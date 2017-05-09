МИД РФ назвал условия улучшения отношений с США

Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы, которая в нарушение международного права даже пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом.



Как сообщило министерство иностранных дел России в Facebook , 8 мая заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков в разговоре с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном заявил, что переход к нормализации отношений между двумя странами требует устранения препонов, возникших при президентстве Барака Обамы.