10:49 10 мая

Установлена причина гибели «уголкового» Т-72М1

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии постоянно усовершенствуют защиту своей боевой техники, в том числе за счет установки различных противокумулятивных экранов.

Одним из последствий данного экспериментирования являются танки с так называемой "уголковой защитой", которая позволяла противостоять достаточно современным ПТУР. К примеру, в ходе боев в районе Восточная Гута одна из машин данного типа выдержала прямое попадание ПТУР комплекса "Метис М" и практически не пострадала.

Но в середине апреля сирийская армия лишилась одного из танков данной разновидности. Как выясняется, в ходе маневров в городской застройке танки срывают свои бортовые экраны с усиленной защитой. В итоге они становятся крайне уязвимыми даже для старых вариантов противотанковых гранат, поражающих без особых препятствий относительно тонкую броню. Кроме того, судя по всему, бронемашина застряла в развалинах, в связи с чем экипаж покинул её.


Установлена причина гибели «уголкового» Т-72М1


В ходе недавних боев в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, аналогичный "уголковый" Т-72М1 105-й бригады республиканской гвардии лишился бортовых экранов в подобных условиях. Но он не был подбит и возвратился после выполнения боевой задачи в расположение части.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20000.htm
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Комментарии 18

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  1. cniza Сегодня, 08:40
    Это уже обсуждали...что танк делал в городе , да еще в стесненных обстоятельствах?
    cniza
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 08:50
      а что тут такого? танки и БМП должны помогать пехоте, в том числе бронёй для защиты, и в том числе для создания проходов в застройке, например разрушения заборов
      ProkletyiPirat
      1. МПК105 Сегодня, 08:56
        Сосед танкист за рюмкой чая сколько раз вспоминал Грозный-"жуть,мол,мы для Гуляй-поля,не для города"...Потом покурит-"и в город ТОЖЕ надо,ибо пехоте без нас-НИКАК..."
        МПК105
        1. Nick Сегодня, 09:40
          Цитата: МПК105
          Сосед танкист за рюмкой чая сколько раз вспоминал Грозный-"жуть,мол,мы для Гуляй-поля,не для города"...Потом покурит-"и в город ТОЖЕ надо,ибо пехоте без нас-НИКАК..."

          Так то оно так, но и пехота должна танкоопасные цели ликвидировать. Взаимодействие должно быть однако...
          Nick
          1. ShadowCat Сегодня, 09:54
            Теоретически да. Но вот Ностардамуса к каждому подразделению не приставишь. Попробуй угадать в руинах где что и как, откуда что и когда полетит
            ShadowCat
            1. Околоточный Сегодня, 10:47
              "Ни разу не штабист", но возможно "2 предсказания Нострадамуса":
              1. "Операция "Чистое поле", под "ноль".
              2. Без грачёвских лихих заскоков - метр за метром, здание за зданием, планомерно. Новогодний штурм Грозного тому пример, 131 бригада, да и другие.
              Околоточный
        2. Околоточный Сегодня, 09:56
          Лёша, привет. Ты эта....прекращай "чаем" баловаться. laughing
          Околоточный
      2. Topotun Сегодня, 09:36
        Так то оно так. Но очень уж растут потери в городе. Особенно если нет нормальной пехотной поддержки...
        Topotun
    2. сибиралт Сегодня, 09:24
      Может, сирийцам дать уголок из титана и их технология продвинется до начала 20 века?
      сибиралт
      1. Слесарь Сегодня, 10:35
        Цитата: сибиралт
        Может, сирийцам дать уголок из титана и их технология продвинется до начала 20 века?

        Ага,а заодно безаргоновую технологию сварки титана в полевых условиях к стали ... вот весь мир вздрогнет. wink
        Слесарь
    3. Großer Feldherr Сегодня, 10:44
      Уже обсуждали, допустим есть приказ —взять город, и что сделает командир?
      Предпочтет положить на взвод больше людей или рискнуть танком, в качестве подавления огневых точек? Выбор очевиден, поэтому и регулярно наблюдаем мы танки в городе и у сирийцев, и у нас , и у американцев в Ираке.
      Großer Feldherr
  2. 72jora72 Сегодня, 09:00
    Цитата: МПК105
    Сосед танкист за рюмкой чая сколько раз вспоминал Грозный-"жуть,мол,мы для Гуляй-поля,не для города"...Потом покурит-"и в город ТОЖЕ надо,ибо пехоте без нас-НИКАК..."

    Умный дядька твой сосед.........
    72jora72
  3. alkor Сегодня, 09:10
    Я думаю, деды наши и прадеды отточили технику применения танков в городе до совершенства в последний период войны, до сих пор умнее ничего придумать не смогли. И роль танка в городском бою - одна и важнейших. Надо только устав читать и тактику в боевых примерах изучать. Помню в советское время были прекрасные книги "Тактика в боевых примерах" и для мотострелков и для разведчиков - изумительные книги и чрезвычайно важные, так как жизненные примеры - это не абстрактные "ди эрсте колонен маршит")))
    alkor
    1. роман66 Сегодня, 09:23
      иными словами - учиться надо воевать, пролитый пот бережет кровь
      роман66
  4. TRex Сегодня, 09:23
    [i]бронемашина застряла в развалинах, в связи с чем экипаж покинул её[/i

    Вернее всего, что это и стало главной причиной потери танка. Арабы не раз умудрялись бросать исправную технику, от которой потом получали по полной схеме. Вспомните недавнюю историю с Т-90... А если поднять арабо-израильские войны, то там вообще до анекдотов доходило.
    TRex
  5. Machete Сегодня, 09:30
    Вопрос: зачем на войне ещё месяц выяснять, отчего погиб один танк?
    Других потерь мало?
    Machete
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 09:53
      По каждой потере необходим анализ для минимизации потерь в будущем. Во всём будущем будущем.
      ЧитаюНовости
  6. sub307 Сегодня, 10:20
    Цитата: cniza
    .что танк делал в городе , да еще в стесненных обстоятельствах?


    Догадываюсь - выполнял боевую задачу, даже в стеснённых обстоятельствах. На практике, далеко не всегда получается воевать по "академическим конспектам", приходиться действовать по обстановке, зачастую на грани собственного уничтожения.
    sub307
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