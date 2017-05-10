Концерн Airbus испытал автоматическую систему дозаправки самолетов в воздухе
Европейский авиастроительный концерн Airbus провел серию испытаний автоматической системы дозаправки самолетов в воздухе. Согласно сообщению компании, проверки системы, в которых в качестве реципиента выступал истребитель F-16 Fighting Falcon из состава ВВС Португалии, признаны успешными. Как ожидается, новая система пройдет еще серию испытаний и возможных доработок. Airbus планирует начать устанавливать новую систему на самолеты-заправщики A310MRTT с 2019 года, передает "Nplus1"
По оценке Airbus, автоматическая система дозаправки (AAR, Automatic Air-to-air Refueling) позволит существенно сократить время, необходимое на дозаправку, поскольку она будет выполнять все операции быстрее и качественнее человека — оператора заправки. При этом сам оператор не будет исключен из экипажа самолета-заправщика и будет выполнять надзор за работой автоматической системы, а также вмешиваться в процесс дозаправки во время нештатных ситуаций.
Испытания новой автоматической системы проводились в марте текущего года у побережья Португалии. Самолет-заправщик барражировал на скорости 500 километров в час на высоте 7,6 тысячи метров. Общее время полета во время дозаправки составило 1 час 15 минут. За это время истребитель F-16 ВВС Португалии шесть раз присоединялся к заправочной штанге и отсоединялся для нее. Таким образом проверялась способность системы точно позиционировать заправочную штангу.
Как отмечает Airbus, для обработки данных с видеокамер и управления заправочной штангой использовалось специальное программное обеспечение, изначально разрабатывавшееся для автоматических ремонтных спутников. Такие аппараты на орбите должны будут производить дозаправку других спутников, несложный их ремонт, перемещение по орбитам, а также для захвата и снятия с орбиты космического мусора. Другие подробности об автоматической системе дозаправки не уточняются.
Разработкой систем автоматической дозаправки в воздухе занимаются и несколько американских компаний, включая Northrop Grumman. Последняя создает собственную систему по заказу ВМС США. Американские военные намерены оснастить такой системой перспективные палубные беспилотники MQ-25 Stingray. Они будут использоваться для дозаправки в воздухе других беспилотников, а также пилотируемых самолетов. Кроме того, они будут вести разведку.
По оценке Airbus, автоматическая система дозаправки (AAR, Automatic Air-to-air Refueling) позволит существенно сократить время, необходимое на дозаправку, поскольку она будет выполнять все операции быстрее и качественнее человека — оператора заправки. При этом сам оператор не будет исключен из экипажа самолета-заправщика и будет выполнять надзор за работой автоматической системы, а также вмешиваться в процесс дозаправки во время нештатных ситуаций.
Испытания новой автоматической системы проводились в марте текущего года у побережья Португалии. Самолет-заправщик барражировал на скорости 500 километров в час на высоте 7,6 тысячи метров. Общее время полета во время дозаправки составило 1 час 15 минут. За это время истребитель F-16 ВВС Португалии шесть раз присоединялся к заправочной штанге и отсоединялся для нее. Таким образом проверялась способность системы точно позиционировать заправочную штангу.
Как отмечает Airbus, для обработки данных с видеокамер и управления заправочной штангой использовалось специальное программное обеспечение, изначально разрабатывавшееся для автоматических ремонтных спутников. Такие аппараты на орбите должны будут производить дозаправку других спутников, несложный их ремонт, перемещение по орбитам, а также для захвата и снятия с орбиты космического мусора. Другие подробности об автоматической системе дозаправки не уточняются.
Разработкой систем автоматической дозаправки в воздухе занимаются и несколько американских компаний, включая Northrop Grumman. Последняя создает собственную систему по заказу ВМС США. Американские военные намерены оснастить такой системой перспективные палубные беспилотники MQ-25 Stingray. Они будут использоваться для дозаправки в воздухе других беспилотников, а также пилотируемых самолетов. Кроме того, они будут вести разведку.
Использованы фотографии: https://airbusdefenceandspace.com/
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