в Арктике, поскольку Россия быстро наращивает там военное присутствие и промышленный потенциал, передает РИА Новости заявление командующего американской береговой охраны Пола Цукунфта на конференции в Центре стратегических и международных исследований.



По словам адмирала, американцам не хватает технических возможностей для освоения северных областей – «если Россия располагает 40 ледоколами, то Штаты довольствуются всего двумя, при этом лишь один из них пригоден для плавания в водах Заполярья».


Он отметил, что странам, у которых есть интересы в Арктике, еще долго придется догонять русских. При этом он отметил, что Россия наращивает присутствие «не для борьбы с геополитическими противниками».

Активность русских оправдана с точки зрения экономики. Это ключевой регион для экономики страны,
убежден адмирал.

Таяние арктических льдов открывает большой простор для хозяйственной деятельности в регионе, добавил он, уточнив, что в первую очередь речь идет о добыче углеродов.

Сейчас у них на доске все фигуры, у нас – только пешка или ладья. Если мы посмотрим на арктическую шахматную партию, мы поймем, что они поставили нам шах и мат уже в самом начале игры,
заключил Цукунфт.

Использованы фотографии: РИА Новости. Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:21
    Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»
    Белые медведи в курсе дела.Вот когда про Донбасс так скажут.Вот тогда будем в шоке feel
    Наблюдатель2014
    1. maxim947 Сегодня, 16:27
      Наши действия в Арктике это не достижение, это восстановление утраченного, как и многое другое. А американские генеральские слезы - это просто заявки на увеличение бюджета
      maxim947
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»
      Белые медведи в курсе дело.Вот когда про Донбасс так скажут.Вот тогда будем в шоке feel

      Донбасс держится ! А Арктика это наше будущее и тылы надежные! Отличная работа , четко сработано , как и в Крыму!
      ОТДЕЛ
      1. Монос Сегодня, 16:39
        США рискуют лишиться влияния в Арктике

        Ну чисто по-американски: нас там нет, но мы влияем! winked
        Монос
        1. Pirogov Сегодня, 16:54
          Цитата: Монос
          Ну чисто по-американски: нас там нет, но мы влияем!

          Шизофрения последней стадии и самое плохое ,что весь мир у этих идио.тов в заложниках.
          Pirogov
        2. ЛукичЪ Сегодня, 17:35
          Цитата: Монос
          Ну чисто по-американски: нас там нет, но мы влияем!

          на кого? набелых медведей? тогда езжайте в антарктиду и влияйте там на пингвинов. их гораздо больше
          ЛукичЪ
      2. stas Сегодня, 17:15
        ПолитОТДЕЛ как всегда, Уря-я-я Арктика нас спасёт.
        Будет капиталистам где еще поживится, там они еще не воровали.
        Да, в России капиталистические рыночники нормальную экономику с 1991 года построить не смогли, теперь осталось только надеяться на Арктиику.
        stas
        1. Аскет Сегодня, 17:30
          Цитата: stas
          Да, в России капиталистические рыночники нормальную экономику с 1991 года построить не смогли, теперь осталось только надеяться на Арктиику.

          какая там нахрен экономика, нет еще таких технологий для добычи углеводородов в арктических широтах,а если и есть то слишком затратно и нерентабельно для капиталиста.
          Дело в том что через Арктику самый короткий путь в США для наших ракет, плюс там находятся основные позиционные районы наших РПКСН...Если уж и там обложат своими арктическими базами и системаи ПРО тогда пиши пропало...иллюзия безответного обезоруживающего удара возрастает многократно в головах американских стратегов...вот поэтому Арктику надо срочно от них закрыть,чтобы нос не смели совать ни сейчас ни в будущем.
          Аскет
          1. stas Сегодня, 17:34
            Ты чё написал, как ты для США Арктику закроешь?
            У них есть своя Арктика, или ты предлагаешь её захватить.
            stas
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:46
        ОТДЕЛ hi
        Донбасс держится !
        Держится soldier А глядя на новости на нашем тв невольно радуешься за крымских татар что у них всё хорошо ,землю им пооформляли..А на Донбассе 4й год русские умирают.
        Наблюдатель2014
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:26
          Цитата: Наблюдатель2014
          ОТДЕЛ hi
          Донбасс держится !
          Держится soldier А глядя на новости на нашем тв невольно радуешься за крымских татар что у них всё хорошо ,землю им пооформляли..А на Донбассе 4й год русские умирают.

          Ты прав ..русские у нас всегда последние в очереди ..! А эти все первые и еще кричат и локтями мохают !Всегда так было и пока это никто не может поменять..Москва , там вся кухня..!
          ОТДЕЛ
    3. Терский Сегодня, 16:46
      Цитата: Наблюдатель2014
      Белые медведи в курсе дела.

      Однозначно yes , и песцы то же . Их там много.. fellow ., больше чем медведей yes
      Терский
    4. 34 регион Сегодня, 17:16
      16.21. Набдюдатель! А ничего что нас похвалили наши противники? Они сказали, вот русские дурни! Массу бабла вложили в лёд! Мы вон немного денег вбухали конфликты на БВ и получили дешёвую нефть. А русские вбухали в лёд и воду и трудности транспортировки. Для случая полной блокады России это пойдёт, но для конкуренции на мировом рынке русские заранее увеличили себестоимость нефти. Что уже заранее делает русскую нефть неконкурентоспособной. Мы ещё чуть вложим в БВ на конфликты, продадим им буровое оборудование и оружие, и будем иметь дешевую нефть. А для небольшой конкуренции ещё и у себя в США добывать нефть будем. hi
      34 регион
      1. ALLxANDr Сегодня, 18:06
        Там не только нефть.

        "Размеры Арктики потрясают — ее площадь охватывает приблизительно 27 млн. кв.км. И только по самым приблизительным прогнозам специалистов здесь сосредоточено более 30% мировых запасов природного газа и около 13% запасов нефти. Причем Россия находится в самых выгодных условиях — ей принадлежит 46% территории."

        "Кроме этого, в Арктической зоне содержатся уникальные запасы и прогнозные ресурсы редких металлов и других полезных ископаемых. В северной части Кольской провинции сосредоточены основные ресурсы медно-никелевых руд, платиновых и редкоземельных металлов, тантала, титана, железа, ниобия, полиметаллов, фосфора, флюорита, хрома, марганца, алмазов и золота.

        В северной части Таймыро-Норильской провинции находятся платиновые металлы и медно-никелевые руды.
        В Таймыро-Североземельской провинции найдены запасы ванадия, молибдена, вольфрама, хрома, полиметаллов и золота.
        В Анабарской и Якутской провинциях - алмазы, железо, редкие металлы.
        В Маймеча-Котуйской и Уджинской провинциях обнаружены платиновые металлы, фосфор, ниобий, железо и алмазы.
        В Верхоянской и Яно-Чукотской провинциях - олово, ртуть, золото, вольфрам, молибден, медь, серебро, платиноиды и полиметаллы."
        ALLxANDr
      2. Инет боец Сегодня, 18:31
        Цитата: 34 регион
        Для случая полной блокады России это пойдёт, но для конкуренции на мировом рынке русские заранее увеличили себестоимость нефти. Что уже заранее делает русскую нефть неконкурентоспособной.

        Арктика - это мировые закрома энергоресурсов! Сейчас может цена и не конкурентная, но речь идет о будущем. Добычу нефти планируют увеличить только через 20 лет. К тому времени ситуация на рынке будет уже совершенно иная.
        "В настоящий момент в Арктике мы добываем около 17% от нашего общего объема добычи нефти. Через 20 лет мы планируем увеличить эту долю до 26%" - рассказал Александр Новак.
        При этом глава Минэнерго РФ отметил, что Россия также добывает в Арктике около 80% от всего своего производства природного газа.
        Новость достаточно старая. Рекомендую посмотреть видео на данную тему:
        Инет боец
    5. рич Сегодня, 17:45
      Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»

      наверное американский адмирал любитель шахмат hi А как бы статья называлась, если бы этот адмирал любил в домино на досуге погонять? belay Даже страшно себе представить
      рич
      1. мордвин 3 Сегодня, 17:53
        Цитата: рич
        Даже страшно себе представить

        Почему? Казлы они. soldier
        мордвин 3
    6. sub307 Сегодня, 17:57
      Тут редкий случай, когда можно сказать, что он(адмирал штатовский) чертовски прав....
      sub307
  2. Евгений Стрыгин Сегодня, 16:24
    перехвалит - гордиться тоже особо нечем. Противник не явился , от это победа!
    А так на общем фоне это капля в море.
    Евгений Стрыгин
  3. sabakina Сегодня, 16:26
    Хоть одна хорошая новость за сегодня, а то всёпросралиполимерщики сегодня готовы ласты кверху поднять...
    sabakina
    1. ser-pov Сегодня, 16:33
      Да нет, опять нагнетают... Ну в Арктике уже им хрен, не догонят... Хотя, как они быстро строят корабли, базара нет..
      ser-pov
      1. Арон Заави Сегодня, 16:37
        Цитата: ser-pov
        Да нет, опять нагнетают... Ну в Арктике уже им хрен, не догонят... Хотя, как они быстро строят корабли, базара нет..

        А что они могут нагонять ? РФ действует в своих территориальных водах и на своих островах. США у которых Аляска один из самых малонаселенных штатов ,еще осваивать и , принадлежащую им часть Арктики, не видят сегодня в этом экономической рентабельности.
        Арон Заави
  4. soroKING Сегодня, 16:33
    лошадью, лошадью ходи, век воли не видать... wassat
    soroKING
  5. фома неверю40 Сегодня, 16:46
    Если тебя хвалит враг — подумай, какую глупость ты совершил. Август Бебель
    Так что рано булки расслаблять.
    фома неверю40
  6. 1536 Сегодня, 16:47
    Надо наказать США за желание установить какой-либо контроль в Арктике. Ковбои должны сидеть на ранчо и растить скот!
    1536
  7. iliitchitch Сегодня, 16:53
    40 ледоколов , эк загнул-то тов.цукунфт . Точно , денег хочет . Но то , что жало в нашу Арктику попытаются засунуть , можно не сомневаться . А там встреча с оркестром уже готова будет , в кои-то веки с опережением работаем .
    iliitchitch
  8. iouris Сегодня, 17:02
    На Юго-Севере стоит сплошной мат. Если послушать американских адмиралов, то складывается впечатление, что население РФ 800 млн. чел. а ВВП в двадцать раз выше, чем у США.
    iouris
  9. Рабинович Сегодня, 17:02
    Под куполом можно сделать тёплый бассейн, будет элитный отдых.
    Рабинович
  10. razved Сегодня, 17:15
    При этом американский генерал почему-то упустил в своем спиче, что мы действуем исключительно в своем секторе Арктики. А то из его слов получается, что во всей. Скоро договорятся, что мы оккупировали Арктику.
    razved
  11. Рабинович Сегодня, 17:22
    Где-то там, во льдах, есть кусочек и израильской земли wink
    Рабинович
    1. танк66 Сегодня, 17:38
      Добро пожаловать!Прям на полюсе можете получить 1 га ./ хм ..земли/ . По старому паспорту.
      танк66
      1. Баракуда Сегодня, 18:01
        Полюс не имеет точных координат, он постоянно "плывет". Когда-то он был в Гренландии. На что более древние пирамиды Китая и Америки указывают. Самые " молодые" Египетские, те более менее на север нынешний ориентированы. hi . Соответственно и в Сибири гораздо теплее было. Мамонты же явно не были полными кре.тинами, хоботом под снегом "ягель" искать... smile
        Баракуда
    2. рич Сегодня, 17:53
      Рабинович: Где-то там, во льдах, есть кусочек и израильской земли
      земля Франса Иосифа что-ли? А вот и нет, Франс Иосиф эту землю по пьяне главе администрации Приморского района Архангельской области в камень, ножницы, бумага проиграл laughing
      рич
  12. APASUS Сегодня, 17:37
    Основная сила США скорее в возможностях для маневра,думаю они не упустят этот момент.Не знаю как будут действовать ,через доллар или попробуют нас обвинить в несоблюдении арктических законов,а может очередной передел ООН начнут,но своего они не упустят.Так что пока рано говорить что мы им мат поставили.............
    APASUS
  13. Ополченец Сегодня, 17:39
    Не надо лить крокодиловы слёзы по этому поводу, товарищ Пол Цукунфт. Прошло время вашего правления однополярным миром. Вам первое время будет конечно стрёмно, но потом привыкнете.
    Ополченец
    1. stas Сегодня, 18:13
      Шапказакидательство это вредная тактика.
      В России однополярно, только в свои руки правят воры с 1991 года, а народ не хочет привыкать. А нас тут Арктикой хотят патриотичными сделать.
      stas
  14. ZIS Сегодня, 18:09
    Пытаются развести. Русские вы расслабьтесь, а мы тем временем догоним и вставим... Шах и мат в Арктике это када плюс к русскому северу, Шпицберген, канадские острова, Гренландия и Аляска.
    ZIS
  15. ТОР2 Сегодня, 18:14
    Американский адмирал: в Арктике русские поставили США «шах и мат»

    Вообще то находимся на своей территории и в своей экономической зоне.И причём тут США. Вы господа на своей шахматной доске играйте сколько хотите.
    ТОР2
  16. НЕКСУС Сегодня, 18:18
    США рискуют лишиться влияния в Арктике

    С каких пор в Арктике нарисовалось "влияние США" при отсутствии у матрассов ледокольного флота?
    НЕКСУС
  17. Комментарий был удален.
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