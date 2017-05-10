Открылась выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
Как сообщает РИА Новости , 9 мая в Стамбуле открылась Международная выставка вооружений и военной техники IDEF-2017, в которой участвуют 74 страны.
В наибольшей мере представлена военная продукция Турции, в том числе бронетехника, ракетные вооружения, корабельные артиллерийские комплексы и стрелковое оружие. публике показаны три ударных беспилотника — ANKA, Bayraklar и Karayel-Su. Они имеют различные массо-габаритные характеристики, но снаряжены ракетами компании Roketsan.
Развитие турецкого ВПК является одним из приоритетов лидера государства Тайипа Эрдогана, который определил целью к 2023 году полностью отказаться от закупок зарубежной военной техники, перейдя на полную самодостаточность местного оборонно-промышленного комплекса.
Российская экспозиция представлена военной продукцией "Рособоронэкспорта" и концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Демонстрируются более 214 современных образцов вооружений, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2 .
В наибольшей мере представлена военная продукция Турции, в том числе бронетехника, ракетные вооружения, корабельные артиллерийские комплексы и стрелковое оружие. публике показаны три ударных беспилотника — ANKA, Bayraklar и Karayel-Su. Они имеют различные массо-габаритные характеристики, но снаряжены ракетами компании Roketsan.
Развитие турецкого ВПК является одним из приоритетов лидера государства Тайипа Эрдогана, который определил целью к 2023 году полностью отказаться от закупок зарубежной военной техники, перейдя на полную самодостаточность местного оборонно-промышленного комплекса.
Российская экспозиция представлена военной продукцией "Рособоронэкспорта" и концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Демонстрируются более 214 современных образцов вооружений, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2 .
Использованы фотографии: https://ria.ru/defense_safety/20170509/1493940717.html
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