12:59 12 мая

Самые боеспособные российские соединения назовут ударными

Наиболее боеспособные соединения Вооруженных сил России получат наименование «ударные» с присвоением отличительных знаков, передает РИА новости сообщение начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.



Наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям… воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком,
говорится в статье Бувальцева на страницах «Красной звезды».


По его словам, «к званию представлено 78 подразделений, частей и соединений».

В мае список проверит комиссия министерства обороны, после чего будет принято окончательное решение о присвоении звания, добавил Бувальцев.

Использованы фотографии: https://defence.ru
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Комментарии 15

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  1. himRa Сегодня, 12:24
    Ударные....хмм а почему бы просто не переатестовать гвардейские ,гвардия звучит как то лучше ПМСМ.
    himRa
    1. SARAH CONNOR Сегодня, 12:37
      Цитата: himRa
      Ударные....хмм а почему бы просто не переатестовать гвардейские ,гвардия звучит как то лучше ПМСМ.

      Гвардейские части становятся таковыми в ходе боевых действий и вовсе не из-за наличия новейшего вооружения, а из-за проявление мужества и отваги, а также успехов на поле боя....
      Гвардия РИ получила свои звания при Петре I, Советская гвардия была рождена в Смоленском танковом сражении....
      http://fb.ru/article/186831/gvardeyskie-chasti-v-
      armii-osnovanie-istoriya-znak-gvardiya
      Вообще то, логичнее было не выпячивать свои самые боеспособные части из числа основных, против лучше определить, какие части в составе РФ "ударные", а какие такими только называются....
      SARAH CONNOR
      1. avia12005 Сегодня, 12:54
        Неправда ваша))) минометные полки, вооружённые катюшами, тяжёлые самоходно-артиллерийские полки таковыми становились сразу в ходе формирования)))
        avia12005
  2. андрей юрьевич Сегодня, 12:25
    Самые боеспособные российские соединения назовут ударными
    what а не боеспособные-противоударными? как сложно... что ни армия-свои фокусы...у американцев тоже,"кавалерийские" бригады.в виде танков...
    андрей юрьевич
    1. erudit 017 Сегодня, 12:39
      не только у янки, у французов тоже броне-кавалерийские имеются.
      erudit 017
      1. SARAH CONNOR Сегодня, 12:59
        Цитата: erudit 017
        не только у янки, у французов тоже броне-кавалерийские имеются.

        В годы "холодной войны" в составе СВ Франции и Испании были даже Бронекавалерийские дивизии..
        SARAH CONNOR
    2. SARAH CONNOR Сегодня, 12:49
      Цитата: андрей юрьевич
      как сложно... что ни армия-свои фокусы...у американцев тоже,"кавалерийские" бригады.в виде танков...

      Бронековалерийские (разведовательные) части существуют не только в СВ США, но и во Франции, Испании, Португалии и многих других Западных странах (и странах строящих свои армии по западному образцу)....
      Самыми мощными и хорошо вооруженными, естественно являются бронековалерийские полки СВ США
      отдельный бронекавалерийский полк (обркп) является самостоятельной общевойсковой частью сухопутных войск и входит в состав армейских корпусов. Он предназначается для ведения разведки в интересах армейского корпуса, выполнения задач прикрытия и охранения соединений или объединений в общевойсковом бою и операции. Кроме того, полк в определенных условиях может использоваться как обычная общевойсковая часть для ведения наступления, как правило, на второстепенных направлениях, для обороны отдельных участков местности и отступательных действий с ограниченной целью. В некоторых случаях в полном составе или отдельными подразделениями он может придаваться дивизии первого эшелона, действующей на главном направлении.

      http://war1960.ru/m/obrkp.shtml
      Аналогом бронековалерийских подразделений западных стран в СВ РФ являются (с относительно недавнего времени) Разведовательные Бригады (не путать с БрСпН ГРУ), впервые были применены в Крыму в 2014 г.
      Одна из таких бригад на постоянной основе дислоцируется в Крыму - 127-я отдельная разведывательная бригада (г. Севастополь)
      SARAH CONNOR
      1. Doliva63 Сегодня, 12:58
        Не, в наших разведбригадах нет столько танков и вертолётов. У нас нет аналога. Да и нахрена?
        Doliva63
    3. tatarin_ru Сегодня, 12:52
      Цитата: андрей юрьевич
      Самые боеспособные российские соединения назовут ударными
      what а не боеспособные-противоударными?.

      не ну есть еще и тыловые части и вспомогательные . Случись война ,каждый должен знать в каком направлении им двигаться.
      Ударные вперед , тыловые назад .... остальные на свое усмотрение fellow
      tatarin_ru
  3. viktor. Сегодня, 12:25
    78 ударных подразделений belay в НАТО завтра с ума сойдут, а как прибалтика переживёт этот приказ министра обороны РФ ? украинцы заявят что все 78 подраздилений уже на Донбасе laughing
    viktor.
    1. SARAH CONNOR Сегодня, 12:40
      Цитата: viktor.
      украинцы заявят что все 78 подраздилений уже на Донбасе laughing

      На что начальник пресс-службы МО РФ, заявит, что на Донбассе воюют отпускники из ударных частей...
      SARAH CONNOR
      1. avia12005 Сегодня, 12:56
        не 78, а 156!!! Остальные глыбоко законспирированы в Бурятии и Туве drinks
        avia12005
  4. erudit 017 Сегодня, 12:37
    в принципе название достойное, а нато пусть со словарями голову чешут, ищут в чем разница!
    erudit 017
  5. ProkletyiPirat Сегодня, 12:38
    когда военные поймут что приставлять награды к названию вредно? а то сегодня командир хороший и знает толк, а через 20лет уже сидит -неумеха, а название и ожидание от работы то же самое....
    ProkletyiPirat
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:41
    Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком,

    Отличительный знак стимулирует солдата, заставляет гордиться своей частью (подразделением), прилагать больше усилий в освоении военной специальности. По поводу выше указанных Гвардейских частей - почетное звание Гвардейский (Гвардейская) остается в силе и как мне кажется из 78 частей окажутся и гвардейские.
    rotmistr60
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