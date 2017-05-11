В Иране представили копии ОСВ-96 и АК-103
Минобороны Ирана представило копию российской крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, получившей название Nasr, и копию автомата Ак-103, получившего обозначение АК-133, сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.
Оба изделия были заказаны для сухопутных войск КСИР.
Копия ОСВ-96 промелькнула в прошлом году на выставке IPAS-2016 и вот теперь ее представили официально. Ну и ожидаемо появилась копия АК-103, партия которых была приобретена Ираном в прошлом году, говорится в материале.
«Складывается впечатление, что КСИР надоело, что иранские разработчики не могут им выдать надежный новый продукт для массовой замены старых копий АК. Название АК-133, по всей видимости, взято по иранской традиции, когда в названиях копий сохраняется полностью или частично оригинальное название», – пишет Лямин.
Возможно, отмечает эксперт, лицензию на производство АК-103 Иран купил с первыми же партиями, что поступили в прошлом году.
Оба изделия были заказаны для сухопутных войск КСИР.
Копия ОСВ-96 промелькнула в прошлом году на выставке IPAS-2016 и вот теперь ее представили официально. Ну и ожидаемо появилась копия АК-103, партия которых была приобретена Ираном в прошлом году, говорится в материале.
«Складывается впечатление, что КСИР надоело, что иранские разработчики не могут им выдать надежный новый продукт для массовой замены старых копий АК. Название АК-133, по всей видимости, взято по иранской традиции, когда в названиях копий сохраняется полностью или частично оригинальное название», – пишет Лямин.
Возможно, отмечает эксперт, лицензию на производство АК-103 Иран купил с первыми же партиями, что поступили в прошлом году.
Использованы фотографии: http://mod.gov.ir