10:20 12 мая

Порошенко: Украина «оформила развод с Российской империей»

По мнению президента Украины Петра Порошенко, получив безвизовый режим с ЕС, страна окончательно «развелась» с Российской империей, передает РИА Новости .

Порошенко: Украина «оформила развод с Российской империей»


Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать,
сказал Порошенко в эфире канала «1+1».


По его словам, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран». Кроме того, он станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

Предоставления нам безвизового режима очень важно для политики в сфере деоккупации Крыма и Донбасса. Когда мы говорим о возвращении оккупированных территорий политико-дипломатическим путем, это означает создание условий, когда жители будут заинтересованы в том, чтобы вернуться в Украину и получить украинские паспорта,
отметил президент.

Он назвал ужасными условия жизни в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

Когда на Украине осуществляются реформы, когда ратифицируется соглашение об ассоциации, делаются реальные шаги к повышению инвестиционной привлекательности, когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация,
заявил Порошенко.

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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Комментарии 68

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  1. самый главный Сегодня, 08:40
    Больной... Лечить уже давно пора, но вот что-то доктор Захарченко задерживается. А его метод лечения в данной ситуации будет самым эффективным!
    самый главный
    1. dik-nsk Сегодня, 08:44
      ну, в общем то он прав в
      Украина окончательно оформила свой развод
      жена легкого поведения все время нам им изменяла, а мы все ее удержать пытаемся..
      dik-nsk
      1. cniza Сегодня, 08:48
        Давайте наберемся терпения и посмотрим , что он скажет через полгода , если доживет , конечно.
        cniza
      2. Вас Влад Сегодня, 09:37
        Цитата: dik-nsk
        ну, в общем то он прав в

        Это он свои хотелки выдаёт за действительное,для этого Украине как минимум надо будет вступить в НАТО, ну и народ поменять laughing
        Цитата: dik-nsk
        жена легкого поведения все время нам им изменяла, а мы все ее удержать пытаемся..

        Украина не жена,это чтобы вы знали,а мать!Всё что сейчас происходит на Украине это продукт предательства наших элит в 90 годах и перехват управления государством спецслужбами США, с последующей массированной анти Русской пропагандой и продвижением национализма!Украину мы вернём, но для этого потребуется время,терпение и понимание того что нас "заинтересованная сторона" специально сталкивает лбами и подогревает в России анти Украинское настроение,а в Украине анти Российское!Так что вы,да вы работаете на их интересы!Осознанно или нет, не суть!
        Вас Влад
      3. Stranger03 Сегодня, 10:01
        По его словам, безвизовый режим «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран». Кроме того, он станет мотивацией для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

        Ничему не учит история. До 20-го века Украина была аграрной страной. То под пятой Литовского княжества, то под пятой турок, то и вовсе кучкой самопровозглашенных образований. В 20-м веке находилась под оккупацией Германии, Польши, Румынии, Чехословакии. Польша на территории Западной Украины в период санации создала ряд концентрационных лагерей, куда сгоняла ненужное население со всей бывшей Украины. Про период ВОВ с 39-го по 45 я уж даже и промолчу. И только после ВОВ с 45-го года Украина стала той, которую мы знаем сейчас. Из аграрной страны превратилась в самую мощную республику в СССР. Имела самую большую экономику, авиапромышленность, ракетостроение... Что мы можем сказать, да ничего, лишь тихо хмыкнуть: время нас рассудит.
        Stranger03
    2. twincam Сегодня, 08:46
      Монопенисуально на него.
      Жаль ветеранов ВОВ и обычных нормальных украинцев.
      twincam
      1. Чёрный Сегодня, 09:31
        Сладкие поросячьи мечты wassat
        Чёрный
    3. Стирбьорн Сегодня, 08:49
      Цитата: самый главный
      Больной... Лечить уже давно пора, но вот что-то доктор Захарченко задерживается. А его метод лечения в данной ситуации будет самым эффективным!

      Какой интересно метод лечения?! Захарченко своими перлами, давно уже стоит в одном ряду с Порошенко.
      Стирбьорн
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:04
        По мнению президента Украины Петра Порошенко, получив безвизовый режим с ЕС, страна окончательно «развелась» с Российской империей
        а пока разводилась,"женихи" узнав,что она, просто "б"-разбежались....
        андрей юрьевич
      2. Чёрный Сегодня, 09:27
        Опять Петруха ПАЛЁНКИ обожрался. Опять давай врать- как СИВЫЙ МЕРИН! wassat
        Чёрный
    4. Екатерина II Сегодня, 09:31
      Цитата: самый главный
      что-то доктор Захарченко задерживается. А его метод лечения в данной ситуации будет самым эффективным!

      чем он лучше пациента?
      с той же палаты.. птицы говоруны
      Екатерина II
      1. Вас Влад Сегодня, 10:15
        Цитата: Екатерина II
        чем он лучше пациента?
        с той же палаты.. птицы говоруны

        А вы не когда не задумывались, чей этот проект Новороссия?Ну если принять то что на Украине властвует США,то как они действуют в таких случаях?Они разделяют страну на два противоборствующих лагеря, чтобы они истребляли друг друга,а они имели от этого профит!России это выгодно?Нет, не выгодно...
        Вас Влад
    5. Зяблицев Сегодня, 09:32
      Да и хам с ними - в Молдове года три безвиз и что? Цыган в подворотнях Парижа только стало больше...,теперь добавятся еще и попрыгунчики - будут отжимать помойки у местных арабов! laughing
      Зяблицев
  2. Zibelew Сегодня, 08:41
    Какое счастье! Главное, чтобы алименты платить не просили...
    Zibelew
    1. dik-nsk Сегодня, 08:46
      Главное, чтобы алименты платить не просили
      так просят, еще и на содержание (чтоб трубу не перекрыли после 2019) напрашиваются
      dik-nsk
    2. hydrox Сегодня, 08:48
      И какое же счастье для босоты ехать в турпоездку по Гейропке, если не можешь показать в декларации наличие 3 тыс. евриков на эту поездку!?
      Тем более, что рабочих виз НЕ ДАЮТ!!
      hydrox
  3. romandostalo Сегодня, 08:41
    Клинический случай. Так рвать задницу из за 50 евро....
    romandostalo
    1. cniza Сегодня, 09:00
      Цитата: romandostalo
      Клинический случай. Так рвать задницу из за 50 евро....


      За 50 евро страну продали.
      cniza
    2. PSih2097 Сегодня, 09:23
      Цитата: romandostalo
      Так рвать задницу из за 50 евро....

      вообще то если в ФРГ, то 30 € за категорию «D» и 35 € за категорию «C»...
      Сколько действует шенгенская виза зависит от её категории:

      Транзитные виды категории B действуют не более 5 дней;
      Одноразовые туристические визы типа C1 выдаются на срок до 30 дней;
      Туристический Шенген типа C2 выдается на полгода, при этом установлен лимит пребывания в Шенгенской зоне: 90 дней за последние полгода;
      Шенгенские визы типа C3 выдают на 1 год, но срок пребывания также ограничен 90 днями;
      Долгосрочная шенгенская виза категории D выдается на срок до 5 лет без лимита пребывания.
      PSih2097
  4. Coronel76 Сегодня, 08:45
    Развод. Украина не забудь девичью фамилию взять! Теперь тебя ангажируют другие.
    Coronel76
    1. роман66 Сегодня, 09:22
      интересно, а какая девичья фамилия, столько по рукам ходила ,что и не вспомнишь уже
      роман66
      1. Ecilop Сегодня, 09:37
        Гуляйполе.
        Ecilop
        1. роман66 Сегодня, 09:38
          воистину девичья good laughing
          роман66
  5. twincam Сегодня, 08:45
    Ну тут не совсем понятная перемога.
    Если хохлы получат безвиз в еуропу, то это будет означать что они могут без виз ездить в еуропу.
    Еуропеуцы в свою очередь в Россию ездят по визам.
    А если укроина цэ еуропа - так пусть хохлы также ездят по визам в Россию.
    Логично?
    Думаю да )))
    twincam
    1. victorsh Сегодня, 08:56
      На 100% с Вами согласен!И когда пара миллионов цэевропейцев вернутся на родину можно запасаться семечками.
      victorsh
      1. роман66 Сегодня, 09:24
        вот веселуха будет, когда обяжем их рабочие визы получать только при знании гимна России
        роман66
  6. Altona Сегодня, 08:45
    Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать
    -----------------------------------
    Отправил жинку на Евробачення и живет с белочками.
    Altona
  7. vladimirvn Сегодня, 08:46
    ..."когда каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, ...,
    Это сейчас для украинцев, самая актуальная проблема. laughing
    vladimirvn
  8. Дембель Сегодня, 08:48
    На похоронах СССР - Украина таки поймала символический венок...
    Дембель
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 08:49
    Этот кретин забыл что Украина когда не была с Россией она всегда была под оккупацией Литвы, Польши, Австро-Венгрии, Германии... Про какое возвращение он говорит? Про возвращение в оккупацию?
    Все что имеет Украина ценного - все дала ей Россия!!!
    Ratmir_Ryazan
    1. ротмистр Сегодня, 09:13
      Уважаемый Ratmir_Ryazan, Украины как государства не было до ноября 1917г. Украи́нская Наро́дная Респу́блика ( украинец . Українська Народна Республіка), УНР — государственное образование в федеративной связи с Российской республикой, провозглашённое III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России. Благодаря мудрой национальной политике Ленина, мы имеем русофобские государства , в результате распада СССР. И Россия Украине ничего не давала, при России Украины не было, это настоящие ленинцы подарили Украине огромные территории вместе с народом. Так что не надо путать Россию и СССР.
      ротмистр
  10. случайный прохожий Сегодня, 08:51
    Такое чувство, что это он себя убедить пытается, что после получения бевиза жители Крыма и Донбасса кинутся украинские паспорта получать.
    случайный прохожий
  11. истопник Сегодня, 08:52
    А теперь в Брюссель - "на панель".
    истопник
  12. krops777 Сегодня, 08:52
    Порошенко: Украина «оформила развод с Российской империей»


    Российская империя канула влету 100 лет назад, а если он образно то пьяные образы нам его известны.

    Он назвал ужасными условия жизни в не подконтрольных Киеву районах Донбасса.


    А чьими руками это сделано не сказал?
    krops777
  13. РусланНН Сегодня, 08:53
    Вот жжёт мужик не по-детски. Что пил, интересно?
    РусланНН
    1. роман66 Сегодня, 09:28
      а чего он не пил?
      роман66
    2. Ныробский Сегодня, 10:17
      Цитата: РусланНН
      Вот жжёт мужик не по-детски. Что пил, интересно?

      Напоминает анекдот: - Жена кричит мужу -"Я ухожу от тебя к другому и ты пожалеешь" ......Муж ей отвечает - "А с какой стати, я должен этого другого жалеть?"...
      Вот и тут так же, с какой стати мы должны жалеть ЕС?
      Ныробский
  14. Смог Сегодня, 08:53
    каждый гражданин имеет право… свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация,
    И стоило из за "свободно путешествовать" страну раком ставить?
    Ну а сейчас да.....!Как докУменты оформят, денюжку подкопют, так и рванут по европам.
    Эх, гуляй рванина, от рубля и выше.......
    Что нужно украинцу для безвизовой поездки?

    Биометрический паспорт для выезда за границу
    Подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки)
    Документы о цели поездки
    Полис медицинского страхования
    Полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле)
    Подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)
    Смог
  15. erudit 017 Сегодня, 08:54
    Российская империя прекратила свое существование в 1917 году, этот опять набухался что ли?
    erudit 017
    1. dik-nsk Сегодня, 09:12
      н-да, а СССР не та же Империя? детские придики к словам, а не к сути.. Империя не прекращала существование, лишь в 91-м уменьшилась в размерах, но сейчас потихоньку восстанавливается в границах, хотя процесс еще долгий
      dik-nsk
      1. erudit 017 Сегодня, 09:21
        нет, СССР ни когда не был ни приемником, ни последователем Российской Империи,а восстанавление границ мечта !
        erudit 017
        1. dik-nsk Сегодня, 09:26
          нет, СССР ни когда не был ни приемником
          учите историю - в жизни пригодится, СССР является приемником и, открою вам страшную тайну, даже царские долги выплачивал wink
          dik-nsk
          1. erudit 017 Сегодня, 09:48
            долги и ФРГ за 3 рейх платило, но это не обозначает правоприемности., а СССР по сути был сформирован путем объединения РСФСР и других республик.
            erudit 017
            1. dik-nsk Сегодня, 09:56
              но это не обозначает правоприемности
              именно является правоприемником, так же как РФ - правоприемник СССР. ник 017 - не год выпуска из школы? тогда хотя бы гуглите, раз с обучением не айс)) hi
              dik-nsk
        2. sabakina Сегодня, 09:48
          Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей
          dik-nsk, если и была империя, то Советская. Или Империя Зла. Кто как видит. Российская скончалась в 1917 году.
          sabakina
          1. dik-nsk Сегодня, 09:53
            вот, так и внушают нам, стирая историю, славян до крещения Руси уже затерли((( Империей мы стали во времена Петра и до сих пор ей являемся, а Российская или Советская - это лишь условности
            dik-nsk
            1. erudit 017 Сегодня, 10:04
              это не условности, а юридическое понятие, которое определят международное положение и ее внутреннее устройство, посмотрите в каком году образовался Советский Союз, и что было до этого!
              erudit 017
  16. лом123 Сегодня, 08:56
    хряк он и есть хряк )))
    лом123
  17. viktor. Сегодня, 08:56
    Всё по рукам пошла laughing
    viktor.
  18. Вадим237 Сегодня, 08:56
    Развод Петя, будет окончательным в 2019 году, когда газовую трубу от Украины отрежем.
    Вадим237
  19. Вальцманюга Сегодня, 08:58
    Развод так развод ...

    Вальцманюга
  20. KIBL Сегодня, 09:00
    Шо?!Опять?!Это какой то дурдом,главные задачи майдана это развалить экономику,страну и безвиз!Безвиз это для того чтобы слинять из страны,которой больше нет!Это ерунда что официально работать за бугром нельзя, Главное слинять с " горячо любимой Родины" и подальше!!!!!Отлично!!!!Теперь новый слоган украинца "чемодан,вокзал ,ГЕЙРОПА"!
    KIBL
  21. Горный стрелок Сегодня, 09:01
    Это что, он думает, что крымчане променяют Российское гражданство на укропские туристический "безвизг"? Во наивняк! В Молдове этот безвизг давно. И что? За Додона проголосовали, не хотят в гейропу. wassat
    Горный стрелок
  22. hhhhhhh Сегодня, 09:16
    Если развод оформлен, съезжайте с русской квартиры - Украины. Всем кто нерусский съезжать с русской земли.
    hhhhhhh
  23. sarmat55 Сегодня, 09:19
    Европейская лапша на открытые хохлоуши, какое отношение к европе имеют грузины или турки которых туда тянули..Ес нужна дешёвая рабочая сила и рынки сбыта ...Не понятна позиция властей РФ не признающих южн Осетию, и Донбасс если работает лекало европейцы, и едина европа так почему не должно работать лекало русский мир и единая евразия..
    sarmat55
  24. Mestny Сегодня, 09:25
    Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать,
    сказал Порошенко в эфире канала «1+1».

    Нет ещё, не окончательно. Осталось всех кастрюлеголовых по России собрать, посадить в товарные вагоны под дулами имперских автоматов и вперёд, в цеевропу.
    Mestny
  25. НЕКСУС Сегодня, 09:27
    свободно без виз путешествовать, это дополнительная мотивация,

    Вот у украинцев все так хорошо,что им только и осталось путешествовать. wassat В холодильнике церковная мышь повесилась,но зато есть возможность попутешествовать. fool
    НЕКСУС
  26. Екатерина II Сегодня, 09:34
    пока еще рано и несущественно, ибо туризм это время и деньги, а с этим напряженка.
    А так-разве что политические очки..и то немного.
    Екатерина II
    1. Berkut24 Сегодня, 10:10
      разве что политические очки..

      ... политическое "очко".
      Berkut24
  27. sabakina Сегодня, 09:34
    Цитата: самый главный
    Больной... Лечить уже давно пора, но вот что-то доктор Захарченко задерживается. А его метод лечения в данной ситуации будет самым эффективным!

    Вчера спрашивал Сергея ака Владыка Ситхов, дата операции не изменилась.
    sabakina
  28. Подлый урус Сегодня, 09:34
    Ой, и ...Если мечта Майдана - безвиз с ЕС,то насколько же убогими стали цели революции... wink Разве есть проблемы со въездом в Европу? Кстати, у России безвиз почти со всем миром - с любой страной Латинской Америки,почти со всеми арабскими странами,Израилем, почти со всей Азией.
    Подлый урус
  29. brasist Сегодня, 09:43
    Это точно у парашки майдан на всю голову думает безвиз поможет 404 восстановиться забыв про долги и нищету,ну а про Крым давно пора забыть.
    brasist
  30. ротмистр Сегодня, 09:48
    Прочитал комментарии и мне не совсем понятны многие реплики. Ну получили безвиз и хорошо. Давайте наоборот порадуемся за украинцев. Пусть едут в ЕС, пусть наслаждаются свободой, пусть быстрее уезжают на ПМЖ в Польшу. Пусть таким образом освободят весь русский Юго-Восток( полученный в подарок от большевиков) и хоть на Луну.
    ротмистр
  31. 1536 Сегодня, 09:51
    По-философски надо поздравить украинцев. Троянский конь в ЕС запущен.
    1536
  32. sgr291158 Сегодня, 09:55
    При разводе обычно имущество делят.
    sgr291158
    1. Berkut24 Сегодня, 10:08
      Эта жена за водку и наркоту вынесла из дома всё совместно нажитое.
      Berkut24
  33. Berkut24 Сегодня, 10:07
    Ну, а кому нужна перетр**анная всеми соседями жена?
    Berkut24
  34. tolyasik0577 Сегодня, 10:19
    Скатертью дорога, попутный ветер в опу
    tolyasik0577
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