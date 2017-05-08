Опрос: половина россиян положительно оценили деятельность Сталина во время войны
Пятьдесят процентов россиян положительно оценили деятельность Иосифа Сталина в качестве главы государства во время Великой Отечественной войны, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Треть респондентов (32%) называли роль Сталина в ВОВ «отчасти положительной и отчасти отрицательной». Негативную оценку вождю дали 8% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.
Более половины россиян (55%) полагают, что сегодня роль Сталина в победе оценивается объективно. Противоположную точку зрения высказали 19%.
«По мнению большинства респондентов (69%), сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18% опрошенных. При этом более трети россиян (39%) полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, четверть опрошенных (23%) говорят об обратном, и почти столько же (24%) считают, что в этом отношении ничего не изменилось», – говорится в материале.
Согласно итогам опроса, 56% назвали День Победы народным праздником, 35% – государственным и 6% – семейным.
Подавляющее число респондентов (87%) сообщили, что в их семьях есть те, кто воевал, участвовал в ВОВ.
29% опрошенных заявили, что при словах «Великая Отечественная война» испытывают гордость и чувство патриотизма. У 18% это словосочетание ассоциируется с горем, слезами и болью, 13% испытывают радость победы.
Большинство респондентов (79%)сказали, что примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18% отказались от этого.
Сообщается, что опрос был проведен 2 мая, в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Треть респондентов (32%) называли роль Сталина в ВОВ «отчасти положительной и отчасти отрицательной». Негативную оценку вождю дали 8% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.
Более половины россиян (55%) полагают, что сегодня роль Сталина в победе оценивается объективно. Противоположную точку зрения высказали 19%.
«По мнению большинства респондентов (69%), сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18% опрошенных. При этом более трети россиян (39%) полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, четверть опрошенных (23%) говорят об обратном, и почти столько же (24%) считают, что в этом отношении ничего не изменилось», – говорится в материале.
Согласно итогам опроса, 56% назвали День Победы народным праздником, 35% – государственным и 6% – семейным.
Подавляющее число респондентов (87%) сообщили, что в их семьях есть те, кто воевал, участвовал в ВОВ.
29% опрошенных заявили, что при словах «Великая Отечественная война» испытывают гордость и чувство патриотизма. У 18% это словосочетание ассоциируется с горем, слезами и болью, 13% испытывают радость победы.
Большинство респондентов (79%)сказали, что примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18% отказались от этого.
Сообщается, что опрос был проведен 2 мая, в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти