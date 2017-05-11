07:41 11 мая

Климкин постоял рядом с Трампом

После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома главу украинской дипломатии Павла Климкина. Как сообщает украинская пресса, обсуждались вопросы «всесторонней поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов». Перед короткой беседой с Трампом Климкин в течение нескольких минут поговорил с вице-президентом США Майком Пенсом. На Украине эти факты приравняли к выдающемуся успеху украинской дипломатии.

Издание «Корреспондент» пишет о том, что Климкин говорил в Белом доме о «противодействии российской агрессии». Американская сторона, как заявлено, поддерживает территориальную целостность Украины.

Климкин:
Я благодарю неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности нашей страны.



Поблагодарил ли Климкин Трампа за то, что тот разрешил ему постоять рядом с собой, не сообщается:
Климкин постоял рядом с Трампом


Украинские пользователи уже выразили недоумение по поводу фото, подчёркивая то, что Трамп сидит в кресле, а Климкин "как секретарь" стоит рядом. Один из комментариев к фото, которое опубликовало украинское посольство в США, выглядит так: "Барин и холоп".

В американских демократических СМИ уже успели объявить, что встреча Трампа с украинской делегацией - "для сглаживания обстановки после встречи с Сергеем Лавровым на фоне увольнения Джеймса Коми".

Использованы фотографии: Embassy of Ukraine in the USA/Facebook
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Комментарии 33

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
    Климкин постоял рядом с Трампом
    -перемога!
    андрей юрьевич
    1. LostCoast Сегодня, 06:30
      Барин и холоп это да.Да и вообще как-то это не так должно быть.Не по этикету что-ли чугункин встал...
      LostCoast
      1. Владимирец Сегодня, 06:32
        Цитата: LostCoast
        Не по этикету что-ли чугункин встал

        Ага, столешницу после него хлоркой отмывали.
        Владимирец
        1. Чёрный Сегодня, 06:57
          Походу Чугункин барину сэндвич с чаем принёс laughing
          Чёрный
          1. Николай С. Сегодня, 07:16
            Нигде нет фото, чтобы Трамп Чугункину руку подавал. Типа, западло, что ли?
            Николай С.
      2. dik-nsk Сегодня, 06:33
        да фотошоп - в кабинете постоял, а потом фото совместили laughing
        Перед короткой беседой с Трампом Климкин в течение нескольких минут поговорил с вице-президентом США Майком Пенсом

        Трамп Пенсу: А это кто тут околачивается в коридоре?
        Пенс: да опять эти нищеброды денег просить приехали?
        Трамп: ну зови - пусть рядом постоит и гони его взашей, с них все равно потом ничего не получишь - это не южнокорейцев разводить. и смотри чтоб не спер чего
        Пенс чугункину: заходите товарищ, только ручонки на стол laughing
        dik-nsk
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:44
          dik-nsk Сегодня, 06:33 ↑ Новый
          да фотошоп

          ... однозначно фотожаба...
          a.s.zzz888
          1. Александр 3 Сегодня, 06:56
            Такое впечатление что климкин только перед фотографированием из под стола вылез.
            Александр 3
          2. Login_Off Сегодня, 07:01
            Я дорисовал обратно, что стёрли в Фотошопе :)
            Login_Off
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:02
              Login_Off Сегодня, 07:01 ↑
              Я дорисовал обратно, что стёрли в Фотошопе :)

              good
              a.s.zzz888
    2. Alikos Сегодня, 06:55
      Цитата: андрей юрьевич
      Климкин постоял рядом с Трампом
      -перемога!


      Постоял рядом с "белым человеком", наверно и за руку содержался, теперь домой и месяц руки не мыть. Мечта всей жизни климкина...
      Alikos
      1. avg-mgn Сегодня, 07:10
        Постоять то удалось, да вот пуку лизнуть не дали.
        avg-mgn
      2. андрей юрьевич Сегодня, 07:19
        Цитата: Alikos
        Постоял рядом с "белым человеком", наверно и за руку содержался, теперь домой и месяц руки не мыть. Мечта всей жизни климкина...

        андрей юрьевич
    3. сибиралт Сегодня, 07:20
      Конечно же перемога. Юля смогла поймать Трампа лишь у туалета, а этому позволили его стол потрогать. laughing
      сибиралт
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
    Климкин постоял рядом с Трампом


    Все правильно собачка полизала ботинки хозяину...ну надо же какое извращение у ТРАМПА...прямо в своем кабинете дрессирует кастрюлеголовых...собачка аппорт..фас...лежать ...встать smile .

    Как жаль украинский народ чьи представители так низко себя ведут.
    Тот же ЛЕХА
    1. Svarog51 Сегодня, 07:13
      Не надо собачек обижать, тут лучше подходит вот этот персонаж
      lol hi
      Svarog51
  3. PBF Сегодня, 06:26
    Новость просто огонь. Даже если бы Климкин и отсосал у хозяина, мне было бы все равно.
    PBF
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:22
      belay
      Мдя ...недаром этот кабинет называют оральным what

      со времен КЛИНТОНА и МОНИКИ...теперь он достался ТРАМПУ...то ли еще будет.

      Тот же ЛЕХА
  4. КОН Сегодня, 06:28
    Трамп сразу Климкина предупредил,"Руки держать на столе!!!"... laughing )))))))
    КОН
    1. урман Сегодня, 06:41
      Цитата: КОН
      Руки держать на столе!!!"... )))))))

      laughing
      На виду , чтоб я видел,
      ну потом после его ухода , на всякий случай столовые и письменные серебряные приборы пересчитали. angry
      урман
  5. Rav075 Сегодня, 06:30
    Барин и хохол. laughing
    Rav075
  6. sgr291158 Сегодня, 06:30
    Сейчас визга будет на всю кокляндию. Этож надо какая перемога, сам Климкин с самим Трампом рядом постоял.
    sgr291158
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:37
    Ага! А что я говорил? Вот и Климкин, постоял рядом с барином. Правда, резюме полосатоухих и свидомых радикально расходятся. Англоязычные пишут, что успокаивали истерику, а свидомые - что радикальный успех хохлодипломатии... Кому верить? wassat
    Горный стрелок
    1. Владимирец Сегодня, 06:40
      Цитата: Горный стрелок
      Кому верить?

      И Вы ещё спрашиваете? belay Конечно
      Цитата: Горный стрелок
      хохлодипломатии

      yes
      Владимирец
    2. inkass_98 Сегодня, 06:43
      Цитата: Горный стрелок
      Кому верить?

      Верить надо самым неполживым, а значит - свидомиты точно знают как оно было, им и верить надо.
      Фотографии Лаврова с Трампом нет официальной, значит и встречи не было wink .
      inkass_98
  8. inkass_98 Сегодня, 06:41
    Нормальная традиция: Джемилев Обаме в глазья заглядывал с собачьей преданностью, а это чучуло по холке от нового хозяина поглаживание получило. Но без косточки или печенья.
    inkass_98
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    Один из комментариев к фото, которое опубликовало украинское посольство в США, выглядит так: "Барин и холоп".


    ... ага, хозяин и лакей... laughing
    a.s.zzz888
  10. viktor. Сегодня, 06:52
    Как то стоит не уверенно,руками о стол упёрся? готовился к чему то? laughing
    viktor.
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:03
      viktor. Сегодня, 06:52
      Как то стоит не уверенно,руками о стол упёрся? готовился к чему то? laughing

      ... к подходу сзади bully
      a.s.zzz888
  11. Аскет Сегодня, 07:00
    Трамп сидит в кресле, а Климкин "как секретарь" стоит рядом.


    А мог бы и под столом,как это принято в Оральном кабинете со времен Билла и Моники wassat
    Аскет
    1. санчо Сегодня, 07:40
      Кто знает, кто знает...
      санчо
  12. нивасандер Сегодня, 07:22
    добрый хозяин любит своего Голума
    нивасандер
  13. санчо Сегодня, 07:39
    Допустили до целования дражайшей ручки! Уряяя перемога!
    санчо
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