В НОАК тестируют программу, предотвращающую утечки с телефонов военнослужащих
Китайские военные специалисты разработали специальную программу, которая в автоматическом режиме будет информировать командование о разглашении военнослужащим секретной информации во время телефонного разговора, передает РИА Новости сообщение агентства China News.
По данным агентства, «программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова».
Сообщается, что программа будет фиксировать любые нарушения установленных правил пользования интернетом и докладывать об этом оператору.
Также с помощью программы можно определять номер и модель телефона каждого пользователя.
Сейчас программа находится на стадии тестирования. Как отмечает издание, главной целью разработки является «разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации». Ранее ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.
По данным агентства, «программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова».
Сообщается, что программа будет фиксировать любые нарушения установленных правил пользования интернетом и докладывать об этом оператору.
Также с помощью программы можно определять номер и модель телефона каждого пользователя.
Сейчас программа находится на стадии тестирования. Как отмечает издание, главной целью разработки является «разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации». Ранее ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.
Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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