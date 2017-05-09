18:55 09 мая

МИД РФ назвал условия улучшения отношений с США

Как сообщило министерство иностранных дел России в Facebook , 8 мая заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков в разговоре с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном заявил, что переход к нормализации отношений между двумя странами требует устранения препонов, возникших при президентстве Барака Обамы.



Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу вопросов двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации требуется устранить целый ряд острых раздражителей, созданных предыдущей администрацией Барака Обамы, которая в нарушение международного права даже пошла на фактическую экспроприацию объектов дипломатических представительств России в США, являющихся нашей государственной собственностью и обладающих иммунитетом.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. cniza Сегодня, 17:24
    Боюсь , что это будет очень не скоро , если будет вообще...разные у нас интересы и цели , очень разные.
    cniza
    1. Вас Влад Сегодня, 17:29
      Цитата: cniza
      Боюсь , что это будет очень не скоро , если будет вообще...разные у нас интересы и цели , очень разные.

      Ну поговорить то ведь нам, не чего не мешает wink Тем более с новой администрацией надо контакты налаживать. hi
      Вас Влад
      1. hirurg Сегодня, 17:32
        Без полной Капитуляции и в этот раз не получится.
        Как ни прискорбно.
        hirurg
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 17:40
          Это вы о чём поясните мысль.
          Лёня Пантелеев
          1. Монос Сегодня, 18:05
            МИД РФ назвал условия улучшения отношений с США

            Белый флаг на флагштоке Белого дома в Вашингтоне, капитуляция НАТО и репарации в размере вывезенного из России в 90-е.
            Монос
    2. НЕКСУС Сегодня, 17:31
      Цитата: cniza
      Боюсь , что это будет очень не скоро , если будет вообще...разные у нас интересы и цели , очень разные.

      Не надо сглаживать углы...мы не разные,мы противники ,при чем во всех смыслах. США и ко-это наш исторический супостат.
      НЕКСУС
      1. Dallas78 Сегодня, 17:56
        Цитата: НЕКСУС
        Не надо сглаживать углы...мы не разные,мы противники ,при чем во всех смыслах. США и ко-это наш исторический супостат.

        Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику. hi
        Dallas78
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:57
          Цитата: Dallas78
          Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику.

          Уважаемый,СССР тоже экономически был куда слабее всей Европы в купе с Германией и что?Да еще в 41 как раз началось обновление и перевооружение армии. Память отшибло,что случилось после? Не надо пузыри пускать про свой доллар.Этот фантик,который не стоит ничего!
          НЕКСУС
          1. МПК105 Сегодня, 18:00
            Однако,за этот "фантик" Души многие продают на-раз... wink Напомнить?Гоби,ЕБН и иже с ними... wink
            МПК105
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:01
              Цитата: МПК105
              Однако,за этот "фантик" Души многие продают на-раз... wink Напомнить?Гоби,ЕБН и иже с ними... wink

              А вы считаете,что в России таких большинство ?А,россиянин?
              НЕКСУС
              1. МПК105 Сегодня, 18:05
                В том-то и дело,что меньшинство ИХ,А-У ВЛАСТИ ВСЕГДА...А власть-у тех,выше мною перечисленных ВСЕГДА бывает,почему-то...Вот потому я на власть не надеюсь никогда.НА СЕБЯ ТОЛЬКО-СЕБЯ НЕ ПРЕДАМ НИКОГДА...
                МПК105
                1. НЕКСУС Сегодня, 18:07
                  Цитата: МПК105
                  В том-то и дело,что меньшинство ИХ,А-У ВЛАСТИ ВСЕГДА...А власть-у тех,выше мною перечисленных всегда бывает.Вот потому я на власть не надеюсь никогда.НА СЕБЯ ТОЛЬКО-СЕБЯ НЕ ПРЕДАМ НИКОГДА...

                  Вот то ,о чем я говорю...доходчиво и понятно.
                  НЕКСУС
                2. vovanpain Сегодня, 18:30
                  Цитата: МПК105
                  .Вот потому я на власть не надеюсь никогда.НА СЕБЯ ТОЛЬКО-СЕБЯ НЕ ПРЕДАМ НИКОГДА.

                  Леха!С Праздникоом тебя дорогой,А как быть то,В России никогда ни на кого не надеялись,кроме как на себя,а тем не менее ведь своими жизнями защищали ее,как быть то Леха,мне вот похрен на правителей,много было их на моей памяти,а Русь она одна,у меня Родина одна,Лкеха,я может пьян,может крик души,но не понять этого ни матрасу ни хрен знает кому,не понять это им пусть живу с их точки зрения хреново,но за землю за страну,за мать с отцом,за жену свою любимую,за детей моих родных,за внуков своих сладких,а не за доллары и евры отдам все,не понять им этого и не понять почему до сих пор не покорены мы.С уважением Леша,извини Брат,может выпил лишку за дедов наших,которые жизнь спасли нам.Ну еще соточку за них родных,кто бы они не были,они подарили нам Жизнь. drinks
                  vovanpain
                  1. МПК105 Сегодня, 18:44
                    Володь-ты дядька Умный-будет время-поймёшь...Вот мы-разные(Красныя,Белыя,Зелёныя,Ни за тех,ни за энтих вот СЕЙЧАС)...А случись Большая БЕДА-ВСТАНЕМ ВСЕ-"Пришла БЕДА-ОТВОРЯЙ ВОРОТА..." hi
                    МПК105
          2. vovanpain Сегодня, 18:17
            Цитата: НЕКСУС
            Память отшибло,что случилось после? Не надо пузыри пускать про свой доллар.Этот

            Андрей,приветствую Братишка! hi hi И С Великим Праздником тебя,Днем Победы! drinks Не обращай внимания ,не трать нервы,покачал этого Dallas 78 сегодня немного,был он уже на ВО,банен раза два и на этот раз недолго заявился,а так то школяр просто балуется,не трать нервы Андрей.
            vovanpain
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:26
              Цитата: vovanpain
              Андрей,приветствую Братишка!

              Приветствую,Владимир!!! drinks
              Цитата: vovanpain
              И С Великим Праздником тебя,Днем Победы!

              И тебя,друже,с ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! drinks
              Цитата: vovanpain
              не трать нервы Андрей.

              Знаешь,а ведь такие и не понимают,что если начнется рубка,им не поможет ни доллар,ни конгресс ни сам Бог. Не понимают они,что по сути,Россия тот мировой оберег от этой нечисти,что не раз доказывала. Экономика у них сильнее...ну да,конечно.А духа то нет,а есть душок. И когда,сидя в окопе,придет к ним осознание того,что доллар то не спасет их от пули, от смерти,от разгрома,они будут сопли на кулак наматывать,пытаясь проснуться.
              НЕКСУС
          3. Вас Влад Сегодня, 18:26
            Цитата: НЕКСУС
            Не надо пузыри пускать про свой доллар.Этот фантик,который не стоит ничего!

            Ну не надо,стоит! Изготовить купюру в один доллар стоит 3,9 цента, а в 100 долларов — 6,4 цента. lol
            Вас Влад
          4. Dallas78 Сегодня, 18:31
            Цитата: НЕКСУС
            Уважаемый,СССР тоже экономически был куда слабее всей Европы в купе с Германией и что?Да еще в 41 как раз началось обновление и перевооружение армии. Память отшибло,что случилось после? Не надо пузыри пускать про свой доллар.Этот фантик,который не стоит ничего!

            СССР был новатором во многих аспектах, чего только космос стоит. Экономическая модель у Вас была другая - а так СССР и США были почти в равных условиях. СССР шел по пути прогресса наравне с США, кое где даже опережая. Сейчас если Китай завершит модернизацию своей экономики то в мире будет уже 2 сверхдержавы.
            Dallas78
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:43
              Цитата: Dallas78
              Экономическая модель у Вас была другая - а так СССР и США были почти в равных условиях.

              Нет ,не в равных. Ваше правительство снабжало Рейх,и Союзу продавало за золото оружие. Пока нас бомбили,и миллионы наших людей умирали,американцы пристально наблюдали из-за лужи,не зная,что такое,когда бомбы падают на их дома. Не надо умничать,уважаемый.Сколько полегло наших людей в ВОВ?Более 30 миллионов!А у вас 400 тысяч.
              А после голод,разруха,и восстановление...а вы что потеряли из-за той войны?А,американец?
              Цитата: Dallas78
              чего только космос стоит

              16 лет после войны и умыли мы вас,Гагариным!
              Цитата: Dallas78
              Сейчас если Китай завершит модернизацию своей экономики то в мире будет уже 2 сверхдержавы.

              Ну ну...продолжайте жить в своем мире.
              НЕКСУС
        2. hirurg Сегодня, 18:16
          ---Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику.
          Вы серьезно считаете, что вна США сильная экономика? При вашем долге, при ваших тратах....
          Вы еще живы из-за того, что вам позволили сделать доллар валютой. Да-да, именно позолили. А вы его печать отдали корпорациям.
          Ну а расплачиваться будут простые американцы.
          Этот пузырь обязательно лопнет.
          hirurg
          1. Dallas78 Сегодня, 18:33
            Цитата: hirurg
            ---Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику.
            Вы серьезно считаете, что вна США сильная экономика? При вашем долге, при ваших тратах....
            Вы еще живы из-за того, что вам позволили сделать доллар валютой. Да-да, именно позолили. А вы его печать отдали корпорациям.
            Ну а расплачиваться будут простые американцы.
            Этот пузырь обязательно лопнет.

            Лопнет так другой надуем wassat , купят - большинство новейших технологии и разработок именно в США. Просто поинтересуйтесь в чем смысл ГосДолга США bully
            Dallas78
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:46
              Цитата: Dallas78
              Лопнет так другой надуем

              Когда человек глуп,и не понимает этого,его можно только пожалеть,тк как говориться в пословице-ЕСЛИ БОГ РЕШИЛ НАКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКА,ОН У НЕГО ОТБИРАЕТ РАЗУМ.
              НЕКСУС
            2. hirurg Сегодня, 18:51
              ---Лопнет так другой надуем wassat , купят - большинство новейших технологии и разработок именно в США. Просто поинтересуйтесь в чем смысл ГосДолга США bully
              Вот имено в этом и смысл.
              Лопнет и абзац.
              Как паук корпорации сша пустили свои сети по другим странам.
              Большинство разработок теперь не только в сша.))
              hirurg
        3. КОСМОС Сегодня, 18:33
          Цитата: Dallas78
          Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику.

          Это вы о той экономике у которой 18 триллионов долгов? ))) насмешили. Вы свои утверждения сверяли в Госдепе? А то они почему то по другому считают.
          А вообще это смотря на каком фронте и каким оружием воевать, за покерным столом в сфере экономики или на поле боя. И в сфере экономики, с вами уже вовсю воюют "играют" и китайцы и даже европейцы, ю корейцы и японцы, многие у вас научились играть, вами же придуманные и навязанные основы и правила экономики теперь против вас! Теперь ваша очередь за покерным столом с хреновой картой, а мы в составе вооруженной охраны, на страже правил этого казино...
          КОСМОС
          1. Dallas78 Сегодня, 18:42
            Цитата: КОСМОС
            Это вы о той экономике у которой 18 триллионов долгов?

            Можете повторять свою мантру о ГосДолге США перед сном и как проснетесь (хотя бы узнайте что такое ГосДолг США и для чего он нужен)- то что США экономически выше всех от цифр ГосДолга не изменится, будь там хоть 150триллионов.
            Dallas78
        4. APASUS Сегодня, 18:45
          Цитата: Dallas78
          Что бы быть для США противником надо как минимум иметь такую же экономику.

          Что то мне в голову такая мысль не приходила,все оказывается просто!!!
          Не подскажите что там с экономикой Югославии было ,может Ирак или Ливия заставили вздрогнуть промышленников и банкиров с Wall Street.
          APASUS
      2. Vita VKO Сегодня, 18:22
        Цитата: НЕКСУС
        мы не разные,мы противники ,при чем во всех смыслах.

        «У страны нет вечных друзей и вечных врагов, а есть только вечные интересы» (премьер-министр Великобритании Пальмерстон).
        Народы США абсолютно не заинтересованны во вражде с Россией и тем более в войне. За свою историю Америка была союзником союзником России гораздо чаще чем противником.
        Vita VKO
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:30
          Цитата: Vita VKO
          «У страны нет вечных друзей и вечных врагов, а есть только вечные интересы» (премьер-министр Великобритании Пальмерстон).

          Вечный друг у страны-это только ее народ с армией и флотом.

          Цитата: Vita VKO
          Народы США абсолютно не заинтересованны во вражде с Россией и тем более в войне.

          Вы это расскажите политикам и генералам США,которые строчат каждый год новую наступательную доктрину и всенародно обьявляют нас империей зла. Вот они с ваших слов то оборжутся.
          НЕКСУС
      3. Лелёк Сегодня, 18:40
        Цитата: НЕКСУС
        Не надо сглаживать углы...мы не разные,мы противники ,при чем во всех смыслах. США и ко-это наш исторический супостат.


        Да, это так и разговор с супостатом надо вести, как с равным, но на нашем поле. И янки это начинают (медленно, но начинают) это понимать. Ещё маршал Малиновский в своё время сказал: "Боятся, значит уважают".
        Лелёк
        1. Басарев Сегодня, 18:52
          И как Россия заставит США услышать эти условия? Выглядит так же глупо и смешно, как если бы бомж ставил условия вам.
          Басарев
  2. iliitchitch Сегодня, 17:35
    А нужна она , нормализация ? Эти жулики только на гешефт способны при любом своём фюрере , при любых раскладах . Пусть приходят с предложениями , рассмотрим . Так надо , всё боимся а то , как бы кто чего не подумал .
    iliitchitch
  3. yuriy55 Сегодня, 17:38
    Какие могут быть условия улучшения? Скажите, за последнее столетие сколько времени мы были "друзьями"? Они и помогали нам от того, что испугались за собственную "шкуру", и помощь была далеко не бескорыстной...
    Не будет у нас общих точек для добрых отношений. Если только нейтралитет, который Россия сможет заработать набив эту наглую рожу. Набить не просто по прихоти, а за подлые дела. Так набить, чтобы другим не повадно было...
    yuriy55
  4. Venceremos Сегодня, 17:38
    МИД РФ назвал условия улучшения отношений с США


    ВОТ ТАК их ,и ТОЛЬКО ТАК !
    Условия,жесточайшие !
    А то со всех сторон слышишь, то фрау-канцеляр условия снятия санкций диктует,то фашингтон...

    Насточёртило!
    Venceremos
    1. Лелёк Сегодня, 18:53
      Цитата: Venceremos
      А то со всех сторон слышишь, то фрау-канцеляр условия снятия санкций диктует,то фашингтон...


      Привет.
      Санкции, санкции, санкции .... Вы их чувствуете? Их чувствуют только банкиры, которым закрыт путь к дешёвым кредитам, чтобы потом кредитовать отечественные организации и своих граждан под драконовские проценты и на этом иметь огромную моржу. Ну, ещё, может быть, любители атлантических устриц и кое-кто, из лишившихся отдыха в Ницце и Баден-Бадене. Западные же не зашоренные предприниматели как вкладывались в наше производство, так и продолжают это делать, не взирая на окрики из-за океана и с той стороны Карпат.
      Лелёк
  5. Рабинович Сегодня, 17:41
    У дочери главы МИДа РФ гражданство США, там же и живёт и имущество.
    Да не только у него, у многих во власти.
    Рабинович
    1. 0255 Сегодня, 17:50
      Цитата: Рабинович
      У дочери главы МИДа РФ гражданство США, там же и живёт и имущество.
      Да не только у него, у многих во власти.

      Нет, вывсёврети, вы пятая колонна и агент госдепа laughing
      0255
      1. _Ugene_ Сегодня, 17:53
        так и есть, к сожалению
        _Ugene_
      2. yuriy55 Сегодня, 18:14
        Не только, но и:
        http://p-senko.livejournal.com/13914.html
        yuriy55
        1. Вас Влад Сегодня, 18:32
          Цитата: yuriy55
          Не только, но и:

          Вы прежде чем что то вбрасывать,сначала поинтересуйтесь вопросом!Хорошо?
          Вас Влад
    2. Вас Влад Сегодня, 18:16
      Цитата: Рабинович
      У дочери главы МИДа РФ гражданство США, там же и живёт и имущество.
      Да не только у него, у многих во власти.

      Катя Лаврова родилась в Нью-Йорке, когда Сергей Викторович работал в советском постпредстве при ООН.Она уже давно в России живёт в Москве и занимается современным искусством!А так если что,только полный " ну вы в курсе" теперь поверит, в то что у наших верхов дети за границей, особенно после истории с Селезнёвым!Ещё в 2015 году им всем у кого дети жили за границей жёстко порекомендовали отпрысков своих на Родину перевезти!Так что вы гражданин соврамши!
      Вас Влад
    3. КОСМОС Сегодня, 18:50
      Цитата: Рабинович
      У дочери главы МИДа РФ гражданство США, там же и живёт и имущество.
      Да не только у него, у многих во власти.

      Надо привыкать к своим будущим новым территориальным приобретениям...)))))
      КОСМОС
  6. МПК105 Сегодня, 17:42
    МИДу РФ знать бы пословицу."Всяк сверчок-знай свой шесток..."А то Всё щёки раздувают,и нас обнадёживают "ГРОМКИМИ ОЗАБОЧЕННОСТЯМИ"своими...
    МПК105
    1. КОСМОС Сегодня, 18:43
      Цитата: МПК105
      МИДу РФ знать бы пословицу."Всяк сверчок-знай свой шесток..."А то Всё щёки раздувают,и нас обнадёживают "ГРОМКИМИ ОЗАБОЧЕННОСТЯМИ"своими...

      Вам тоже не помешало бы кое что знать, а то со своими "тихими" озобоченностями, все наровитесь " ... в калашный ряд"...
      КОСМОС
  7. samarin1969 Сегодня, 18:00
    А можно хоть раз чётко назвать список этих "раздражителей", которые мешают "нормализации"?...Этот человек по сути ничего не говорит...А так это заявление напоминает Горбачева с его стаканом минералки вместо трансляции футбольного матча.
    Если послушать факты, то главный Гарант, главный министр, глава МИДа у нас "светская львица" Песков.
    samarin1969
    1. yuriy55 Сегодня, 18:08
      Цитата: samarin1969
      Если послушать факты, то главный Гарант, главный министр, глава МИДа у нас "светская львица" Песков.

      Смех-смехом...Может быть гарант и развёлся, что всё время повторял: "Не царское это дело!Не царское!" Вот бояре потихоньку и стали "воротить в интересах государства", а надо ведь в интересах Отечества... belay
      yuriy55
  8. Александр War Сегодня, 18:12
    американские инструкторы обучают зелень стрельбе из ТОУ на погранпереходе ат Таниф вблизи иорданской границы А условия по зеленым были ,что -бы янки их не вооружали?
    Александр War
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