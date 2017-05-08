12:52 08 мая

На дороге к «Саур-Могиле» перед проездом главы ДНР прогремели взрывы

Два взрывных устройства сработали на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» незадолго до проезда по ней кортежа главы Донецкой республики Александра Захарченко, передает РИА Новости .

На дороге к «Саур-Могиле» перед проездом главы ДНР прогремели взрывы


Взрывы прогремели на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко,
сообщает с места события корреспондент агентства.


В настоящее время участок дороги перекрыт, пострадавших нет.

У мемориала «Саур-Могила» на сегодня запланированы мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Захарченко, а также председатель парламента Денис Пушилин, главы министерств и ведомств должны были принять участие в торжественной части памятного мероприятия.

Сообщается, что в районе кургана и на самом комплексе усилены меры безопасности, проводится обследование территории.

Использованы фотографии: РИА Новости . Валерий Мельников
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Комментарии 59

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:50
    Ну слава Богу живой! Черти все не успокоятся от злобы...Души погибших солдат охраняют Захарченко!
    ОТДЕЛ
    1. oleg-gr Сегодня, 09:51
      Укробандеровцы все пытаются ликвидировать Захарченко? Или страх нагоняют?
      oleg-gr
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:02
        Цитата: oleg-gr
        Укробандеровцы все пытаются ликвидировать Захарченко? Или страх нагоняют?

        Вот если мы начнем операцию " Ликвидация" , то это будет все быстро и жестко!

        Нарветесь скоро свидомые..Вот чую!
        ОТДЕЛ
        1. bulvas Сегодня, 10:37
          Цитата: ОТДЕЛ
          Нарветесь скоро свидомые..Вот чую!


          Это они специально нарываются, чтобы обвинить ЛДНР и Россию в возможных провокациях на 9 мая в Киеве
          bulvas
    2. Jovanni Сегодня, 10:00
      Цитата: ОТДЕЛ
      Черти все не успокоятся от злобы

      А чего им успокаиваться? Их надо было три года назад успокаивать навсегда. А теперь чем дальше, тем хуже. Поднаторели в убийствах душегубы...
      Jovanni
    3. Подрезчик Сегодня, 10:09
      Сейчас украинец . СМИ будут утверждать, мол сами устроили, все живы , а валят на нас! И это накануне такого праздника... тьфу, сволота!
      Подрезчик
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:00
      Если так и в дальнейшем будет работать охрана и разведка ДНР и ЛНР то скоро вообще без руководства останутся , думал убийства Матароллы и Гиви (светлая им память ) их чему то научат , похоже это не так .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:25
        Цитата: Spartanez300
        Если так и в дальнейшем будет работать охрана и разведка ДНР и ЛНР то скоро вообще без руководства останутся , думал убийства Матароллы и Гиви (светлая им память ) их чему то научат , похоже это не так .

        Там деньги большие пришли в Киев именно на ликвидацию руководящего состава ДНР! Деньги очень серьезные и структуры этим занялись тоже ,не СБУ (они прикрытие..) ..
        Эх Гиви , а он это знал и чуял...Как и Моторолла!

        Стрелков успел уйти , видать объяснили...
        ОТДЕЛ
        1. pjastolov Сегодня, 11:38
          РАБОТАЙТЕ РЕБЯТА, РАБОТАЙТЕ, укропам не долго осталось am
          pjastolov
    5. сибиралт Сегодня, 11:24
      Российские олигархи не позволяют Захарченко взять под свой контроль Мариуполь. Оттого и все проблемы.
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:48
        Цитата: сибиралт
        Российские олигархи не позволяют Захарченко взять под свой контроль Мариуполь. Оттого и все проблемы.

        В этом есть доля правды...
        ОТДЕЛ
  2. Александр 3 Сегодня, 09:51
    Ох как чешутся руки у бандерлогов ,хотят что бы их отчесали и причесали.
    Александр 3
  3. bgt157.5 Сегодня, 09:57
    Видео в тему.
    Пробабушка Захарченко прошла Бухенвальд, Освенцим и !ВНИМАНИЕ! Рейкьявик.
    bgt157.5
    1. Виктор-М Сегодня, 10:19
      Цитата: bgt157.5
      Видео в тему
      Пробабушка Захарченко прошла Бухенвальд, Освенцим и !ВНИМАНИЕ! Рейкьявик..

      А твоя бабушка что прошла, не поделишься?
      Виктор-М
    2. APASUS Сегодня, 10:31
      Цитата: bgt157.5
      Видео в тему.

      Ну да, это же только великим президентам можно называть Австрию- Австралией, Ирак- Ираном, Словению- Словакией...
      APASUS
      1. pjastolov Сегодня, 11:39
        Забыл упомянуть: грузию и джоржию (паника в америке) laughing
        pjastolov
    3. Mik13 Сегодня, 10:40
      Это, разумеется, недопустимо для руководителя государства делать такие оговорки...
      Список концлагерей в Норвегии сами в состоянии погуглить? Или Вас послать, куда надо?
      Там есть несколько названий, абсолютно непроизносимых для русскоязычного человека и весьма похожих на этот самый "рейкьявик"

      В любом случае, прабабушка Захарченко мне всяко больше нравится, чем отец Ющенко, который в концлагере служил в охране.
      Mik13
      1. bgt157.5 Сегодня, 10:48
        Список концлагерей в Норвегии сами в состоянии погуглить? Или Вас послать, куда надо?

        Я не собираюсь гуглить этот бред.
        Бухенвальд и Освенцим сами по себе разные лагеря. Бухенвальд был скорее коммерческим предприятием. Тысячи узников трудились на сопредельных заводах и фабриках. Так сказать рабский труд.
        Освенцим же просто фабрика смерти, главной целью которой ставилось уничтожение людей.
        И я не представляю ситуацию при которой бабка Захарченко переметнулась из Освенцима в Бухенвальд или наоборот.
        А уж каким макаром ее в Норвегию занесло? belay
        bgt157.5
        1. Mik13 Сегодня, 11:01
          Цитата: bgt157.5
          Я не собираюсь гуглить этот бред

          Ну разумеется. Вы не рефлексируйте, вы распространяйте (с).

          Цитата: bgt157.5
          Бухенвальд и Освенцим сами по себе разные лагеря. Бухенвальд был скорее коммерческим предприятием. Тысячи узников трудились на сопредельных заводах и фабриках. Так сказать рабский труд.
          Освенцим же просто фабрика смерти, главной целью которой ставилось уничтожение людей.
          И я не представляю ситуацию при которой бабка Захарченко переметнулась из Освенцима в Бухенвальд или наоборот.

          Я считаю необходимым уточнить: Вы историк, который занимается периодом ВМВ? если нет, то Ваше мнение для меня очень важно, разумеется, поэтому как только у меня возникнет желание прослушать историю концлагерей стран Оси в Вашем исполнении, я сразу же к Вам обращусь.
          Большое спасибо, что уделили мне время.
          Mik13
        2. pjastolov Сегодня, 11:42
          Ну да, ну да - надо новые создавать для свидомых negative
          pjastolov
        3. Макаров Сегодня, 12:01
          Слыш . Когда немцы отступали все "коммерческие" предприятия переквалифицировались в лагеря смерти. Мой дед был на таком "коммерческом" предприятии...камни тягал на разработке, так вот он чудом спасся, когда их американцы освободили...Если бы ты мне такую тему лично задвинул я бы тебе нос в голову бы затолкал, шник...
          Макаров
    4. Sergej1972 Сегодня, 10:46
      Скорее всего, оговорился. Вроде писали, что он имел в виду Равенсбрюк.
      Sergej1972
    5. сибиралт Сегодня, 11:27
      А как её в Рейкьявик занесло? belay
      сибиралт
  4. pjastolov Сегодня, 09:58
    Их вже приравняли к ветеранам, а тут такая неуважуга - к настоящим героям ехали soldier
    pjastolov
  5. sabakina Сегодня, 10:03
    Взрывы прогремели на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как

    О чём это говорит? О том, что ВУ стояло на таймере, значит, в окружении Захарченко есть "засланец".
    sabakina
    1. avg-mgn Сегодня, 10:29
      Скорее ДУ, но что то, или кто то, помешал дождаться момента проезда, вот и активировали, что б следов не оставлять. А возможно и отвлекающий маневр. Что касается таймера - слишком мала вероятность, невозможно очень точно рассчитать время проезда.
      avg-mgn
      1. sabakina Сегодня, 10:32
        Какие следы? Отпечатки пальцев на фугасе?
        sabakina
        1. avg-mgn Сегодня, 10:33
          Закладку нужно каким то образом снять, если не отработала. Всего лишь.
          avg-mgn
          1. sabakina Сегодня, 10:35
            Смысл? Они же не у себя ставили. Стоить ну и нехай стоить.
            sabakina
          2. pjastolov Сегодня, 11:50
            А бабло - нет бабаха-нет бабла, печалька belay
            pjastolov
    2. Mik13 Сегодня, 10:43
      Цитата: sabakina
      Взрывы прогремели на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как

      О чём это говорит? О том, что ВУ стояло на таймере, значит, в окружении Захарченко есть "засланец".

      Это говорит о том, что охрана Захарченко использует системы, глушащие радиосвязь. Скорее всего.
      После всех диверсий в ЛДНР они сейчас должны на каждый камушек бросаться.
      Mik13
      1. avg-mgn Сегодня, 11:03
        Если использовать "глушение связи" (выражаясь Вашей терминологией), то как раз при попытке подрыва фугаса с ДУ, он попросту не сработает. Возможен вариант активации , примитивного (самопального) ДУ фугаса силами РЭБ ЛДНР, но не могу судить, имеют ли они технику на вооружении
        avg-mgn
  6. ИванИванов Сегодня, 10:11
    По идее симметричные действия д.б. против авакова, турчинова, разведшишек как минимум. очередное напоминание насколько "велики" возможности и "суверенна " политика РФ. слабость не порок, порок что ситуация стоит на месте.
    ИванИванов
    1. samarin1969 Сегодня, 10:17
      Цитата: ИванИванов
      По идее симметричные действия д.б. против авакова, турчинова, разведшишек как минимум. очередное напоминание насколько "велики" возможности и "суверенна " политика РФ. слабость не порок, порок что ситуация стоит на месте.

      Некому..."судоплатовы остались только фильмах" и у бандитов....про "суверенна" - это верно...
      samarin1969
  7. Вождь краснокожих Сегодня, 10:28
    Господи! Чего только не прочитал в коментах!!! Мозги включите!!! Где саур-могила и где передовая! Только это уже ставит под сомнение использование укропских дрг! И как "удачно" взрыв прогремел за несколько минут до проезда фельд маршала! В наш двадцать первый век, когда передают сигналы в космос и компьютер стал уменьшаться в спичечном коробке, кто то "мудрено" выставил мину с таймером.. А может бочонок с порохом и фитиль? Да театр чистой воды от "шестидесятидневного" Александра Захарченко!
    Вождь краснокожих
    1. sabakina Сегодня, 10:34
      Да ты чё!!!!!
      sabakina
    2. svp67 Сегодня, 10:43
      Цитата: Вождь краснокожих
      В наш двадцать первый век, когда передают сигналы в космос и компьютер стал уменьшаться в спичечном коробке, кто то "мудрено" выставил мину с таймером.. А может бочонок с порохом и фитиль? Да театр чистой воды от "шестидесятидневного" Александра Захарченко!
      Любой сигнал можно как заглушить, так и послать ложный. То, что есть системы которые перед проездом особо важных персон (VIP) "инициируют" мины, а затем глушат любые радиосигналы по маршруты их движения уже давно не тайна
      svp67
    3. Mik13 Сегодня, 10:55
      Цитата: Вождь краснокожих
      Господи! Чего только не прочитал в коментах!!! Мозги включите!!! Где саур-могила и где передовая! Только это уже ставит под сомнение использование укропских дрг!

      Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов смотрит на Вас как на г... с недоумением и жалостью.


      Цитата: Вождь краснокожих
      И как "удачно" взрыв прогремел за несколько минут до проезда фельд маршала! В наш двадцать первый век, когда передают сигналы в космос и компьютер стал уменьшаться в спичечном коробке, кто то "мудрено" выставил мину с таймером..

      Система Пелена-6 смотрела бы на Вас точно так же, как и Кузнецов. Но у нее нет глаз. К сожалению.
      Mik13
    4. Подрезчик Сегодня, 10:58
      А что диверсии проводятся только возле передовой? А что агентуры не бывает в глубине? А что, так все хорошо там, что коробками могут взрывать? Мозги включать надо ВСЕМ!
      Подрезчик
    5. Екатерина II Сегодня, 11:11
      Цитата: Вождь краснокожих
      Да театр чистой воды от "шестидесятидневного" Александра Захарченко!

      "Шестидесятидневный Захарченко"...точно.. он же сказал что нас не существует после 1 мая (60 дней 1 марта объявил)
      Подобные дела делаются и для увеличения ценности самого себя. Хотя кому он нужен. Если надо "украинские ДРГ" ликвидируют его быстро хоть в Москве. Но он всего лишь говорящая голова-такие живут долго.
      Екатерина II
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:17
        Спасибо всем спецам по "глушилкам". Я не знал насколько все серьезно, но подозреваю, что на всякую хитрую резьбу... Ну, да не суть важная. То есть по вашим мнениям, проехаться в эскорте с современными средствами РЭБ, это просто, а проконтролировать саперами (с тоже умными вещами и даже 3д сканерами и просто собаками) маршрут следования невозможно? Логика - я аплодирую...
        Вождь краснокожих
        1. Mik13 Сегодня, 12:49
          Цитата: Вождь краснокожих
          Спасибо всем спецам по "глушилкам". Я не знал насколько все серьезно, но подозреваю, что на всякую хитрую резьбу... Ну, да не суть важная. То есть по вашим мнениям, проехаться в эскорте с современными средствами РЭБ, это просто, а проконтролировать саперами (с тоже умными вещами и даже 3д сканерами и просто собаками) маршрут следования невозможно? Логика - я аплодирую...

          Вот не хочется опускаться до кухонно-бытового уровня при обсуждении... Скажите, Вы насколько компетентны в военном деле? ВУС писать не нужно, так, в общих чертах. Чтобы было понятно, стоит ли с Вами вообще о чем-то дискутировать.
          Mik13
      2. avg-mgn Сегодня, 11:29
        Специально для Екатерина II
        Как жаль, что в Киеве нет даже "говорящей головы", в смысле - головы вообще.
        avg-mgn
        1. revnagan Сегодня, 12:15
          Цитата: avg-mgn
          в Киеве нет даже "говорящей головы", в смысле - головы вообще.

          Не,ну давайте будем объективны-давал Захарченко срок жизни Украине 60 дней 1марта сего года?Давал!Ну так отвечай,если мужик.Или вперёд-под шконку.А так ведь действительно-"порожняк" прогнал,но продолжает чего то там вещать.
          revnagan
      3. pjastolov Сегодня, 12:00
        Укропские "дрг" - да матрасовские инструкторы вас стрелять научить не могут, а вы в Москве, ну если только дворниками negative
        pjastolov
    6. Сергей Кранов Сегодня, 11:45
      Вождю...:не тебе,провокатор,судить о нашем "Захаре",нечего его из генерал-полковника делать чуть ли не генералисимуса.И еще наша святая Саур-могила пишется с большой буквы,невежа.Привет краснокожим...
      Сергей Кранов
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:49
        Я, батенька, не сужу - не Господь я... Но базар контролирую. И никто в этом мире не скажет мне - что ты, мил человек, слово сказал, а не выполнил. А вам напомнить, сколько ваш лидер наобещал? И многие здесь (на форумах) ему верили, вот только меньше таких становится, с каждым заявлением...
        P/S За Саур - могилу с маленькой буквы приношу извинения.
        Вождь краснокожих
        1. Сергей Кранов Сегодня, 12:28
          Вождю к-х: продолжим "базар".нашего "лидера",дегенерала-полковника поставил нам "смотрящий"по Донбассу,чеченский евр-й,А.А.Дудаев/погоняло-В.Ю.Сурков/,который раньше работал на Ходарковского в Минатепе,а сейчас шепчет на ухо В.В.П. Так,что вынам своего марионетку поставили,так и терпите вместе с нами.Только разница в том,что вы "терпите" на диване,а у нас каждый день 200-е и 300-е пачками.Привет краснокожим...
          Сергей Кранов
      2. revnagan Сегодня, 12:15
        Цитата: Сергей Кранов
        ,невежа.

        НЕВЕЖДА,простите...
        revnagan
  8. НИмп Сегодня, 10:38
    За эту высоту сражались наши деды и уже погибли ополченцы Донбасса С неё в ясную погоду даже Таганрог виден А значит легко простреливается и российская территория. Ох будут ещё сражения за Саур могилу
    НИмп
  9. Туркестанец Сегодня, 10:44
    Почему большевики выиграл гражданскую войну? Потому что для них не существовало КРАСНОЙ ЛИНИИ. ИХ лозунги: На белый террор ответим красным, Кровь за кровь и Т. Д. Вы посмотрите сколько диверсий проходит в не зависимых республиках, сколько люде поубивали, весь Дамбас кровью залили устроив полигон. Может пора некоторых ГОСПОД уже и к порядку в ЖЁСТКОЙ форме призвать.
    Туркестанец
    1. pjastolov Сегодня, 12:05
      Большевики выйграли потому что наши западные "партнеры" КОЛЧАКУ за царсое золото не поставили то что обещали, а что поставили - так аналог поставки всу патронов request
      pjastolov
    2. кг пв Сегодня, 12:23
      Не люблю учить, но просто на Донбассе вам за "Дамбас" могут и в лицо дать. feel
      кг пв
      1. Mik13 Сегодня, 12:46
        Цитата: кг пв
        Не люблю учить, но просто на Донбассе вам за "Дамбас" могут и в лицо дать. feel

        Что значит "могут" ?
        Дают. Причем без скидок на происхождение и половую ориентацию.
        Mik13
  10. Горный стрелок Сегодня, 10:57
    Промахнулись ВСУшники. Не рассчитали, или наблюдения не велось, по расчёту времени работали? Скорее всего. Именно поэтому, раньше репортажи о прохождении всяческих кортежей вели со смещением от реального времени. Чтобы не получилось радиоуправляемый фугас подорвать, глядя в телевизор.
    Горный стрелок
  11. viktor. Сегодня, 11:08
    Одна единственная дорога и ту заминировали belay
    viktor.
    1. Сергей Кранов Сегодня, 11:58
      Виктору:на Саур-могилу можно подъехать с 2-х сторон/из Тореза и со Снежного/,так,что возможны варианты.
      Сергей Кранов
  12. УВБ Сегодня, 12:00
    Появилась информация, что после взрывов при обследовании дороги были обнаружены ещё пять фугасов, при этом они не радиоуправляемые, а с часовыми механизмами, установленными на разное время.
    УВБ
    1. avg-mgn Сегодня, 12:40
      А какой смысл? После первого же срабатывания кортеж остановится или развернется, вся работа насмарку. Единственное, что при зачистке могут саперы попасть на таймер, но ведь, как я понимаю цель была конкретная.
      Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Шесть взрывных устройств, начиненных поражающими элементами, были установлены на трассе близ мемориального комплекса "Саур-Могила", заявил журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
      О системе подрыва ни слова.
      avg-mgn
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