Подготовленных американскими инструкторами военнослужащих ВСУ отправляют на Донбасс

Сводное подразделение осуществит ротацию своих собратьев, которые уже длительное время с честью выполняют поставленные задачи в военных комендатурах в зоне ответственности ОТУ «Луганск».



Перед отправкой личного состава командир воинской части полковник Валентин Козакевич напомнил военнослужащим о добросовестное выполнение задач, соблюдение воинской дисциплины и мер безопасности при перемещении железнодорожным и автомобильным транспортом.

Среди личного состава сводного подразделения значительное количество военнослужащих в 2014-2016 годах прошла тренинги для военной полиции по стандартам армий стран-членов НАТО. У каждого из военных не менее двух ротаций в район проведения АТО. Военные нашего подразделения не только обеспечивали надлежащий правопорядок и дисциплину среди военных и жителей в районе ответственности, но и неоднократно участвовали в совместных операциях с представителями других силовых структур Украины по выявлению и обезвреживанию боевиков НЗФ, схронов с оружием, предупреждали уголовные правонарушения и задерживали преступников.