Порошенко: Украина «оформила развод с Российской империей»
По мнению президента Украины Петра Порошенко, получив безвизовый режим с ЕС, страна окончательно «развелась» с Российской империей, передает РИА Новости .
По его словам, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран». Кроме того, он станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Он назвал ужасными условия жизни в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.
Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать,сказал Порошенко в эфире канала «1+1».
По его словам, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран». Кроме того, он станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
Предоставления нам безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта,отметил президент.
Он назвал ужасными условия жизни в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.
Когда на Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация,заявил Порошенко.
Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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