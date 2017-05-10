Глава АНБ: разведка предупреждала Париж об активности «российских хакеров»

Мы говорили с нашими французскими коллегами, и мы их предупреждали: "Послушайте, мы наблюдаем за Россией, мы видим, что они точно проникают в ваши инфраструктуры",

Россия, кажется, считает, что некоторые руководители могут быть более склонны к поддержке её позиций. Мы только что видели это во время выборов во Франции, где было чёткое различие между двумя кандидатами, между их позициями в отношении России,