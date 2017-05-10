16:48 10 мая

Глава АНБ: разведка предупреждала Париж об активности «российских хакеров»

АНБ предупреждало Францию о возможных кибератаках со стороны России, передает канал RT заявление директора Агентства Майка Роджерса.



Роджерс также «указал на Россию» когда его спросили о массовой утечке электронных документов Эммануэля Макрона.


«Мы видели российскую активность», – заявил он в ходе слушаний в сенате.

Мы говорили с нашими французскими коллегами, и мы их предупреждали: "Послушайте, мы наблюдаем за Россией, мы видим, что они точно проникают в ваши инфраструктуры",
сказал директор АНБ, не приводя никаких фактов.

Россия, кажется, считает, что некоторые руководители могут быть более склонны к поддержке её позиций. Мы только что видели это во время выборов во Франции, где было чёткое различие между двумя кандидатами, между их позициями в отношении России,
добавил Роджерс.

Он сравнил эту кибератаку с той, жертвами которой в прошлом году стала Демократическая партия США и советник Хиллари Клинтон. Администрация Барака Обамы тогда официально обвинила в этих атаках Россию.

Использованы фотографии: REUTERS / Joshua Roberts
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 14:25
    А почему бы и нет..С волками жить-по волчьи выть..Или только вам одним печеньки раздавать?
    210окв
    1. cniza Сегодня, 14:33
      Это называется " на воре шапка горит " , уже весь мир хохочет.
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 14:35
        А вот здесь поспорю.Идет информационная война и люди не хохочут..По большей части "хавают" то что им приносят СМИ..
        Цитата: cniza
        Это называется " на воре шапка горит " , уже весь мир хохочет.
        210окв
    2. рич Сегодня, 15:10
      "Результаты президентских выборов во Франции сфальсифицировали «российские хакеры». Будьте осторожны" - предупредили из АНБ. Доказательства? Пожалуйста! Путин поздравил Эммануэля Макрона с избранием в Президенты Франции belay
      рич
  2. maxim947 Сегодня, 14:26
    Мы видели российскую активность», – заявил он в ходе слушаний в сенате. [i][/i]
    Где они ее видели? В чем выражалась эта активность? Что курят? задолбали всех своим бредом
    maxim947
    1. Тралл Сегодня, 14:28
      Цитата: maxim947
      В чем выражалась эта активность?

      В самом существовании России smile
      Тралл
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:29
        Хорошо что хоть хакеры активны, а то кабмин пассивный какой то))
        Владимир 38
    2. Лужский Сегодня, 15:09
      Цитата: maxim947
      Мы видели российскую активность», – заявил он в ходе слушаний в сенате. [i][/i]
      Где они ее видели? В чем выражалась эта активность? Что курят? задолбали всех своим бредом

      Полный текст заявления Роджерса со ссылкой на агентство "хеРейтор"
      "Этак, сижу я по своим делам во французских инфраструктурах, никого не трогаю. И тут слышу рядом пыхтение какое-то. Оглядываюсь - вот те на! - русские... Я им, типа, уважаемые, вы проникли во французские инфраструктуры, извольте выйти вон! А они мне не изволим, мол, мы тут кибератаку проводим. Так что не мешайте нам, пожалуйста. И так они это вежливо попросили, что я даже не нашелся что ответить. Так и сидели во французских инфраструктурах рядышком, пока дела не закончили. А потом вытерли попы и пошли в разные стороны."
      Лужский
  3. Тралл Сегодня, 14:27
    Нас предупреждали о приближении зимы, но она все равно наступила smile
    Тралл
    1. Подрезчик Сегодня, 16:27
      Интересно, а они предупреждали, что "слушают" высших чиновников ФРГи ФРАНЦИИ?
      Подрезчик
  4. yuriy55 Сегодня, 14:28
    Он сравнил эту кибератаку с той, жертвами которой в прошлом году стала Демократическая партия США и советник Хиллари Клинтон.

    Да, уж!!! Действительно - жертвы... belay ...аборта... lol
    yuriy55
  5. Topotun Сегодня, 14:31
    Опять мы? Господи! Как они уже надоели! Как же кому-то хочется бросить спичку в бочку с бензином (и удивляться потом почему у него 90 % поверхности сгорело).....
    Topotun
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 15:29
    Вот они-Российские хаккеры!Как суслики.Их нет,но они есть.Диллема.
    ВЕРЕСК
  7. zivXP Сегодня, 15:31
    Всегда везде хоть один да сидит хакер. На то он и хакер.
    zivXP
  8. Dym71 Сегодня, 15:31
    Благодарственный ответ
    Эммануэля Жан-Мишель Фредерика Макрона:

    Прошла зима, настало лето, –
    Спасибо АНБ за это!
    За то, что дым идет в трубе,
    Спасибо, Роджерс Майк, тебе!

    За то, что день сменил зарю,
    Я ЦРУ благодарю!
    За пятницей у нас суббота –
    "Пыхтит" Госдеп - его забота!

    А за субботой выходной.
    Благодарю Конгресс родной!
    Спасибо статуе Свободы
    За то, что дышим кислородом!

    У моей милой грудь бела –
    Сенату США хвала.
    И хоть я с ней в постели сплю,
    Тебя, Америка, люблю!!! fellow
    (не моё ессно, переиначил Юрия Влодова)
    Dym71
  9. Berkut24 Сегодня, 15:53
    Пока пиплы ищут российских хакеров, Ротштльды и Рокфеллеры делят мир и просчитывают варианты очередного управляемого мирового кризиса для завершения своего многовекового проекта, после которого в очередях за похлебкой российские хакеры уже будут никому не интересны.
    Berkut24
  10. Тень тьмы Сегодня, 16:11
    Судя по результатам выборов во Франции, "русские хакеры" выбирали Макрона! lol
    Макрон - подпольная кличка "Макарыч". Агент разрабатываемый специально для работы среди французской политической элиты. Основная задача: действовать для ухудшения экономического положения во Франции, а также создание условий для дискриминации курса существующей политической элиты и развала ЕС из нутри! Совершенно секретно. Информация эксклюзивно для читателей ВО!
    Русские хакеры. bully
    Тень тьмы
  11. Злюка Бобёр Сегодня, 16:18
    Чой-то мне кажется,что "российские хакеры" работают из Лэнгли....
    Или я заблуждаюсь? belay
    Злюка Бобёр
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