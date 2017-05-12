Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс
Украинское командование проводит ротацию в так называемой зоне «АТО». Сообщается, что на Донбасс отправлены военнослужащие Западного территориального управления ВС Украины. Речь идёт о военнослужащих, которых готовили американские и канадские военные инструкторы на Яворовском полигоне Львовской области и в других в/ч. Из опубликованного сообщения ГШ ВСУ :
Из заявления представителя ВСУ по работе с личным составом полковника Фёдора Федчика:
Фотография, которая прилагается к сообщению ГШ ВСУ, обращает на себя особое внимание. В частности, явно нуждающееся в ремонте здание расположения и брезент на грузовике, ранее служивший, по всей видимости, рекламным баннером.
Примечательно, что благословлял украинских военных на гражданскую войну священник греко-католической церкви:
На этом фоне в социальных сетях всё чаще публикуются комментарии так называемых «ветеранов АТО» о том, что власти их обманули и что полиция не считается с «их заслугами». Видимо, в «АТО» продолжают грезить 1 тыс. грн в сутки и личным земельным наделом, обещанными в своё время Петром Порошенко...
Сводное подразделение осуществит ротацию своих собратьев, которые уже длительное время с честью выполняют поставленные задачи в военных комендатурах в зоне ответственности ОТУ «Луганск».
Перед отправкой личного состава командир воинской части полковник Валентин Козакевич напомнил военнослужащим о добросовестное выполнение задач, соблюдение воинской дисциплины и мер безопасности при перемещении железнодорожным и автомобильным транспортом.
Перед отправкой личного состава командир воинской части полковник Валентин Козакевич напомнил военнослужащим о добросовестное выполнение задач, соблюдение воинской дисциплины и мер безопасности при перемещении железнодорожным и автомобильным транспортом.
Из заявления представителя ВСУ по работе с личным составом полковника Фёдора Федчика:
Среди личного состава сводного подразделения значительное количество военнослужащих в 2014-2016 годах прошла тренинги для военной полиции по стандартам армий стран-членов НАТО. У каждого из военных не менее двух ротаций в район проведения АТО. Военные нашего подразделения не только обеспечивали надлежащий правопорядок и дисциплину среди военных и жителей в районе ответственности, но и неоднократно участвовали в совместных операциях с представителями других силовых структур Украины по выявлению и обезвреживанию боевиков НЗФ, схронов с оружием, предупреждали уголовные правонарушения и задерживали преступников.
Фотография, которая прилагается к сообщению ГШ ВСУ, обращает на себя особое внимание. В частности, явно нуждающееся в ремонте здание расположения и брезент на грузовике, ранее служивший, по всей видимости, рекламным баннером.
Примечательно, что благословлял украинских военных на гражданскую войну священник греко-католической церкви:
На этом фоне в социальных сетях всё чаще публикуются комментарии так называемых «ветеранов АТО» о том, что власти их обманули и что полиция не считается с «их заслугами». Видимо, в «АТО» продолжают грезить 1 тыс. грн в сутки и личным земельным наделом, обещанными в своё время Петром Порошенко...
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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