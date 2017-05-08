12:57 08 мая

Лавров: Киев саботирует политический процесс в Донбассе

Украинские власти саботируют выполнение минских соглашений, организуют провокации на линии соприкосновения, не выполняют политическую часть комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



У нас вызывает большую озабоченность то, что происходит с выполнением минских договоренностей, прежде всего, в результате саботажа со стороны киевских властей. Примеров тому множество. Это касается.. полное саботирование политического процесса и организацию на регулярной основе вооруженных провокаций на линии соприкосновения, чтобы иметь предлог не выполнять политическую часть комплекса мер, который был одобрен в Минске,
сказал Лавров в интервью каналу «Мир».


Министр подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует.

Президент (РФ Владимир) Путин подчеркнул, как и канцлер (ФРГ Ангела) Меркель, между прочим, что, несмотря на всё это, альтернативы минским договоренностям мы сейчас не видим, ничего более конструктивного сейчас разработать не удастся, поэтому наша общая линия заключается в том, чтобы продолжать работать и в рамках нормандского формата – на уровне лидеров, на уровне министров, на уровне экспертов, – и в рамках, конечно же, контактной группы, где представлены за одним столом и киевские власти и представители Донецка и Луганска вместе с представителями Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе,
отметил он.

Напомним, Минская контактная группа с сентября 2014 года приняла уже 3 документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако ни одно из них до конца так и не было выполнено.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 40

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  1. skylare Сегодня, 10:12
    Очередная констатация давно известного факта.
    skylare
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:14
      Лавров только сейчас это понял..
      Владимир 38
      1. cniza Сегодня, 12:36
        Министр подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует.


        Вариантов много , а на дипломатическом языке звучит одинаково.
        cniza
    2. ИванИванов Сегодня, 10:17
      ясен пень нам не хватает мощи, поэтому заявления в воздух, но очень хочется увидеть хотя бы динамику ее(мощи) роста.
      ИванИванов
    3. Зяблицев Сегодня, 10:25
      Философское отступление - Все таки эти словоблудия дипломатические тянутся годами, при этом люди продолжают гибнуть, а вот объяви мы войну Украине в 2014 году и введи войска - да, то же погибли бы люди, но уже сейчас бы, думаю, что как два года, был мир и покой! При чем Украина так же бы и существовала бы в своих границах...Вот и вопрос,абстрактный: всегда ли дипломатические средства лучше военного решения или более конкретный: достаточно быстрое военное решение по Украине в 2014 году хуже ли вот такого затягивающегося "мира", как на Донбассе сегодня...? Еще не известно, а не больше ли жертв забирает этот "мир", чем могла забрать та "война"....
      Зяблицев
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 10:30
        Не факт... В Афганистане десять лет "мир и покой" был...
        Вождь краснокожих
      2. hydrox Сегодня, 10:32
        Мир и покой в условиях ведения Третьей мировой!?
        Оригинально!! lol
        hydrox
      3. ЛукичЪ Сегодня, 11:11
        Цитата: Зяблицев
        а вот объяви мы войну Украине в 2014 году и введи войска

        с другой стороны входят войска нато и получите полномасштабную войну. чего хунта и добивалась, втянуть Россию в войну. сейчас только уркаина считает нас агрессором. а вот тогда бы, весь мир и получите страну исгой
        ЛукичЪ
        1. Зяблицев Сегодня, 11:15
          Я подчеркнул, что это философские измышлизмы не особо имеющие почву к действительности...К тому же я немного знаком с ситуацией, которая тогда сложилась на границах с Украиной и почему такое решение принято не было!
          А миру глубоко наплевать и на Украину и на нашу, если бы случилось, как Вы выразились "агрессию", в мире давно правит культ сильного....,а не правого! hi
          Зяблицев
      4. Лелёк Сегодня, 11:41
        Цитата: Зяблицев
        а вот объяви мы войну Украине в 2014 году и введи войска - да, то же погибли бы люди, но уже сейчас бы, думаю, что как два года, был мир и покой!


        Привет.
        Ну, это вряд ли. Гоняли бы сейчас бандеру по схронам, как в 50-60х. А кроме того, думаете США и НАТО оставили бы этих "партизан" безподдержки всеми ресурсами? Вот и получили бы вторую "чечню" только ещё почище первой. А вот с признанием независимости ЛДНР тянуть (ИМХО) не надо бы.
        Лелёк
        1. Зяблицев Сегодня, 11:44
          Доброго времени суток! Дело в том, что Украина без Крыма, НАТО не нужна - ее поддерживают сейчас более по инерции, что бы сохранить лицо при плохой игре и понять дальнейшие расклады при новых реалиях... Хотя трудно сейчас спрогнозировать что было бы если бы да кабы! hi
          Зяблицев
          1. Лелёк Сегодня, 12:16
            Цитата: Зяблицев
            Зяблицев


            Да, это так, но Вы затронули тему о введении Россией войск на территорию тогдашней Украины и я обозначил своё видение последствий. То, что нынешняя Руина - тухлый продукт, и лысому ёжику понятно. Вот уже и до разборок между "бандерами" и "дудаевцами" дошло. Гуляй-поле, в котором "бей зелёных, пока не почернеют" и "бей чёрно-красных пока не позеленеют".
            Лелёк
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:44
      Цитата: skylare
      Министр подчеркнул, что альтернативы минским соглашениям на сегодняшний день не существует.

      Есть еще альтернатива , это мочить разрешить ополченцам ДНР свидомых впервую очередь правый сектор . и т.д.! Там сразу вспомнят "минские.." soldier
      ОТДЕЛ
    5. сибиралт Сегодня, 10:59
      Молодец Лавров! Знает, что российский канал "Мир" смотрит весь мир. А что, слабо признать ЛДНР? Чем русские хуже осетинов или абхазов?
      сибиралт
      1. stas Сегодня, 11:24
        Все уже давно знают что Украина не будет ничего выполнять, а Лавров как тот попугай одно и тоже толдычит, а там уже 4-й год люди гибнут, и конца этому еще не видать.
        Деньги наших олигархов на счетах в Европе сдерживают нашу власть.
        Интересы разные, деньги для них важнее.
        stas
        1. Лелёк Сегодня, 12:03
          Цитата: stas
          Деньги наших олигархов на счетах в Европе сдерживают нашу власть. Интересы разные, деньги для них важнее.


          Привет. Трудно не согласиться.
          Лелёк
  2. Uncle Lee Сегодня, 10:15
    Минская контактная группа с сентября 2014 года приняла уже 3 документа
    Да хоть сто ! Пока хунта у власти, Донбасс будет под огнём и ДРГ шастать по ЛДНР!
    Uncle Lee
    1. hydrox Сегодня, 10:45
      Почему надо постоянно напоминать, что количество ВСЕГДА переходит в качество? Тем более в такой момент, когда американцы и ЕС всеми силами стараются заставить ВСЕХ забыть про укрогнойник? Особенно в предвыборный в ЕС период ковыряя палкой совсем незажившие раны и раз за разом упоминая "авторов" мигрантской оккупации и очага нацизма на востоке ЕС?
      И когда ВСЕМ Пр-вам и Президентам станут уже до рвоты невыносимы росийские напоминания, в нужный момент Россия скажет:: "Как хотите, мы предупреждали" и окажет ЛДНР РЕАЛЬНУЮ помощь - и весь Запад вздохнёт с облегчением - ОКАЖЕТСЯ, что все три года ВСЕ ждали именно этого! И никому не будет интересно, что всё это время Россия перевооружалась для этой первой по-настоящему победоносной войны ...
      hydrox
    2. ЛукичЪ Сегодня, 11:13
      Цитата: Uncle Lee
      Пока хунта у власти, Донбасс будет под огнём и ДРГ шастать по ЛДНР!

      они уже в открытую говорят, что не собираются минск выполнять
      ЛукичЪ
  3. Подрезчик Сегодня, 10:24
    Саботаж Лаврову и другим понятен! В данный момент приходится ждать, когда вся эта возня надоест Европе, и она о ней забудет. Вот тогда не будет денег перестанут и провоцировать! А ЛДНР заживет спокойней! Кажется с ПМР пример подходит?
    Подрезчик
    1. pjastolov Сегодня, 10:27
      Гейропейцы наиграются и забудут - им просто надо новую игрушку найти - может что-нибудь из евросоюза? чтобы веселей было good
      pjastolov
  4. Чаронда Сегодня, 10:34
    А в Москве ожидают от Киева чего то иного?! Ну тогда пора в отставку московским господам,в связи с несоответствием занимаемой должности.
    Чаронда
  5. samarin1969 Сегодня, 10:37
    Давно понятно, что Минск-2, кроме "РФ", никому не нужен. Его отменят официально, года через два, когда инфраструктура НАТО будет готова на западных границах РФ. ...Что будет потом?...На Донбасс придёт своя "Астана" с контингентом "гарантов-подписантов"...Вон Стешин предлагает "донецких алавитов" удерживать на их земле...
    samarin1969
    1. Лелёк Сегодня, 12:29
      Цитата: samarin1969
      Давно понятно, что Минск-2, кроме "РФ", никому не нужен.


      Привет.
      "Минск" кроме ЛДНР и России нужен ЕС и США, как инструмент давления на Россию. Хоть в документе и нет ни слова о России, как участнике войны между ЛДНР и Руиной, запад постоянно тычет в нос "невыполнением" этих самых соглашений. Очень удобная позиция, с которой ни ЕС, ни НАТО, ни США не слезут. Мы предупреждали запад, что в случае затягивания Киевом выполнения соглашений, Россия оставляет за собой право на признание независимости ЛНР и ДНР, вот и нужно провести эту процедуру.
      Лелёк
  6. лысова Сегодня, 10:47
    Лавров(уважаю) - ты свою миссию выполнил.Шойгу теперь твоё дело. Или до сих пор ссыте-там люди гибнут. а ,ВЫ,бабло своё считаете - а чем вы лутше.
    лысова
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:17
      Цитата: лысова
      Или до сих пор ссыте-там люди гибнут.

      войну начать на радость параши и нато?
      ЛукичЪ
  7. avg-mgn Сегодня, 10:49
    Мне совершенно не понятна линия поведения "гарантов" Минских соглашений. Складывается впечатление, чтоони попросту занимаются констатацией факта срыва соглашений, и в то же время, например США и Канада не вывели своих инструкторов и ЧВК из Украины (хотя обе страны и не являются "гарантами", но требования соглашений, тем не менее и они должны выполнить требования соглашений) .
    avg-mgn
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:18
      Цитата: avg-mgn
      и в то же время, например США и Канада не вывели своих инструкторов и ЧВК из Украины

      а мы не отозвали своих добровольцев и не прекратили помогать оружием и техникой
      ЛукичЪ
      1. avg-mgn Сегодня, 11:24
        О Добровольцах в соглашении ни слова. Откуда у Вас такая уверенность по "не прекратили помогать оружием и техникой"? Разве мы ее туда поставляли??? Ну хотя бы номер Указа Президента, или приказа Министра Обороны приведите. Все остальное догадки на уровне Псаки.
        avg-mgn
        1. ЛукичЪ Сегодня, 11:52
          Цитата: avg-mgn
          О Добровольцах в соглашении ни слова. Откуда у Вас такая уверенность по "не прекратили помогать оружием и техникой"? Разве мы ее туда поставляли??? Ну хотя бы номер Указа Президента, или приказа Министра Обороны приведите. Все остальное догадки на уровне Псаки.

          так зто ДОБРОВОЛЬЦЫ!!!! они не подчиняются МО. какой номер указа? у нас гос и военная тайна уже не существует? а про догадки.... ну из воздуха у них оружие, техника, боеприпасы... ну и водой из под крана вся техника заправляется. или у них там свои нефтеперегонные заводы стоят? а может они у атошников канистрами покупают?
          ЛукичЪ
          1. avg-mgn Сегодня, 12:11
            Откуда у Вас такая уверенность по "не прекратили помогать оружием и техникой"? Разве мы ее туда поставляли??? Ну хотя бы номер Указа Президента, или приказа Министра Обороны приведите.
            Зачем передергивать? Или Вы читаете только первую букву, и сразу кнопки жмете? Так вот и не нужно ни про гос. тайну, ни про поставки здесь даже заикаться, к чему Вас и призывал.
            avg-mgn
            1. ЛукичЪ Сегодня, 12:45
              Цитата: avg-mgn
              Ну хотя бы номер Указа Президента, или приказа Министра Обороны приведите.

              это первые буквы????? а вы хоть один номер приказа МО приведите. ну кроме разумеется об очередном призыве
              ЛукичЪ
              1. avg-mgn Сегодня, 12:54
                Глупо, ни чего по существу. Далее просто бессмысленно продолжать.
                avg-mgn
    2. lapnik Сегодня, 12:54
      чо тоби нипонятно дитина никто енти ые соглашения не собирался випольнять хан стоял против руской рати ктокого перестить а размен люддяи ет уполитикосов не в счет ет как во время чех событий наши танки стояли противу лепердо а тищина была что муху суку слышно постояли у комбата с тех пор око стало дергаться сейчас также стоим жалко братанов украйцев и нас но нарыв на границке руси нужно вскрыит
      lapnik
  8. Fedorpolunin333 Сегодня, 11:07
    Ну саботировал и будет дальше гадить на голову репутации Путина как безвольного лидера, не способного ответить достойно на провокации. Ну и что дальше? Продолжать констатировать и пускать сопли как нас **** а мы крепчаем?!
    Fedorpolunin333
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:54
      Цитата: Fedorpolunin333
      будет дальше гадить на голову репутации Путина как безвольного лидера,

      а так же всем тем кто выступал гарантом. или ВВП один подписал? и кстати по договору мы там никму, ничего не длжны
      ЛукичЪ
  9. лысова Сегодня, 11:10
    Настолько всех за.....надоело - это уже всё. Видать Российскому выгодно эти убийство --- позор !!!
    лысова
    1. лысова Сегодня, 11:14
      Нам мозги пудрят --- а там людей убивают. Хреновые вы упровители - а от правды яйца не сводит? А я до сих пор доверяю вам.
      лысова
  10. Олег147741 Сегодня, 11:21
    Цитата: ЛукичЪ
    Цитата: Зяблицев
    а вот объяви мы войну Украине в 2014 году и введи войска

    с другой стороны входят войска нато и получите полномасштабную войну. чего хунта и добивалась, втянуть Россию в войну. сейчас только уркаина считает нас агрессором. а вот тогда бы, весь мир и получите страну исгой

    А не кажется что это наша "элита" эту сказку разссказывает чтобы сохранить свои бабки за границей и дальше жить безбеюно. Т.К, в условиях военного времени к таким и законы работают по другому. Народ бы мог проснуться и дать тырсы всем "патриотам"-говорунам в правительстве
    Олег147741
    1. ЛукичЪ Сегодня, 11:58
      Цитата: Олег147741
      А не кажется что это наша "элита" эту сказку разссказывает

      это не сказка. запад не зря всю эту кашу заварил. цель было втянуть РФ в полномасштабную войну. ам сейчас голос повысить и пэдро мгновенно всё прекратит. а не делают это. значит им выгоден этот вялотекущий конфликт
      ЛукичЪ
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