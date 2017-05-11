Трамп и Лавров: решать проблемы сообща
Подводя итоги переговоров с президентом США, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что была достигнута договорённость о решении международных проблем сообща.
Сергей Лавров и Дональд Трамп впервые провели встречу. Она состоялась в Вашингтоне.
Мистер Трамп назвал встречу с главой МИД РФ «очень-очень хорошей», отмечает «РБК» . «У нас была очень-очень хорошая встреча с господином Лавровым», — цитирует его агентство.
«Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии были остановлены как можно скорее, и все мы работаем для достижения этой цели», — отметил он.
Лавров, в свою очередь, рассказал, что на встрече с американским президентом обсуждалась проблема Сирии и ситуация на Украине, а вот вопрос санкций не обсуждался: «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас».
По словам главы МИДа, Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Москвой. Правда, президент США признал, что «за один присест» всех проблем, накопившихся между государствами, не решить. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», — резюмировал Лавров.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что оба лидера повстречаются на саммите G20 в июле.
По поводу сирийского конфликта глава МИД РФ сказал, что идея введения в Сирии режима зон деэскалации принадлежала администрации Дональда Трампа. Москва внесла свою лепту в воплощение плана, использовав формат Астаны. По словам Лаврова, которые приводит «Утро.ру» , Москва заинтересована в том, чтобы США были активно представлены в обеспечении контроля за соблюдением подписанного в Астане меморандума о зонах безопасности.
Что до судьбы Башара Асада, то здесь Лавров повторил старые тезисы о необходимости извлечь уроки из стремления США свергнуть того или иного лидера: ничего хорошего у Вашингтоне не вышло с этим ни в Ливии, ни в Ираке. Поэтому вопрос ухода из власти Асада на данный момент не является приоритетом для администрации Белого дома, сообщил российский дипломат.
Кадр: «Вести»
Сергей Лавров и Дональд Трамп впервые провели встречу. Она состоялась в Вашингтоне.
Мистер Трамп назвал встречу с главой МИД РФ «очень-очень хорошей», отмечает «РБК» . «У нас была очень-очень хорошая встреча с господином Лавровым», — цитирует его агентство.
«Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии были остановлены как можно скорее, и все мы работаем для достижения этой цели», — отметил он.
Лавров, в свою очередь, рассказал, что на встрече с американским президентом обсуждалась проблема Сирии и ситуация на Украине, а вот вопрос санкций не обсуждался: «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас».
По словам главы МИДа, Трамп подтвердил заинтересованность Вашингтона во взаимодействии с Москвой. Правда, президент США признал, что «за один присест» всех проблем, накопившихся между государствами, не решить. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп чётко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», — резюмировал Лавров.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что оба лидера повстречаются на саммите G20 в июле.
По поводу сирийского конфликта глава МИД РФ сказал, что идея введения в Сирии режима зон деэскалации принадлежала администрации Дональда Трампа. Москва внесла свою лепту в воплощение плана, использовав формат Астаны. По словам Лаврова, которые приводит «Утро.ру» , Москва заинтересована в том, чтобы США были активно представлены в обеспечении контроля за соблюдением подписанного в Астане меморандума о зонах безопасности.
Что до судьбы Башара Асада, то здесь Лавров повторил старые тезисы о необходимости извлечь уроки из стремления США свергнуть того или иного лидера: ничего хорошего у Вашингтоне не вышло с этим ни в Ливии, ни в Ираке. Поэтому вопрос ухода из власти Асада на данный момент не является приоритетом для администрации Белого дома, сообщил российский дипломат.
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