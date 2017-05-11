15:22 11 мая

Как СБУ пропустила на Евровидение "нарушителя границ" с российским паспортом

Международный песенный конкурс «Евровидение» продолжают сотрясать скандалы. Один из них связан с участием в конкурсе исполнителя из Болгарии, который ранее посещал Крым и пел в «Артеке» после воссоединения полуострова с Россией. Речь идёт о молодом болгарском певце Кристиане Костове, который посещал Крым летом 2014 года. В своё время он становился победителем российской версии шоу "Голос. Дети" на "Первом канале".

Сразу же возникли вопросы к украинским властям и организаторам конкурса: почему болгарину Кристиану Костову (кстати, родившемуся в Москве и имеющему помимо паспорта гражданина Болгарии российский паспорт) - можно, а россиянке Юлии Самойловой - нельзя? В СБУ сразу состряпали оправдание: Костову въезд на Украину не запретили, так как он посещал Крым "до установления Киевом порядка пересечения границы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как СБУ пропустила на Евровидение "нарушителя границ" с российским паспортом



На самом деле это очередная ложь от СБУ, так как соответствующий закон на Украине был принят ещё 15 апреля 2014 года. Речь идёт о законе, принятом Верховной радой и называемом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

В издании The Atlantic вышел материал, в котором конкурс назвали политизированным, скатывающимся к национализму "на фоне психоделики". Автор статьи Анна Даймонд отмечает, что «Евровидение» утратило своё предназначение – объединять страны и народы.

На таком фоне конкурс «Евровидение» на Украине отметился ещё и с криминальной стороны. Точнее, не сам конкурс, а обстановка вокруг него. Всего за несколько дней жертвами преступлений стали 12 иностранных граждан. И это только официальная статистика МВД Украины, на которую ссылается УНИАН . В Нацполиции заявили, что большинство иностранцев из обратившихся в органы правопорядка стали жертвами «небольших имущественных преступлений». Отмечено, что «большинство преступлений раскрыто», хотя по меньшей мере шестеро иностранных туристов заявили, что у них украли кошельки и ценные вещи, которые до сих пор не найдены.

И всё это ещё без учёта того, что конкурс превратился и в шоу плагиата со "вторым Лазаревым" с Кипра и новой версией Кончиты Вурст...

Использованы фотографии: ftimes.ru
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 15:04
    Неудивительно.Двойные стандарты-уже научились.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 15:09
      Здесь могла бы быть Ваша реклама smile
      Ничего святого, все на продажу... И рекламное место на монументе Родина-Мать в Киеве тоже.
      Тралл
    2. рич Сегодня, 15:09
      СБУ пропустила на Евровидение "нарушителя границ" с российским паспортом

      Ну так он же гражданин Болгарии. Цивилизованный европеец. Нельзя его не пустить, а то безвиз закроют)))
      рич
    3. Самаритянин Сегодня, 15:14
      Опять этот Шарий жизни не даёт свободным украм...
      Это с него понеслась новость, посмотрим на ... ЗАКОН ОДИН ДЛЯ ВСЕХ - Порошенко.
      Самаритянин
    4. русский молдаван Сегодня, 15:15
      https://youtu.be/JvCVhd7SK8w
      СБУ СБУ просыпайтесь
      русский молдаван
    5. Alex_Rarog Сегодня, 15:16
      Ну таки хотят и рыбку сьесть и попасть куда надо)
      Alex_Rarog
  2. Kot3713 Сегодня, 15:12
    Вся суть хохлов в одном анекдоте
    Kot3713
  3. Подрезчик Сегодня, 15:21
    Всем можно, русским нет. Подождите, безвиз в Европу-это не обязанность Европы вас кормить. Еще попроситесь назад.
    Подрезчик
Картина дня