Кто в Сирии главный? На Западе допускают, что Россия
Шесть лет продолжается конфликт в Сирии. Россия сумела стать в ближневосточном регионе «ведущей державой». Наряду с ней за право регионального лидерства борются Турция и Иран. На этом фоне США и Евросоюз выглядят формалистами. С другой стороны, миротворческие усилия Москвы, Тегерана и Анкары во многом представляются нереалистичными.
Гость газеты «Wiener Zeitung» Клеменс Хуттер (Clemens M. Hutter) напоминает, что Россия, Турция и Иран пытаются создать в Сирии четыре «зоны деэскалации» и построить хоть какую-то основу для мира после шести лет гражданской войны. К сожалению, это трио скрывает, как такую задумку воплотить на практике.
Владимир Путин включил в соглашение пункт, который обеспечит правление в Сирии Башара аль-Асада: «Никаких авиаударов в том случае, если из этих зон не исходят военные действия».
Однако в предполагаемых зонах мира засело ответвление «Аль-Каиды» — «Тахрир аль-Шах» (террористические группировки; запрещены в РФ), которая воюет против Асада.
Асад считает всех своих противников террористами, пишет журналист, а Кремль с этим «согласился». Таким образом, Россия всегда может ударить ещё раз, если обнаружит нарушения мира «террористами».
Есть и другая сложность: Кремль удерживает Асада у власти, и Турция будет этому сопротивляться.
Очевидно, что существенные расхождения политических игроков в интересах приведёт указанное «трио» к «древнему рецепту»: внутренние проблемы будут нейтрализованы путём использования «внешнеполитической тактики сильной руки». И вот тут-то и проявит себя Путин.
Путин позиционирует себя как сильного волевого лидера. Он укрепляет российский флот в Тартусе и усиливает его поддержку. Он установил в Латакии ракетную систему, которая перекрывает воздушное пространство над большей частью Сирии, а также на севере Израиля и юге Турции. Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, предполагавший объявить небо над Сирией бесполётной зоной.
Таким образом, пока США ведут себя сдержанно, а Европа и вовсе ограничивается «заявлениями», Россия приняла на себя роль ведущей державы в неспокойном регионе.
Источник фото: kremlin.ru
Гость газеты «Wiener Zeitung» Клеменс Хуттер (Clemens M. Hutter) напоминает, что Россия, Турция и Иран пытаются создать в Сирии четыре «зоны деэскалации» и построить хоть какую-то основу для мира после шести лет гражданской войны. К сожалению, это трио скрывает, как такую задумку воплотить на практике.
Владимир Путин включил в соглашение пункт, который обеспечит правление в Сирии Башара аль-Асада: «Никаких авиаударов в том случае, если из этих зон не исходят военные действия».
Однако в предполагаемых зонах мира засело ответвление «Аль-Каиды» — «Тахрир аль-Шах» (террористические группировки; запрещены в РФ), которая воюет против Асада.
Асад считает всех своих противников террористами, пишет журналист, а Кремль с этим «согласился». Таким образом, Россия всегда может ударить ещё раз, если обнаружит нарушения мира «террористами».
Есть и другая сложность: Кремль удерживает Асада у власти, и Турция будет этому сопротивляться.
Очевидно, что существенные расхождения политических игроков в интересах приведёт указанное «трио» к «древнему рецепту»: внутренние проблемы будут нейтрализованы путём использования «внешнеполитической тактики сильной руки». И вот тут-то и проявит себя Путин.
Путин позиционирует себя как сильного волевого лидера. Он укрепляет российский флот в Тартусе и усиливает его поддержку. Он установил в Латакии ракетную систему, которая перекрывает воздушное пространство над большей частью Сирии, а также на севере Израиля и юге Турции. Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, предполагавший объявить небо над Сирией бесполётной зоной.
Таким образом, пока США ведут себя сдержанно, а Европа и вовсе ограничивается «заявлениями», Россия приняла на себя роль ведущей державы в неспокойном регионе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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