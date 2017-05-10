Снайперы ДНР пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ

В результате ночного обстрела со стороны ВСУ в Куйбышевском районе Донецка по улице Спартака, 79 ранения получили два человека – женщина 1990 года рождения, от госпитализации отказалась, и девочка 2009 года рождения, которая доставлена в Донецкую больницу им. Калинина.

Украинские силовики за сутки более 60 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов территории республик Донбасса есть раненые. Об этом сообщает Донецкое агентство новосте й со ссылкой на оперативное командование ДНР:Миномётные и артиллерийские обстрелы территории ДНР привели к разрушению не менее 9 домов. При этом наибольший ущерб понесён в ночное время, когда украинские силовики были наиболее активны в плане нанесения ударов. Повреждения домов зафиксированы в населённом пункте Безыменной в Новоазовском районе.На этом фоне продолжают поступать сведения об использовании командованием ВСУ диверсионных групп. Одна из попыток проникновения украинских диверсантов на территорию республики состоялась 9 мая. По некоторым данным, ДРГ пыталась прорваться со стороны Авдеевки.При этом командование ДНР сообщает, что попытка проникновения была успешно пресечена благодаря профессионализму снайперов республиканской Народной милиции. Снайперы ДНР «встретили» диверсионную группу, нанеся ей более чем существенный урон: шестеро раненых, один из которых спустя несколько часов скончался. Сообщает, что раненые украинские диверсанты были доставлены в госпиталь Днепропетровска, где за их жизни продолжают бороться медики.