07:18 12 мая

В Москве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого сообщника смертника Джалилова

По сообщениям Центра общественных связей ФСБ, В Москве проведено задержание предполагаемого сообщника террориста Акбаржона Джалилова. Напомним, что Джалилов устроил теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. В результате взрыва в вагоне поезда в подземке погибли 16 человек.

В сообщении говорится, что задержание в Москве было проведено в рамках отдельного следственного поручения Следственного комитета. РИА Новости сообщает о том, что известна фамилия задержанного. Это некий Мухаммадюсуп Эрматов. Он выходец из Республики Киргизия.

В Москве сотрудники ФСБ задержали предполагаемого сообщника смертника Джалилова



Ранее по делу о теракте в Санкт-Петербурге уже был задержан человек под той же фамилией. По имени Ибрагимжон. Брат задержанного в Москве.

Из сообщения ЦОС ФСБ:
ФСБ России в рамках отдельного следственного поручения СК России 11 мая 2017 года в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ.


Отмечается, что Мухаммадюсуп Эрматов, по данным следственных органов, тоже должен был стать смертником. Однако после выхода оперативников на его след, подался в бега. Заявлено, что младший брат Эрматова пытался обеспечить ему алиби.

Использованы фотографии: Атрибутия
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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 06:01
    Хорош гуманитарничать.!.Визовый режим со странами Средней Азии и Украиной!
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:12
      "Задержали предполагаемого..."
      "Чем больше предположим, тем больше задержим! am
      Миллионы зрителей были уверены, что Игорь Коротченко дважды полковник, служил в разведке, закончил Академию им. Фрунзе и большой специалист в этом, но никто не предполагал, что он самозванец и не тот за кого себя выдавал. И что?
      сибиралт
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