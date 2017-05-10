Глава АНБ: разведка предупреждала Париж об активности «российских хакеров»
АНБ предупреждало Францию о возможных кибератаках со стороны России, передает канал RT заявление директора Агентства Майка Роджерса.
Роджерс также «указал на Россию» когда его спросили о массовой утечке электронных документов Эммануэля Макрона.
«Мы видели российскую активность», – заявил он в ходе слушаний в сенате.
Он сравнил эту кибератаку с той, жертвами которой в прошлом году стала Демократическая партия США и советник Хиллари Клинтон. Администрация Барака Обамы тогда официально обвинила в этих атаках Россию.
Роджерс также «указал на Россию» когда его спросили о массовой утечке электронных документов Эммануэля Макрона.
«Мы видели российскую активность», – заявил он в ходе слушаний в сенате.
Мы говорили с нашими французскими коллегами, и мы их предупреждали: "Послушайте, мы наблюдаем за Россией, мы видим, что они точно проникают в ваши инфраструктуры",сказал директор АНБ, не приводя никаких фактов.
Россия, кажется, считает, что некоторые руководители могут быть более склонны к поддержке её позиций. Мы только что видели это во время выборов во Франции, где было чёткое различие между двумя кандидатами, между их позициями в отношении России,добавил Роджерс.
Он сравнил эту кибератаку с той, жертвами которой в прошлом году стала Демократическая партия США и советник Хиллари Клинтон. Администрация Барака Обамы тогда официально обвинила в этих атаках Россию.
Использованы фотографии: REUTERS / Joshua Roberts
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