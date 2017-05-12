10:15 12 мая

Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс

Украинское командование проводит ротацию в так называемой зоне «АТО». Сообщается, что на Донбасс отправлены военнослужащие Западного территориального управления ВС Украины. Речь идёт о военнослужащих, которых готовили американские и канадские военные инструкторы на Яворовском полигоне Львовской области и в других в/ч. Из опубликованного сообщения ГШ ВСУ :

Сводное подразделение осуществит ротацию своих собратьев, которые уже длительное время с честью выполняют поставленные задачи в военных комендатурах в зоне ответственности ОТУ «Луганск».

Перед отправкой личного состава командир воинской части полковник Валентин Козакевич напомнил военнослужащим о добросовестное выполнение задач, соблюдение воинской дисциплины и мер безопасности при перемещении железнодорожным и автомобильным транспортом.



Из заявления представителя ВСУ по работе с личным составом полковника Фёдора Федчика:
Среди личного состава сводного подразделения значительное количество военнослужащих в 2014-2016 годах прошла тренинги для военной полиции по стандартам армий стран-членов НАТО. У каждого из военных не менее двух ротаций в район проведения АТО. Военные нашего подразделения не только обеспечивали надлежащий правопорядок и дисциплину среди военных и жителей в районе ответственности, но и неоднократно участвовали в совместных операциях с представителями других силовых структур Украины по выявлению и обезвреживанию боевиков НЗФ, схронов с оружием, предупреждали уголовные правонарушения и задерживали преступников.


Фотография, которая прилагается к сообщению ГШ ВСУ, обращает на себя особое внимание. В частности, явно нуждающееся в ремонте здание расположения и брезент на грузовике, ранее служивший, по всей видимости, рекламным баннером.

Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс


Примечательно, что благословлял украинских военных на гражданскую войну священник греко-католической церкви:


На этом фоне в социальных сетях всё чаще публикуются комментарии так называемых «ветеранов АТО» о том, что власти их обманули и что полиция не считается с «их заслугами». Видимо, в «АТО» продолжают грезить 1 тыс. грн в сутки и личным земельным наделом, обещанными в своё время Петром Порошенко...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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Комментарии 24

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  1. Самаритянин Сегодня, 09:27
    Вот и пойми переговоры Лаврова с Трампом...
    А по 1000 дадут?...как обещал Порошенко?
    Самаритянин
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:28
      Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс
      -значит ,больше не нужны...расходники...
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 09:30
        Так землю получают..На кладбище..
        Цитата: андрей юрьевич
        Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс
        -значит ,больше не нужны...расходники...
        210окв
      2. BATUHAN Сегодня, 09:30
        Гробы им выделили в греко-католической церкви? Удобрять землю русскую собрались.
        BATUHAN
      3. Злой543 Сегодня, 09:42
        Неоднократнач ротация, короче послали мясо не первой свежести и как полагаю в качестве полисменов, за своими приглядывать
        Злой543
      4. роман66 Сегодня, 09:42
        ну да, учили учили - поняли, что бесполезно. и на передовую, ну а потом......
        роман66
      5. Самаритянин Сегодня, 09:45


        Цитата: андрей юрьевич
        Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс
        -значит ,больше не нужны...расходники...
        Самаритянин
    2. Чёрный Сегодня, 09:28
      На крайнем фото их чё, самогоном окрапили? wassat
      Чёрный
      1. Nahatak Сегодня, 09:32
        Не богохульствуй) ато сейчас налетят в коментах противники покемонов...
        Nahatak
        1. Чёрный Сегодня, 09:36
          Дык я и не богохульствую...священика я там не вижу...какой то хмырь из фужера на них брызгает.. laughing
          Чёрный
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:44
        Цитата: Чёрный
        На крайнем фото их чё, самогоном окрапили?
        первачом!!! с "головами"...(кто в курсе)
        lol
        андрей юрьевич
        1. Velizariy Сегодня, 10:09
          Цитата: андрей юрьевич
          с "головами"...

          Да ну... "хвостами" поди обрызгал или вообще из сухопарника отходы))))
          Velizariy
    3. Комментарий был удален.
    4. Самаритянин Сегодня, 09:40
      Докатились..американцы учат хохлов, как убивать русских...
      Может легче 7.62 в живот одному х...... загнать?
      Самаритянин
  2. cniza Сегодня, 09:28
    Видимо, в «АТО» продолжают грезить 1 тыс. грн в сутки и личным земельным наделом, обещанными в своё время Петром Порошенко...


    В этом их вся сущность.
    cniza
  3. Вальцманюга Сегодня, 09:29
    Классическая пеньдосовская подготовка .

    Вальцманюга
    1. BATUHAN Сегодня, 09:32
      Вот такую открытку нужно генсеку ООН выслать на день рождения. У трампа такая фотка есть, однозначно, хранит её как символ продвижения упырей на восток.
      BATUHAN
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:48
        Цитата: Вальцманюга
        Классическая пеньдосовская подготовка .

        да не..это-постанова...это снято в Нягони,на улице Арсеньева.в 1902 годе! (точно говорю)Ковтун-свидетель,рядом со мной был....лежал..блевал...( знакомую встретил) в дурку потом увезли..(обоих).
        андрей юрьевич
  4. КобалТ Сегодня, 09:34
    На 1м фото этих укрогоревояк как будто из СИЗО освободили. А на 2й их решили побелить? Стандарты НАТЫ? Одеты зольдаты в форму №8... Дааа! Видимо хороши амерские инструкторы!
    КобалТ
    1. sabakina Сегодня, 10:06
      Цитата: КобалТ
      На 1м фото этих укрогоревояк как будто из СИЗО освободили.

      Это пятнадцатисуточники.

      Не, вот так повеселее будет.
      sabakina
  5. san4es Сегодня, 09:38
    ...А могли-бы жить. crying
    san4es
  6. KIBL Сегодня, 09:40
    Всё правильно!США И ЕС воплощают свою версию плана Гитлера "Drang Nach Osten".Только более " гуманными​" способами.Подготовка инструкторами порций пушечного мяса для АТО,поставки бракованных патронов и прочей гадости!И пусть граждане и не граждане Украины убивают друг дружку как можно больше,Западу нужна территория а население им в пах не впилось!
    KIBL
    1. pjastolov Сегодня, 10:04
      Правильно план по сокращению славянского населения выполняется с перевыполнением request
      pjastolov
  7. 72jora72 Сегодня, 09:49
    Цитата: КобалТ
    На 1м фото этих укрогоревояк как будто из СИЗО освободили. А на 2й их решили побелить? Стандарты НАТЫ? Одеты зольдаты в форму №8... Дааа! Видимо хороши амерские инструкторы!

    Да, как то уж больно убого бойцы выглядят.......
    72jora72
  8. Berkut24 Сегодня, 10:03
    ... и побрызгали на тупую башку ёршиком от унитаза.
    Berkut24
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