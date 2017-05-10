16:49 10 мая

Концерн Airbus испытал автоматическую систему дозаправки самолетов в воздухе

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел серию испытаний автоматической системы дозаправки самолетов в воздухе. Согласно сообщению компании, проверки системы, в которых в качестве реципиента выступал истребитель F-16 Fighting Falcon из состава ВВС Португалии, признаны успешными. Как ожидается, новая система пройдет еще серию испытаний и возможных доработок. Airbus планирует начать устанавливать новую систему на самолеты-заправщики A310MRTT с 2019 года, передает "Nplus1"

Концерн Airbus испытал автоматическую систему дозаправки самолетов в воздухе


По оценке Airbus, автоматическая система дозаправки (AAR, Automatic Air-to-air Refueling) позволит существенно сократить время, необходимое на дозаправку, поскольку она будет выполнять все операции быстрее и качественнее человека — оператора заправки. При этом сам оператор не будет исключен из экипажа самолета-заправщика и будет выполнять надзор за работой автоматической системы, а также вмешиваться в процесс дозаправки во время нештатных ситуаций.


Испытания новой автоматической системы проводились в марте текущего года у побережья Португалии. Самолет-заправщик барражировал на скорости 500 километров в час на высоте 7,6 тысячи метров. Общее время полета во время дозаправки составило 1 час 15 минут. За это время истребитель F-16 ВВС Португалии шесть раз присоединялся к заправочной штанге и отсоединялся для нее. Таким образом проверялась способность системы точно позиционировать заправочную штангу.

Как отмечает Airbus, для обработки данных с видеокамер и управления заправочной штангой использовалось специальное программное обеспечение, изначально разрабатывавшееся для автоматических ремонтных спутников. Такие аппараты на орбите должны будут производить дозаправку других спутников, несложный их ремонт, перемещение по орбитам, а также для захвата и снятия с орбиты космического мусора. Другие подробности об автоматической системе дозаправки не уточняются.

Разработкой систем автоматической дозаправки в воздухе занимаются и несколько американских компаний, включая Northrop Grumman. Последняя создает собственную систему по заказу ВМС США. Американские военные намерены оснастить такой системой перспективные палубные беспилотники MQ-25 Stingray. Они будут использоваться для дозаправки в воздухе других беспилотников, а также пилотируемых самолетов. Кроме того, они будут вести разведку.



Использованы фотографии: https://airbusdefenceandspace.com/
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Комментарии 17

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  1. Владимир 38 Сегодня, 14:58
    Круто, а что у нас с автоматикой? Кто в курсе?
    Владимир 38
    1. Berkut24 Сегодня, 15:39
      У нас система намного проще и надежней. Какая там автоматика, когда "соска" и заправочная штанга перед глазами летчика? И никакого оператора с джойсиком в танкере не нужно. Меня всегда удивляла эта НАТОвкая система со вставлянием жесткой клизмы, при которой летчик нифига не видит что там у него за спиной происходит.
      Berkut24
      1. garx Сегодня, 15:47
        Наша система позволяет заправлять до 3-х самолетов одновременно!
        garx
        1. Berkut24 Сегодня, 16:11
          Таки да. Поэтому я не понимаю восторга по дальнейшему удорожанию и усложнению системы дозаправки Аэрбаса.
          Berkut24
    2. Walanin Сегодня, 15:58
      Ничего. Шланг-конус такого не позволяет даже в теории.
      Walanin
  2. supertiger21 Сегодня, 14:58
    Жаль, что у нас самолётам-дозаправщикам уделяют меньше внимания, чем на западе...
    supertiger21
    1. Чёрный Сегодня, 15:06
      Цитата: supertiger21
      Жаль, что у нас самолётам-дозаправщикам уделяют меньше внимания, чем на западе...

      Жаль, конечно. Но сколько надо нам тех дозаправщиков? Купим. Не думаю, что с этим возникнут проблемы.
      Чёрный
    2. К0щей Сегодня, 15:09
      эммм... а в чем меньше?
      К0щей
    3. собака Сегодня, 15:16
      а что у нас не так с дозаправщиками belay ? Подлетели, приткнулись к шлангу, высосали сколько надо, улетели soldier . Им автоматика видимо нужна, чтобы в "спину" воткнуть шланг, бо башку разворачивать на 180 град не учень удобно.
      собака
      1. BlackMokona Сегодня, 15:24
        По оценке Airbus, автоматическая система дозаправки (AAR, Automatic Air-to-air Refueling) позволит существенно сократить время, необходимое на дозаправку, поскольку она будет выполнять все операции быстрее и качественнее человека — оператора заправки.

        Сказано же, выполнять быстрее. Т.е больше самолётов можно будет дозаправить за меньшее время, что часто крайне важно. Не говоря, что можно будет неплохо экономить на обучении пилотов.
        BlackMokona
        1. Alexey RA Сегодня, 15:48
          Цитата: BlackMokona
          Не говоря, что можно будет неплохо экономить на обучении пилотов.

          А вот это ещё вопрос. Ибо в сообщении ничего не говорится о том, что система автоматически выводит заправляемый самолёт в зону работы штанги. Только о том, что штанга автоматически попадает в уже находящуюся в рабочей зоне горловину.
          То есть, получается, что пилотам по-прежнему придётся выводить заправляемый самолёт в эту зону и держать его в ней. Автоматизируются только действия заправщика - нагрузка снимается с экипажа танкера.
          Alexey RA
          1. BlackMokona Сегодня, 16:24
            Ну так экономить на обучении экипажа заправщиков, шило на мыло. winked
            BlackMokona
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:26
    Интересно.Хоть и служил в Авиации,с заправщиками не сталкивался.Хотя полазить по ИЛ-78 пришлось не раз.Спецы-в чём этот канделябр превосходит наши шланги или уступает?
    ВЕРЕСК
    1. Alexey RA Сегодня, 15:55
      Штанга позволяет снять часть нагрузки при дозаправке с пилота заправляемой машины, переложив её на плечи экипажа танкера. Пилоту не нужно самому ловить болтающийся на конце шланга конус, а только выйти в зону за заправщиком и держаться в ней. А дальше - работа оператора заправки: именно он должен попасть "яйцекладом" в приёмное отверстие на заправляемом самолёте.
      Плюс к тому, система с жёсткой штангой имеет втрое большую скорость заправки, чем гибкий "шланг-конус".
      Alexey RA
    2. Walanin Сегодня, 15:59
      Превосходит в сложности операции со стороны летчика очевидно, точнее пелоту как раз проще. А значит и в безопасности и скорости.
      Walanin
  4. ArikKhab Сегодня, 16:29
    вроде как жесткая сцепка позволяет увеличить скорость перекачки топлива
    ArikKhab
    1. К0щей Сегодня, 16:33
      Цитата: ArikKhab
      вроде как жесткая сцепка позволяет увеличить скорость перекачки топлива

      по-моему это единственный плюс... может еще чуть более устойчива при плохой погоде... может быть, т.к. танца самих самолетов никто не отменял))
      у нашей простота заправки, надежность, и меньше риска повреждений обоих самолетов.
      К0щей
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