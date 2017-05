Климкин постоял рядом с Трампом





В американских демократических СМИ уже успели объявить, что встреча Трампа с украинской делегацией - "для сглаживания обстановки после встречи с Сергеем Лавровым на фоне увольнения Джеймса Коми". После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома главу украинской дипломатии Павла Климкина. Как сообщает украинская пресса, обсуждались вопросы «всесторонней поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов». Перед короткой беседой с Трампом Климкин в течение нескольких минут поговорил с вице-президентом США Майком Пенсом. На Украине эти факты приравняли к выдающемуся успеху украинской дипломатии.Издание «Корреспондент» пишет о том, что Климкин говорил в Белом доме о «противодействии российской агрессии». Американская сторона, как заявлено, поддерживает территориальную целостность Украины.Климкин:Поблагодарил ли Климкин Трампа за то, что тот разрешил ему постоять рядом с собой, не сообщается:Украинские пользователи уже выразили недоумение по поводу фото, подчёркивая то, что Трамп сидит в кресле, а Климкин "как секретарь" стоит рядом. Один из комментариев к фото, которое опубликовало украинское посольство в США, выглядит так: "Барин и холоп".В американских демократических СМИ уже успели объявить, что встреча Трампа с украинской делегацией - "для сглаживания обстановки после встречи с Сергеем Лавровым на фоне увольнения Джеймса Коми".



Использованы фотографии: Embassy of Ukraine in the USA/Facebook