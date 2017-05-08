Меркель проинформировала украинского президента об итогах визита в Россию
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах ее переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости сообщение пресс-службы украинской администрации.
«Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом. Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских договоренностей, касающихся безопасности. Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая», – говорится в релизе.
Меркель и Порошенко также осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и «системные препятствия в их работе». «Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников», – говорится в сообщении.
Кроме того, «президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая».
Напомним, 2 мая пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров «Ангела Меркель и Владимир Путин констатировали пробуксовку Минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу». По его словам, Владимир Путин призвал канцлера «все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».
«Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом. Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских договоренностей, касающихся безопасности. Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая», – говорится в релизе.
Меркель и Порошенко также осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и «системные препятствия в их работе». «Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников», – говорится в сообщении.
Кроме того, «президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая».
Напомним, 2 мая пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров «Ангела Меркель и Владимир Путин констатировали пробуксовку Минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу». По его словам, Владимир Путин призвал канцлера «все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».
Использованы фотографии: http://nk.org.ua
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