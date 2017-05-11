Как СБУ пропустила на Евровидение "нарушителя границ" с российским паспортом
Международный песенный конкурс «Евровидение» продолжают сотрясать скандалы. Один из них связан с участием в конкурсе исполнителя из Болгарии, который ранее посещал Крым и пел в «Артеке» после воссоединения полуострова с Россией. Речь идёт о молодом болгарском певце Кристиане Костове, который посещал Крым летом 2014 года. В своё время он становился победителем российской версии шоу "Голос. Дети" на "Первом канале".
Сразу же возникли вопросы к украинским властям и организаторам конкурса: почему болгарину Кристиану Костову (кстати, родившемуся в Москве и имеющему помимо паспорта гражданина Болгарии российский паспорт) - можно, а россиянке Юлии Самойловой - нельзя? В СБУ сразу состряпали оправдание: Костову въезд на Украину не запретили, так как он посещал Крым "до установления Киевом порядка пересечения границы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На самом деле это очередная ложь от СБУ, так как соответствующий закон на Украине был принят ещё 15 апреля 2014 года. Речь идёт о законе, принятом Верховной радой и называемом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".
В издании The Atlantic вышел материал, в котором конкурс назвали политизированным, скатывающимся к национализму "на фоне психоделики". Автор статьи Анна Даймонд отмечает, что «Евровидение» утратило своё предназначение – объединять страны и народы.
На таком фоне конкурс «Евровидение» на Украине отметился ещё и с криминальной стороны. Точнее, не сам конкурс, а обстановка вокруг него. Всего за несколько дней жертвами преступлений стали 12 иностранных граждан. И это только официальная статистика МВД Украины, на которую ссылается УНИАН . В Нацполиции заявили, что большинство иностранцев из обратившихся в органы правопорядка стали жертвами «небольших имущественных преступлений». Отмечено, что «большинство преступлений раскрыто», хотя по меньшей мере шестеро иностранных туристов заявили, что у них украли кошельки и ценные вещи, которые до сих пор не найдены.
И всё это ещё без учёта того, что конкурс превратился и в шоу плагиата со "вторым Лазаревым" с Кипра и новой версией Кончиты Вурст...
Сразу же возникли вопросы к украинским властям и организаторам конкурса: почему болгарину Кристиану Костову (кстати, родившемуся в Москве и имеющему помимо паспорта гражданина Болгарии российский паспорт) - можно, а россиянке Юлии Самойловой - нельзя? В СБУ сразу состряпали оправдание: Костову въезд на Украину не запретили, так как он посещал Крым "до установления Киевом порядка пересечения границы". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На самом деле это очередная ложь от СБУ, так как соответствующий закон на Украине был принят ещё 15 апреля 2014 года. Речь идёт о законе, принятом Верховной радой и называемом "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".
В издании The Atlantic вышел материал, в котором конкурс назвали политизированным, скатывающимся к национализму "на фоне психоделики". Автор статьи Анна Даймонд отмечает, что «Евровидение» утратило своё предназначение – объединять страны и народы.
На таком фоне конкурс «Евровидение» на Украине отметился ещё и с криминальной стороны. Точнее, не сам конкурс, а обстановка вокруг него. Всего за несколько дней жертвами преступлений стали 12 иностранных граждан. И это только официальная статистика МВД Украины, на которую ссылается УНИАН . В Нацполиции заявили, что большинство иностранцев из обратившихся в органы правопорядка стали жертвами «небольших имущественных преступлений». Отмечено, что «большинство преступлений раскрыто», хотя по меньшей мере шестеро иностранных туристов заявили, что у них украли кошельки и ценные вещи, которые до сих пор не найдены.
И всё это ещё без учёта того, что конкурс превратился и в шоу плагиата со "вторым Лазаревым" с Кипра и новой версией Кончиты Вурст...
Использованы фотографии: ftimes.ru
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