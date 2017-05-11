Украина на IDEF-2017 представила "новейший" гранатомёт

Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолёты на аэродромах, авто и прочее), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.

На неделе украинская оборонная промышленность сообщила о создании «новейшего» переносного реактивного гранатомёта. Речь идёт об оружии, созданном украинским предприятием «Луч», которое входит в состав «Укроборонпрома». Гранатомёт, который в украинском сегменте соцсетей назвали «Смерть врагам!», был представлен на XIII Международной выставке вооружений в Турции (IDEF-2017). Она проходит в эти дни в Стамбуле. «Укроборонпром» публикует релиз о «новейшем» гранатомёте украинского производства:Некоторые характеристики переносного реактивного гранатомёта:дальность стрельбы: 70 – 2000 м; дальность прямого выстрела: 600 м; точность попадания обеспечивается оптико-электронным прицелом.Делегацию Украины на выставке в Стамбуле возглавляет гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов. Вместе с гранатомётом в Турцию украинской делегацией привезены БТР-3Е1, танковые двигатели, ракетное и артиллерийское вооружения, огнестрельное оружие, натурный образец «беспилотного минибронетранспортёра» «Фантом», а также БМ «Оплот» и «Дозор-Б».По этому поводу в Сети пошутили: