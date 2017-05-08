Голосование в ООН по 4-м зонам деэскалации в Сирии состоится на этой неделе
Пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Фёдор Стржижовский прокомментировал внесённый Россией проект о создании в Сирии зон безопасности (деэскалации). Речь идёт о проекте резолюции по поддержке соответствующего меморандума, который был подписан в Астане 4 мая. Проект резолюции, предлагаемый Россией, внесён, и голосование по нему пройдёт на начавшейся неделе. Об этом сообщает "Интерфакс" .
В проекте предполагается создание на территории САР четырёх зон деэскалации. Одна из них – на севере Сирии – включает в себя провинцию Идлиб полностью, северные части провинции Хама, Латакия и Алеппо. В этой «зоне деэскалации» в общей сложности сосредоточено около 14,5 тыс. представителей вооружённых формирований, противостоящих официальному Дамаску.
Карта САР от турецкого ИА "Анадолу" (DAESH (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещённая в РФ)
Вторая зона деэскалации располагается на юге САР – в районе границы с Иорданией. Ранее поступали сведения, что именно через этот участок границы в Сирию вводятся представители сил иностранного спецназа, вливающиеся в состав боевиков, действующих в Сирии.
Третья зона – в провинции Хомс. Там находится не менее 3 тысяч представителей так называемой «вооружённой оппозиции».
Четвёртая зона – в районе пригорода Дамаска Восточная Гута, где также сконцентрированы несколько тысяч боевиков.
В МО РФ отметили, что в этих зонах самолёты ВКС РФ не выполняют операций с начала мая.
В проекте предполагается создание на территории САР четырёх зон деэскалации. Одна из них – на севере Сирии – включает в себя провинцию Идлиб полностью, северные части провинции Хама, Латакия и Алеппо. В этой «зоне деэскалации» в общей сложности сосредоточено около 14,5 тыс. представителей вооружённых формирований, противостоящих официальному Дамаску.
Карта САР от турецкого ИА "Анадолу" (DAESH (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещённая в РФ)
Вторая зона деэскалации располагается на юге САР – в районе границы с Иорданией. Ранее поступали сведения, что именно через этот участок границы в Сирию вводятся представители сил иностранного спецназа, вливающиеся в состав боевиков, действующих в Сирии.
Третья зона – в провинции Хомс. Там находится не менее 3 тысяч представителей так называемой «вооружённой оппозиции».
Четвёртая зона – в районе пригорода Дамаска Восточная Гута, где также сконцентрированы несколько тысяч боевиков.
В МО РФ отметили, что в этих зонах самолёты ВКС РФ не выполняют операций с начала мая.
Использованы фотографии: Анадолу
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти