Лавров: Киев саботирует политический процесс в Донбассе
Украинские власти саботируют выполнение минских соглашений, организуют провокации на линии соприкосновения, не выполняют политическую часть комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Министр подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует.
Напомним, Минская контактная группа с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако ни одно из них до конца так и не было выполнено.
У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается.. полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске,сказал Лавров в интервью каналу «Мир».
Министр подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует.
Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата – на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, – и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,отметил он.
Напомним, Минская контактная группа с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако ни одно из них до конца так и не было выполнено.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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