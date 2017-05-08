12:53 08 мая

В НОАК тестируют программу, предотвращающую утечки с телефонов военнослужащих

Китайские военные специалисты разработали специальную программу, которая в автоматическом режиме будет информировать командование о разглашении военнослужащим секретной информации во время телефонного разговора, передает РИА Новости сообщение агентства China News.



По данным агентства, «программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова».


Сообщается, что программа будет фиксировать любые нарушения установленных правил пользования интернетом и докладывать об этом оператору.

Также с помощью программы можно определять номер и модель телефона каждого пользователя.

Сейчас программа находится на стадии тестирования. Как отмечает издание, главной целью разработки является «разрешение вопросов, связанных с рисками утечки конфиденциальной информации». Ранее ограничения на пользование мобильными телефонами были причиной жалоб китайских военнослужащих.

Использованы фотографии: http://eurasian-defence.ru
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Комментарии 17

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:55
    На фото , все на одно лицо...! будет сложно вычислять...
    ОТДЕЛ
    1. Тралл Сегодня, 11:57
      Есть очень надежный способ застраховаться то утечек smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 12:23
        Сообщается, что программа будет фиксировать любые нарушения установленных правил пользования интернетом и докладывать об этом оператору.Также с помощью программы можно определять номер и модель телефона каждого пользователя.


        Даже Мюллер такого не мог достигнуть. laughing
        cniza
    2. Siegen Сегодня, 12:03
      На фото , все на одно лицо...

      К фотографу пришли китайцы (много китайцев) фотографироваться. На десятом китайце он подумал: "А зачем их всех фотографировать, если они все на одно лицо? Одинаковую фотку
      всем отдам потом". Пришло время получать фотографии.
      Китаец берет фотографию, долго смотрит на нее и говорит:
      - Не моя фотография.
      - Как не твоя? - спрашивает фотограф.
      - Но ведь лицо твое?
      - Лицо-то мое, рубашка не моя…

      Siegen
    3. pjastolov Сегодня, 12:15
      В Китае нет понятия изменил - в Китае есть понятие перепутал good
      pjastolov
    4. LostCoast Сегодня, 12:41
      Цитата: ОТДЕЛ
      На фото , все на одно лицо...! будет сложно вычислять...

      Ха-ха-ха,как смешно...
      LostCoast
  2. Spartanez300 Сегодня, 11:56
    Современная инквизиция .
    Spartanez300
    1. svp67 Сегодня, 12:01
      Цитата: Spartanez300
      Современная инквизиция .

      Нет, это не они такие, это мир таков...
      svp67
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:12
        Скоро им чипы вшьют..шаг вправо , шаг влево ..Подрыв!
        ОТДЕЛ
  3. svp67 Сегодня, 11:58
    Китайские военные специалисты разработали специальную программу, которая в автоматическом режиме будет информировать командование о разглашении военнослужащим секретной информации во время телефонного разговора,

    «программу можно устанавливать и удалять дистанционно, c ее помощью можно запретить доступ к определенным вебсайтам, устанавливать ограничения на часы пользования и отслеживать определенные слова».

    Скажем так, они ЗНАЮТ с кого брать пример.... feel
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 12:16
      а чё многоточие слово "матрасы" влом набрать fellow
      pjastolov
      1. svp67 Сегодня, 12:18
        Цитата: pjastolov
        а чё многоточие слово "матрасы" влом набрать

        Нет, мне не лень и фамилию Сноуден набрать...
        svp67
        1. pjastolov Сегодня, 12:22
          Молодец, не личное, а так чтоб понятно было drinks
          pjastolov
  4. sabakina Сегодня, 12:22
    Что за стрелковка?
    sabakina
  5. Moskovit Сегодня, 12:36
    В Китае ограничено посещение многих сайтов, но это все легко обходится через vpn. Так что премудрые китайские хакеры и эту защиту обойдут.
    Китайские командование можно понять. У китайцев просто какая-та безумная мания все фоткать, снимать на видео и тут же рассылать всем подряд. Будучи в Китае не раз фотографировался с китайцами, просто просили. Высокий, белый))). А сколько нас изподтишка снимали. Особенно во время застолий и танцев))).
    Moskovit
  6. тасха Сегодня, 12:38
    Хмм. Во техника дошла. Мощности процессора современного телефона хватит на выделение из речи определённых слов? А если я использую мой любимый телефон Nokia 3310? Что-то тут не так...Надо больше информации..
    Всё-таки эта программа устанавливается, скорее всего, на оборудование оператора. А если он (оператор) будет против, то ему "отключат газ..."
    тасха
  7. den-protector Сегодня, 12:52
    Может не совсем в тему. У нашей молодежки тоже мания все фоткать и снимать. Даже сразу после теракта в питерском метро 03.04.2017 г. находились особи, которые снимали лежащих на полу раненых и погибших людей, вместо того, чтобы помощь оказывать. Люди кричали: "Не снимайте, помогите!". Молодежка, конечно, разная есть. Кто-то помогал, а кто-то снимал и продал потом видео журналюгам. Пропаганда денег и наживы любой ценой делает свое дело.
    den-protector
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