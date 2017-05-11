07:37 11 мая

Украина на IDEF-2017 представила "новейший" гранатомёт

На неделе украинская оборонная промышленность сообщила о создании «новейшего» переносного реактивного гранатомёта. Речь идёт об оружии, созданном украинским предприятием «Луч», которое входит в состав «Укроборонпрома». Гранатомёт, который в украинском сегменте соцсетей назвали «Смерть врагам!», был представлен на XIII Международной выставке вооружений в Турции (IDEF-2017). Она проходит в эти дни в Стамбуле.

«Укроборонпром» публикует релиз о «новейшем» гранатомёте украинского производства:
Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолёты на аэродромах, авто и прочее), сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона.


Украина на IDEF-2017 представила "новейший" гранатомёт



Некоторые характеристики переносного реактивного гранатомёта:
дальность стрельбы: 70 – 2000 м; дальность прямого выстрела: 600 м; точность попадания обеспечивается оптико-электронным прицелом.

Делегацию Украины на выставке в Стамбуле возглавляет гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов. Вместе с гранатомётом в Турцию украинской делегацией привезены БТР-3Е1, танковые двигатели, ракетное и артиллерийское вооружения, огнестрельное оружие, натурный образец «беспилотного минибронетранспортёра» «Фантом», а также БМ «Оплот» и «Дозор-Б».

По этому поводу в Сети пошутили: а что же осталось на самой Украине?

Использованы фотографии: http://ukroboronprom.com.ua/
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Комментарии 19

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    ... укрокакловские бездари пытаются впарить свои мультуки какому либо племени... laughing
    a.s.zzz888
    1. LostCoast Сегодня, 06:42
      унылая вариация на тему древнего СПГ-9...
      LostCoast
      1. алекс-сп Сегодня, 06:58
        мне он показался вариацией на тему еще более древнего амеровского м18
        алекс-сп
    2. антивирус Сегодня, 07:33
      италия тоже торгует и радуется жизни.
      Надежда-это последнее что умирает в человеке. пусть надеЮтся
      антивирус
  2. Kenneth Сегодня, 06:41
    Мой дед сорокопятку назвал "Смерть врагу - п...ц расчету".
    Kenneth
    1. LostCoast Сегодня, 06:42
      "прощай,родина" laughing
      LostCoast
      1. роман66 Сегодня, 07:18
        ствол длинный - жизнь короткая
        роман66
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:46
    Это нормально. Судорожные попытки "всучить" хоть кому нибудь хоть что нибудь, и желательно - деньги вперёд... laughing Они бы, не сомневаюсь ни капли, и гранаты бы к гранатомету объявили самонаводящимися, только проверяется быстро... wassat
    Горный стрелок
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:21
      Горный стрелок
      Это нормально. Судорожные попытки "всучить" хоть кому нибудь хоть что нибудь, и желательно - деньги вперёд... laughing

      good laughing утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья...
      a.s.zzz888
  4. inkass_98 Сегодня, 06:51
    Ну вот и "Лучевое" оружие в ход пошло laughing . "Новость" не новая, но тем более унизительная для хохлооборонки.
    inkass_98
  5. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Да уж всё новое вооружения пытаются кому ни будь впарить,а максимы и палки в войска.Бандерлогам и палка не нужна всё равно пьяным из чего стрелять.Только со стариками и могут воевать.
    Александр 3
  6. ЯрГа Сегодня, 07:03
    Крайнее время сайт похоже пытается догнать укро.сми. Не надо недооценивать. А если кого смешит СПГ-9 пусть сьездит на Донбасс и посидит под огнем из него..
    ЯрГа
  7. avg-mgn Сегодня, 07:04
    Интересно, а гранаты "... той системы", или как у "Молота" в трубе взрываются?
    avg-mgn
    1. LostCoast Сегодня, 07:10
      Цитата: avg-mgn
      Интересно, а гранаты "... той системы", или как у "Молота" в трубе взрываются?

      Молот вроде на куски рвут древние просроченные мины.Не?
      LostCoast
      1. avg-mgn Сегодня, 07:12
        Не, это сам "Молот" их утилизирует.
        avg-mgn
        1. Svarog51 Сегодня, 07:20
          Вместе с расчётом. wink
          Svarog51
          1. avg-mgn Сегодня, 07:37
            так он же "Молот" - часть исторической символики СССР.
            avg-mgn
  8. PBF Сегодня, 07:16
    Украинская разработка, зеленая канализационная труба с прицелом. laughing
    PBF
  9. К0щей Сегодня, 07:20
    о, еще не все склады времен СССР растащили?)
    К0щей
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