07:18 10 мая

В США подан иск в отношении президентской администрации за ракетный удар по Сирии

В США подан иск на администрацию американского президента по поводу отданного Трампом приказа о нанесении ракетного удара по Сирии. Иск направлен в суд организацией Protect democracy project, которая именует себя правозащитной. В иске представители организации призывают отдельные структуры американской администрации дать разъяснения по поводу цели удара крылатыми ракетами. Напомним, что в результате удара погибли 10 человек, среди которых и гражданские лица.



Отвечать, по мнению Protect democracy project, должны Пентагон, Минюст США и Госдепартамент.


В иске, поданном в суд округа Колумбия, говорится о том, что удар подобного рода планировался к нанесению ещё в 2013 году – при президенте Обаме, однако тогда президент США не получил одобрения Конгресса. Трамп такой удар нанёс, заявив, что для него не нужно было спрашивать разрешения Конгресса – «не тот случай».

В иске, помимо всего прочего, заявлено, что Трамп во время предвыборной гонки выступал против военных действий в отношении правительства Сирии, борющегося с терроризмом. Теперь с Трампа в США пытаются спросить, почему его предвыборная риторика отличалась от предпринятых мер в отношении Сирии после избрания на пост президента.

Сам Трамп ранее заявлял, что ракетный удар по Сирии «был необходим, так как соответствовал национальным интересам США».

На этом фоне стало известно, что Дональд Трамп решил продлить санкции в отношении Сирии на срок 1 год в связи с "действиями сирийского режима".

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 13

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:11
    Вот же б... Не воюешь - плохо, воюешь - еще хуже. То что плохо воюешь это нюансы, кому они нужны, да Трамп?
    Mavrikiy
    1. Titsen Сегодня, 06:14
      Цитата: Mavrikiy
      Вот же б...


      Политика не коммерция, а намного грязнее...
      Titsen
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:29
        Ну все ! Трамп налип. А сколько ему впаяют за самовольство ?
        Uncle Lee
      2. dik-nsk Сегодня, 06:41
        да запросто и на наши деньги сея организация троллит Трампушу, информвойна - бей врага их оружием
        dik-nsk
    2. сибиралт Сегодня, 06:36
      "Агенты" Кремля зашевелись. laughing
      сибиралт
  2. soroKING Сегодня, 06:15
    да Трампа привлечь, всё равно, что Васильеву посадить request
    soroKING
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:26
      Цитата: soroKING
      да Трампа привлечь, всё равно, что Васильеву посадить request

      "привлекаловки" не выросли...мышинная возня,иммитирующая "правозащитную деятельность"...
      андрей юрьевич
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 06:40
        Цитата: андрей юрьевич
        "привлекаловки" не выросли...мышинная возня,иммитирующая "правозащитную деятельность"...


        "мышиная возня" под ковром.
        Маки Авелльевич
    2. сибиралт Сегодня, 06:40
      Войска Васильевой мы видели на параде. Или кому то не понравились прелестные ножки наших женин на фоне гигантского фаллос-символа "Сармат"? laughing Неужто все это режиссировал Эрнст? belay
      сибиралт
      1. Подрезчик Сегодня, 06:53
        Возня,не возня, а" работать" на их территории тоже нужно.У них судебная шумиха похлеще нашей, а лишний звон вокруг имени, рейтинги и т.д.
        Подрезчик
      2. сибиралт Сегодня, 06:57
        Войска Васильевой мы видели на параде. Или кому - то не понравились прелестные ножки наших женщин на фоне гигантского фоллос - символа "Сармат"? laughing Неужто все это режиссировал Эрнст? belay
        сибиралт
      3. Svarog51 Сегодня, 07:00
        Всем понравились и прошли по Красной площади пристойно. Так наши, надеюсь, ходить не будут.

        good
        Svarog51
  3. сибиралт Сегодня, 06:59
    Цитата: сибиралт
    Войска Васильевой мы видели на параде. Или кому то не понравились прелестные ножки наших женщин на фоне гигантского фаллос-символа "Сармат"? laughing Неужто все это режиссировал Эрнст? belay
    сибиралт
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