22:09 08 мая

Меркель проинформировала украинского президента об итогах визита в Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора проинформировала президента Украины Петра Порошенко о результатах ее переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, передает РИА Новости сообщение пресс-службы украинской администрации.

Меркель проинформировала украинского президента об итогах визита в Россию


«Собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне. Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом. Лидеры двух государств также обсудили ситуацию в Донбассе, отметив приоритетность выполнения пунктов Минских договоренностей, касающихся безопасности. Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая», – говорится в релизе.


Меркель и Порошенко также осудили нападения на представителей ОБСЕ в Донбассе и «системные препятствия в их работе». «Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Собеседники также подчеркнули необходимость освобождения заложников», – говорится в сообщении.

Кроме того, «президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая».

Напомним, 2 мая пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров «Ангела Меркель и Владимир Путин констатировали пробуксовку Минских договоренностей и необходимость придания нового импульса этому процессу». По его словам, Владимир Путин призвал канцлера «все-таки использовать отношения с президентом Украины и влияние на него с тем, чтобы сподвигнуть его на более ответственное выполнение тех обязательств, которые лежат на украинской стороне».

Использованы фотографии: http://nk.org.ua
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Комментарии 28

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  1. ИмПерц Сегодня, 20:30
    Алло, алло?
    Джем какие вести?
    Давно я дома не была
    Пятнадцать дней, как я в отъезде
    Ну как идут у нас дела?

    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Дела идут и жизнь легка
    Ни одного, печального сюрприза
    За исключеньем пустяка

    Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо

    Алло, алло?
    Мартель, ужасный случай
    Моя кобыла умерла
    Скажите мне, мой верный кучер
    Как эта смерть произошла?

    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Всё хорошо. как никогда
    К чему скорбеть от глупого сюрприза
    Ведь это право ерунда

    С кобылой что - пустое дело
    Она с конюшнею сгорела
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо

    Алло, алло?
    Паскаль мутится разум
    Какой неслыханный удар
    Скажите мне всю правду разом
    Когда в конюшне был пожар?

    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    И хороши у нас дела
    Но вам судьба, как видно из каприза
    Ещё сюрприз преподнесла

    Сгорел ваш дом с конюшней вместе
    Когда пылало всё поместье
    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо

    Алло, алло?
    Лука сгорел наш замок?
    Ах до чего ж мне тяжело
    Я вне себя, скажите прямо
    Как это всё произошло?

    Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
    Что разорил себя и вас
    Не вынес он, подобного сюрприза
    И застрелился в тот же час

    Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
    Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
    Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
    Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
    Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла

    А в остальном, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо
    ИмПерц
    1. Подрезчик Сегодня, 20:36
      В общем помыла она Петюне башку, ну а в "пресс-релизе" надо, чтобы все было по-европейски правильно! С праздником, алкаш европейский!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 20:42
        Похоже , что Меркель , также как и Петюня , не знают что делать дальше , вот и информируют друг друга.
        cniza
        1. рич Сегодня, 20:53
          Меркель в телефонном разговоре проинформировала Порошенко о тяжелой судьбе чеченских геев. Обе стороны выразили свою озабоченность hi
          рич
          1. Zoldat_A Сегодня, 21:03
            Цитата: рич
            Меркель в телефонном разговоре проинформировала Порошенко о тяжелой судьбе чеченских геев. Обе стороны выразили свою озабоченность

            По-моему, главная проблема, волновавшая Меркель в ходе её визита... Других-то практически нету...
            Zoldat_A
      2. мордвин 3 Сегодня, 21:06
        Цитата: Подрезчик
        С праздником, алкаш европейский!

        Вы зачем Петю спаиваете?
        мордвин 3
        1. Masya Masya Сегодня, 21:13
          Вы зачем Петю спаиваете?

          да ладно вам, он и сам прекрасно справляется... ещё и жену на это дело подсадил... wink
          Masya Masya
          1. мордвин 3 Сегодня, 21:19
            Цитата: Masya Masya
            ещё и жену на это дело подсадил...

            Вот ведь сволочь...
            Цитата: Подрезчик
            Так у него сегодня праздник, вот и налил! Все равно с утра пьяный!

            мордвин 3
        2. Подрезчик Сегодня, 21:14
          Так у него сегодня праздник, вот и налил! Все равно с утра пьяный!
          Подрезчик
          1. Masya Masya Сегодня, 21:23
            Все равно с утра пьяный!

            и с утра, и днем, и вечером, и ночью... тяжела работа- не просохнуть... но рука не устанет стакан поднимать... wink
            Masya Masya
        3. Монос Сегодня, 21:15
          Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая

          - Петя, ты знаешь, он меня на ... послал.
          - Меня он на нём вообще вертит. Как-то выкручиваюсь.
          Монос
  2. andr327 Сегодня, 20:36
    Сообщения от ОБС (одна баба сказала)
    andr327
  3. APASUS Сегодня, 20:38
    Смотри как Украина практически нагнула ЕС. Сперва нагнула всех организаторов Евровидения ,в виде Европейского вещательного союза ,а теперь сама Меркель бежит доложить Порошенко итоги переговоров.
    Вот когда откат начнется интересно? Или еще не все продали и порезали ,еще год,два и потом отольется унижение немецкого канцлера ...............
    APASUS
    1. Zoldat_A Сегодня, 21:23
      Цитата: APASUS
      Смотри как Украина практически нагнула ЕС.

      Нагибалка у Петеньки ещё не отросла... Да и есть там кому командовать... Фрау Меркель с несгибаемой нордической осанкой, как и подобает канцлерин великой германии (в другой ситуации два последних слова написал бы с большой буквы, а пока - что имеем...)....
      Zoldat_A
  4. Masya Masya Сегодня, 20:38
    Пятнадцать дней, как я в отъезде
    Ну как идут у нас дела?

    Masya Masya
    1. Подрезчик Сегодня, 20:44
      Вы знаете, очень в точку! И главное Меркель нагнутая, и что-то докладывает!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 20:50
        Отрубей докладывает и мозги свои пытается найти.
        cniza
  5. pjastolov Сегодня, 20:39
    Кроме того, «президент Украины отметил недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая».
    Агде эти территории - неужто наши опять Берлин взяли? soldier
    pjastolov
    1. Masya Masya Сегодня, 20:48
      неужто наши опять Берлин взяли? soldier

      Просят ещё только...
      Masya Masya
      1. лесовозник Сегодня, 21:03
        Зело достал нормальных немцев этот 3,14дорятник
        лесовозник
  6. sabakina Сегодня, 20:51
    Цитата: ИмПерц
    Алло, алло?
    Джем какие вести?
    Давно я дома не была
    Пятнадцать дней, как я в отъезде
    Ну как идут у нас дела?

    Всё хорошо, прекрасная маркиза
    Всё хорошо, всё хорошо

    Игорь, песня замечательная, но без видео теряются все краски и оттенки!
    sabakina
  7. Alexaner Arier Сегодня, 20:57
    фрау меркель сообщила петрушке что его судьба решается в прениях сша и россии при последничестве меркель. петюня должен сидеть и ждать решения.
    а так же отметила вклад восточной украины в победу над нацизмом, и слабую помощь западной украины нацистам. западенцы и виноваты и проигрыши войны.
    Alexaner Arier
  8. злой партизан Сегодня, 21:25
    Отчиталась всё-таки перед Пэтей.
    злой партизан
  9. samarin1969 Сегодня, 21:35
    Когда за океаном будут готовы в военном отношении, то могут дать отмашку Порошенко на принятие изменений в законодательстве, "амнистию" и пр. Потом неизбежно будет поставлен вопрос о выполнении п.9 Минска "Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины"...И вот затем никакая "милиция" не защитит Донбасс. ..."Гарантии" Януковичу тому пример... Запад сейчас усиливает армию Порошенко и приводит в угрожающее положение свои ВС на границах России...Когда Запад закончит "РФ" будет поставлена перед трудным выбором.
    п.с. поржать конечно полезно для здоровья, только не вижу повода.
    samarin1969
    1. злой партизан Сегодня, 21:47
      Цитата: samarin1969
      И вот затем никакая "милиция" не защитит Донбасс.

      Ага, щаззззззззззззззз. Украинские политологи уже обсосали эту тему 100500 раз. "Контроль над границей" будет заключаться всего лишь в присутствии на пропускных пунктах 1-2 смен пограничников, подконтрольных Киеву. И всё. Вопрос: а что они смогут проконтролировать при почти 500 км. границы с ЛДНР??
      злой партизан
      1. samarin1969 Сегодня, 21:54
        Да, Порошенко только про границу и трубит. Даже, когда Тиллерсон прилетал в Москву, Украина заявила об американском требовании сдать границу (подтверждения этого в неукраинских СМИ я ненашёл)....Но если перекроют хотя-бы магистрали - это коллапс экономики и снабжения. Тем более, 1-2 смены "пограничников" украина вполне может "усилить"...
        samarin1969
  10. Berkut24 Сегодня, 21:57
    Петя, наверное, решил что Меркель совсем от рук отбилась и пошел звонить в Вашингтон с требованием навести порядок в ЕС.
    Berkut24
  11. sergo1914 Сегодня, 21:57
    Проинформировала в прямой или извращенной форме? Сам не такой. Просто интересно.
    sergo1914
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