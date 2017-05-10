10:47 10 мая

Американский постпред призвала ЕС не отменять антироссийские санкции

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала страны Евросоюза не отменять санкции, введенные ранее в отношении России, передает РИА Новости .



Украина – это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям,
сказала она во вторник.


В своем первом выступлении в Совбезе ООН 3 февраля Хейли осудила «агрессивные действия России» в отношении Украины и заявила, что «связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором около 96 % жителей высказались за воссоединений с РФ. Киев до сих пор считает Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Использованы фотографии: AP Photo / Richard Drew
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Комментарии 19

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  1. cniza Сегодня, 09:39
    Украина – это еще одна область, где мы эффективно работали вместе.


    Так посмотрите на результаты вашей работы или это и есть ваша цель.
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 09:44
      Потрудились на славу..Сплошная Руина..
      Цитата: cniza
      Украина – это еще одна область, где мы эффективно работали вместе.

      Так посмотрите на результаты вашей работы или это и есть ваша цель.
      210окв
      1. МПК105 Сегодня, 10:04
        Так в этом и заключается их труд...Вот они и трудятся,и,надо признать,весьма плодотворно...Вот пожелание одно к ним-найдите красивых женщин,дабы озвучивание эффективной работы ещё и красиво было...Хоть,например,вот её- Тогда и мне приятно будет... feel
        МПК105
        1. Подрезчик Сегодня, 10:16
          Какие Вы морячки любвеобильные, еще и красивых подавай! А им там нужно пугало! А если серьезно, просто озвучила громко "тихий" приказ ВОШИнгтона.
          Подрезчик
  2. Самаритянин Сегодня, 09:39
    Так и мы не против!
    Самаритянин
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:42
      Американский постпред призвала ЕС не отменять антироссийские санкции
      Цитата: Самаритянин
      Так и мы не против!

      мы настаиваем на этом ! yes удочка нужна,а не рыба... СВОЯ удочка . winked
      андрей юрьевич
    2. 210окв Сегодня, 09:46
      ЕБРР отказался осуществлять наши проекты.Зря наши заявили про дискриминацию..Надо говорить о дискредитации сего финансового учреждения..
      Цитата: Самаритянин
      Так и мы не против!
      210окв
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:44
    Хейли осудила
    ... заведённая механическая кукла bully
    a.s.zzz888
  4. svp67 Сегодня, 09:44
    С этим заявлением должен был выступить НАШ представитель. Он должен ПРИЗЫВАТЬ, УМОЛЯТЬ, даже ТРЕБОВАТЬ это. Так как только благодаря им у нас начались позитивные изменения в экономике и нельзя их сейчас прекращать.
    svp67
    1. Хагалаз Сегодня, 09:51
      Потише Вы! А то не ровен час дотумкаются что к чему. Стонать и изображать кирдык конечно не солидно, но и кричать нам пофиг не стоит.
      Хагалаз
  5. Ирек Сегодня, 09:45
    Дело хозяйское... Ф
    Ирек
  6. sabakina Сегодня, 09:49
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала страны Евросоюза не отменять санкции, введенные ранее в отношении России

    А они что, собирались?
    sabakina
  7. Юра Сегодня, 09:51
    США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе,
    А чего призывать-то, так бы прямо и сказала: "К ноге шавки"
    Юра
  8. Svarog51 Сегодня, 09:56
    Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума

    Три года прошло, пора на Аляске референдум провести.
    Svarog51
  9. sergej30003 Сегодня, 10:33
    США И Евросоюз организовали госпереворот на Украине, это причина вмешательства во внутренние дела государства, и как следствие война на Донбасе и референдум по Крыму, возвращение в состав России, причина это слабая наша внешняя политика по отношению в западу в этом гос перевороте, министерство иностранных дел признало хунту, за это теперь нас обвиняют во всех грехах, совершенные западом, украина по сути западная пехота, итог ни когда не будет нормальных отношений с Украиной, пока запад управляет "не залежной"
    sergej30003
  10. Клон Сегодня, 10:34
    Ну как тут ни вспомнить крылатое выражение Михаила Задорнова? wink
    Клон
  11. prior Сегодня, 10:36
    Лица и фамилии людоедов меняются, а сущность остаётся.
    prior
  12. Вождь краснокожих Сегодня, 10:39
    Правильно! Нечего отменять! Сильнее стаем!...
    Вождь краснокожих
  13. Kenneth Сегодня, 10:40
    ТРАМП НАШ ? Все еще уверены ?
    Kenneth
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