12:53 12 мая

СМИ: Канадские ВВС как минимум 17 раз бомбили не ИГ*

Канадские истребители-бомбардировщики CF-18, участвовавшие в операциях коалиционных сил в Ираке, не всегда бомбили объекты террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ*). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC , передает ТАСС

Согласно источникам телеканала, канадская авиация как минимум 17 раз промахнулась мимо боевых целей. Все эти инциденты произошли во время боев на севере Ирака, которые вели иракская армия и курдское ополчение против террористов ИГ в период с конца 2014 года по начало 2016 года.




В частности, в ноябре 2015 года ВВС Канады не попали в цель в районе городов Киркук и Мосул. Тогда местные СМИ сообщали, что в результате бомбардировки могли погибнуть от пяти до 13 местных жителей. В канадском Министерстве национальной обороны эту информацию иракских СМИ не комментировали, сославшись "на соображения оперативной безопасности".

CBC отмечает, что у него нет даже приблизительных данных о том, сколько мирных граждан Ирака могли погибнуть в результате таких действий канадских истребителей-бомбардировщиков. В Минобороны Канады пока не комментируют эту информацию.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера в рамках поддержки действий сил коалиции в Ираке и Сирии приняло решение направить на борьбу с ИГ небольшую авиагруппу, она разместилась на авиабазе в Кувейте. В феврале прошлого года, по решению канадского премьер- министра Джастина Трюдо, ВВС Канады прекратили бомбардировки и все шесть истребителей СF-18 вернулись домой.

В то же время два канадских самолета-разведчика CP-140 Aurora и один самолет-заправщик Airbus СС-150 Polaris остаются на авиабазе в Кувейте и помогают авиации союзников.

Исламское государство (ИГ*) - запрещено в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Канадские CF-18
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Комментарии 11

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  1. pjastolov Сегодня, 11:55
    Да где ж им, бывшим укропам с высоты то разобрать - где бармалей, а где нет, все с бородой и в хиджабе laughing
    pjastolov
    1. Чёрный Сегодня, 11:57
      Канадские ВВС как минимум 17 раз бомбили не ИГ*
      В штаны штоль? wassat ....я так чую, что в следующем репортаже телеканал CBC поведает о сенсационной новости, как русские хакеры взломали бортовые системы канадских самолётов и те с"трельнули не туда"... laughing
      Чёрный
    2. krops777 Сегодня, 12:00
      Канадские ВВС как минимум 17 раз бомбили не ИГ*


      Ну это не новость, у них "хорошие" учителя-соседи.
      krops777
  2. роман66 Сегодня, 12:00
    а говорят, высокоточные......
    роман66
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:11
      СМИ: Канадские ВВС как минимум 17 раз бомбили не ИГ*
      - вот учёба,по- ЕГЭ....
      андрей юрьевич
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:02
    канадская авиация как минимум 17 раз промахнулась мимо боевых целей

    А сколько было пафоса, канадского ура-патриотизма при сообщениях об отправке этой группы самолетов. Сейчас весь ИГ в хлам, будут помнить о канадцах. Пришел, увидел, наследил (убив N количество мирных), после чего с гордо поднятой головой удалился.
    rotmistr60
  4. Стройбат запаса Сегодня, 12:21
    17 "промахов" из скольки ударов? Из 18-ти?
    Стройбат запаса
    1. андрей юрьевич Сегодня, 12:27
      Цитата: Стройбат запаса
      17 "промахов" из скольки ударов? Из 18-ти?

      читал? как минимум 17..про максимум-ни слова...и да:хорош курить...ты уже синий... будем Иван drinks hi
      андрей юрьевич
      1. Стройбат запаса Сегодня, 12:37
        drinks Будем! Я что-то и впрямь сегодня курю много. Надо коньячком это дело разбавить. А завтра в Пышму wink
        Стройбат запаса
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:38
          Цитата: Стройбат запаса
          . А завтра в Пышму

          в Музей?...вот выбрал время...у меня "сотки" на шее...
          андрей юрьевич
  5. KIBL Сегодня, 12:35
    Самый прикол в том,что число боевых вылетов канадских ВВС составило всего аж 15 раз!
    KIBL
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