В Иордании стартовало масштабное учение с армиями 20 государств

Мы объявляем о начале учения "Лев готовится к прыжку" (Eager Lion-17), которое проходит на территории Иорданского Хашимитского Королевства уже не первый год. Опасность терроризма, с которой сталкивается регион и весь мир требуют от нас объединенных усилий, координации и обмена опытом,

Более 7 тысяч военнослужащих из 20 государств задействованы в учении Eager Lion-17, которое началось в Иордании, передает ТАСС сообщение газеты «Элаф».сказал представитель иорданской армии бригадный генерал Халед аш-Шираа.По его словам, в маневрах, которые проходят в Иордании 7-й раз, участвуют подразделения из США, стран Азии, ЕС, Африки и Персидского залива, в том числе из Японии, Великобритании, Саудовской Аравии и Кении.В ходе учения, которой продлится до 18 мая, подразделения под руководством американских военных отработают «наступательные, оборонительные, антитеррористические, а также поисково-спасательные операции, бой в городских условиях, совместное реагирования на атаку с применением химического оружия, обеспечение безопасности границ».По данным Минобороны Иордании, всего заявлено участие 7,4 тыс. военнослужащих сухопутных сил, ВВС и ВМС. В прошлом году в аналогичном учении было задействовано 6 тыс. солдат и офицеров.