О поручике Ржевском замолвите слово (по материалам досоветских изданий)

Предполагаемый портрет поручика Ржевского

Офицер лейб-гвардии Гусарского полка

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Все даты приведены по старому стилю.

[2] Гражданский чин 8-го класса. В 1722–1845 гг. предоставлял право на потомственное дворянство.

[3] Депрерадович, Леонтий Иванович (1766–1844) — генерал-майор (1799). В 1802–1807 гг. — командир лейб-гвардии Семеновского полка.

[4] 3-я антифранцузская коалиция (1805) в составе Австрии, Великобритании, Неаполя и России. В отличие от предыдущих, целью этой коалиции была провозглашена борьба не против революционной Франции, а против завоевательной политики Н. Бонапарта.

[5] 4-я антифранцузская коалиция (1806–1807) в составе Австрии, Великобритании, России и Швеции.

[6] Тучков, Николай Алексеевич (1761–1812) — генерал-лейтенант (1800). Старший из четырех братьев-генералов Тучковых — героев Отечественной войны. Скончался от ран, полученных в Бородинском сражении.

[7] Коновницын, Петр Петрович (1764–1822) — генерал-от-инфантерии (1817). Герой Отечественной войны.

[8] Ожаровский, Адам Петрович (1776–1855) — генерал-от-кавалерии (1826). Герой Отечественной войны.

[9] Витгенштейн, Петр Христианович (1769–1843) — генерал-фельдмаршал (1826). Герой Отечественной войны. В апреле – мае 1813 г. — командующий русско-прусской армией в Германии.

[10] Почетное придворное звание.

[11] Гражданский чин 6-го класса.

[12] Гражданский чин 5-го класса.

[13] Голицын, Дмитрий Владимирович (1771–1844) — генерал-от-кавалерии (1815), кавалер всех российских орденов. Герой Отечественной войны. В 1820–1843 гг. — генерал-губернатор Москвы.

[14] Т. е. надзора.

[15] Гражданский чин 4-го класса.

Павел Алексеевич Ржевский, известный в российских анекдотах как «поручик Ржевский», родился в 1784 г. в Рязанской губернии в дворянской семье.31 мая [1] 1798 г. Ржевский был определен на службу в Коллегию иностранных дел и 3 октября того же года назначен на должность переводчика. 1 января 1801 г. он был пожалован в коллежские асессоры [2].В начале 1802 г. Ржевский перешел на военную службу и Высочайшим приказом от 12 января 1802 г. поступил поручиком в лейб-гвардии Семеновский полк. 15 августа 1803 г. Ржевский получил назначение адъютантом к генералу Депрерадовичу [3].В 1805 г. Ржевский находился в составе армии, выступившей в поход против французских войск [4], во время которого 20 ноября участвовал в сражении при Аустерлице и за отличие в этом деле был награжден орденом св. Анны 3-й степени.Произведенный 29 марта 1806 г. в штабс-капитаны, Ржевский в 1807 г. снова был в походе против французов [5] и 2 июня в сражении при Фридланде был ранен пулей в руку и картечью в грудь. За храбрость, проявленную в этом бою, Ржевский 20 мая 1808 г. был награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом.Произведенный 17 августа 1808 г. в капитаны, он 7 ноября того же года был переведен в лейб-гвардии Гусарский полк в звании «ротмистр», а 6 января 1809 г. вышел в отставку.Узнав о нападения на Россию наполеоновской армии в 1812 г., Ржевский подал прошение о назначении его в действующую армию, и 20 июля он был вновь принят на службу в чине майора по кавалерии и затем прикомандирован к генералу Тучкову 1-му [6]. 26 августа Ржевский участвовал в сражении при Бородино.28 августа он был определен в отряд генерала Коновницына [7], в составе которого находился в сражениях: 22 сентября — под Тарутино, 6 октября — при реке Чернышке и 12 октября — под Малым Ярославцем, где был ранен пулей в правую руку. За боевые заслуги, Ржевский 15 октября был произведен в подполковники, а 20 октября был переведен в отряд генерала Ожаровского [8] и с ним участвовал в боях: 28 октября — под Черновым, 2 ноября — при атаке Красного, где, командуя казачьим полком, первым ворвался в город, 4 — при Куткине, 5 — при взятии Красного, 10 — при Яковлевичах. 31 декабря 1812 г. Ржевский был награжден орденом св. Анны 2-й степени.12 августа 1813 г. Ржевский поступил в распоряжение генерала Витгенштейна [9] и с ним с 13 по 16 августа находился при штурме Дрездена, за что 16 августа был награжден орденом св. Анны 2-й степени с бриллиантами и прусским орденом “Pour le mérite”.3 сентября 1813 г. Ржевский участвовал в сражении под Голендорфом, 5 — под Кульмом, 4 октября — при Вахау, Леберти и Волквице, 6 — при Гульцгаузене, 7 — при взятии Лейпцига, 12 — под Буттенштетом. За октябрьские бои Ржевский был произведен в полковники.В 1814 г. Ржевский воевал во Франции: 31 января — при Ножан-сюр-Сен, 15 февраля — при Бар-Сюр-Об, 20 — при Лабрессень, 21— при взятии Труа, 9 марта — при взятии Аренса, 13 — при Фер-Шампенуазе, 17 — при Ганди и 18–19 — при взятии Парижа.Отличия Ржевского в боях в феврале 1814 г. были вознаграждены пожалованием ему золотой сабли с надписью «За храбрость» и военного ордена великого герцогства Баденского «Карла Фридриха», а за участие в мартовских боях — ордена св. Владимира 3-й степени.13 июня 1817 г. Ржевский был назначен командиром Нижегородского пехотного полка, но уже 11 октября из-за болезней и ран, согласно прошению, был уволен от службы с правом ношения военного мундира.По Высочайшему указу от 22 августа 1826 г., Ржевский был пожалован в звание камергера [10] и определен в ведомство Экспедиции Кремлевского строения и 10 ноября 1827 г. стал коллежским советником [11]. По преобразовании Экспедиции Кремлевского строения в Московскую Дворцовую Контору, Ржевский был выведен за штат, а через месяц, 24 ноября 1831 г., был назначен чиновником по особым поручениям при Комиссии для строения в Москве. 22 декабря 1834 г. Ржевский был пожалован в статские советники [12].28 марта 1840 г. он перешел на службу в канцелярию Московского военного генерал-губернатора Голицына [13] чиновником по особым поручениям. 21 августа 1841 г. Ржевский был назначен членом Попечительского Совета заведений общественного призрения [14] в Москве, а 31 июля 1842 г. Высочайше утвержден попечителем уездных богоугодных заведений Московской губернии. 13 августа 1842 г. Общим Собранием Попечительного Совета ему было поручено попечительство над Подольскими, Серпуховскими, Коломенскими и Бронницкими уездными богоугодными заведениями.Умер действительный статский советник [15] П.А. Ржевский 30 января 1852 г. в Москве и был похоронен на Ваганьковском кладбище.