18:30 11 мая

В Иране представили копии ОСВ-96 и АК-103

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Минобороны Ирана представило копию российской крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, получившей название Nasr, и копию автомата Ак-103, получившего обозначение АК-133, сообщает блог военного эксперта Юрия Лямина.



Оба изделия были заказаны для сухопутных войск КСИР.


Копия ОСВ-96 промелькнула в прошлом году на выставке IPAS-2016 и вот теперь ее представили официально. Ну и ожидаемо появилась копия АК-103, партия которых была приобретена Ираном в прошлом году, говорится в материале.

В Иране представили копии ОСВ-96 и АК-103


«Складывается впечатление, что КСИР надоело, что иранские разработчики не могут им выдать надежный новый продукт для массовой замены старых копий АК. Название АК-133, по всей видимости, взято по иранской традиции, когда в названиях копий сохраняется полностью или частично оригинальное название», – пишет Лямин.



Возможно, отмечает эксперт, лицензию на производство АК-103 Иран купил с первыми же партиями, что поступили в прошлом году.

Использованы фотографии: http://mod.gov.ir
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Комментарии 10
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  1. bouncyhunter Сегодня, 16:03 Новый
    Возможно, отмечает эксперт, лицензию на производство АК-103 Иран купил с первыми же партиями, что поступили в прошлом году.

    Ну или просто стырили идейку - нынче это модно ...
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    bouncyhunter
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:08 Новый
      Надеюсь этим оружием снабдят Хесболлу в Сирии...(особенно снайперскими винтовками им очень нужно)))))
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      ОТДЕЛ
    2. cniza Сегодня, 16:09 Новый
      Не хватает информации , может и купили ...
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      cniza
    3. Pirogov Сегодня, 16:11 Новый
      Цитата: bouncyhunter
      Ну или просто стырили идейку - нынче это модно

      Да как то на иранцев не похоже , думаю ,что лицензия ОСВ-96 и АК-103 не стоит таких сумасшедших денег ,что бы ради этого портить отношения с Россией.
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      Pirogov
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:14 Новый
        Цитата: cniza
        Не хватает информации , может и купили ...

        Цитата: Pirogov
        Да как то на иранцев не похоже , думаю ,что лицензия ОСВ-96 и АК-103 не стоит таких сумасшедших денег ,что бы ради этого портить отношения с Россией.

        Тоже надеюсь что всё по-честному , но информации действительно маловато ...
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        bouncyhunter
      2. Vita VKO Сегодня, 17:07 Новый
        Цитата: Pirogov
        лицензия ОСВ-96 и АК-103 не стоит таких сумасшедших денег

        Денег стоит технология. А ее явно передали, возможно в рамках совместного предприятия. Иначе это оружие будет одноразовым.
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        Vita VKO
    4. рич Сегодня, 17:49 Новый
      Возможно, отмечает эксперт, лицензию на производство АК-103 Иран купил с первыми же партиями, что поступили в прошлом году.

      Похоже на то. Уж больно быстро эти аналоги появились
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      рич
  2. КобалТ Сегодня, 16:17 Новый
    Оружие хорошее. Но иранцы... Забавные ребята. Особенно морячок с электронной плеткой :) lol
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    КобалТ
  3. Толстоевский Сегодня, 17:12 Новый
    визуальное сходство карамультуков с российскими образцами ещё не делает их оружием
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    Толстоевский
  4. Berkut24 Сегодня, 18:21 Новый
    Стальной рожок порадовал. Видно, решили не штамповать самостоятельно а собрать трофейные с Сирии.
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    Berkut24
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