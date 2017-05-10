Установлена причина гибели «уголкового» Т-72М1
Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии постоянно усовершенствуют защиту своей боевой техники, в том числе за счет установки различных противокумулятивных экранов.
Одним из последствий данного экспериментирования являются танки с так называемой "уголковой защитой", которая позволяла противостоять достаточно современным ПТУР. К примеру, в ходе боев в районе Восточная Гута одна из машин данного типа выдержала прямое попадание ПТУР комплекса "Метис М" и практически не пострадала.
Но в середине апреля сирийская армия лишилась одного из танков данной разновидности. Как выясняется, в ходе маневров в городской застройке танки срывают свои бортовые экраны с усиленной защитой. В итоге они становятся крайне уязвимыми даже для старых вариантов противотанковых гранат, поражающих без особых препятствий относительно тонкую броню. Кроме того, судя по всему, бронемашина застряла в развалинах, в связи с чем экипаж покинул её.
В ходе недавних боев в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, аналогичный "уголковый" Т-72М1 105-й бригады республиканской гвардии лишился бортовых экранов в подобных условиях. Но он не был подбит и возвратился после выполнения боевой задачи в расположение части.
Одним из последствий данного экспериментирования являются танки с так называемой "уголковой защитой", которая позволяла противостоять достаточно современным ПТУР. К примеру, в ходе боев в районе Восточная Гута одна из машин данного типа выдержала прямое попадание ПТУР комплекса "Метис М" и практически не пострадала.
Но в середине апреля сирийская армия лишилась одного из танков данной разновидности. Как выясняется, в ходе маневров в городской застройке танки срывают свои бортовые экраны с усиленной защитой. В итоге они становятся крайне уязвимыми даже для старых вариантов противотанковых гранат, поражающих без особых препятствий относительно тонкую броню. Кроме того, судя по всему, бронемашина застряла в развалинах, в связи с чем экипаж покинул её.
В ходе недавних боев в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, аналогичный "уголковый" Т-72М1 105-й бригады республиканской гвардии лишился бортовых экранов в подобных условиях. Но он не был подбит и возвратился после выполнения боевой задачи в расположение части.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20000.htm
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