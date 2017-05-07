21:00 07 мая

В Иордании стартовало масштабное учение с армиями 20 государств

Более 7 тысяч военнослужащих из 20 государств задействованы в учении Eager Lion-17, которое началось в Иордании, передает ТАСС сообщение газеты «Элаф».

В Иордании стартовало масштабное учение с армиями 20 государств


Мы объявляем о начале учения "Лев готовится к прыжку" (Eager Lion-17), которое проходит на территории Иорданского Хашимитского Королевства уже не первый год. Опасность терроризма, с которой сталкивается регион и весь мир требуют от нас объединенных усилий, координации и обмена опытом,
сказал представитель иорданской армии бригадный генерал Халед аш-Шираа.


По его словам, в маневрах, которые проходят в Иордании 7-й раз, участвуют подразделения из США, стран Азии, ЕС, Африки и Персидского залива, в том числе из Японии, Великобритании, Саудовской Аравии и Кении.

В ходе учения, которой продлится до 18 мая, подразделения под руководством американских военных отработают «наступательные, оборонительные, антитеррористические, а также поисково-спасательные операции, бой в городских условиях, совместное реагирования на атаку с применением химического оружия, обеспечение безопасности границ».

По данным Минобороны Иордании, всего заявлено участие 7,4 тыс. военнослужащих сухопутных сил, ВВС и ВМС. В прошлом году в аналогичном учении было задействовано 6 тыс. солдат и офицеров.

Использованы фотографии: http://edition.cnn.com
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Комментарии 26

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  1. faterdom Сегодня, 19:10
    У них летчика в клетке бензином облили и сожгли, уж три года как... А они к прыжку какому-то готовятся.
    faterdom
    1. hirurg Сегодня, 19:14
      США и тут как тут...
      ---Лев готовится к прыжку...?
      В какое дерьмо?
      Плохому научат ссцуки.
      hirurg
      1. vorobey Сегодня, 19:30
        Цитата: hirurg
        Плохому научат ссцуки.


        да хоть бы плохому нучили .. хоть чему нибудь... блин.. самая шикарная сцена, которую перес матриваю и пересматриваю ..
        vorobey
        1. hirurg Сегодня, 19:38
          ----шикарная сцена, которую перес матриваю
          Для американцев слишком высокая планка. Вы не находите?
          hirurg
    2. svp67 Сегодня, 19:44
      Цитата: faterdom
      У них летчика в клетке бензином облили и сожгли, уж три года как... А они к прыжку какому-то готовятся.

      А нашего спускающегося на парашюте и совсем недавно и ЧТО? Мы же то же к чему то готовимся.
      svp67
      1. hirurg Сегодня, 19:54
        Сергей. Не передергивайте! Здесь ключевое слово другое. А про летчика-инфа...И с нашим летчиком сравнение, как минимум, некорректное. Или вы при слове летчик соберете вссссееее, что было в кучу?
        hirurg
        1. svp67 Сегодня, 20:02
          Цитата: hirurg
          Сергей. Не передергивайте!

          А в чем различия то. Бармалеи, убили что нашего, что иорданского пилотов, но над нашим мы не зубоскалим, но ПОЧЕМУ и по какому праву позволяем это делать над чужим, в этом случаи иорданским пилотом.

          А ведь на его месте мог быть и сам Король Иордании, он ведь то же пилот и летал на боевые задания
          svp67
          1. hirurg Сегодня, 20:11
            Да это все понятно, но условия, исходные, задачи другие. Да все другое. И где зубоскаление?
            Коллега просто озвучил факт.
            Это инфа к размышлению и все.
            А различия есть.
            hirurg
          2. faterdom Сегодня, 20:18
            Отвечаю, хоть и не обязан. Но тут в таком случае разъясню: местность где расстреляли нашего летчика Олега Пешкова потом очень даже разравняли вместе с туркоманской бандой, руководство Турции горько пожалело о том дне. Большую войну с Турцией мы не начали - и, попробуйте скажите мне и всем, что это было неправильно.
            У короля Иордании серьезнейшая служба безопасности Мухарбарат, неслабая по местным меркам армия, личные преторианцы из этнических чеченцев. Да, он охладел с тех пор к "умеренным", но внятно и четко не ответил ИГ на это оскорбление каким-либо сильным и убедительным способом. Зато входит в "коалицию 60-ти стран" и "готовится к прыжку".
            faterdom
            1. svp67 Сегодня, 20:25
              Цитата: faterdom
              но внятно и четко не ответил ИГ на это оскорбление каким-либо сильным и убедительным способом.

              Мне трудно судить о силе их ответа, но он был
              В среду на рассвете в Иордании были казнены два террориста. Как сообщает nytimes.com, официальный Амман быстро ответил на убийство пилота, казнив Саджиду аль-Ришави, жену джихадиста и известную террористку, которая находилась в заключении в иорданской тюрьме в камере смертников за ее участие в теракте 2005 года, когда в иорданской столице погибли 57 человек. Именно ее обмена на пилота и японского заложника Кендзи Гото, который был обезглавлен боевиками в минувшую субботу, добивались экстремисты. Она была одной из четырех террористов-смертников, которые принимали участие в этом нападении, но ее пояс джихадиста не взорвался.

              Также был казнен Зияд аль-Kaрбули, высокопоставленный деятель "Аль-Каиды в Ираке", который был приговорен к смертной казни за преступления в сфере терроризма. Карбули был обвинен как один из организаторов упомянутого теракта в 2005 году. В среду будут казнены еще четыре террориста.
              Цитата: faterdom
              Зато входит в "коалицию 60-ти стран" и "готовится к прыжку".

              Увы, но это удел маленьких государств, в очень не спокойном мире, они или должны стать очень сильными или примкнуть к кому то сильному, под защиту.
              svp67
  2. Подрезчик Сегодня, 19:14
    Цитата: faterdom
    У них летчика в клетке бензином облили и сожгли, уж три года как... А они к прыжку какому-то готовятся.

    Что-то больно много стран! И по 500 человек? Там такие "вояки", что мама не горюй...
    Подрезчик
    1. Pirogov Сегодня, 20:10
      Цитата: Подрезчик
      Что-то больно много стран! И по 500 человек? Там такие "вояки", что мама не горюй.

      Не нужно недооценивать противника ,тем более там принимают участие бриты и японцы.
      Pirogov
  3. sabakina Сегодня, 19:15
    Ну, просто интересно, сколько надо наших десантников, что бы разогнать эту кодлу? what
    sabakina
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:18
      Цитата: sabakina
      Ну, просто интересно, сколько надо наших десантников, что бы разогнать эту кодлу?

      Десантников не знаю, а батальона стройбатовцев бы хватило, но жаль их расформировали. laughing
      СРЦ П-15
      1. sabakina Сегодня, 19:20
        Вы садист с мазохистким уклоном! Дайте им шанс убежать хотя бы!
        sabakina
    2. hydrox Сегодня, 19:25
      Хорошая может получиться заварушка, если они под видом учений захотят свою зону деэскалации организовать на юге Сирии в районе границы с Ираком, чтобы продолжить передавать оружие и БК бармалеям ...
      hydrox
  4. Аскет Сегодня, 19:25
    Аж с 2013г. про эти учения пишут в том числе и на ВО...А лев всё готовится к прыжку...а прыгнуть стремно
    Аскет
  5. Баракуда Сегодня, 19:27
    20-ть армий государств на крохотной земле, наверное на эсперанто приказы отдают, которого никто не знает.
    Чем закончилось Вавилонское столпотворение вроде как знаем.
    Вперед Иордания, грабли можно долгонуть у соседей.

    Если бы Крым не стал вновь Российским, такая же фигня была бы на полуострове.
    Баракуда
    1. svp67 Сегодня, 19:46
      Цитата: Баракуда
      20-ть армий государств на крохотной земле, наверное на эсперанто приказы отдают, которого никто не знает.

      Я иного опасаюсь, что под этот "шумок", американцы соберут на территории Иордании ударный кулак и ударят по Сирии, в поддержку "умеренной оппозиции", а "ширмой" выступят как раз оставшиеся 19 стран и все это будет зваться "коалиция"
      svp67
  6. sabakina Сегодня, 19:38
    Прошу прощения модераторов, не по теме. Смотрю ради прикола 112 канал. диалог ведущего и Е. Киселёва.
    Ведущий
    -Как вы характеризуете Путина?
    Киселёв
    -Ммммм...Хитрый, но не умный.
    sabakina
    1. Баракуда Сегодня, 19:46
      А чего с него взять ? Пахнут только деньги со станка. Пусть вякает дальше, пока...КОМУ-ТО не надоест. Потом еще "неумному" молиться-просится станет.
      Баракуда
  7. samarin1969 Сегодня, 20:06
    Львы?...Шакалы пришли пускать слюни на нефтяные поля Сирии. ...Реальный боевой опыт сирийских группировок на данном ТВД длинной в ВОВ. А эти хотят за пару недель типа чему-то научиться....В сирийскую кашу эти богатые станы не полезут: будут дальше гонять местных "идейных"...
    samarin1969
  8. Рабинович Сегодня, 20:09
    Это угроза Израилю.
    Рабинович
  9. Вождь краснокожих Сегодня, 20:10
    Учился в институте с парнем из Иордании. Его брат был офицером в армии. Так судя по рассказам Фрихата Али, это не армия, а бардак какой то! не торопясь приходят утром, как в офис. Делают перекличку, проверяют бумаги и после обеда ОФИЦИАЛЬНО свободны. Все, кроме тех, у кого караул и т д... Еще "порадовали" мицубиси на заставке - по моему, явно коммерческие грузовички. На "унмоги" или наши "садко" денег не хватает?
    Вождь краснокожих
  10. samarin1969 Сегодня, 20:26
    Цитата: Рабинович
    Это угроза Израилю.

    Трудно понять - почему??...
    samarin1969
  11. 31rus4 Сегодня, 20:50
    Уважаемые,вполне могут и оккупировать часть Сирии,под предлогом борьбы с терроризмом.И не кто им не помешает это сделать,если только пару нот протеста от России.Какие бы вояки там не собрались,а под присмотром США все пройдет так как нужно
    31rus4
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