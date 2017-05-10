10:53 10 мая

Кто в Сирии главный? На Западе допускают, что Россия

Шесть лет продолжается конфликт в Сирии. Россия сумела стать в ближневосточном регионе «ведущей державой». Наряду с ней за право регионального лидерства борются Турция и Иран. На этом фоне США и Евросоюз выглядят формалистами. С другой стороны, миротворческие усилия Москвы, Тегерана и Анкары во многом представляются нереалистичными.


Источник фото: kremlin.ru


Гость газеты «Wiener Zeitung» Клеменс Хуттер (Clemens M. Hutter) напоминает, что Россия, Турция и Иран пытаются создать в Сирии четыре «зоны деэскалации» и построить хоть какую-то основу для мира после шести лет гражданской войны. К сожалению, это трио скрывает, как такую задумку воплотить на практике.


Владимир Путин включил в соглашение пункт, который обеспечит правление в Сирии Башара аль-Асада: «Никаких авиаударов в том случае, если из этих зон не исходят военные действия».

Однако в предполагаемых зонах мира засело ответвление «Аль-Каиды» — «Тахрир аль-Шах» (террористические группировки; запрещены в РФ), которая воюет против Асада.

Асад считает всех своих противников террористами, пишет журналист, а Кремль с этим «согласился». Таким образом, Россия всегда может ударить ещё раз, если обнаружит нарушения мира «террористами».

Есть и другая сложность: Кремль удерживает Асада у власти, и Турция будет этому сопротивляться.

Очевидно, что существенные расхождения политических игроков в интересах приведёт указанное «трио» к «древнему рецепту»: внутренние проблемы будут нейтрализованы путём использования «внешнеполитической тактики сильной руки». И вот тут-то и проявит себя Путин.

Путин позиционирует себя как сильного волевого лидера. Он укрепляет российский флот в Тартусе и усиливает его поддержку. Он установил в Латакии ракетную систему, которая перекрывает воздушное пространство над большей частью Сирии, а также на севере Израиля и юге Турции. Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, предполагавший объявить небо над Сирией бесполётной зоной.

Таким образом, пока США ведут себя сдержанно, а Европа и вовсе ограничивается «заявлениями», Россия приняла на себя роль ведущей державы в неспокойном регионе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 17

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  1. Ихрек Сегодня, 08:00
    Если бы не Россия, то Сирии уже давно бы не было как единого государства.
    Ихрек
    1. cniza Сегодня, 08:29
      Цитата: Ихрек
      Если бы не Россия, то Сирии уже давно бы не было как единого государства.


      И названия могло не остаться , но беда в том , что кое кто не отказался от этих планов.
      cniza
      1. Stas157 Сегодня, 08:54
        Цитата: Ихрек
        Если бы не Россия, то Сирии уже давно бы не было как единого государства.

        Сирии давно нет, как единого государства. А теперь никогда и не будет. Все эти зоны деэскалации, это и есть попытка окончательного разделения, оставление территории за террористами.
        - Мы воевать дальше не хотим, но и вы не воюйте. Давайте оставим все как есть!
        Очевидно, что Путину осточертело воевать, и есть большое желание быстрее поделить Сирию с партнёрами. И делов то!
        Stas157
        1. Стирбьорн Сегодня, 09:14
          Цитата: Stas157
          Сирии давно нет, как единого государства. А теперь никогда и не будет. Все эти зоны деэскалации, это и есть попытка окончательного разделения, оставление территории за террористами.

          да уж вообще смешно, курды на севере, с американскими базами, зеленые в Идлибе и на юге, часть территории открыто оккупирована турками, а кто-то еще лепечет о едином государстве Сирия
          Стирбьорн
  2. vladimirvn Сегодня, 08:08
    Какова истинная цель нашего там присутствия? Почему открыто и официально не заявляется это? Вариант оказания помощи Асаду по его просьбе, не предлагать.
    vladimirvn
    1. Шукшин Сегодня, 08:25
      Это шуточный вопрос?
      Шукшин
    2. mgero Сегодня, 09:04
      Выход к Средиземноморью че неясно?
      mgero
    3. Стирбьорн Сегодня, 09:05
      Цитата: vladimirvn
      Какова истинная цель нашего там присутствия? Почему открыто и официально не заявляется это? Вариант оказания помощи Асаду по его просьбе, не предлагать.

      самое вменяемое, это вроде как контроль над будущим газопроводом с Ирана - то бишь за интересы Газпрома мы там воюем
      Стирбьорн
    4. art030765 Сегодня, 09:33
      истиная цель борьба за рынки сбыта нефтепродуктов. уже больше 4 хлет саудиты и иран наступают нам на пятки пытаясь отжать традиционных покупателей в европе ( в т ч. жестким демпингом). это серьезная проблема для нашей страны. присутствуя на ближнем востоке, мы сможем найти способы как воздействовать на саудитов и иран чтобы они не лезли к нашим партнерам. тут и договоренности и возможность дистабелизации обстановки на границах игра на региональных противоречиях. вобщем у нас тут масса возможностей и инструментов и мы умеем это делать. все остальное это предлог. к тому же не забывайте у нас традиционные месторождения нефти заканчиваются мы будем уходить в арктику а это ведет к росту затрат на добычу наша нефть может стать не конкурентноспособной. так что военное присутствие в этом регионе необходимо.
      art030765
    5. Stas157 Сегодня, 09:38
      Цитата: vladimirvn
      Какова истинная цель нашего там присутствия? Почему открыто и официально не заявляется это?

      Открыто не заявляется. Но дела, красноречивее любых слов. Поделить Сирию на запчасти вместе с партнёрами, и один из осколков оставить в орбите собственного влияния. Конечно с помощью праведной борьбы сирийского народа против террористов, и негодяев. Стяжать лавры победителя и признание партнёров, как равного, среди равных. Ну, а то что единой Сирии уже не будет никогда, то дело десятое. Это проблема, исключительно, сирийского народа. Переживут.
      Stas157
  3. лысова Сегодня, 08:49
    Вообще то главный должен быть Асад и споры не к чему. Он законный. Россия спасительница - как обычно.а остальные мишура.
    лысова
  4. segamegament Сегодня, 08:54
    США работают с курдами против Турок и с бородатыми против САА, разделяй и властвуй, вот только помощь России и Ирана им как кость в горле, непредвиденные расходы и убытки от конкуренции с нашим ВПК на внешнем рынке, а так у них все хорошо, все идет по-плану, ну да только график сместился нешуточно уже...
    segamegament
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:09
      Цитата: segamegament
      непредвиденные расходы и убытки от конкуренции с нашим ВПК на внешнем рынке
      и что мы там отжали у них на внешнем рынке?! Турки работают с бородатыми из ССА против курдов вообщем-то - США бомбит Игил, ну и Асада периодически - как там Иран с Россией им мешают - неизвестно, ну разве только озабоченности выражают в МИДе, да протесты
      Стирбьорн
  5. Стирбьорн Сегодня, 09:07
    Он установил в Латакии ракетную систему, которая перекрывает воздушное пространство над большей частью Сирии, а также на севере Израиля и юге Турции.
    Ну цирк же это "перекрытие воздушного пространства". Израиль бомбит, когда хочет, янки томогавками накрыли авиабазу - о каком российском главенстве в Сирии, может после этого, вообще идти речь?! wassat
    Стирбьорн
    1. Грица Сегодня, 09:38
      Согласен с предыдущим оратором. После того, как мы тут все патриотично кричали полтора года назад о том, как мы сейчас увсем в Сирии покажем "кузькину мать", началось прозрение. как оказалось, одной авиацией никогда террористов не уничтожить и не решить всех проблем. Следующее разочарование - оказалось, что наша хваленая ПВО ничего в сущности не может (как в известной вульгарной присказке). Но главное разочарование - это осознание того, что наши вооруженные силы не могут противостоять наглости янки в Сирии, откровенно трусоваты и ни на что серьёзное, кроме пиара, не способны в военном плане.
      Грица
      1. ALLxANDr Сегодня, 10:44
        Цитата: Грица
        что наша хваленая ПВО ничего в сущности не может
        - уже много было написано про ПВО и главное из всего написанного - ПВО не защищает всю территорию Сирии. Защищает только базы с российским присутствием. Хотя, когда всё начиналось и мне казалось, что ПВО закрывает всю территорию Сирии. Посмотрите информацию, на каких высотах и главное - расстояниях, мы можем сбивать самолёты, а на каких томогавки. Причём эта особенность у всех стран, кто содержит у себя ПВО.

        По остальному, я вам ничего не скажу, здесь нет людей обладающих секретной информацией по этому вопросу. Многое станет известно, через 50 лет, когда будет снят гриф секретности. Вполне может статься так, что Трам просил содействия. У него в Вашингтоне своя война...
        ALLxANDr
  6. Лена Петрова Сегодня, 10:25
    Цитата: Стирбьорн
    то бишь за интересы Газпрома мы там воюем

    За одного из самых больших налогоплательщиков в бюджет. Так более правильно.
    Лена Петрова
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