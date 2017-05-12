Самые боеспособные российские соединения назовут ударными
Наиболее боеспособные соединения Вооруженных сил России получат наименование «ударные» с присвоением отличительных знаков, передает РИА новости сообщение начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева.
По его словам, «к званию представлено 78 подразделений, частей и соединений».
В мае список проверит комиссия министерства обороны, после чего будет принято окончательное решение о присвоении звания, добавил Бувальцев.
Наименование "ударные" присваивается приказом министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным соединениям… воинским частям и подразделениям. Они будут награждаться отличительным геральдическим знаком,говорится в статье Бувальцева на страницах «Красной звезды».
По его словам, «к званию представлено 78 подразделений, частей и соединений».
В мае список проверит комиссия министерства обороны, после чего будет принято окончательное решение о присвоении звания, добавил Бувальцев.
Использованы фотографии: https://defence.ru
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