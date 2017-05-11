11:51 11 мая

Трамп и Лавров: решать проблемы сообща

Подводя итоги переговоров с президентом США, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что была достигнута договорённость о решении международных проблем сообща.

Трамп и Лавров: решать проблемы сообща

Кадр: «Вести»


Сергей Лавров и Дональд Трамп впервые провели встречу. Она состоялась в Вашингтоне.


Мистер Трамп назвал встречу с главой МИД РФ «очень-очень хорошей», отмечает «РБК» . «У нас была очень-очень хорошая встреча с господином Лавровым», — цитирует его агентство.

«Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии были остановлены как можно скорее, и все мы работаем для достижения этой цели», — отметил он.

Лавров, в свою очередь, рассказал, что на встрече с американским президентом обсуждалась проблема Сирии и ситуация на Украине, а вот вопрос санкций не обсуждался: «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас».

По словам главы МИДа, Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Москвой. Правда, президент США признал, что «за один присест» всех проблем, накопившихся между государствами, не решить. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», — резюмировал Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что оба лидера повстречаются на саммите G20 в июле.

По поводу сирийского конфликта глава МИД РФ сказал, что идея введения в Сирии режима зон деэскалации принадлежала администрации Дональда Трампа. Москва внесла свою лепту в воплощение плана, использовав формат Астаны. По словам Лаврова, которые приводит «Утро.ру» , Москва заинтересована в том, чтобы США были активно представлены в обеспечении контроля за соблюдением подписанного в Астане меморандума о зонах безопасности.

Что до судьбы Башара Асада, то здесь Лавров повторил старые тезисы о необходимости извлечь уроки из стремления США свергнуть того или иного лидера: ничего хорошего у Вашингтоне не вышло с этим ни в Ливии, ни в Ираке. Поэтому вопрос ухода из власти Асада на данный момент не является приоритетом для администрации Белого дома, сообщил российский дипломат.


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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 08:38
    Лавров-молоток.."Санкции-это не наша проблема"..Ну а всё остальное-это просто дипломатия..
    210окв
    1. новичок Сегодня, 08:43
      образцово показательно с зонами деэсколации. их методом их же к стенке. Лавров гений дипломатии.
      новичок
      1. cniza Сегодня, 08:53
        Цитата: 210окв
        Лавров-молоток.."Санкции-это не наша проблема"..Ну а всё остальное-это просто дипломатия..


        У них санкции как мантры и никак не могут понять , что нам их санкции во многом помогают.
        cniza
      2. Монос Сегодня, 08:54
        решать проблемы сообща

        Так у нас проблемы разные и методы их решения тоже. Как мы можем их решать сообща?
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
          Привет , Витя ! hi drinks
          Цитата: Монос
          Как мы можем их решать сообща?

          Да очень просто : Россия - решает , США - не мешает . am
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 09:09
            Правильная форма , я бы ещё добавил - и молча наблюдают.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
              Цитата: cniza
              я бы ещё добавил - и молча наблюдают.

              Или хотя бы недовольно тихонько бурчат в углу ... lol
              bouncyhunter
            2. Лелёк Сегодня, 10:54
              Цитата: cniza
              я бы ещё добавил - и молча наблюдают.


              hi , Виктор.
              Наивняк. Этого не следует ожидать от истеблишмента США. Против одной фразы в пользу сотрудничества или хотя бы нейтралитета - целый хор действующих и "бывших" русофобов, которые в принципе не позволят нынешней администрации идти на сближение с нами. Только полный апдейт палат парламента США ВОЗМОЖНО разрешит эту проблему, но надежды на это где-то ниже 40%.
              Лелёк
              1. КОТ БАЮН Сегодня, 11:45
                Систему никто не рвет. Она сама рвется. Пора уже. Этот мыльный пузырь должен лопнуть в конце концов.
                КОТ БАЮН
          2. Монос Сегодня, 09:25
            Цитата: bouncyhunter
            Да очень просто : Россия - решает , США - не мешает

            Здравствуй, Паша hi
            Вот ты, блин, идеалист! А как быть с тем, что почти все наши проблемы организованы англосаксами? Ну их нафиг таких партнёров.
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
              Цитата: Монос
              Ну их нафиг таких партнёров.

              С такими "партнёрами" и враги нафиг не нужны . Вот пусть и не мешают , а то могут и в роговой отсек отхватить .
              bouncyhunter
  2. Самаритянин Сегодня, 08:40
    Перезагрузка?
    Мы союзники?
    Опять вместе против мирового зла?
    Самаритянин
    1. vovanpain Сегодня, 08:59
      Цитата: Самаритянин
      Мы союзники?
      Опять вместе против мирового зла?

      Есть у них одна привычка. what
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:08
        Братка , здрав буде ! hi drinks drinks drinks
        Цитата: vovanpain
        Есть у них одна привычка.

        Ну да , а то ведь можно не попасть на раздачу медалей и делёжку ништяков . lol
        bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 09:10
        И пытаться урвать кусок пожирнее.
        cniza
  3. Knizhnik Сегодня, 08:42
    Львы сильны, но гиены не дают спокойно жить. Команда Трампа понимает, что надо строить отношения с РФ, но демократы с неоконами во главе готовы всё утопить в фекалиях
    Knizhnik
  4. Б.Т.В. Сегодня, 08:53
    " Лавров прилетел в Америку: уволил Коми, согласился поговорить с Трампом." feel
    Б.Т.В.
    1. DMoroz Сегодня, 09:59
      Американских журналистов взволновали фотографии из Белого дома. Встреча проходила за закрытыми дверями, и на нее были допущены только два личных фотографа — Трампа и Лаврова. Но распространил кадры лишь российский МИД.
      В западной прессе сразу же стали появляться теории заговора. Якобы Трамп скрывает свое общение с представителями России, опасаясь американских СМИ. Так, журналисты The Washington Post пожаловались, что вынуждены полагаться на Россию в освещении переговоров. На каналах NBC и CNN заявили, что Белый дом не допускает свободу прессы. А телеканал Fox News и вовсе отказался показывать кадры встречи.
      http://www.ntv.ru/novosti/1805746/
      DMoroz
      1. ALLxANDr Сегодня, 11:12
        Это дипломатический тролинг американских журналистов! lol
        Чувство юмора однако у Лаврова и Трампа есть ))) good
        ALLxANDr
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 11:43
    достигнута договорённость о решении международных проблем сообща

    .. Ну то есть славно пообщались, но ни о чем.
    КОТ БАЮН
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