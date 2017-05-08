16:25 08 мая

Опрос: половина россиян положительно оценили деятельность Сталина во время войны

Пятьдесят процентов россиян положительно оценили деятельность Иосифа Сталина в качестве главы государства во время Великой Отечественной войны, приводит РИА Новости результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Опрос: половина россиян положительно оценили деятельность Сталина во время войны


Треть респондентов (32%) называли роль Сталина в ВОВ «отчасти положительной и отчасти отрицательной». Негативную оценку вождю дали 8% опрошенных, еще 11% затруднились ответить.


Более половины россиян (55%) полагают, что сегодня роль Сталина в победе оценивается объективно. Противоположную точку зрения высказали 19%.

«По мнению большинства респондентов (69%), сейчас история Великой Отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18% опрошенных. При этом более трети россиян (39%) полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, четверть опрошенных (23%) говорят об обратном, и почти столько же (24%) считают, что в этом отношении ничего не изменилось», – говорится в материале.

Согласно итогам опроса, 56% назвали День Победы народным праздником, 35% – государственным и 6% – семейным.

Подавляющее число респондентов (87%) сообщили, что в их семьях есть те, кто воевал, участвовал в ВОВ.

29% опрошенных заявили, что при словах «Великая Отечественная война» испытывают гордость и чувство патриотизма. У 18% это словосочетание ассоциируется с горем, слезами и болью, 13% испытывают радость победы.

Большинство респондентов (79%)сказали, что примут участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 18% отказались от этого.

Сообщается, что опрос был проведен 2 мая, в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей 104 населенных пунктов из 53 регионов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.


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Комментарии 54

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  1. Siegen Сегодня, 15:29
    роль Сталина в ВОВ


    Модератор! Почему не разрешаете вставить Акт о капитуляции Германии?
    Siegen
    1. Зяблицев Сегодня, 15:32
      Это же естественно! Если упростить до формы - принижая или не замечая роли Сталина, как Верховного Главнокомандующего, все равно что сказать - поезд доехал до станции вопреки роли машиниста или сам по себе, без его участия... laughing Несусветная глупость даже ставить подобным образом вопрос!
      Зяблицев
      1. сиг Сегодня, 15:40
        Великий вождь и учитель советского народа и ныне является путеводной звездой для половины русского народа! А для меня все равно- на месте вождя всех времён и народов мог быть и мой соотечественник Микоян ,и результаты и цена победы могла быть другой( по последним данным - в Великой Отечественной погибло 42 миллиона советских людей- поэтому и великий вождь и особо не рвался праздновать такую победу,такая победа - это " пиррова" победа)!!
        сиг
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:44
          Да личность конечно не однозначная. Гением его не назовешь, только по одной причине - слишком высокая цена была всему, а именно количество унесенных жизней.
          Владимир 38
          1. Мой адрес Сегодня, 16:04
            Милейший, у вас как с образованием? С запятыми, я вижу, у вас плохо. И не только.
            Относительно унесённых жизней вы что имели в виду? Сколько врагов Советской власти уничтожено? Или скольким тараканам, вурдалакам и другим безобразиям в масштабах России пришёл кирдык? Милейший, вы уж пишите конкретно.
            Таким, как вы, я постоянно советую:
            Прочитайте ваши записи в черновике. Соотнесите их с тем, чему они посвящены. Заплачьте. Сожгите черновик, разбейте клавиатуру.
            А теперь, простите меня, повторение анекдота:
            - Витёк, а почему коммунисты считают Сталина коммунистом, патриоты – патриотом, работяги - работягой, учёные – учёным, полководцы – полководцем, а народ вообще великим?
            - А всё потому, Серёга, что наши мерзавцы считают его мерзавцем.
            Мой адрес
            1. андрей юрьевич Сегодня, 16:10
              Цитата: Мой адрес
              А теперь, простите меня, повторение анекдота:

              неплохо... hi
              андрей юрьевич
        2. Зяблицев Сегодня, 15:45
          сиг

          Если бы у бабушки был бы ..., то она была бы дедушкой! История не имеет сослагательного наклонения. Случилось, как случилось и очень хорошо, что Вы себя в роль Верховного того времени не предложили, сказав, что потерь вообще бы не было...Шла война мировоззрений с тотальным уничтожением народов и нужно отдавать себе отчет, что пишете накануне Великого Праздника, называя Победу пирровой...Это плевок в том числе и на могилы 300 тысяч Ваших земляков отдавших свои жизни за то, что бы Вы сейчас вот так вот выражались...
          Зяблицев
          1. сиг Сегодня, 16:00
            Цитата: Зяблицев
            сиг
            Если бы у бабушки был бы ..., то она была бы дедушкой! История не имеет сослагательного наклонения. Случилось, как случилось и очень хорошо, что Вы себя в роль Верховного того времени не предложили, сказав, что потерь вообще бы не было...Шла война мировоззрений с тотальным уничтожением народов и нужно отдавать себе отчет, что пишете накануне Великого Праздника, называя Победу пирровой...Это плевок в том числе и на могилы 300 тысяч Ваших земляков отдавших свои жизни за то, что бы Вы сейчас вот так вот выражались...

            Ну уж будьте добры,не передергивайте мои слова.На месте вождя всех народов условный Микоян( а он был отнюдь не глупым человеком) мог сделать так,чтоб ВМВ вообще не началась,просто вождь не смог переступить соблазна стравить империалистов,а потом их уже тепленькими взять.А выражение " пиррова" победа - это не оскорбление павшим героям,а образное сравнение победы над Германией с поражением.Поражение это- это поражение сталинского стиля руководства армией и страной,поражение той " философии", что " бабы ещё нарожают"! 300 тысяч армян,что погибли в той войне,погибли из- за просчётов непогрешимого вождя всех народов,а могло и вообще никого не погибнуть или могла быть победа,но не такой ужасной ценой.
            сиг
            1. Зяблицев Сегодня, 16:08
              Вы, прошу прощения, глупость пишите...Войну на Востоке Гитлер сформулировал еще в 1923 году в душной камере заштатного баварского городка Ландсберг - ам - Лех! А потом эти идеи очень понравились финансовым воротилам западного мира...И никакой Микоян, да и никто другой,будь трижды гениальным политиком и дипломатом, не смог бы ее остановить...А цена Победы и есть цена Победы! При другом руководителе возможно была бы другая цена, а возможно, и Победы бы не было бы - это все из области болтологии на уровне школоты!
              Зяблицев
              1. сиг Сегодня, 16:22
                Цитата: Зяблицев
                Вы, прошу прощения, глупость пишите...Войну на Востоке Гитлер сформулировал еще в 1923 году в душной камере заштатного немецкого городка Ландсберг - ам - Лех! А потом эти идеи очень понравились финансовым воротилам западного мира...И никакой Микоян, да и никто другой,будь трижды гениальным политиком и дипломатом, не смог бы ее остановить...А цена Победы и есть цена Победы! При другом руководителе возможно была бы другая цена, а возможно, и Победы бы не было бы - это все из области болтологии на уровне школоты!

                Историю,конечноконечно,не возможно отмотать назад,как и пулю,выпущенную из винтовки,но..!! Союз мог бы поступиться своей гордостью и желанием перессорить всех " империалистических монстров" и протянуть руку той же Франции с Великобританией,чего не было сделано.А господин Гитлер воспользовался своим шансом и начал бить всех поодиночке.Хорошо,что у Черчилля хватило ума протянуть руку Союзу в июне 1941 года,а не подписывать с Гитлером сепаратный мир в том же июне.Тогда бы точно СССР настали бы куранты,что бы сейчас вы ,русские ,не говорили.В этом случае уже бы никто и ничто бы не смог помочь Союзу,никакой бы руководитель не спас бы страну от поражения и даже столь любимый мною А.Микоян " сел бы в лужу". sad
                сиг
          2. Владимир 38 Сегодня, 16:04
            Речь не только о ВОВ. Речь о отношении в целом. Вот у меня прадеда посадили за то, что вернувшийся с войны с приятелем выпивать стал и рассказал, как она война на самом деле была и как драпали, в том числе от немцев. Так тот на него донес и прадеду 10 влепили, вернулся с лагерей и год всего прожил. По этому, трудно однозначно к Сталину относится, но то что он великий и заслуживает уважение это бесспорно.
            Владимир 38
      2. Shurik70 Сегодня, 15:45
        Когда немцы предложили Сталину обменять пленных - сына Сталина на немецкого генерала, он ответил: "Рядовых на генералов не меняю".
        Сам всю жизнь прожил очень скромно. дворцов себе не строил.
        Страну поднял из царских руин. Уважение всего мира добился. Друзья любили, враги боялись.
        Вот так и надо!
        А войну - начало войны "проспали". От того и потери такие чудовищные были.
        Сколько тут вины Сталина - не знаю.
        Но именно под его руководством смогли выстоять, и загнали тогда фашизм в гроб. Всей страной загнали. Русские, украинцы, белорусы, казахи... Все делились не по национальностям, а на своих и врагов.
        Только так и надо жить.
        Shurik70
        1. РУСС Сегодня, 16:10
          Цитата: Shurik70
          Когда немцы предложили Сталину обменять пленных - сына Сталина на немецкого генерала, он ответил: "Рядовых на генералов не меняю".

          Речь идет о том, что, узнав о предложении Гитлера обменять фельдмаршала Паулюса на сына Якова, Сталин якобы произнес эту, ставшую крылатой и вошедшей чуть ли не во все книги о Сталине, фразу. Надо сразу же отметить, что это один из самых приличных мифов во всей антисталиниане. Правда, и в этом случае пытаются представить Сталина жестокосердным человеком, якобы не имевшим никаких отцовских чувств деспотом. Господь Бог судья тем, кто так рассуждает, да еще и пытается убедить в этом других.

          Прежде всего потому, что, согласно новейшим данным, старший сын Сталина Яков Иосифович Джугашвили в немецком плену не был. А Гитлер никогда не предлагал Сталину обменять Якова на Паулюса.

          Что же касается сути этих данных, то она такова.

          Во-первых, все так называемые протоколы допроса Якова Джугашвили-Сталина в немецком плену не имеют подписи допрашиваемого, что не укладывается в рамки немецких правил допроса особо важных военнопленных. А это уже наводит на мысль о том, что он в плен не попадал.

          Во-вторых, между датированными всего лишь с однодневной разницей протоколами допросов по одному и тому же вопросу — сугубо принципиальная разница. Речь идет о протоколах от 18 и 19 июля 1941 года. В первом случае об обстоятельствах пленения допрашиваемый говорит немцам: "…Наши бойцы отбивались до последней возможности… Они все обратились ко мне: "Командир! Веди нас в атаку! " Я повел их в атаку. Началась сильная бомбежка, потом ураганный обстрел… Я очутился один… Тут ваши окружили меня со всех сторон… Я бы застрелился, если бы вовремя обнаружил, что полностью изолирован от своих".

          А на следующий день тот же допрашиваемый заявляет, что "среди солдат возникают панические настроения, и они бегут". А далее объясняет, что солдаты бросают оружие, гражданское население не желает приютить у себя красноармейцев в военной форме. И в связи с этим якобы допрашиваемый немцами Яков Джугашвили-Сталин вынужден был сдаться в плен.

          В-третьих, нет ни одной записи голоса Якова Джугашвили на магнитофон, что для немцев в таком случае не просто непростительная оплошность, а серьезное доказательство того, что он в плен не попадал.

          В-четвертых, нет также и ни одной кинопленки, на которой был бы заснят Яков Джугашвили, что тем более не только не объяснимо для дотошных в пропагандистских делах немцев, но и откровенно свидетельствует о том, что Я. Джугашвили в плен к немцам не попадал.

          В-пятых, в марте — мае 2002 г. Центр криминалистических экспертиз Министерства обороны Российской Федерации провел экспертизу образцов почерка якобы попавшего в немецкий плен Якова Джугашвили-Сталина. Экспертизе подверглось прежде всего письмо к Сталину: "Дорогой отец! Я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей в Германию Обращение хорошее. Желаю здоровья. Привет всем. Яша", а также запись из дневника югославского генерала Милутина Стефановича: "..собственноручная запись Якова… "Яков Джугашвили, старший лейтенант, Москва, ул. Грановского, 3, кв. 84, 20.9.42 г."".

          Вывод экспертизы категоричен: "Письмо к отцу" на листовках выполнено не Джугашвили Яковом Иосифовичем, а иным лицом с подражанием почерку старшего сына Сталина. Записка от имени Я.И. Джугашвили от 20 сентября 1941 г. исполнена не Джугашвили Яковом Иосифовичем, а иным лицом"!

          В-шестых, экспертизе были подвергнуты также и фотолистовки, которыми немцы забрасывали передовые позиции советских войск еще летом 1941 г. На них якобы сын Сталина стоит среди немецких офицеров в свободной позе, задумчиво склонив голову к плечу. На другой фотолистовке — сидит за столом в компании немцев, довольный, веселый, улыбающийся.

          Вывод экспертизы и в этом случае был категоричен: это фотомонтаж с применением обильной ретуши и приема "зеркального отражения"!

          Зачем гитлеровцы пошли на такую пропагандистскую акцию объяснять, очевидно, нет никакого смысла. И так все понятно. Что же касается реальной судьбы Якова Джугашвили, то она из тех, о которых высшими законами справедливости положено говорить так — пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины! Потому что один из уцелевших в том последнем бою в окрестностях села Копти Витебского района солдат впоследствии рассказал приемному сыну Сталина — генералу Артему Сергееву, — что Яков Иосифович, как и все оставшиеся в живых военнослужащие его артиллерийской бригады, пошли на прорыв, в рукопашный бой. Старший лейтенант Яков Иосифович Джугашвили-Сталин, к глубокому сожалению, из этого боя живым не вышел. Когда же немцы обнаружили тело погибшего старшего лейтенанта Я.И. Джугашвили-Сталина, то тогда и родилась у них идея разыграть фарс с его пленением с целью массированного пропагандистского воздействия на советские войска. Подрыв авторитета Верховного Главнокомандующего и ослабление морального духа подчиненных ему войск во время войны является одной из самых наиважнейших задач противной стороны. К несчастью, поначалу гитлеровцы вполне неплохо справились с ней.

          Что же касается жестокости Сталина по отношению к собственному сыну, то даже в мифологическом изображении — "Я солдата на фельдмаршала не меняю" — Сталин был прав. Потому как любая попытка такого обмена означала бы сепаратные переговоры с гитлеровцами, о чем те не преминули бы растрезвонить на весь мир, дабы расколоть антигитлеровскую коалицию. С другой стороны, попытка такого обмена означала бы и конец Сталина и как Верховного Главнокомандующего, и как того самого Сталина, на которого едва ли не в буквальном смысле слова молился и весь советский народ, да и весь мир тоже. Причем конец не только политический, но и физический — ни соратники, ни советский народ не поняли бы такого проявления отцовских чувств, в то время как едва ли не полстраны находилось под властью гитлеровских оккупантов, а многие советские граждане — в плену у ненавистного врага. Так что с мифологическим восприятием трагедии Я. Джугашвили пора кончать. Он действительно погиб смертью храбрых, и надо коленопреклоненно склонить голову в память о его подвиге защитника нашей Родины.

          А в реальности же произошло то, что и должно было произойти. Как только стало известно о пленении Я. Джугашвили, а известно-то стало только по немецким данным, то до выяснения всех обстоятельств его жену — Юлию Мельцер — арестовали в соответствии с постоянно инкриминируемым Сталину приказом № 270 от 16 августа 1941 года. Сталин ясно показал всем, что судьбы его и его сыновей неразрывны от судьбы воюющего народа и что закон для всех одинаков.

          Что касается по сию пору живущей легенды о том, что-де Сталин направил несколько групп высококлассных разведчиков-диверсантов для того, чтобы вызволить сына из плена, то это полная чушь. Опираясь на те данные, которые автору книги стали известными от бывшего высокопоставленного сотрудника личной разведки Сталина — Константина Мефодиевича — Сталин уже в начале 1942 г. твердо знал, что какой-то проходимец, попавший в плен к немцам, выдает себя за его сына. И действительно именно в связи с этим Сталин приказал любой ценой доставить этого негодяя в Москву, на Лубянку, чтобы разобраться с ним и объяснить всему народу, что на самом деле произошло с его сыном. Ведь об этом знала вся страна. Увы, не получилось. Тевтоны тоже были не дураки.

          Ну, а впоследствии, когда страсти по Сталину относительно улеглись, особенно после изгнания Хрущева из Кремля, то для нивелировки ситуации и неявного восхваления Сталина и восстановления его авторитета среди народа в ход была пущена легенда "Я солдата на фельдмаршала не меняю". Конечно, легенда красивая, трагически красивая, но, увы, всего лишь легенда. Кстати говоря, ее появление поразительно точно совпало с всплеском утверждений западных историков о том, что-де в 1943 г. Сталин якобы пытался вступить в сепаратные переговоры с гитлеровцами. Судя по всему, этой трагически красивой и мгновенно воспринятой всем народом за истину в последней инстанции легендой была дана отповедь всем измышлениям западных историков насчет никогда не имевших места попыток Сталина вступить в сепаратные переговоры с гитлеровцами. Что ж, иногда и у дубового советского агитпропа были несомненные успехи.
          РУСС
        2. РУСС Сегодня, 16:14
          Цитата: Shurik70
          Сам всю жизнь прожил очень скромно. дворцов себе не строил.

          Скромно? Это как в коммуналке? Дворцов не строил? Верно не строил, он занял царские дворцы в Кремле,-Сталин жил в здании Сената в Кремле.Сталин был последним руководителем советского государства, кто имел постоянную квартиру в Сенате, и вообще в Кремле.
          Цитата: Shurik70
          Страну поднял из царских руин.

          В руинах страна была после Гражданской войны
          РУСС
          1. Djuma-13 Сегодня, 16:19
            Цитата: РУСС
            В руинах страна была после Гражданской войны

            ...до которой её довели такие вот руссофобы из временного правительства...
            Djuma-13
            1. РУСС Сегодня, 16:22
              Цитата: Djuma-13
              Цитата: РУСС
              В руинах страна была после Гражданской войны

              ...до которой её довели такие вот руссофобы из временного правительства...

              Красные начали войну.
              РУСС
      3. yuriy55 Сегодня, 16:02
        Принижение роли Сталина, как Верховного Главнокомандующего выгодно тем, кто завысил роль ельцина...Стыдно за власть, которая не оставила ни одного воспоминания о Сталине и вымарала десятилетия истории, а вместо этого ликует на гайдаровских форумах и сочиняет сказки об алкаше, который дал им возможность набить карманы и растащить то, то было создано народом...
        yuriy55
    2. maxim947 Сегодня, 15:43
      Роль Сталина огромна, особенно в части мобилизации, которая была проведена образцово - готовое руководство как ее надо проводить. Что касается управление войсками то много вопросов, как и окружения в которые попадали целые армии, так и чехарда с генералами. Но я лично придержуюсь мнения, что победителей не судят! И точка! В то время необходимо было исключительно жесткое руководство, что и сделал Сталин. И страна благодаря, а не вопреки как сейчас многие говорят, победила. С праздником друзья!
      maxim947
      1. Дембель77 Сегодня, 16:09
        Очень тяжело досталась Победа нашей стране, жертвы огромны - но страшно даже подумать о том, что было бы с нами и с нашей Родиной, если бы не героизм наших военных и всего народа под руководством партии во главе со Сталиным. Тело без головы не живёт, а какая уж кому досталась - то это судьба. А от судьбы ещё никто не уходил. Вот так. Сталин молодец - народ сплотил на Подвиг, был бы другой лидер, то считаю, что войну мы бы всё равно выиграли! И нечего тут переливать из пустого в порожнее. Уверен, что если не дай Бог случится снова война, то мы её тоже выиграем.
        Дембель77
    3. RASKAT Сегодня, 15:59
      19% опрошеных походу вообще не знают кто такой Сталин.
      RASKAT
  2. Комментарий был удален.
  3. Владимир 38 Сегодня, 15:34
    Сталина на мой взгляд, можно уважать только за то, что всю жизнь в одной шинели ходил и дети, как все были -воевали. Да и страну из руин поднял. В общем Сталин -сила. Но были и не хорошие моменты в его правлении. Много не винных пострадало.Это пожалуй единственный недостаток. Хотя тяжелые времена, требуют трудных решений. А в наше время, что трудные времена, что хорошие, все одно - грабят народ, детишек на высокие посты определяют и людям втирают, что все хорошо, так и должно быть..
    Владимир 38
    1. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 15:38
      Владимир есть только один вопрос: Почему если Сталин был тиран, так много бывших узников ГУЛАГа ходят на марши, да ещё немецкой форме???
      Дуйсенбай Сбанкулов
      1. Владимир 38 Сегодня, 15:49
        Ну видно хреновый был тиран) А если серьезно, думаю тиранию устраивал не лично он, а система, которую он создал. Именно она ( система) унесла столько жизней. Ведь стучали друг на друга обычные люди. А разбираться, кто прав кто виноват, кому не хотелось, а кому и не нужно было. Личность не однозначная. Гением его не назову ибо слишком много жертв, что в ВОВ, что в лагерях. Цена слишком высокая. Но и заслуг его личных перед страной много. Много даже не то слово. Ибо без него не было бы России. А вот без Путина будет,яв этом уверен.
        Владимир 38
      2. РУСС Сегодня, 16:19
        Цитата: Дуйсенбай Сбанкулов
        так много бывших узников ГУЛАГа ходят на марши, да ещё немецкой форме???

        Пример приведите.
        РУСС
    2. Подрезчик Сегодня, 15:45
      Да, отношение к нему двоякое! Кроме всех плюсов и минусов, можно отметить скромность в быту (не в пример сегодняшним рук-лям), и т.д. Да, масса репрессированых, и сам виноват, и очень часто "свита делает царя" . Мать рассказывала, после смерти бабушка плакала, и заплетала ей в волосы черные ленты. Как то так!
      Подрезчик
    3. РУСС Сегодня, 16:16
      Цитата: Владимир 38
      Сталина на мой взгляд, можно уважать только за то, что всю жизнь в одной шинели ходил

      Вы действительно верите ,что шинель была в единственном экземпляре?
      РУСС
  4. мичман Сегодня, 15:34
    А я помню выступление И.В. Сталина после окончания ВОВ по радио. У нас была черный репродуктор.. Мы с мамой уже вернулись в Ленинград. Жили на Невском пр. д.146. Когда умер Сталин народ в Ленинграде плакал, это помню. Учился я уже в 7-ом классе 177 школы. Честь имею.
    мичман
    1. сиг Сегодня, 15:47
      Цитата: мичман
      А я помню выступление И.В. Сталина после окончания ВОВ по радио. У нас была черный репродуктор.. Мы с мамой уже вернулись в Ленинград. Жили на Невском пр. д.146. Когда умер Сталин народ в Ленинграде плакал, это помню. Учился я уже в 7-ом классе 177 школы. Честь имею.

      Мать рассказывала,что когда умер великий вождь и учитель,то моя бабушка то же плакала.Ну и что? В Северной Корее люди так же плачут на похоронах Киров,не ведая,как они живут,в какой попе. У них,северокорейцев,просто не с чем сравнивать своё житье- бытье,как и у моей бабушки не было возможности сравнивать свою жизнь и жизнь людей в других странах.Из Союза мало кого пускали за границу,только проверенным кадрам из МИДа,разведки .
      сиг
  5. samarin1969 Сегодня, 15:39
    Бессмысленный опрос по сути. Вряд ли "респонденты" вообще могут объективно оценить роль Сталина в войне....Вслед за досками Колчаку и Маннергейму очередная провокация для сталкивания людей. Ну может кому-то удобно быть Великим Арбитром расколотой России...
    samarin1969
    1. yuriy55 Сегодня, 16:09
      Цитата: samarin1969
      Ну может кому-то удобно быть Великим Арбитром расколотой России...

      Ещё раз повторюсь:
      Кому-то выгодно, чтобы мы не помнили своей истории побед и свершений (не только сталинского времени), а ходили в ЕБН-дом и прятали глаза от того безобразия, в котором мы жили и из которого нас вытащили...
      yuriy55
  6. Василенко Владимир Сегодня, 15:40
    Пятьдесят процентов россиян положительно оценили деятельность Иосифа Сталина в качестве главы государства во время Великой Отечественной войны
    чего со второй половиной делать?
    Василенко Владимир
  7. enhansment Сегодня, 15:40
    Чудак войну чуть не проиграл, а выиграл ее русский народ, при помощи других народов. Положительное одно, Сталин не стал сдаваться.
    enhansment
  8. dedBoroded Сегодня, 15:42
    В ближайшем будущем навряд ли можно ожидать появление государственного деятеля и полководца такого масштаба, как т. Сталин.
    dedBoroded
    1. yuriy55 Сегодня, 16:12
      Не зарекайся, вот повысят пенсионный возраст и примут ещё пару налогов, появится и новый Иосиф Виссарионович, и новый Лаврентий Павлович...А из здания Газпрома сделают... am
      yuriy55
    2. РУСС Сегодня, 16:16
      Цитата: dedBoroded
      В ближайшем будущем навряд ли можно ожидать появление государственного деятеля и полководца такого масштаба, как т. Сталин.

      И слава Богу
      РУСС
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:43
    Каждого, кто имеет хоть какой то опыт управления людьми, должно поражать невероятное мужество и стойкость нашего народа, и способность организовать эвакуацию, и производство, и преодолеть последствия тяжелых поражений первых лет войны, создать такую армию, которой в 45-м не было реального противника ни на Западе, ни на Востоке. Роль организатора во всем этом - чрезвычайно важна. Так что роль Сталина в Победе - безусловна и неоспорима. Ошибки, неверные решения, жертвы и не нужные потери - это все сослагательное наклонение. Действия в условиях дефицита информации, избытка дезинформации, нехватки ресурсов, времени, людей...
    Горный стрелок
    1. yuriy55 Сегодня, 16:17
      Цитата: Горный стрелок
      Ошибки, неверные решения, жертвы и не нужные потери - это все сослагательное наклонение. Действия в условиях дефицита информации, избытка дезинформации, нехватки ресурсов, времени, людей...

      Согласен. Только одна реплика с места...Если бы мы не торопились и не положили столько солдатских жизней на алтарь войны, есть стопроцентная уверенность, что те бомбы, которые упали на Хиросиму и Нагасаки не свалились бы на головы жителей Москвы и Ленинграда? belay
      yuriy55
  10. Петр1 Сегодня, 15:44
    Что говорить сильный был человек,не боялся брать на себя ответственность,народ его любил за это.
    Петр1
    1. yuriy55 Сегодня, 16:19
      И Власову А.А. Героя Советского Союза не присваивал... no
      yuriy55
      1. РУСС Сегодня, 16:24
        Цитата: yuriy55
        И Власову А.А. Героя Советского Союза не присваивал... no

        24 января 1942 г. Власов получил орден Красного Знамени и звание генерал-лейтенанта
        РУСС
  11. Siegen Сегодня, 15:44


    Смерть фашизму!
    Siegen
    1. Siegen Сегодня, 15:44


      Отсчёт пошёл!

      Siegen
      1. Siegen Сегодня, 15:50


        За Победу мы по полной осушили,
        за друзей добавили ещё...

        Siegen
  12. Комментарий был удален.
  13. Хаос Сегодня, 15:55
    Народ, возглавляемый Сталиным, выиграл войну. Так какую оценку Сталину ставить ? Только поклониться и сказать спасибо за Победу, спасибо за сохранение страны и русского народа! Все кто критикует действия Сталина во время войны идите на х.... Не известно как бы окончилась война, если бы Сталин выполнил ваши советы, которые вы ему сейчас даете. эффект бабочки?
    Хаос
  14. РУСС Сегодня, 16:00
    Опять этот нафталин достали!
    РУСС
  15. Макаров Сегодня, 16:03
    что то много нынче дураков...8%...
    Макаров
  16. Million Сегодня, 16:09
    Не знаю среди кого проводился опрос,но думаю что цифра явно занижена.
    Нынешние правители мизинца Сталина не стоят!
    Million
  17. viktor. Сегодня, 16:12
    Думаю прожил бы с десяток лет ещё, США загнул бы по сей день бы не выправились laughing Великий человек с большой буквы, но понять его не могу зачем свой народ стрелял?
    viktor.
  18. stas Сегодня, 16:12
    Цитата: Владимир 38
    Да личность конечно не однозначная. Гением его не назовешь, только по одной причине - слишком высокая цена была всему, а именно количество унесенных жизней.

    Вова38, почему твоё мнение так совпадает с мнением зигующих бандеровцев и недобитых ОУНовцев.
    stas
    1. ватник Сегодня, 16:17
      Жалко не участвовал в этом опросе иначе ответил бы только положительное влияние И.В.Сталина ведь именно благодаря ему и твёрдой позиции коммунистической партии сумевшим сплотить наш народ организовать его в "карающий меч" мы в первую очередь и выиграли войну.
      Конечно я не отрицаю того беспримерного мужества и самопожертвования который проявил весь наш советский народ но всё же роль которую сыграл И.В. Сталин и ВКП(б) тоже огромная.
      ватник
  19. Монархист Сегодня, 16:18
    На днях в передаче"Умники и умницы"(настоятельно рекомендую: интересная передача) ведущий Вяземский спросил:когда у нас официально установят памятник Сталину? А ему ответ: когда Сталин перестанет разъединять общество. Многие люди старшего поколения ненавидят Сталина.
    Привожу пример:в моем посёлке более 5 тыс.жителей. ЕдРиков около800чел,ЛДПР до 70-73 чел. Коммунистов5 человек и ненавидят друг друга: 2 сохранили белетыКПСС в партии с 40-х ,3 с девяностых,1 одна всю жизнь с соседкой ругается и ей назло вступила в ЕР,а была делегатов партконференции.
    У одного есть значек в виде Ордена Отечественной Войне с портретом Сталина ( еще один имел такой,но умер 3 года назад) и его хотели исключить,но потом угомонились.
    Мне кажется, Владимир Владимирович с уважением относиться к Сталину: я не слышал традиционных фраз о плохом Сталине. А "папа Зю" хамелеон: помните в девяностых,заявлял,что он для народа Ленин и Сталин в "одном флаконе",а переодически сопли жует про"культа личности и прочие "мудрости"Н.С
    Я к "папе Зю" отношусь двойственно: раздражает его неопределенность,но у него есть определенный шарм. Мне диван уже надоел: шипит постоянно-"после "папы Зю" партия или расколется или переименования в какое-то новое и нейтральное
    Монархист
  20. den-protector Сегодня, 16:18
    Обсуждаемый опрос общественного мнения проведен односторонне, оценивается роль И.В. Сталина только в ходе ВОВ. А в остальное время он только трубку курил да людей лично ел миллионами, не закусывая? Если бы не И.В. Сталин, то страна не совершила бы гигантский индустриальный и социальный рывок, не была бы уничтожена (хотя бы частично) так называемая пятая колонна, не было бы короткие сроки восстановлено народное хозяйство. Кстати, по поводу народного хозяйства есть золотые слова И.В. Сталина: «Мы должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся, главным образом, на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны.» (из доклада Сталина на XIV съезде ВКП(б). Как в воду смотрел. А сейчас все с точностью до наоборот. Единственное, что сейчас еще как-то объединяет население в России - это День Победы в Великой отечественной войне. Этот святой праздник власти усиленно эксплуатируют, чтобы протянуть свое время подольше. И то допускаются разные провокации, типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. У большинства Победа в ВОВ напрямую ассоциируется с именем И.В. Сталина. Иначе и быть не может. Никто не говорит о том, что Сталин И.В. был безгрешен и работал, не ошибаясь. Но тогда было такое время, по-другому было нельзя. Вот на И.В. Сталина, например, возлагают вину за "массовые" репрессии, хотя он никогда не имел абсолютной власти самодержца, а эти репрессии фактически осуществляли его политические противники и внутренние приспособленцы типа Хрущева Н.С., поскольку в стране продолжалась "тихая" гражданская война. Имя И.В. Сталина вызывает раздражение у нашей буржуйской власти. Даже Гарант неоднократно публично называл И.В. Сталина кровавым диктатором. Но еще много людей, имеющих "советскую" память и воспитанных при СССР. Поэтому-то на всех уровнях власти и пытаются вытравить любыми средствами у людей память о реальной социальной справедливости и реально действующих социальных лифтах. Снимают на госсредства всякие псевдоисторические фильмы об эпохе И.В. Сталина, идеализируют время "оттепели", демонизируют В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.П. Берию и пр. Куда заведет страну такая внутренняя политика?
    den-protector
  21. Orionvit Сегодня, 16:19
    Цитата: сиг
    Поражение это- это поражение сталинского стиля руководства армией и страной,поражение той " философии", что " бабы ещё нарожают"! 300 тысяч армян,что погибли в той войне,погибли из- за просчётов непогрешимого вождя всех народов,а могло и вообще никого не погибнуть или могла быть победа,но не такой ужасной ценой.

    Вся трагедия Советского Народа в период Великой Отечественной Войны, у вас сводится исключительно к трагедии армян. Особенно "понравилось" у вас
    а могло и вообще никого не погибнуть
    Это когда Германская армия с помощью всей Европы, пришла в нашу страну, с целью тотального уничтожения населения, и в первую очередь славян. Такое узколобое мышление как у вас, в конечном итоге приводит к принятию версии, что в войне "победили" американцы.
    Orionvit
  22. Горный стрелок Сегодня, 16:21
    Проспали войну и поэтому были такие потери? И Сталин виноват в этом? Потери были не поэтому. Воевать были не готовы. Командовать правильно. Умирать когда надо, и не умирать, когда не надо.
    До Сталинграда это время было. Полтора года. И то Харьковскую операцию прошлепали. Это время, когда обучаются воевать все. Правильно. Налаживается управление, появляются обстрелянные ветераны, костяк армии. У немцев к 41-му эти полтора года уже были. А у нас - нет. А все эти японские инциденты и Зимняя война только продемонстрировали что не готова Красная армия воевать. В современной войне. И не вина Сталина, что военные занимались бог знает чем, а не изучением опыта и правильной подготовкой армии к войне. Других у него - не было.
    Горный стрелок
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