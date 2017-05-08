08:57 08 мая

Отец Ле Пен: дочь проиграла из-за своей категоричности в отношении ЕС

Бывший лидер и основатель французского «Национального фронта», отец Марин Ле Пен Жан-Мари полагает, что дочь проиграла президентские выборы из-за слишком категоричных позиций по отношению к Евросоюзу и евро, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Рейтер».

Отец Ле Пен: дочь проиграла из-за своей категоричности в отношении ЕС


Я считаю, что кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий,
сказал Жан-Мари.


По его мнению, «основной упор кампании надо было делать на миграцию и демографические изменения в стране».

Политик отметил также, в провале кампании виноват и вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо. Однако в чем заключается его вина, Ле Пен-старший не пояснил.

Напомним, победу на выборах президента Франции одержал Эмманюэль Макрон, лидер движения «На марше». Он получил 66,06 % голосов.

Его сопернице Марин Ле Пен удалось набрать только 33,94 %.

Сообщается, что общая явка во втором туре составила 74,62 %. При этом 6,33 % избирателей (3 млн. человек) опустили в урны пустые бюллетени, не желая отдавать голос ни за одного из кандидатов. Еще 2,24 % бюллетеней (1,06 млн.) были испорчены и признаны недействительными.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 13

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:42
    Она выиграла ! 40 % французов ее поддержало , а раньше ее партию всерьез не воспринимали ..Мои поздравления стойкой женщине и главное что она не повелась на всякие "дешевые лозунги и обещания".. hi
    ОТДЕЛ
    1. Хагалаз Сегодня, 08:45
      А в итоге, французы поменяли одно НИЧТО, на НИЧТО другое. Моё мнение.
      Хагалаз
      1. Zibelew Сегодня, 08:47
        Геронтофил Макрон будет вторым Олландом. А отца Марин давно из партии исключила.
        Zibelew
    2. сибиралт Сегодня, 08:45
      Ничего себе проиграла. Вторая по рейтингу избирателей! Теперь Францией будет рулить геронтофил, а над евоной бабой будет потешаться вся республика. laughing
      сибиралт
      1. vorobey Сегодня, 08:54
        Цитата: сибиралт
        Ничего себе проиграла. Вторая по рейтингу избирателей! Теперь Францией будет рулить геронтофил, а над евоной бабой будет потешаться вся республика. laughing

        Цитата: Zibelew
        Геронтофил Макрон будет вторым Олландом. А отца Марин давно из партии исключила.


        да ладно Вам джентльмены.. французам хоть будет что обсудить кроме русских laughing сейчас мне уже просто интересно .. Макрон заявлял что заставит ВВП уважать его.. мне интересно как это он будет делать?
        vorobey
    3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:53
      ОТДЕЛ
      Она выиграла ! 40 % французов ее поддержало , а раньше ее партию всерьез не воспринимали ..Мои поздравления стойкой женщине и главное что она не повелась на всякие "дешевые лозунги и обещания"..
      Полностью поддерживаю! hi
      Наблюдатель2014
  2. Сухой_Т-50 Сегодня, 08:42
    Бабло побеждает всё
    Сухой_Т-50
    1. rrrd Сегодня, 08:45
      И "мохнатая" рука. за него был весь евросоюз во главе с "демократами"
      rrrd
  3. СРЦ П-15 Сегодня, 08:42
    Микрон или Ле Пен, какая нам разница? От перемены мест слагаемых, сумма не меняется!
    СРЦ П-15
    1. yuriy55 Сегодня, 08:50
      Цитата: СРЦ П-15
      Микрон или Ле Пен, какая нам разница?

      Нам, может быть и никакой, а президенту России, вероятно, приятнее беседовать с женщиной, чем с мужиком. Тем более, с ней он уже знаком, а этого Макрона мы и сами в первый раз видим... belay
      yuriy55
    2. Ныробский Сегодня, 08:51
      Цитата: СРЦ П-15
      Микрон или Ле Пен, какая нам разница? От перемены мест слагаемых, сумма не меняется!

      Как сказать? С Мариной у Франции был шанс вспомнить о том, что она является государством обладающим своим суверенитетом и национальными интересами. При Макроне продолжится политика Оланда т.е. размывания всех государственных институтов и соглашательства в угоду аморфному образованию Евросоюз и беспрекословное подчинение США. Короче у французов грядут очередные 4 года болота и приумножение проблем с мигрантами и терактами.
      Мне вот другое интересно. Они там верещали, что Россия вмешивается в их выборы. Если бы победила М.Лепен то понятное дело - это мы. А вот Макрон? - тоже мы? Или они теперь скажут, что наше вмешательство не нашло подтверждения.
      Ныробский
  4. Geisenberg Сегодня, 08:45
    Отец- молодец, вместо того чтоб дочуру поддержать он её дерьмом поливает. Упырь.
    Geisenberg
  5. mitrich Сегодня, 08:46
    Ну что сказать, матрасы молодцы, уж точно европейскую политику крепко держат за яйца. Меркель у них в узде, сковырнули Троскана, Олланда поставили, теперь и Макрона, который ловко вынырнул из "неоткуда" и победил. Молодцы.
    mitrich
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