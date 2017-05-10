Турция осудила США за поддержку сирийских курдов
Турция надеется, что США прекратят свою политику поддержки сирийского курдского ополчения и осудила решение США поставлять оружие курдским отрядам в Сирии, которые она считает террористическими и представляющими угрозу для Анкары, сообщает Reuters
Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли выразил надежду, что США прекратят поддерживать курдские «Отряды народной самообороны» в Сирии. Анкара считает, что данные отряды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая признана Турцией (а также ЕС, США и рядом других стран) террористической организацией.
Он также подчеркнул, что Анкара не может смириться с поддержкой группировки ее союзником по НАТО.
Напомним, ранее Пентагон сообщил, что президент США дал разрешение на поставки оружия курдским частям «Сирийских демократических сил» (в которые входят «Отряды народной самообороны») для битвы за сирийский город Ракку, который является одним из форпостов ИГИЛ*.
ИГИЛ* (ИГ, Исламское государство) - запрещено в России
Вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли выразил надежду, что США прекратят поддерживать курдские «Отряды народной самообороны» в Сирии. Анкара считает, что данные отряды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая признана Турцией (а также ЕС, США и рядом других стран) террористической организацией.
Мы не можем принять присутствие террористических организаций, которые буду угрожать будущему Турецкого государства- заявил Джаникли.
Он также подчеркнул, что Анкара не может смириться с поддержкой группировки ее союзником по НАТО.
США положат конец этой несправедливости и прекратят поддерживать курдские отряды. Подобная политика не может быть благотворной- отметил турецкий вице-премьер.
Напомним, ранее Пентагон сообщил, что президент США дал разрешение на поставки оружия курдским частям «Сирийских демократических сил» (в которые входят «Отряды народной самообороны») для битвы за сирийский город Ракку, который является одним из форпостов ИГИЛ*.
ИГИЛ* (ИГ, Исламское государство) - запрещено в России
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Нуреттин Джаникли
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