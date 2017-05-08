Отец Ле Пен: дочь проиграла из-за своей категоричности в отношении ЕС

Я считаю, что кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий,

Бывший лидер и основатель французского «Национального фронта», отец Марин Ле Пен Жан-Мари полагает, что дочь проиграла президентские выборы из-за слишком категоричных позиций по отношению к Евросоюзу и евро, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Рейтер».сказал Жан-Мари.По его мнению, «основной упор кампании надо было делать на миграцию и демографические изменения в стране».Политик отметил также, в провале кампании виноват и вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо. Однако в чем заключается его вина, Ле Пен-старший не пояснил.Напомним, победу на выборах президента Франции одержал Эмманюэль Макрон, лидер движения «На марше». Он получил 66,06 % голосов.Его сопернице Марин Ле Пен удалось набрать только 33,94 %.Сообщается, что общая явка во втором туре составила 74,62 %. При этом 6,33 % избирателей (3 млн. человек) опустили в урны пустые бюллетени, не желая отдавать голос ни за одного из кандидатов. Еще 2,24 % бюллетеней (1,06 млн.) были испорчены и признаны недействительными.