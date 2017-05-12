США одобрили возможность продажи в ОАЭ модернизированных ракет к системе Patriot
Стало известно о том, что США одобрили возможность продажи вооружённым силами Объединённых Арабских Эмиратов модернизированных ракет к системам Patriot. Общая сумма сделки, о которой идёт речь, составит примерно 2 млрд долларов. Согласование прошло по линии Госдепартамента США. РИА Новости приводит сообщение:
В сообщении заявлено, что в общей сложности ОАЭ собираются приобрести у Соединённых Штатов 160 ракет для систем ПВО.
Благодаря ракетам Patriot PAC-3 комплекс ПВО получает существенно больше возможностей для перехвата различного рода целей. В частности, речь идёт об увеличении радиуса действия. На данный момент производитель ракет такого класса (а производителем является американская компания Lockheed Martin) не уточняет конкретных характеристик обновлённых боеприпасов, однако сообщает, что радиус перехвата в сравнении с предыдущей модификацией увеличен примерно в 2 раза.
Госдепартамент одобрил продажу в ОАЭ усовершенствованных ракет Patriot PAC-3 и ракет с усовершенствованным наведением Patriot GEM-T.
В сообщении заявлено, что в общей сложности ОАЭ собираются приобрести у Соединённых Штатов 160 ракет для систем ПВО.
Благодаря ракетам Patriot PAC-3 комплекс ПВО получает существенно больше возможностей для перехвата различного рода целей. В частности, речь идёт об увеличении радиуса действия. На данный момент производитель ракет такого класса (а производителем является американская компания Lockheed Martin) не уточняет конкретных характеристик обновлённых боеприпасов, однако сообщает, что радиус перехвата в сравнении с предыдущей модификацией увеличен примерно в 2 раза.
Использованы фотографии: Твиттер
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