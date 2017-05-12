В Москве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого сообщника смертника Джалилова

ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.

По сообщениям Центра общественных связей ФСБ, В Москве проведено задержание предполагаемого сообщника террориста Акбаржона Джалилова. Напомним, что Джалилов устроил теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. В результате взрыва в вагоне поезда в подземке погибли 16 человек.В сообщении говорится, что задержание в Москве было проведено в рамках отдельного следственного поручения Следственного комитета. РИА Новости сообщает о том, что известна фамилия задержанного. Это некий Мухаммадюсуп Эрматов. Он выходец из Республики Киргизия.Ранее по делу о теракте в Санкт-Петербурге уже был задержан человек под той же фамилией. По имени Ибрагимжон. Брат задержанного в Москве.Из сообщения ЦОС ФСБ:Отмечается, что Мухаммадюсуп Эрматов, по данным следственных органов, тоже должен был стать смертником. Однако после выхода оперативников на его след, подался в бега. Заявлено, что младший брат Эрматова пытался обеспечить ему алиби.