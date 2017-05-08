08:55 08 мая

Голосование в ООН по 4-м зонам деэскалации в Сирии состоится на этой неделе

Пресс-секретарь постоянного представительства РФ при ООН Фёдор Стржижовский прокомментировал внесённый Россией проект о создании в Сирии зон безопасности (деэскалации). Речь идёт о проекте резолюции по поддержке соответствующего меморандума, который был подписан в Астане 4 мая. Проект резолюции, предлагаемый Россией, внесён, и голосование по нему пройдёт на начавшейся неделе. Об этом сообщает "Интерфакс" .

В проекте предполагается создание на территории САР четырёх зон деэскалации. Одна из них – на севере Сирии – включает в себя провинцию Идлиб полностью, северные части провинции Хама, Латакия и Алеппо. В этой «зоне деэскалации» в общей сложности сосредоточено около 14,5 тыс. представителей вооружённых формирований, противостоящих официальному Дамаску.

Голосование в ООН по 4-м зонам деэскалации в Сирии состоится на этой неделе

Карта САР от турецкого ИА "Анадолу" (DAESH (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещённая в РФ)


Вторая зона деэскалации располагается на юге САР – в районе границы с Иорданией. Ранее поступали сведения, что именно через этот участок границы в Сирию вводятся представители сил иностранного спецназа, вливающиеся в состав боевиков, действующих в Сирии.

Третья зона – в провинции Хомс. Там находится не менее 3 тысяч представителей так называемой «вооружённой оппозиции».

Четвёртая зона – в районе пригорода Дамаска Восточная Гута, где также сконцентрированы несколько тысяч боевиков.
В МО РФ отметили, что в этих зонах самолёты ВКС РФ не выполняют операций с начала мая.

Использованы фотографии: Анадолу
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Комментарии 9

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:11
    В МО РФ отметили, что в этих зонах самолёты ВКС РФ не выполняют операций с начала мая

    Пока не выполняют и наблюдать будут, но в любой момент ..Ну как то нужно договариваться все же и пытаться хоть бы худой мир установить (чего запад жутко не хочет..)
    ОТДЕЛ
    1. Подрезчик Сегодня, 08:27
      Да, худой мир лучше...Но мне кажется провокаций там будет...ой-ой-ой! И делать это будут все, кому не лень...
      Подрезчик
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:30
        Цитата: Подрезчик
        Да, худой мир лучше...Но мне кажется провокаций там будет...ой-ой-ой! И делать это будут все, кому не лень...

        Ну тогда опять мочить продолжим, пока не поймут..
        ОТДЕЛ
  2. рич Сегодня, 08:13
    Не знаю как создание зон деэскалации в Сирии должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня, но как путь к восстановлению территориальной целостности страны - это хороший реальный ход
    рич
    1. Ныробский Сегодня, 08:25
      Цитата: рич
      Незнаю как создание зон деэскалации в Сирии должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня, но как путь к восстановлению территориальной целостности страны - это хороший реальный ход

      Чем же он хорош? В указанных зонах сосредоточены крупные силы бородатых скаутов, которые согласно меморандума не будут подвергаться ударам на контролируемой ими территории. В то же время, они не ограничены в том, что бы не совершать вылазки на территории подконтрольные САА. США тупо выводит из под удара деморализованных подопечных, что бы те в спокойной обстановке смогли провести перегруппировку, пополнение вооружений, личного состава, и т.д. Ну, а в том, что этот меморандум в конечном итоге будет нарушен теми же американцами и их "умеренными" не вызывает никакого сомнения. С ними договариваться, только время терять... Просто взяли паузу.
      Ныробский
  3. vorobey Сегодня, 08:16
    я так понимаю голланские высоты тоже попадают в зону деэскалации... интересно .. кто там перемирие срывать будет.. ведь ИГ достаточно даже не стрелять по войскам САР.. достаточно пульнуть по голланам.. laughing и Израиль начнет ответку по САР..
    vorobey
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:32
      Цитата: vorobey
      достаточно пульнуть по голланам.. laughing и Израиль начнет ответку по САР..

      Так и будет , уверен..!
      ОТДЕЛ
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:41
      vorobey Александр.Сколько лет, сколько зим! bully hi Судя по вашему комментарию я не один в мнении что глядя на карту размещения противоборствующих сил в Сирии чёрт ногу сломит где там и кто.. laughing
      Наблюдатель2014
  4. Сумрачный стрелок Сегодня, 08:45
    Ой не верю я что американцы и ко перестанут летать
    Сумрачный стрелок
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