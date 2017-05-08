На дороге к «Саур-Могиле» перед проездом главы ДНР прогремели взрывы
Два взрывных устройства сработали на дороге к мемориальному комплексу «Саур-Могила» незадолго до проезда по ней кортежа главы Донецкой республики Александра Захарченко, передает РИА Новости .
В настоящее время участок дороги перекрыт, пострадавших нет.
У мемориала «Саур-Могила» на сегодня запланированы мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Захарченко, а также председатель парламента Денис Пушилин, главы министерств и ведомств должны были принять участие в торжественной части памятного мероприятия.
Сообщается, что в районе кургана и на самом комплексе усилены меры безопасности, проводится обследование территории.
Взрывы прогремели на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко,сообщает с места события корреспондент агентства.
В настоящее время участок дороги перекрыт, пострадавших нет.
У мемориала «Саур-Могила» на сегодня запланированы мероприятия в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Захарченко, а также председатель парламента Денис Пушилин, главы министерств и ведомств должны были принять участие в торжественной части памятного мероприятия.
Сообщается, что в районе кургана и на самом комплексе усилены меры безопасности, проводится обследование территории.
Использованы фотографии: РИА Новости . Валерий Мельников
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