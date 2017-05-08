00:34 09 мая

На "Авиадартс-2017" в Китае отправится более сотни российских летчиков

Более сотни российских летчиков отправятся в августе этого года в Китай, чтобы побороться за первенство в восьми номинациях конкурса летного мастерства "Авиадартс-2017", рассказал главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости

В этом году ВКС впервые будут участвовать в соревнованиях "Авиадартс" в Китайской Народной Республике. Будут участвовать 39 экипажей, это 102 пилота. Это огромная ответственность, и мы, естественно, готовимся
— сказал он.




Бондарев напомнил, что строгие правила "Авиадартса" предусматривают участие в конкурсе новых летчиков каждый год.

Следим за тем, чтобы все время были новые пилоты — не те, кто уже показал себя, а именно те, кто ни разу не участвовал и достиг определенных высот. На молодежи сейчас будет лежать огромная ответственность — представить нашу страну за рубежом
— сказал генерал.

В международном этапе конкурса будет восемь номинаций, добавил он.

Хотя бы первое общекомандное место должно быть за нами. До этого всегда занимали первые места и не имеем права в этом году упустить такую возможность
— подчеркнул Бондарев

Использованы фотографии: yandex.ru/images›"Авиадартс-2017
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Комментарии 12

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  1. Подрезчик Вчера, 22:34
    Удачи русским летчикам! Надо показать всем, кто такой русский пилот! И молодежь будет повышать навыки, до уровня "АСОВ"!
    Подрезчик
    1. НасРать Вчера, 22:56
      С наступающим Вас, товарищи!!!

      НасРать
  2. Вождь краснокожих Вчера, 22:43
    Может, немного не в тему, но укропские танкисты, отправившиеся в Германию на соревнования - аналог танкового биатлона выложили мотиватор - "Вы обещали повторить поездку на Берлин? Мы уже здесь!" Картинка, к сожалению не загружается.
    Вождь краснокожих
    1. sabakina Вчера, 22:46
      Сохрани на комп и вставь с компа.
      sabakina
  3. sabakina Вчера, 22:43
    Ну, удачи русским асам! Меня цифры интригуют. 39 экипажей, 102 пилота. Сколько там будет самолётов? Про технарей я вообще молчу.
    sabakina
    1. Подрезчик Вчера, 23:58
      Да, людей и техники много! И главное практика, практика!
      Подрезчик
  4. Masya Masya Вчера, 22:44
    Надо показать всем, кто такой русский пилот!

    Ждём ПОБЕДЫ!!! и только ПОБЕДЫ!!!
    Masya Masya
  5. Александр 3 Вчера, 22:48
    Вот это хорошее решение-Для молодых успешных пилотов.Чистого вам неба и самое главное что бы количество взлётов равнялось количеству посадок.
    Александр 3
    1. Pete Mitchell Сегодня, 00:21
      Удачи вам парни. И особенно хорошо что новые ребята проходят через конкурс.

      С Праздником всех, великий день. Ура, ура, ура
      Pete Mitchell
  6. Беларусь это Россия Вчера, 23:50
    Удачи нашим Русским лётчикам!
    Беларусь это Россия
  7. Горный стрелок Сегодня, 00:24
    С наступившим Днём Победы!
    Победы и нашим летчикам. Хотя, если верить нашим "незалежным другам", в ВКС России столько самолетов нет, сколько у нас лётчиков НА СОРЕВНОВАНИЯ поехали.
    Горный стрелок
  8. Govorun Сегодня, 00:26
    На "Авиадартс-2017" в Китае отправится более сотни российских летчиков...
    А я думал Авиадартс проходит в Сирии и мы на первом месте....Зачем его в Китае проводить если в Сирии отличный полигон и мишеней там бородатая куча....
    Govorun
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