На "Авиадартс-2017" в Китае отправится более сотни российских летчиков
Более сотни российских летчиков отправятся в августе этого года в Китай, чтобы побороться за первенство в восьми номинациях конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017", рассказал главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости
Бондарев напомнил, что строгие правила "Авиадартса" предусматривают участие в конкурсе новых летчиков каждый год.
В международном этапе конкурса будет восемь номинаций, добавил он.
В этом году ВКС впервые будут участвовать в соревнованиях "Авиадартс" в Китайской Народной Республике. Будут участвовать 39 экипажей, это 102 пилота. Это огромная ответственность, и мы, естественно, готовимся— сказал он.
Бондарев напомнил, что строгие правила "Авиадартса" предусматривают участие в конкурсе новых летчиков каждый год.
Следим за тем, чтобы все время были новые пилоты — не те, кто уже показал себя, а именно те, кто ни разу не участвовал и достиг определенных высот. На молодежи сейчас будет лежать огромная ответственность — представить нашу страну за рубежом— сказал генерал.
В международном этапе конкурса будет восемь номинаций, добавил он.
Хотя бы первое общекомандное место должно быть за нами. До этого всегда занимали первые места и не имеем права в этом году упустить такую возможность— подчеркнул Бондарев
Использованы фотографии: yandex.ru/images›"Авиадартс-2017
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