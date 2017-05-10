Игорь Додон: Молдова категорически не приемлет идеи о вступлении в НАТО
Принявший участие в праздничных торжествах в Москве по случаю 72-й годовщины Победы президент Молдавии высказался по поводу вероятности вступления Республики Молдова в НАТО. По словам Игоря Додона, Молдавия останется в статусе нейтрального государства. При этом президент Молдавии заметил, что страна категорически не приемлет идеи о вступлении в Североатлантический военный блок.
«Интерфакс» приводит заявление Игоря Додона во время его встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным:
«Четвёртой вещью» молдавский президент назвал нацеленность Республики Молдова «на стратегическое партнёрство с друзьями из России».
На этом фоне обращает на себя внимание частичная отмена санкций Россельхознадзора в отношении молдавских производителей вина. Российское ведомство разрешает поставки вина производства компании SA "Cricova".
Пресс-служба ведомства:
«Интерфакс» приводит заявление Игоря Додона во время его встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным:
Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент - наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны.
«Четвёртой вещью» молдавский президент назвал нацеленность Республики Молдова «на стратегическое партнёрство с друзьями из России».
На этом фоне обращает на себя внимание частичная отмена санкций Россельхознадзора в отношении молдавских производителей вина. Российское ведомство разрешает поставки вина производства компании SA "Cricova".
Пресс-служба ведомства:
По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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