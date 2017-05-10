В США подан иск в отношении президентской администрации за ракетный удар по Сирии

В США подан иск на администрацию американского президента по поводу отданного Трампом приказа о нанесении ракетного удара по Сирии. Иск направлен в суд организацией, которая именует себя правозащитной. В иске представители организации призывают отдельные структуры американской администрации дать разъяснения по поводу цели удара крылатыми ракетами. Напомним, что в результате удара погибли 10 человек, среди которых и гражданские лица.Отвечать, по мнению, должны Пентагон, Минюст США и Госдепартамент.В иске, поданном в суд округа Колумбия, говорится о том, что удар подобного рода планировался к нанесению ещё в 2013 году – при президенте Обаме, однако тогда президент США не получил одобрения Конгресса. Трамп такой удар нанёс, заявив, что для него не нужно было спрашивать разрешения Конгресса – «не тот случай».В иске, помимо всего прочего, заявлено, что Трамп во время предвыборной гонки выступал против военных действий в отношении правительства Сирии, борющегося с терроризмом. Теперь с Трампа в США пытаются спросить, почему его предвыборная риторика отличалась от предпринятых мер в отношении Сирии после избрания на пост президента.Сам Трамп ранее заявлял, что ракетный удар по Сирии «был необходим, так как соответствовал национальным интересам США».На этом фоне стало известно, что Дональд Трамп решил продлить санкции в отношении Сирии на срок 1 год в связи с "действиями сирийского режима".