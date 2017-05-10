13:55 10 мая

Снайперы ДНР пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ

Украинские силовики за сутки более 60 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов территории республик Донбасса есть раненые. Об этом сообщает Донецкое агентство новосте й со ссылкой на оперативное командование ДНР:
В результате ночного обстрела со стороны ВСУ в Куйбышевском районе Донецка по улице Спартака, 79 ранения получили два человека – женщина 1990 года рождения, от госпитализации отказалась, и девочка 2009 года рождения, которая доставлена в Донецкую больницу им. Калинина.


Миномётные и артиллерийские обстрелы территории ДНР привели к разрушению не менее 9 домов. При этом наибольший ущерб понесён в ночное время, когда украинские силовики были наиболее активны в плане нанесения ударов. Повреждения домов зафиксированы в населённом пункте Безыменной в Новоазовском районе.

На этом фоне продолжают поступать сведения об использовании командованием ВСУ диверсионных групп. Одна из попыток проникновения украинских диверсантов на территорию республики состоялась 9 мая. По некоторым данным, ДРГ пыталась прорваться со стороны Авдеевки.


Снайперы ДНР пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ


При этом командование ДНР сообщает, что попытка проникновения была успешно пресечена благодаря профессионализму снайперов республиканской Народной милиции. Снайперы ДНР «встретили» диверсионную группу, нанеся ей более чем существенный урон: шестеро раненых, один из которых спустя несколько часов скончался. Сообщает, что раненые украинские диверсанты были доставлены в госпиталь Днепропетровска, где за их жизни продолжают бороться медики.

Использованы фотографии: News Front
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 13:07
    Надеюсь выжившие уже не повторят эту глупость и преступление..
    210окв
    1. Berkut24 Сегодня, 13:50
      Их до этого никто не спрашивал и после этого никто не спросит. Не расходному мясу думать о своей судьбе. Дадут медальки имени Иуды и снова на те же грабли.
      Berkut24
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:09
    Армейские снайперы отличаются от киллеров приемами стрельбы. И правилом - они бьют не на смерть, а на тяжелое ранение. Сразу куча "головняка" у противника - надо эвакуировать, надо лечить, нагрузка на экономику куда больше, чем от убитого wassat
    Горный стрелок
    1. 210окв Сегодня, 13:32
      А вот кто бьет на смерть считают себя "добрыми"..Все проблемы сразу решают...
      Цитата: Горный стрелок
      Армейские снайперы отличаются от киллеров приемами стрельбы. И правилом - они бьют не на смерть, а на тяжелое ранение. Сразу куча "головняка" у противника - надо эвакуировать, надо лечить, нагрузка на экономику куда больше, чем от убитого wassat
      210окв
  3. pvv113 Сегодня, 13:37
    раненые украинские диверсанты были доставлены в госпиталь Днепропетровска, где за их жизни продолжают бороться медики

    Видать ранения не серьезные, иначе медики бились бы за органы
    pvv113
  4. максим1987 Сегодня, 13:46
    и в чем профессионализм снайперов: одни раненые? request
    максим1987
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