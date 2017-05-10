Американский постпред призвала ЕС не отменять антироссийские санкции

Украина – это еще одна область, где мы эффективно работали вместе. Европейский союз сыграл важную роль в привлечении России к ответственности за ее действия на Украине. США и ЕС должны оставаться едины в намерении удерживать санкции в силе, пока Москва не будет полностью уважать обязательства по минским договоренностям,

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала страны Евросоюза не отменять санкции, введенные ранее в отношении России, передает РИА Новости сказала она во вторник.В своем первом выступлении в Совбезе ООН 3 февраля Хейли осудила «агрессивные действия России» в отношении Украины и заявила, что «связанные с Крымом санкции США останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором около 96 % жителей высказались за воссоединений с РФ. Киев до сих пор считает Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией.