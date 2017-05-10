13:55 10 мая

Игорь Додон: Молдова категорически не приемлет идеи о вступлении в НАТО

Принявший участие в праздничных торжествах в Москве по случаю 72-й годовщины Победы президент Молдавии высказался по поводу вероятности вступления Республики Молдова в НАТО. По словам Игоря Додона, Молдавия останется в статусе нейтрального государства. При этом президент Молдавии заметил, что страна категорически не приемлет идеи о вступлении в Североатлантический военный блок.

Игорь Додон: Молдова категорически не приемлет идеи о вступлении в НАТО


«Интерфакс» приводит заявление Игоря Додона во время его встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным:
Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент - наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны.



«Четвёртой вещью» молдавский президент назвал нацеленность Республики Молдова «на стратегическое партнёрство с друзьями из России».

На этом фоне обращает на себя внимание частичная отмена санкций Россельхознадзора в отношении молдавских производителей вина. Российское ведомство разрешает поставки вина производства компании SA "Cricova".

Пресс-служба ведомства:
По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин "Крикова" разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dodon.igor
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Комментарии 23

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  1. Самаритянин Сегодня, 12:15
    Молодец, чтит память и помнит историю!
    Дай Бог может и отношения наладятся с Молдовой, да нечисть почистит...
    Самаритянин
    1. НасРать Сегодня, 12:20
      Ждать революцию??? Или Трампу не до Молдовы?

      предыдущие:

      2000 — Бульдозерная революция в Югославии (2 дня);
      2003 — Революция роз в Грузии (63 дня);
      2004 — Оранжевая революция в Украине (34 дня);
      2005 — Тюльпановая революция (Лимонная, Дынная) в Киргизии (31 дня);
      2005 — Попытка цветной революции в Узбекистане (1 день);
      2005 — Революция кедров в Ливане (125 дней);
      2006 — Попытка Васильковой революции в Белоруссии (5 дней);
      2008 — Кашемировая революция в Монголии (6 дней);
      2008 — Попытка цветной революции в Армении (11 дней);
      2009 — Сиреневая революция в Молдавии (2 дня);
      2009—2014 — Революция красных рубашек в Таиланде (6 лет);
      2010 — Вторая Дынная революция — вторая Киргизская революция (Народная Революция в Киргизии 2010 года) (70 дней);
      2010—2011 — Арабская весна, Жасминовая революция (Финиковая, Голодная, Багетовая) в Тунисе (21 день);
      2011 — Арабская весна в Алжире (25 дней);
      2011 — Арабская весна, Дынная революция (Твиттерная, Молодёжная, Горчичная, Курортная, Пирамид, Финиковая) в Египте (17 дней);
      2011 — Арабская весна в Омане (120 дней);
      2011 — Арабская весна в Йемене (397 дней);
      2011 — Жемчужная революция в Бахрейне (31 день);
      2011 — Арабская весна в Ливии (33 дня);
      2011—2012 — Арабская весна в Сирии (538 дней);
      2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);
      2013 — Гези-протесты в Стамбуле (67 дня);
      2013—2014 — «Евромайдан» на Украине (93 дня);
      2014 — Революция жёлтых зонтиков в Гонконге (122 дня).
      НасРать
      1. Stas157 Сегодня, 12:27
        Цитата: НасРать
        2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);

        Были бы интересны подробности. Я видимо многое пропустил.
        А Додон молодец. Единственный приехал. Как он горячо с Зюгановым здоровался! Заметили? Возможно, конечно, Путин официально никого не приглашал, но уверен никого бы не выгнали!
        Stas157
        1. BATUHAN Сегодня, 12:38
          Зачем содержать СМИ и тратить большие деньги когда есть такие распространители всякой хрени?
          Цитата: НасРать
          2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);

          Где это революционировали более года? fool
          BATUHAN
        2. НасРать Сегодня, 12:41
          Цитата: Stas157
          Цитата: НасРать
          2011—2012 — попытка цветной революции в России, Белоленточная (Снежная) революция (377 дней);

          Были бы интересны подробности. Я видимо многое пропустил.


          Странно..странно, что пропустили !! Ещё не было примера Украины и раскачать ситуацию могли на раз-два.....
          В марте 2011 года при поддержке Алексея Навального был запущен проект РОСАГИТ. Цель проекта — подъём гражданской активности, информирование населения о фактах коррупции и произвола властей. Авторы и координаторы проекта Виктор Леонтьев и Вадим Коровин. Сразу родился символ против партии «Единая Россия» — медведь, уносящий мешок. 5 июля 2011 года был придуман белый значок как знак идентификации. Проект расширялся, появлялись региональные последователи. К осени возникла идея создания более значимого символа. Этим символом стала белая лента. Первая раздача символики состоялась 11 ноября 2011 года. Благодаря поддержке Навального и его медиаресурса акции по раздаче белых лент охватили значительную часть страны (более 20 городов, более 40 мероприятий), а 10 декабря на Болотной площади все митингующие стояли с белыми лентами.

          29 января 2012 года в центре Москвы прошёл автопробег «Белое кольцо», задуманный как акция в поддержку шествия 4 февраля «За честные выборы». За три часа машины участников, украшенные белыми лентами и белыми шарами, заняли всё Садовое кольцо. По оценкам участников, в пробеге участвовало до 5 тысяч автомобилей, по официальным оценкам ГУМВД — не более 300 автомобилей

          26 октября 2012 года депутат от «Единой России» Александр Сидякин растоптал белую ленту на трибуне Госдумы со словами «Я хочу сделать с этой ленточкой то, что люди, которые заказывали провокации, хотели сделать с нашей страной — я хочу её потоптать». Он также заявил, что белая лента — «это символ капитуляции, символ предательства, экспортной революции, которую нам пытаются навязать иностранные политтехнологи». Сидякин раскритиковал ряд депутатов от «Справедливой России», в том числе Сергея Миронова, Илью Пономарева и Дмитрия Гудкова за то, что они «надевали эту тряпочку»


          А белая ленточка появилась за долго до 2011г...

          16 марта 2006 года в программе «Соловьиные трели», на радиостанции «Серебряный дождь» ведущие Владимир Соловьев и Екатерина Шевцова объявили о начале всероссийской акции «Долой «мигалки»!». Приоритетной задачей акции протеста являлась поддержка Олега Щербинского, который был признан виновным в аварии и гибели троих человек (в том числе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова). Стратегической целью акции являлась отмена «мигалок» на автомашинах, перевозящих чиновников. Для поддержки акции, в период с с 20 по 30 марта автомобилистам достаточно было повесить на машину белую ленточку. Олег Щербинский был оправдан 23 марта 2006 года
          НасРать
    2. ohtandur Сегодня, 13:40
      это члены организации "Noua Legiune" - новый легион, националистический, прорумныский, думаю с неонацисткими оттенками. Эти гады есть у нас в стране и воняют они знато при разных "кипешах", но их пока мало. Рисуют в основном на стнетах и заборах свою симфолику, обозначая сове присувстивие. Но сил и влияния у них все же меньше чем у тех украинских соседей. Я к сожалению мало о них знаю. Пердполагаю что в случае горячей заварушки они себя проявят, а сейчас по заверениям некоторых коммунистов, они просто проедают гранты из Румынии (это же их орг-ция), и по хулигнански провоцируя народ своими маршами. Что сказать - я их ненавижу, но где-то и боюсь их по той причине что нечего им противопоставить молодежи от слова совсем.

      По сабжу - ничего нового. Додон это говорит всегда, толку мало.
      ohtandur
  2. Чёрный Сегодня, 12:15
    Начал Додон заздравие, выдержит ли? Сейчас ведь прозападные и западные СМИ начнут свой стандартный скулёж о попирании " демократических ценностей".
    Чёрный
    1. Подрезчик Сегодня, 12:45
      У него вроде нет парламентского бльшинства! Так бы выдержал! У меня здесь однополчанин,родом оттуда(город не помню,40 км. от Кишинева) Каждый год ездит туда к родителям. Говорил: уровень жизни никакой! И видели, что стало с Украиной! Выдержал бы только!
      Подрезчик
  3. 210окв Сегодня, 12:17
    После его слов надо ожидать "цветную революцию" в Кишиневе..
    210окв
    1. masterA Сегодня, 12:26
      не дай Бог конечно....
      masterA
      1. 210окв Сегодня, 12:27
        Бог то Бог...Да и сам не будь плох.. hi
        Цитата: masterA
        не дай Бог конечно....
        210окв
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:33
      Цитата: 210окв
      После его слов надо ожидать "цветную революцию" в Кишиневе..

      Не будет в Молдавии никаких цветных революций.Практически вся дееспособная часть населения работает за пределами страны,а те ,что остались...им не до митингов и революций,люди на жизнь зарабатывают и глупостями всякими заниматься точно не намерены.К тому же они видят ,что сотворили с Украиной.
      НЕКСУС
      1. 210окв Сегодня, 12:37
        Андрей....Заштатники и без населения смогут нагадить.. hi
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: 210окв
        После его слов надо ожидать "цветную революцию" в Кишиневе..

        Не будет в Молдавии никаких цветных революций.Практически вся дееспособная часть населения работает за пределами страны,а те ,что остались...им не до митингов и революций,люди на жизнь зарабатывают и глупостями всякими заниматься точно не намерены.К тому же они видят ,что сотворили с Украиной.
        210окв
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:42
          Цитата: 210окв
          Андрей....Заштатники и без населения смогут нагадить..

          Я сейчас нахожусь в Молдавии и часто туда приезжаю...поверьте,я знаю о чем говорю.
          НЕКСУС
      2. seal78 Сегодня, 12:57
        Цитата: НЕКСУС
        К тому же они видят ,что сотворили с Украиной.

        Вот это, к сожалению, никак не защищает. Что, украинцы не видели, что сотворили перед этим с Ливией ( а до того с Ираком, а до того - с Югославией и т.д.) ? Видели. Помогло ?
        seal78
      3. ohtandur Сегодня, 13:43
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: 210окв
        После его слов надо ожидать "цветную революцию" в Кишиневе..

        Не будет в Молдавии никаких цветных революций.Практически вся дееспособная часть населения работает за пределами страны,а те ,что остались...им не до митингов и революций,люди на жизнь зарабатывают и глупостями всякими заниматься точно не намерены.К тому же они видят ,что сотворили с Украиной.

        как раз наоборот. Все аекваты в разезде. А на месте школьники и студенты - самая пассионарная часть общества и и самая русофобная-румнофильная, благодаря школьному образованию.
        ohtandur
    3. сиг Сегодня, 12:34
      Цитата: 210окв
      После его слов надо ожидать "цветную революцию" в Кишиневе..

      Если после всех реверансов ,сделанных Додоном в сторону России,ваша страна не поможет существенно Молдове( отмена запрета на импорт молдавских вин- это практически ничего), то Дидона сами избиратели прокатят на очередных президентских выборах.Русским надо быстрее шевелиться и действовать побыстрее,без существенных перемен в стране Додон с его русофильской политикой может и не дожить до своего очередного срока
      сиг
      1. aleks26 Сегодня, 13:23
        Цитата: сиг
        ваша страна не поможет существенно Молдове( отмена запрета на импорт молдавских вин- это практически ничего)

        Это как? Взять на содержание?
        aleks26
      2. jjj Сегодня, 13:24
        Москва слезам не верит. И словам. И обещаниям. Верит только делам
        jjj
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:19
    ... да, надолго ли хватит И. Додона?
    a.s.zzz888
    1. НасРать Сегодня, 12:24
      Полтора-два года, схема отработана :

      НасРать
  5. Рабинович Сегодня, 12:51
    Это не ему решать, как люди решат.
    Рабинович
    1. НасРать Сегодня, 12:59
      Цитата: Рабинович
      Это не ему решать, как люди решат.


      Это не ему решать, как люди решат....в Вашингтоне! wassat
      НасРать
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